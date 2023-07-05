Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 июля: доллар — 89,54 рубля (на 22 копейки больше, чем 4 июля), евро — 97,73 рубля (на 48 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 89,88 рубля, евро— 97,87 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 89,83 рубля, евро — 97,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,72 рубля.

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Сенаторы порекомендовали ЦБ осуществлять расчёты по ВЭД в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ, а правительству — «продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге в нацвалютах с "дружественными" странами», узнало ТАСС.

Кто и как адаптируется

Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москвы с транзитом через Тбилиси в Ниццу, заметило РБК. По данным сайта перевозчика, стоимость билетов составляет от €446 до €535 на 7:53 мск.

В конце июня 2023 года в АНО «Цифровая экономика» обсудили стратегии продвижения российского общесистемного и индустриального ПО в странах БРИКС и ЕАЭС, выяснил «Ъ». Чтобы увеличивать долю ПО из России за счёт экспорта в «дружественные» страны и партнёрств с международными компаниями, на базе АНО создадут «Центр технологического лидерства Техлид.рф»: он будет «собирать данные о приоритетных рынках, оценивать перспективы продуктов и обучать клиентов использованию ПО».

Российский аналог Zara Home и H&M Home под названием Redecoro заработает осенью 2023 года — первая точка должна появиться в московском ТЦ «Метрополис». Компания, у которой среди инвесторов «Сбер», планирует открыть до 50 магазинов в России и СНГ в ближайшие два года. Её коллекции будут «сочетать элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля». Ценовой сегмент — средний.

Минобрнауки считает, что к 2030 году в России нужно разработать новые инженерные конструкции беспилотников, технологии их взлёта и посадки и высокомощные аккумуляторы. В ближайшие семь лет на исследования и разработки в области планируют выделить 49 млрд рублей из федерального бюджета. Минпромторг тем временем учёл в проекте поправок предложение, которое требует наличия в беспилотниках российского ПО для их включения в реестр отечественной промышленной продукции.

Какие есть проблемы и трудности

В яхт-клубах туристических регионов России, среди которых Сочи и Санкт-Петербург, заканчиваются места для лодок до конца лета, пишет РБК. Среди причин дефицита — приток российских судов из Европы на фоне санкций и «слабое развитие индустрии в целом».

Совет федерации предложил поднять утилизационный сбор на автомобили, которые перепродают в течение трёх лет после ввоза в Россию — идею скоро рассмотрят в правительстве. Когда заводы иностранных производителей закрылись, бюджет господдержки сократился. Такой мерой Совфед хочет защитить внутреннее производство, однако «утильсбор лишь создаёт такую иллюзию и демотивирует локальных игроков повышать конкурентоспособность и улучшать продукт», считает один из собеседников «Ъ».

Контекст

По данным таможни Владивостока, за первое полугодие 2023 года физлица ввезли более 130 тысяч автомобилей для личного пользования — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал «Ведомостям» представитель таможни. Причины всё те же — уход крупных автокомпаний и дефицит новых автомобилей.

В январе-мае 2023 года продажи ноутбуков в России упали в среднем на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах — до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные местных ритейлеров. Технику зарубежных брендов Asus, Aсer, HP, Dell и других продолжают ввозить по параллельному импорту, но «отсутствие [технической] поддержки отразилось на их доле»: в Holodilnik говорят, что падение в штуках у Lenovo составило 47%, у Asus — 52%, у Acer — 52%, у Apple, HP и Dell — почти 80%.

В январе-феврале 2023 года продажи пляжных туров по России выросли, при том что подорожали они сразу на 15%. А вот показатели июня, на который, как правило, приходится пик спроса, просели — на 10-12%. Среди причин эксперты, опрошенные Forbes, называют снизившийся оптимизм туристов, дожди и ещё сильнее подорожавшие билеты.