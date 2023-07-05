День 497: российский аналог Zara Home откроют осенью, продажи ноутбуков в России просели Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 июля: доллар — 89,54 рубля (на 22 копейки больше, чем 4 июля), евро — 97,73 рубля (на 48 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,72 рубля.
Сенаторы порекомендовали ЦБ осуществлять расчёты по ВЭД в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ, а правительству — «продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге в нацвалютах с "дружественными" странами», узнало ТАСС.
Кто и как адаптируется
Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москвы с транзитом через Тбилиси в Ниццу, заметило РБК. По данным сайта перевозчика, стоимость билетов составляет от €446 до €535 на 7:53 мск.
В конце июня 2023 года в АНО «Цифровая экономика» обсудили стратегии продвижения российского общесистемного и индустриального ПО в странах БРИКС и ЕАЭС, выяснил «Ъ». Чтобы увеличивать долю ПО из России за счёт экспорта в «дружественные» страны и партнёрств с международными компаниями, на базе АНО создадут «Центр технологического лидерства Техлид.рф»: он будет «собирать данные о приоритетных рынках, оценивать перспективы продуктов и обучать клиентов использованию ПО».
Российский аналог Zara Home и H&M Home под названием Redecoro заработает осенью 2023 года — первая точка должна появиться в московском ТЦ «Метрополис». Компания, у которой среди инвесторов «Сбер», планирует открыть до 50 магазинов в России и СНГ в ближайшие два года. Её коллекции будут «сочетать элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля». Ценовой сегмент — средний.
Минобрнауки считает, что к 2030 году в России нужно разработать новые инженерные конструкции беспилотников, технологии их взлёта и посадки и высокомощные аккумуляторы. В ближайшие семь лет на исследования и разработки в области планируют выделить 49 млрд рублей из федерального бюджета. Минпромторг тем временем учёл в проекте поправок предложение, которое требует наличия в беспилотниках российского ПО для их включения в реестр отечественной промышленной продукции.
Какие есть проблемы и трудности
В яхт-клубах туристических регионов России, среди которых Сочи и Санкт-Петербург, заканчиваются места для лодок до конца лета, пишет РБК. Среди причин дефицита — приток российских судов из Европы на фоне санкций и «слабое развитие индустрии в целом».
Совет федерации предложил поднять утилизационный сбор на автомобили, которые перепродают в течение трёх лет после ввоза в Россию — идею скоро рассмотрят в правительстве. Когда заводы иностранных производителей закрылись, бюджет господдержки сократился. Такой мерой Совфед хочет защитить внутреннее производство, однако «утильсбор лишь создаёт такую иллюзию и демотивирует локальных игроков повышать конкурентоспособность и улучшать продукт», считает один из собеседников «Ъ».
Контекст
По данным таможни Владивостока, за первое полугодие 2023 года физлица ввезли более 130 тысяч автомобилей для личного пользования — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал «Ведомостям» представитель таможни. Причины всё те же — уход крупных автокомпаний и дефицит новых автомобилей.
В январе-мае 2023 года продажи ноутбуков в России упали в среднем на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах — до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные местных ритейлеров. Технику зарубежных брендов Asus, Aсer, HP, Dell и других продолжают ввозить по параллельному импорту, но «отсутствие [технической] поддержки отразилось на их доле»: в Holodilnik говорят, что падение в штуках у Lenovo составило 47%, у Asus — 52%, у Acer — 52%, у Apple, HP и Dell — почти 80%.
В январе-феврале 2023 года продажи пляжных туров по России выросли, при том что подорожали они сразу на 15%. А вот показатели июня, на который, как правило, приходится пик спроса, просели — на 10-12%. Среди причин эксперты, опрошенные Forbes, называют снизившийся оптимизм туристов, дожди и ещё сильнее подорожавшие билеты.
Новости предыдущего дня, 4 июля — здесь.
Администрация Кондопожского района отчиталась об установке щеколды в туалете.
Две параллельные России ..
https://ruposters.ru/news/13-06-2023/karelii-chinovniki-otchitalis-ustanovke-schekoldi-tualete-baraka
Новость, которую мы заслужили
Видишь ли, ты ее точно заслужил. И вот почему. Одни дураки это обсуждали, другие отчитывались. А вопрос то простой, прибить или приклеить. Конечно, удобно на режим валить, чем просто взять и прибить щеколду. Но вы же еще и умудряетесь и тут это обсуждать. Поэтому и достойны. Те, кто это обсуждает и раздувает. Обостряет.
Тыкайте своим корешам. Когда власти отчитываются о прибитой в толчке щеколде — это показатель этой власти. Не важно, на местах или на глобальном уровне.
Это показатель состояния общества в целом. Но для нормального восприятия надо понимать, что за тебя это никто не сделает. Ты же сам гадишь в своем теплом углу, просто твоя персона не вызывает интереса. Но тебе интересно посмаковать чужую историю. А она твоя. Но тебе этого не понять.
