«Сбер» подключил Tinkoff Pay к оплате покупок в магазинах по QR-кодам Статьи редакции
Функция доступна в 1,4 млн терминалов «Сбера».
В магазинах, принимающих оплату по QR-кодам «Сбера», стала доступна оплата через Tinkoff Pay. Сервис работает на телефонах с Android и iOS, рассказали в «Тинькофф» и «Сбере».
- QR-код может быть в виде наклейки на прилавке или выводиться на экран POS-терминала при оплате. В России таких терминалов около 1,4 млн.
- Для оплаты нужно отсканировать QR-код камерой телефона, выбрать Tinkoff Pay и подтвердить операцию в приложении «Тинькофф». Или можно сканировать код сразу из приложения. Сканер открывается в разделе «Платежи».
- После сканирования появится окно, где можно проверить корректность данных, а потом подтвердить операцию. После оплаты будет возвращаться кешбэк, такой же, как при оплате картой.
- В ноябре 2020 года ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП с октября 2021 года. С июля такую возможность реализовал «Сбер».
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А теперь самое смешное - в СПБ (а равно как и в Тинькофф Pay/SberPay) до сих пор не существует механизмов чарджбека.
То есть если вы что-то приобрели, а услуга или товар была не оказана или не доставлена, а в рамках досудебного урегулирования организация вам отказала, то Тинькофф/Сбер просто разводит ручками.
Таких приколов нет с Mastercard/VISA/Мир, ибо там есть вполне понятно описанные механизмы чарджбека и оспаривания операций.
https://habr.com/ru/news/574182/
Ошибочный платеж это не чарджбек.
Текст читал? Механизм тот же
Вести из прекрасной России будущего
Так это перевод, а не оплата по карте. Переводы если совершать через использование карт тех же платежныъ систем хер ты чарджбек сделаешь.
Ни в коем случае, я не против таких механизмов. Просто общая информация. Так что вот это никак не удивляет, на текущий момент.
Завести карту тинька ради кешбека
Платить по QR, где нет кешбека
Profit
Завести карту тинька ради кешбека
Получать в категориях Искусство, Книги, Цветы
Profit
Сообщение удалено
кэшбэк как раз тут будет, в отличии оплаты по СБП
Комментарий удален модератором
Тинек хорош далеко не кашей. И вроде все же по их QR КБ есть, (по кнопке точно есть, они это недавно рекламировали)
О, велосипедостроение расширяется.
деградация продолжается
так почитай книжки
интересно, много кто прям ждал чтоб пользоваться этим очередным пердимоноклем из куаров и пэев?
Интересно, что выдаст Midjourney по запросу "пердимонокль"
Кандинский выдавил такое
Думал, будет малость пошлее)
В Google Play до сих пор нет обновления приложения Tinkoff, в котором появится возможность добавить карту в Tinkoff Pay. В их поддержке мне сказали, что нужна версия 6.18. Актуальная сейчас версия 6.17.5. Прошло уже несколько дней с момента анонса Tinkoff Pay.
обновите с рустора, туда обычно быстрей выкладывают
Фуфуфу
не фуфуфу, а вынужденные меры в условиях санкций.
попробовать поставить новую версию вручную не пробовали?
Как это вручную? Есть нормальный способ через Гугл плей. Я в нем отслеживаю обновления вручную и обновляю вручную все приложения. Так как я не хочу пропустить новые функции.
и баги заодно 🤣
Вроде их приложения убрали все из-за санкций
а нету нигде 6.18. И в гугл сторе и русторе везде 6.175
Только если вручную apk скачать и поставить.
но у меня и на ней есть пэи 🤷
Раскатывают поэтапно почти наверняка, то есть апдейт прилетит через какое-то время
Жду возвращения Apple Pay
Не думаю, что мы это застанем уже.
Вот так выглядят новые терминалы Сбера для оплаты через QR-код. У Сбера давно уже была интеграция по переводам с Тиньковым, теперь они еще Тиньков Пэй интегрировали. Явно не горят желанием сдаваться НСПК и заменять свои переводы и платежи на СБП.
Причем, экран используется для вывода QR, а устройство сразу заточено и на оплату лицом
Лучше антиполицай купи за 89р
Не торгуй лицом, а покупай!
Эта их интеграция была полезна может пол года. Теперь это способ Сбера наживаться на невнимательных пользователях. Ведь переводы по СБП из Сбера в Тинек можно сделать без комиссии, а вот перевод по системе Сбера будет с комсой.
💛💚ееее дружба💛💚
Не очень понял новость. Т.е. были магазины, в которых можно было платить только через Сбер?
Были магазины, в которых можно было оплатить Сберпеем и СБП, а теперь еще и Тиньков Пеем, что значит, что комиссия будет попилена между Сером и Тиньком без учета интересно НСПК