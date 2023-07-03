Деньги
Полина Лааксо

«Росбанк» заинтересовался покупкой финтех-компании «Точка» — «Ъ» Статьи редакции

Стоимость актива на торгах может вырасти до 35 млрд рублей.

  • О появлении нового претендента на «Точку» рассказали источники «Ъ». Аукцион должен состояться 10 июля 2023 года. На него заявились семь потенциальных покупателей, но их имена не раскрывают.
  • В апреле среди компаний, которые могут купить банк, называли «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс», «Уралсиб», Qiwi и «Совкомбанк». По словам собеседников газеты, в списке возможных претендентов есть также член совета директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited.
  • В «Яндексе» сообщили газете, что не участвуют в торгах. «Совкомбанк» и Qiwi, по данным источников, отказались от планов на приобретение.
  • Изначально «Траст» выставил на торги 90,1% банка по цене 22,7 млрд рублей. Собеседники «Ъ» ждут, что на самих торгах она вырастет до 30-35 млрд рублей, так как «Точка» получила лицензию ЦБ и «может считаться здоровым активом».
  • «Точка» была совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
  • О возможной продаже «Точки» СМИ узнали в декабре 2022 года. Тогда основным претендентом называли «Тинькофф», а сумму возможной сделки оценивали в 20 млрд рублей.
Источник: E1.ru

#новость #точка

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27 комментариев
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 пешка

Жаль и точка.

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Чукча в танке

Росбанк и Точка

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Вадим Д.

Если кто-то должен купить Точку, пусть это будет кто-то внятный и адекватный, а?!

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Телячья ярость

Вряд ли адекватный будет покупать Точку, т.к. это фейк

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Anna Mysnik

Грустно будет, если Тинек купит. Не верю, что не повлияет в худшую сторону. Пока точка самый нормальный банк для ИП.

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Вадим Д.

Точка - фейк?!

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Боровков Евгений

Запятая тоже фейк

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Слегка Придурковатый

Лишь бы не Тинёк.

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Dima Alexeev

Тиньку и незачем. У него есть свои продукты для ИП и юриков

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Aleksandr Matveev

Ну вообще, усилить свою позицию на рынке, думаю лишним не будет. А так, из потенциальных покупателей Тиньк и S7 самые адекватные

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Dima Alexeev

Тинёк- максимально неадекватный со своим подходом к ПОДиФТ и отбиванием денег по 115ФЗ.
Если они применят свой подход в Точке, то лучше сразу закрыть уже

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Aleksandr Matveev

Ну тут опять же смотря какой подход будут использовать (в случае покупки Т), если у Точки теперь своя лицензия, и останется своя команда, то подходы могут быть совсем различные с Тиньком

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Dima Alexeev

Не могут, скорее всего. Но это зависит еще от формального владельца - если это сам Тинькофф - жди беды, если у Тинькова и Точки просто один владелец и формально нет между ними другой связи, возможно что-то и получится нормальное

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Дмитрий Вавилов

Очень волнуюсь за любимый банк и надеюсь что желание участвовать у S7 осталось и они прикупят. Как будто самый адекватный из вариантов)

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Борис Вишневский

Прикольно, если каталитик или киви выкупит)

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Телячья ярость

Тинькофф вроде хотел купит же?

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Родитель 1

Можно ни нада?

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Хэппи милф

Нужно, чтобы они же купили банк "Вкусно и" для коллекции

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Родитель 1

Зачем вообще продают точку?

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Froxy

этож бизнес, его покупают и продают

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Сергей Коновалов

Скорее даже, бизнес - вовремя продать. Или купить :))

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Борис Вишневский

Ей сейчас владеет ЦБ через прослойку в Трасте, все эти активы должны быть рыночно проданы, а регулятор не должен владеть банками

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Roman Hmelevsky

Бизнес должен развиваться. Рост дает cash flow. Если роста и притока денег нет - бизнес стагнирует, потому что ему не хватает оборотных средств. Тогда единственный выход - продаваться тому, у кого есть значительные ресурсы и возможно перераспределить денежный приток для финансирования развития. А этот покупатель получает клиентскую базу.
Так как после 23 февраля в России очевидно большие проблемы с ростом и развитием малого бизнеса, на развитие которого была ориентирована в своей бизнес-модели "Точка", то,видимо, владельцы решили, что воможности для самостоятельного роста компании исчерпаны.

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Dima Alexeev

У Точки своя команда и отдельная лицензия. Росбанк или Траст, особой разницы не будет.

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C. Steel

Точка и вкусно!

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Веб Инструменты

По*уй и точка.

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Roman Hmelevsky

"Помечтали - и хватит."

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27 комментариев
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