Тебе.
Ок, Вы так хорошо меня знаете, что аж страшно стало)
Вам бы в экстрасенсы
Представь, знаю. Вижу тебя, того кто отчитался, того кто на этом хайп ловит. Но это все печально. Борцы за демократию, сменяемость, с коррупцией оказываются таким же лживыми и без совести. Просто власть, в виде полномочий, она раскрывает больше людей, а не общество. Но увы, если мы ее выбираем, в т.ч. путем игнорирования выборов, то мы ее заслуживаем. И меня в большей степени не власть, как таковая интересует, а люди, конкретные. Т.к за властью стоит волеизъявление части общества и его надо уважать.
Просто ты похож на типичного пользователя VC, таких как ты масса, смакуют новость про говно (в прямом смысле), и пропускают мимо ушей какие то положительные новости в стране
Ну какой уровень такая и власть, чему удивляться?
Абсолютли
А почему бы не влить на режим?
Заработок Пригожина миллиарды, а солдата срочника копейки. Заработок программиста в Росатоме 100к.
Кто здесь виноват если не режим?
Прочитал ссылку. И вот что интересно: одна из депутатов Заксобрания Карелии так осветила проблему вечно открытого туалета: "Что увидят дети и взрослые, если персона в неадекватном состоянии, справляя нужду, двери не прикроет, объяснять нет необходимости. Не говорю уж про соседствующую с детским учреждением антисанитарию". После этого, я так понимаю, и пошло движение по улучшению жизни народа, в частности, установка щеколды на двери.
Но на месте депутата Заксобрания Карелии, я бы такую работу не принял по причине того, что если персона в неадекватном состоянии будет справлять нужду, то дети её как и раньше будут видеть. Почему? Да потому что щеколду установили с внешней стороны, а не с внутренней.
Щетаю, депутатам Заксобрания Карелии нужно срочно собрать экстренную комиссию по этому вопросу и как минимум в трёх чтениях принять какой-нибудь местный закон, который окончательно закроет эту тему.
Кому щеколды туалетные, а кому и яхты мелкие.
Фотка Ниццы какая-то из прошлого. Ловите актуалочку.
Вот видишь, в Ницце вовремя не подняли утилизационный сбор на автомобили, и вот к чему это привело.
наши люди квартиры в Мариуполе у моря присматривают, Ницца уж их точно не напряжет
разве там остались квартиры? по-моему только коттеджи под прицелом
Мариуполь отстраивают же
Сначала нужно было разбомбить. Может какой ни будь российский город тоже нужно разбомбить чтобы его отстроили?
В контексте происходящего, то что там происходит это хорошо для людей живущих там. В чем проблема?
@Вадим Д. Почему ты не освещаешь события этого события?)
А в субботу будет 500, кто мог подумать, что отсчёт дойдёт до таких значений?
— Папа, а правда, что раньше летоисчисление было другим?
— Да, детишки, от нашей эры. А теперь от этой 🤷🏼♂️
тоже думала о 500 вчера утром...
Согласен, грустно это всё...
Летайте в Ниццу через Тбилиси — не только хороший, но и познавательный отдых!
Новая распилочная Техлид открыта? Соберут, оценят, обучат и распилят — ай, какие молодцы!
"Совет федерации предложил поднять утилизационный сбор на автомобили, которые перепродают в течение трёх лет после ввоза в Россию"
Отечественные автопроизводители, входящие в ассоциацию ВРАГУ (всероссийская ассоциация Голубая Устрица), довольны предложением Совфеда и обязались поднять качество замещающего автомобилестроения на небывалые отрицательные высоты.
В америке это осудили уже или нет?
А их президента оттуда уже отпустили?)
Демократично удерживают, хз..
А планы-то как далеко простираются.
Не переживай ты так, устоит Россия)
Конечно, на четырёх костях устойчивость куда как лучше.
Зато не на двух стульях как ты, и тут и там
По себе не суди.
Давай вперед за чвк Вадик прямо на лево и на х*й
В пределах мкада
А ты это к чему? Или нам не надо планировать на будущее и лучше молчать в тряпочку. На все то у тебя есть комментарий, дружище...
"Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москвы с транзитом через Тбилиси в Ниццу" - новости для богачей, короче
Защищать китайский автопром любой ценой!
Раньше бы звучало смешно через Тбилиси в Ниццу, а сейчас скорее звучит дорого наверное.
Что-то на богатом, да.
Лицо Зеленского со своими санкциями представили?)
Ну вы поняли, яхтинг в России. Да это даже звучит смешно.
Яхтсмены всея Руси на тебя обидятся
В любой непонятной ситуации поднимай утильсбор на авто
"По данным таможни Владивостока, за первое полугодие 2023 года физлица ввезли более 130 тысяч автомобилей для личного пользования — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года"
С условием, что везут только китайские машины то это еще маленькие цифры