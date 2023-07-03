Мы наблюдаем рост количества транзакций по сервису SberPay QR. Сейчас им пользуются более 6 млн клиентов, и это количество увеличивается каждый день. Ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук. В результате растущего сотрудничества между банками, к платёжной инфраструктуре «Сбера» подключается всё больше новых партнеров. [Это сотрудничество] ещё больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов «Тинькофф».