Деньги
Полина Лааксо

Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года Статьи редакции

В 14:33 мск он составил 90,005 рубля.

Обновлено в 15:50 мск. ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По её словам, ослабление рубля в основном происходит из-за изменения торгового баланса.
  • На 14:51 мск доллар на Московской бирже стоит 89,91 рубля. Евро тоже установило рекорд с 29 марта 2022 года и превысило 98 рублей: стоимость валюты на 14:51 мск — 98,09 рубля
  • Аналитики «БКС Экспресс» объясняли, что рубль слабеет «под давлением ухудшения платёжного баланса из-за сокращения экспортной выручки». Ещё один негативный фактор — высокие бюджетные расходы. В «Альфа-банке» отмечали также, что на курсе сказывается окончание налогового периода. На это же указывали эксперты «Тинькофф Инвестиций».
  • Последние, помимо этого, упомянули политическую неопределённость и упавшие цены на нефть. А аналитики банка «Санкт-Петербург» допустили, что российская валюта дешевеет из-за «дисбаланса спроса и предложения на рынке и слабой картины на рынке рублевого долга».
  • Опрошенные BBC эксперты считают, что на валютных курсах сказалась ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и её главы Евгения Пригожина, несмотря на то, что аналитики не ожидали такого продолжительного «эффекта» от событий.
Изменения курса доллара на Мосбирже

#курсывалют #новость

3118 просмотров
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95 комментариев
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 Let that sink in

У них дефицит бюджета в 4трлн, надо как-то закрывать его - как еще, если не девальвацией. Можно было бы обойтись, если бы доходы бюджета и налоговые сборы росли, но они обрушились по сравнению с прошлым годом, как от нефтегаза, так и от остальной экономики. Расходы наоборот выросли, догадайтесь на что.

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Дмитрий

Чем грозит?

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6 комментариев
Аккаунт отморожен
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Alex R

Ахххахх

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Давидыч

14 год, как давно это было...

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Андрей Иванов

Мне кажется он рекламой через этот твит уже раз 100 свои сбережения окупил

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2 комментария
Dee

А ведь почти получилось!

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Федор Завитухин

не фортануло, не повезло

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Афро Латино Европеец

От души ))

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Pavel Cree

Ну и где там ваш доллар по 200, паникёры?

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Pavel Loginov

Через три недели.

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1 комментарий
Alex R

В следующем году к выборам царя будет 200

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8 комментариев
Abnatop Sky
>> Ну и где там ваш доллар по 200, паникёры?

Терпение, мой друк. В настоящщее время РЕАЛЬНЫЙ курс доллара - уже далеко за 200 ублей. Но ввиду того что ЦБ ввёл "синтетический курс валют", который никак не связан с реальным фондовым рынком - ситуация складывается гораздо более смешная чем могло показаться на первый взгляд:
- курс доллара, который по-сути "нарисован на заборе" - в реальной внутрироссийской жизьни ВНЕЗАПНО прёт вверх!

Так что ты - можешь закупиться попкрном на ещё имеющие хоть какую-то ценность убли, потому что это кино - ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.

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2 комментария
Сергей Я

Во во, грош им цена. Нет никаких 200.

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Невероятный Блондин

Я лично сотку к осени прогнозировал.

Про других не знаю

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1 комментарий
Mr Black

Кстати это не под конец даже года когда бабки скидывают обычно,видимо деньги заканчиваются.

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KK

Ну не зря же они 3 недели назад закрыли вообще данные по бюджету. Видно 4-5трлн минус за полгода, очень сильно мозолили глаза. Да и ЦБ сказал, что ставку будут поднимать в этом месяце.
Но это не важно, у нас все равно самая низка инфляция в районе 1-2%, как говорят в росстате.

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3 комментария
Pavel Loginov

видео где Путин говорит, что раньше получали 30 рублей за доллар в казну, а теперь вот больше.mp4

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Fred Han

Только выиграли получается, ведь за доллар теперь дают больше рублей!

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Максим Ростокин

Осталось только начать зарабатывать, в этих баксах

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Александр Васильев

😂😂😂👍🏼

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Gre Li

Видео из «Евротура»

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Сергей Я

Это Пригожин конвертирует в баксы 10 ярдов рублей, которые ему вернули.

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Васисуалий Лоханкин

А почему не в белорусские рубли??

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1 комментарий
Вася Пражкин

Чем ниже рубль - тем грустнее вернувшиеся.

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Сергей Я

Эм. Чем ниже рубль, тем грустнее куча релокантов, которые продолжают получать ЗП в рублях и менять на валюту😉

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14 комментариев
Андрей Иванов

Скорее те, кто уехали, но пытаются зарабатывать в России, а тратить в валюте.

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1 комментарий
MakaR

А есть вернувшиеся?

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1 комментарий
Evgeny

Че правда? Релокант, получающий в долларах в стране релокации и решивший вернуться в Россию, с чего бы ему грустить?

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Родитель 1

ВЕЛИЧИЕ

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Evgeny

А ваш аватар весьма креативен. Уважаю.

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Инга Русланова

у вас 3 ошибки. правильно писать ZЕZИZИЕ

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Вадим Д.

«Всё ещё не по 100»! — радостно кричат полутреоты.

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Kirill Churnossov

Просто в начале марта прошлого года было превью курса на будущее.

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Сергей Я

Ждём комментарии экспертов.

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Васисуалий Лоханкин

Кстати, ведь пугливый геостратег заявил, что мятеж только укрепил Россию.
Почему рынки ему не верят??

Вообще охренели что-ли?? Эт че такое?? (с)

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Alexandr Gnatuyk

Рост, что в августе?

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Dee

Традиционно, черный четверг

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under construction

ЦБР. Цель по инфляции 4%.
Ну ну.

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Vitaly Ya

Увы 4 уже не будет, будет 5(

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Телячья ярость

140 к концу года.. держим

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Vitaly Ya

Да ладно, при сотке когда склады расчистят импорт скукожится, когда народ увидит новые ценники

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sles

опять любители линейных графиков :-)

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osernovsky

Было бы так просто прогнозировать курсы валют ))))

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debil
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MakaR

А-а-а как жить? А-а-а...

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Mindful Reading Service
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Ами Варджа

Шо! Снова?!

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sles

В этом и заключается стабильность- в возврате снова и снова :-)

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Дмитрий

Всё под контролем.

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Михаил

Ой, на vc главное только Россию обобрать

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MakaR

Простите пожалуйста! А кто на нашем любимом VC и главное как именно Россию обирает? Ну очень интересно...

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Афро Латино Европеец
ЦБ не видит
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Pavel S

Уже можно покупать доллары или стоит подождать до 120 рублей?

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Tomoko

нене, надо ждать сугубо до 200

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Barth

"ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» "
Эта та клоунада в Ростове? В неё хоть кто- то поверил?

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95 комментариев
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