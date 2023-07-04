Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года Статьи редакции
В 14:33 мск он составил 90,005 рубля.
- На 14:51 мск доллар на Московской бирже стоит 89,91 рубля. Евро тоже установило рекорд с 29 марта 2022 года и превысило 98 рублей: стоимость валюты на 14:51 мск — 98,09 рубля
- Аналитики «БКС Экспресс» объясняли, что рубль слабеет «под давлением ухудшения платёжного баланса из-за сокращения экспортной выручки». Ещё один негативный фактор — высокие бюджетные расходы. В «Альфа-банке» отмечали также, что на курсе сказывается окончание налогового периода. На это же указывали эксперты «Тинькофф Инвестиций».
- Последние, помимо этого, упомянули политическую неопределённость и упавшие цены на нефть. А аналитики банка «Санкт-Петербург» допустили, что российская валюта дешевеет из-за «дисбаланса спроса и предложения на рынке и слабой картины на рынке рублевого долга».
- Опрошенные BBC эксперты считают, что на валютных курсах сказалась ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и её главы Евгения Пригожина, несмотря на то, что аналитики не ожидали такого продолжительного «эффекта» от событий.
3118 просмотров
У них дефицит бюджета в 4трлн, надо как-то закрывать его - как еще, если не девальвацией. Можно было бы обойтись, если бы доходы бюджета и налоговые сборы росли, но они обрушились по сравнению с прошлым годом, как от нефтегаза, так и от остальной экономики. Расходы наоборот выросли, догадайтесь на что.
Чем грозит?
Ахххахх
14 год, как давно это было...
Мне кажется он рекламой через этот твит уже раз 100 свои сбережения окупил
А ведь почти получилось!
не фортануло, не повезло
Комментарий удален модератором
От души ))
Ну и где там ваш доллар по 200, паникёры?
Через три недели.
В следующем году к выборам царя будет 200
Терпение, мой друк. В настоящщее время РЕАЛЬНЫЙ курс доллара - уже далеко за 200 ублей. Но ввиду того что ЦБ ввёл "синтетический курс валют", который никак не связан с реальным фондовым рынком - ситуация складывается гораздо более смешная чем могло показаться на первый взгляд:
- курс доллара, который по-сути "нарисован на заборе" - в реальной внутрироссийской жизьни ВНЕЗАПНО прёт вверх!
Так что ты - можешь закупиться попкрном на ещё имеющие хоть какую-то ценность убли, потому что это кино - ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.
Во во, грош им цена. Нет никаких 200.
Я лично сотку к осени прогнозировал.
Про других не знаю
Кстати это не под конец даже года когда бабки скидывают обычно,видимо деньги заканчиваются.
Ну не зря же они 3 недели назад закрыли вообще данные по бюджету. Видно 4-5трлн минус за полгода, очень сильно мозолили глаза. Да и ЦБ сказал, что ставку будут поднимать в этом месяце.
Но это не важно, у нас все равно самая низка инфляция в районе 1-2%, как говорят в росстате.
видео где Путин говорит, что раньше получали 30 рублей за доллар в казну, а теперь вот больше.mp4
Только выиграли получается, ведь за доллар теперь дают больше рублей!
Осталось только начать зарабатывать, в этих баксах
😂😂😂👍🏼
Видео из «Евротура»
Это Пригожин конвертирует в баксы 10 ярдов рублей, которые ему вернули.
А почему не в белорусские рубли??
Чем ниже рубль - тем грустнее вернувшиеся.
Эм. Чем ниже рубль, тем грустнее куча релокантов, которые продолжают получать ЗП в рублях и менять на валюту😉
Скорее те, кто уехали, но пытаются зарабатывать в России, а тратить в валюте.
А есть вернувшиеся?
Че правда? Релокант, получающий в долларах в стране релокации и решивший вернуться в Россию, с чего бы ему грустить?
ВЕЛИЧИЕ
А ваш аватар весьма креативен. Уважаю.
у вас 3 ошибки. правильно писать ZЕZИZИЕ
«Всё ещё не по 100»! — радостно кричат полутреоты.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Просто в начале марта прошлого года было превью курса на будущее.
Ждём комментарии экспертов.
Кстати, ведь пугливый геостратег заявил, что мятеж только укрепил Россию.
Почему рынки ему не верят??
Вообще охренели что-ли?? Эт че такое?? (с)
Рост, что в августе?
Традиционно, черный четверг
ЦБР. Цель по инфляции 4%.
Ну ну.
Увы 4 уже не будет, будет 5(
140 к концу года.. держим
Да ладно, при сотке когда склады расчистят импорт скукожится, когда народ увидит новые ценники
опять любители линейных графиков :-)
Было бы так просто прогнозировать курсы валют ))))
А-а-а как жить? А-а-а...
Шо! Снова?!
В этом и заключается стабильность- в возврате снова и снова :-)
Всё под контролем.
Ой, на vc главное только Россию обобрать
Простите пожалуйста! А кто на нашем любимом VC и главное как именно Россию обирает? Ну очень интересно...
Уже можно покупать доллары или стоит подождать до 120 рублей?
нене, надо ждать сугубо до 200
"ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» "
Эта та клоунада в Ростове? В неё хоть кто- то поверил?