«Росбанк» заинтересовался покупкой финтех-компании «Точка» — «Ъ» Статьи редакции
Стоимость актива на торгах может вырасти до 35 млрд рублей.
- О появлении нового претендента на «Точку» рассказали источники «Ъ». Аукцион должен состояться 10 июля 2023 года. На него заявились семь потенциальных покупателей, но их имена не раскрывают.
- В апреле среди компаний, которые могут купить банк, называли «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс», «Уралсиб», Qiwi и «Совкомбанк». По словам собеседников газеты, в списке возможных претендентов есть также член совета директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited.
- В «Яндексе» сообщили газете, что не участвуют в торгах. «Совкомбанк» и Qiwi, по данным источников, отказались от планов на приобретение.
- Изначально «Траст» выставил на торги 90,1% банка по цене 22,7 млрд рублей. Собеседники «Ъ» ждут, что на самих торгах она вырастет до 30-35 млрд рублей, так как «Точка» получила лицензию ЦБ и «может считаться здоровым активом».
- «Точка» была совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
- О возможной продаже «Точки» СМИ узнали в декабре 2022 года. Тогда основным претендентом называли «Тинькофф», а сумму возможной сделки оценивали в 20 млрд рублей.
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Жаль и точка.
Росбанк и Точка
Если кто-то должен купить Точку, пусть это будет кто-то внятный и адекватный, а?!
Вряд ли адекватный будет покупать Точку, т.к. это фейк
Грустно будет, если Тинек купит. Не верю, что не повлияет в худшую сторону. Пока точка самый нормальный банк для ИП.
Точка - фейк?!
Запятая тоже фейк
Лишь бы не Тинёк.
Тиньку и незачем. У него есть свои продукты для ИП и юриков
Ну вообще, усилить свою позицию на рынке, думаю лишним не будет. А так, из потенциальных покупателей Тиньк и S7 самые адекватные
Тинёк- максимально неадекватный со своим подходом к ПОДиФТ и отбиванием денег по 115ФЗ.
Если они применят свой подход в Точке, то лучше сразу закрыть уже
Ну тут опять же смотря какой подход будут использовать (в случае покупки Т), если у Точки теперь своя лицензия, и останется своя команда, то подходы могут быть совсем различные с Тиньком
Не могут, скорее всего. Но это зависит еще от формального владельца - если это сам Тинькофф - жди беды, если у Тинькова и Точки просто один владелец и формально нет между ними другой связи, возможно что-то и получится нормальное
Очень волнуюсь за любимый банк и надеюсь что желание участвовать у S7 осталось и они прикупят. Как будто самый адекватный из вариантов)
Прикольно, если каталитик или киви выкупит)
Тинькофф вроде хотел купит же?
Можно ни нада?
Нужно, чтобы они же купили банк "Вкусно и" для коллекции
Зачем вообще продают точку?
этож бизнес, его покупают и продают
Скорее даже, бизнес - вовремя продать. Или купить :))
Ей сейчас владеет ЦБ через прослойку в Трасте, все эти активы должны быть рыночно проданы, а регулятор не должен владеть банками
Бизнес должен развиваться. Рост дает cash flow. Если роста и притока денег нет - бизнес стагнирует, потому что ему не хватает оборотных средств. Тогда единственный выход - продаваться тому, у кого есть значительные ресурсы и возможно перераспределить денежный приток для финансирования развития. А этот покупатель получает клиентскую базу.
Так как после 23 февраля в России очевидно большие проблемы с ростом и развитием малого бизнеса, на развитие которого была ориентирована в своей бизнес-модели "Точка", то,видимо, владельцы решили, что воможности для самостоятельного роста компании исчерпаны.
У Точки своя команда и отдельная лицензия. Росбанк или Траст, особой разницы не будет.
Точка и вкусно!
По*уй и точка.
"Помечтали - и хватит."