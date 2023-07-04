День 496: Минцифры и Минфин обсудят бессрочное продление ставки 0% по налогу на прибыль для ИТ-компаний Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4 июля: доллар — 89,32 рубля (на 94 копейки больше, чем 3 июля), евро — 97,25 рубля 96,01 (на 1,24 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 89,14 рубля.
«Кредит Европа Банк» запустил операции в дирхамах ОАЭ для физлиц: они могут открыть счёт, разместить вклад, выполнить валютный обмен или межбанковский перевод в дирхамах.
Кто и как адаптируется
Российские металлургические компании хотят увеличить использование металлоконструкций в строительстве, так как возможности для экспорта ухудшились из-за санкций и подорожавшей логистики, пишет «Ъ». Правда, один из опрошенных газетой участников рынка отмечает, что применение таких конструкций ограничено: без специального покрытия они недостаточно огнестойкие, а с ним — дороже в себестоимости.
«Союз Святого Иоанна Воина» — головная структура магазинов «Верный» — ещё в конце июня 2023 года подала заявку на регистрацию товарного знака Love is... для продажи шоколада, заметили «Ведомости». Правом на бренд владеет нидерландская Minikim Holland, от неё «Верный» разрешения не получал, рассказали в агентстве Megalicense, которое управляет развитием Love is... в России. По словам последнего, Minikim Holland «будет всячески препятствовать регистрации».
Минпромторг обсуждает с участниками рынка новую схему ограничения параллельного импорта техники, выяснил «Ъ» от источников в компании-производителе электроники. По его словам, «Вычислительная техника», куда входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие, предложила запретить импорт уже собранных серверов и систем хранения данных, но при этом не ограничивать ввоз компонентов для сборки — плат, жёстких дисков, процессоров.
Какие есть проблемы и трудности
Онлайн-кинотеатры и телеканалы в очередной раз раскритиковали идею использовать контент зарубежных правообладателей без их разрешения, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо «Медиа-коммуникационного союза», куда входят «Первый канал», «Ростелеком», МТС, «Триколор», ВГТРК, «Газпром-медиа» и другие. Правда, в нём они предлагают не полностью запретить такую схему, а разрешить выдачу доступов к контенту тем легальным площадкам, у кого были лицензии на него до 24 февраля.
Минерально-химическая компания «Еврохим» с октября 2023 года временно законсервирует завод по производству фосфорных минудобрений в Европе — это Lifosa в Литве, рассказал «Ъ». Из-за санкций со стороны литовского правительства предприятие «не смогло вести нормальную и прибыльную деятельность». В 2022 году чистая прибыль Lifosa сократилась до €30,3 млн — это четырёхкратное падение по сравнению с 2021 годом.
Контекст
До конца июля 2023 года Минцифры и Минфин проведут совещание, где обсудят бессрочное продление ставки 0% по налогу на прибыль для ИТ- компаний. Некоторые региональные власти выступают против и хотят вернуть ставку 20% с 2025 года, так как они «недополучают налоговые отчисления». Если налог 20%, 17% из них идут в бюджеты регионов, а если 3%, как было недавно, — то только в федеральный бюджет.
В июне 2023 года аналитики StormWall изучили сайты 100 крупнейших российских компаний из рейтинга Test Firm аудиторской «Авдеев и Ко» и выяснили, что все они «обеспечивают защиту сайта от DDoS-атак лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера», пишут «Ведомости». Почти треть в случае атаки в принципе не смогут защититься — при том, что количество DDoS-атак увеличилось в разы, говорят участники ИТ-рынка.
Аналитики «Рейтинг букмекеров» полагают, что по итогам 2023 года общий объём роста ставок в букмекерских конторах сократится до 10%. Среди причин — отсутствие крупных спортивных мероприятий и отстранение игроков из России от международных чемпионатов.
Минфин предложил «фронтально сократить» госрасходы в бюджете на 2024 год вплоть до 10%, объяснив это растущим разрывом между расходами и доходами. Вопрос пока обсуждается.
Новости предыдущего дня, 3 июля — здесь.
Негоже союзу с таким названием ТАК поступать, не свято как-то. Очередная попытка отжимальщиков брендов.
Ага и почему название опять не колхозно-скрепное...дедушки будут не довольны...
Все впереди. Компенсируют слоганами в рекламе.
Love is Россия.
Love is Z nation.
С лицензиями на контент кнш прикольно)
"Российские металлургические компании хотят увеличить использование металлоконструкций в строительстве, так как возможности для экспорта ухудшились из-за санкций"
А разве санкции не на пользу?
Обязать всех закупать металлоконструкции...
Распространите среди жильцов ЖЕКа))
Дёшево или безопасно — вечная дилемма, вот и металлургические компании её решают.
"Минпромторг обсуждает с участниками рынка новую схему ограничения параллельного импорта техники"
Запретить! Ограничить! Обязать!
Несколько, кхм, своеобразный человек этот "Верный" возглавляет:
— Ваше юридическое лицо имеет не менее оригинальное название — "Союз Святого Иоанна Воина".
— Мы хотели как-то отличиться. У нас в переговорной висит икона Святого Иоанна Воина. Иоанн — святой, который раздавал продукты неимущим, помогал, боролся с воровством, что очень совпадает с нашим подходом к бизнесу, поэтому мы пришли к такому названию.
— А икона как появилась?
— Нам ее подарили священники. У нас много своеобразных артефактов, талисманов в компании. У вас табло сзади и с другой стороны у окна вилы сельскохозяйственные. Думаете, просто так они стоят здесь?
— Сотрудников наказываете?
— Мы вилами толкаем людей в спину, реально. Не поверите, это табло и вилы являются основными двигателями нашего развития.
Да как же задрали! Сделайте что-то годное и конкурентоспособное, даже запрещать ничего не надо будет.
Пока пытаются заменить китайские товары китайские товара с шильдиком, но втрое дороже, покупатель рублём будет голосовать против такого идиотизма.
Мол всем нельзя, а только им избранным можно.
А то подписку свою не продашь(((
"Минфин предложил «фронтально сократить» госрасходы в бюджете на 2024 год вплоть до 10%, объяснив это растущим разрывом между расходами и доходами."
Фронтально? Как это? Это на... что-ли?
Уже и бюджет режут а заколдованные всё про какое-то: "Время новых уникальных возможностей!" и "Всё растёт! Всё развивается!"
Я знаю как кординально (перпендикулярно, параллельно или под углом, выражаясь чиновничьим языком) сократить расходы.
Надо взять простой советский ...
"Онлайн-кинотеатры и телеканалы в очередной раз раскритиковали идею использовать контент зарубежных правообладателей без их разрешения"
Сами свою запиканную кастрацию смотрите...
О как, даже безудержно радостные букмекеры отметили падение роста у себя. Ставить нечего и не на что 🤷🏼♂️
Всё ещё критикуют идею, но как-то мягче, что ли (-:
Ну давайте вот тем разрешим, кто всегда молодец, а вот этим всяким — хренушки, Гардемаринов пусть показывают.
" Некоторые региональные власти выступают против и хотят вернуть ставку 20% с 2025 года, так как они «недополучают налоговые отчисления»"
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