Деньги
Маша Цепелева

«Сбер» подключил Tinkoff Pay к оплате покупок в магазинах по QR-кодам Статьи редакции

Функция доступна в 1,4 млн терминалов «Сбера».

  • В магазинах, принимающих оплату по QR-кодам «Сбера», стала доступна оплата через Tinkoff Pay. Сервис работает на телефонах с Android и iOS, рассказали в «Тинькофф» и «Сбере».

  • QR-код может быть в виде наклейки на прилавке или выводиться на экран POS-терминала при оплате. В России таких терминалов около 1,4 млн.
  • Для оплаты нужно отсканировать QR-код камерой телефона, выбрать Tinkoff Pay и подтвердить операцию в приложении «Тинькофф». Или можно сканировать код сразу из приложения. Сканер открывается в разделе «Платежи».
  • После сканирования появится окно, где можно проверить корректность данных, а потом подтвердить операцию. После оплаты будет возвращаться кешбэк, такой же, как при оплате картой.

Мы наблюдаем рост количества транзакций по сервису SberPay QR. Сейчас им пользуются более 6 млн клиентов, и это количество увеличивается каждый день. Ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук. В результате растущего сотрудничества между банками, к платёжной инфраструктуре «Сбера» подключается всё больше новых партнеров. [Это сотрудничество] ещё больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов «Тинькофф».

Дмитрий Малых, руководитель блока «Транзакционный банкинг b2c» «Сбербанка»
  • В ноябре 2020 года ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП с октября 2021 года. С июля такую возможность реализовал «Сбер».

#новость #сбер #тинькофф

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39 комментариев
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 Тот самый партизан

А теперь самое смешное - в СПБ (а равно как и в Тинькофф Pay/SberPay) до сих пор не существует механизмов чарджбека.
То есть если вы что-то приобрели, а услуга или товар была не оказана или не доставлена, а в рамках досудебного урегулирования организация вам отказала, то Тинькофф/Сбер просто разводит ручками.
Таких приколов нет с Mastercard/VISA/Мир, ибо там есть вполне понятно описанные механизмы чарджбека и оспаривания операций.

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Dima Alexeev

https://habr.com/ru/news/574182/

В СБП ввели опцию возврата ошибочного платежа
В системе быстрых платежей заработал механизм взаимодействия между банками, позволяющий вернуть…
habr.com
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Тот самый партизан

Ошибочный платеж это не чарджбек.

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Dima Alexeev

Текст читал? Механизм тот же

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Андрей Иванов

Вести из прекрасной России будущего

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MK

Так это перевод, а не оплата по карте. Переводы если совершать через использование карт тех же платежныъ систем хер ты чарджбек сделаешь.

Ни в коем случае, я не против таких механизмов. Просто общая информация. Так что вот это никак не удивляет, на текущий момент.

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Иван

Завести карту тинька ради кешбека
Платить по QR, где нет кешбека
Profit

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Мигель Маркин

Завести карту тинька ради кешбека
Получать в категориях Искусство, Книги, Цветы
Profit

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Александр Ненадо

Сообщение удалено

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Михаил

кэшбэк как раз тут будет, в отличии оплаты по СБП

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Таир Бакиев

Тинек хорош далеко не кашей. И вроде все же по их QR КБ есть, (по кнопке точно есть, они это недавно рекламировали)

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Таир Бакиев

О, велосипедостроение расширяется.

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Aleks B

деградация продолжается

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Никита Мудрый

так почитай книжки

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неформат

интересно, много кто прям ждал чтоб пользоваться этим очередным пердимоноклем из куаров и пэев?

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Никита Трифонов

Интересно, что выдаст Midjourney по запросу "пердимонокль"

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неформат

Кандинский выдавил такое

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Никита Трифонов

Думал, будет малость пошлее)

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Ваша совесть

В Google Play до сих пор нет обновления приложения Tinkoff, в котором появится возможность добавить карту в Tinkoff Pay. В их поддержке мне сказали, что нужна версия 6.18. Актуальная сейчас версия 6.17.5. Прошло уже несколько дней с момента анонса Tinkoff Pay.

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неформат

обновите с рустора, туда обычно быстрей выкладывают

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Ваша совесть

Фуфуфу

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Таир Бакиев

не фуфуфу, а вынужденные меры в условиях санкций.

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Илья Пономарев

попробовать поставить новую версию вручную не пробовали?

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Ваша совесть

Как это вручную? Есть нормальный способ через Гугл плей. Я в нем отслеживаю обновления вручную и обновляю вручную все приложения. Так как я не хочу пропустить новые функции.

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неформат

и баги заодно 🤣

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ВК

Вроде их приложения убрали все из-за санкций

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lakoros

а нету нигде 6.18. И в гугл сторе и русторе везде 6.175
Только если вручную apk скачать и поставить.

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неформат

но у меня и на ней есть пэи 🤷

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Горделивый Сербский Патриот

Раскатывают поэтапно почти наверняка, то есть апдейт прилетит через какое-то время

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Энтони Лавджой

Жду возвращения Apple Pay

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GRANDZLO

Не думаю, что мы это застанем уже.

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Dima Alexeev

Вот так выглядят новые терминалы Сбера для оплаты через QR-код. У Сбера давно уже была интеграция по переводам с Тиньковым, теперь они еще Тиньков Пэй интегрировали. Явно не горят желанием сдаваться НСПК и заменять свои переводы и платежи на СБП.

Причем, экран используется для вывода QR, а устройство сразу заточено и на оплату лицом

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GRANDZLO

Лучше антиполицай купи за 89р

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Никита Трифонов

Не торгуй лицом, а покупай!

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Таир Бакиев

Эта их интеграция была полезна может пол года. Теперь это способ Сбера наживаться на невнимательных пользователях. Ведь переводы по СБП из Сбера в Тинек можно сделать без комиссии, а вот перевод по системе Сбера будет с комсой.

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Сергей Я

💛💚ееее дружба💛💚

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Чукча в танке

Не очень понял новость. Т.е. были магазины, в которых можно было платить только через Сбер?

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Dima Alexeev

Были магазины, в которых можно было оплатить Сберпеем и СБП, а теперь еще и Тиньков Пеем, что значит, что комиссия будет попилена между Сером и Тиньком без учета интересно НСПК

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vvtwittep
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39 комментариев
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