Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 июля: доллар — 89,32 рубля (на 94 копейки больше, чем 3 июля), евро — 97,25 рубля 96,01 (на 1,24 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:39 мск: доллар — 89,40 рубля, евро— 96,33 рубля.

Курсы на Forex на 7:40 мск: доллар — 88,63 рубля, евро — 96,64 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 89,14 рубля.

«Кредит Европа Банк» запустил операции в дирхамах ОАЭ для физлиц: они могут открыть счёт, разместить вклад, выполнить валютный обмен или межбанковский перевод в дирхамах.

Кто и как адаптируется

Российские металлургические компании хотят увеличить использование металлоконструкций в строительстве, так как возможности для экспорта ухудшились из-за санкций и подорожавшей логистики, пишет «Ъ». Правда, один из опрошенных газетой участников рынка отмечает, что применение таких конструкций ограничено: без специального покрытия они недостаточно огнестойкие, а с ним — дороже в себестоимости.

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«Союз Святого Иоанна Воина» — головная структура магазинов «Верный» — ещё в конце июня 2023 года подала заявку на регистрацию товарного знака Love is... для продажи шоколада, заметили «Ведомости». Правом на бренд владеет нидерландская Minikim Holland, от неё «Верный» разрешения не получал, рассказали в агентстве Megalicense, которое управляет развитием Love is... в России. По словам последнего, Minikim Holland «будет всячески препятствовать регистрации».

Минпромторг обсуждает с участниками рынка новую схему ограничения параллельного импорта техники, выяснил «Ъ» от источников в компании-производителе электроники. По его словам, «Вычислительная техника», куда входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие, предложила запретить импорт уже собранных серверов и систем хранения данных, но при этом не ограничивать ввоз компонентов для сборки — плат, жёстких дисков, процессоров.

Какие есть проблемы и трудности

Онлайн-кинотеатры и телеканалы в очередной раз раскритиковали идею использовать контент зарубежных правообладателей без их разрешения, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо «Медиа-коммуникационного союза», куда входят «Первый канал», «Ростелеком», МТС, «Триколор», ВГТРК, «Газпром-медиа» и другие. Правда, в нём они предлагают не полностью запретить такую схему, а разрешить выдачу доступов к контенту тем легальным площадкам, у кого были лицензии на него до 24 февраля.

Минерально-химическая компания «Еврохим» с октября 2023 года временно законсервирует завод по производству фосфорных минудобрений в Европе — это Lifosa в Литве, рассказал «Ъ». Из-за санкций со стороны литовского правительства предприятие «не смогло вести нормальную и прибыльную деятельность». В 2022 году чистая прибыль Lifosa сократилась до €30,3 млн — это четырёхкратное падение по сравнению с 2021 годом.

Контекст

До конца июля 2023 года Минцифры и Минфин проведут совещание, где обсудят бессрочное продление ставки 0% по налогу на прибыль для ИТ- компаний. Некоторые региональные власти выступают против и хотят вернуть ставку 20% с 2025 года, так как они «недополучают налоговые отчисления». Если налог 20%, 17% из них идут в бюджеты регионов, а если 3%, как было недавно, — то только в федеральный бюджет.

В июне 2023 года аналитики StormWall изучили сайты 100 крупнейших российских компаний из рейтинга Test Firm аудиторской «Авдеев и Ко» и выяснили, что все они «обеспечивают защиту сайта от DDoS-атак лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера», пишут «Ведомости». Почти треть в случае атаки в принципе не смогут защититься — при том, что количество DDoS-атак увеличилось в разы, говорят участники ИТ-рынка.

Аналитики «Рейтинг букмекеров» полагают, что по итогам 2023 года общий объём роста ставок в букмекерских конторах сократится до 10%. Среди причин — отсутствие крупных спортивных мероприятий и отстранение игроков из России от международных чемпионатов.

Минфин предложил «фронтально сократить» госрасходы в бюджете на 2024 год вплоть до 10%, объяснив это растущим разрывом между расходами и доходами. Вопрос пока обсуждается.