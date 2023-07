«Союз Святого Иоанна Воина» — головная структура магазинов «Верный» — ещё в конце июня 2023 года подала заявку на регистрацию товарного знака Love is... для продажи шоколада, заметили «Ведомости». Правом на бренд владеет нидерландская Minikim Holland, от неё «Верный» разрешения не получал, рассказали в агентстве Megalicense, которое управляет развитием Love is... в России. По словам последнего, Minikim Holland «будет всячески препятствовать регистрации».

{"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","avatar":"446257cf-d5b0-53c5-8d41-5ee6ec94aa01","karma":47088,"description":"\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 vc.ru | ethos of a nonprofit but a path to crazy margins","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":true,"badgeType":"plus","hasVideoAvatar":true}