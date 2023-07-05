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Деньги
Полина Лааксо

День 497: российский аналог Zara Home откроют осенью, продажи ноутбуков в России просели Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Marketing 4 Ecommerce

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 июля: доллар — 89,54 рубля (на 22 копейки больше, чем 4 июля), евро — 97,73 рубля (на 48 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 89,88 рубля, евро— 97,87 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 89,83 рубля, евро — 97,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,72 рубля.

Сенаторы порекомендовали ЦБ осуществлять расчёты по ВЭД в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ, а правительству — «продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге в нацвалютах с "дружественными" странами», узнало ТАСС.

Кто и как адаптируется

Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москвы с транзитом через Тбилиси в Ниццу, заметило РБК. По данным сайта перевозчика, стоимость билетов составляет от €446 до €535 на 7:53 мск.

В конце июня 2023 года в АНО «Цифровая экономика» обсудили стратегии продвижения российского общесистемного и индустриального ПО в странах БРИКС и ЕАЭС, выяснил «Ъ». Чтобы увеличивать долю ПО из России за счёт экспорта в «дружественные» страны и партнёрств с международными компаниями, на базе АНО создадут «Центр технологического лидерства Техлид.рф»: он будет «собирать данные о приоритетных рынках, оценивать перспективы продуктов и обучать клиентов использованию ПО».

Российский аналог Zara Home и H&M Home под названием Redecoro заработает осенью 2023 года — первая точка должна появиться в московском ТЦ «Метрополис». Компания, у которой среди инвесторов «Сбер», планирует открыть до 50 магазинов в России и СНГ в ближайшие два года. Её коллекции будут «сочетать элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля». Ценовой сегмент — средний.

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Минобрнауки считает, что к 2030 году в России нужно разработать новые инженерные конструкции беспилотников, технологии их взлёта и посадки и высокомощные аккумуляторы. В ближайшие семь лет на исследования и разработки в области планируют выделить 49 млрд рублей из федерального бюджета. Минпромторг тем временем учёл в проекте поправок предложение, которое требует наличия в беспилотниках российского ПО для их включения в реестр отечественной промышленной продукции.

Какие есть проблемы и трудности

В яхт-клубах туристических регионов России, среди которых Сочи и Санкт-Петербург, заканчиваются места для лодок до конца лета, пишет РБК. Среди причин дефицита — приток российских судов из Европы на фоне санкций и «слабое развитие индустрии в целом».

Совет федерации предложил поднять утилизационный сбор на автомобили, которые перепродают в течение трёх лет после ввоза в Россию — идею скоро рассмотрят в правительстве. Когда заводы иностранных производителей закрылись, бюджет господдержки сократился. Такой мерой Совфед хочет защитить внутреннее производство, однако «утильсбор лишь создаёт такую иллюзию и демотивирует локальных игроков повышать конкурентоспособность и улучшать продукт», считает один из собеседников «Ъ».

Контекст

По данным таможни Владивостока, за первое полугодие 2023 года физлица ввезли более 130 тысяч автомобилей для личного пользования — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал «Ведомостям» представитель таможни. Причины всё те же — уход крупных автокомпаний и дефицит новых автомобилей.

В январе-мае 2023 года продажи ноутбуков в России упали в среднем на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах — до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные местных ритейлеров. Технику зарубежных брендов Asus, Aсer, HP, Dell и других продолжают ввозить по параллельному импорту, но «отсутствие [технической] поддержки отразилось на их доле»: в Holodilnik говорят, что падение в штуках у Lenovo составило 47%, у Asus — 52%, у Acer — 52%, у Apple, HP и Dell — почти 80%.

В январе-феврале 2023 года продажи пляжных туров по России выросли, при том что подорожали они сразу на 15%. А вот показатели июня, на который, как правило, приходится пик спроса, просели — на 10-12%. Среди причин эксперты, опрошенные Forbes, называют снизившийся оптимизм туристов, дожди и ещё сильнее подорожавшие билеты.

Новости предыдущего дня, 4 июля — здесь.

#новость

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 S.Capusta
В яхт-клубах России, заканчиваются места для лодок до конца лета.
Администрация Кондопожского района отчиталась об установке щеколды в туалете.

Две параллельные России ..

https://ruposters.ru/news/13-06-2023/karelii-chinovniki-otchitalis-ustanovke-schekoldi-tualete-baraka

В Карелии чиновники отчитались об установке…
Администрация Кондопожского района установила щеколду на деревянный туалет у одного из аварийных…
ruposters.ru
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Амбассадор Черноголовки

Новость, которую мы заслужили

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Сергей Федотов

Видишь ли, ты ее точно заслужил. И вот почему. Одни дураки это обсуждали, другие отчитывались. А вопрос то простой, прибить или приклеить. Конечно, удобно на режим валить, чем просто взять и прибить щеколду. Но вы же еще и умудряетесь и тут это обсуждать. Поэтому и достойны. Те, кто это обсуждает и раздувает. Обостряет.

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Амбассадор Черноголовки

Тыкайте своим корешам. Когда власти отчитываются о прибитой в толчке щеколде — это показатель этой власти. Не важно, на местах или на глобальном уровне.

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Сергей Федотов

Это показатель состояния общества в целом. Но для нормального восприятия надо понимать, что за тебя это никто не сделает. Ты же сам гадишь в своем теплом углу, просто твоя персона не вызывает интереса. Но тебе интересно посмаковать чужую историю. А она твоя. Но тебе этого не понять.
Тебе.

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Амбассадор Черноголовки

Ок, Вы так хорошо меня знаете, что аж страшно стало)
Вам бы в экстрасенсы

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Сергей Федотов

Представь, знаю. Вижу тебя, того кто отчитался, того кто на этом хайп ловит. Но это все печально. Борцы за демократию, сменяемость, с коррупцией оказываются таким же лживыми и без совести. Просто власть, в виде полномочий, она раскрывает больше людей, а не общество. Но увы, если мы ее выбираем, в т.ч. путем игнорирования выборов, то мы ее заслуживаем. И меня в большей степени не власть, как таковая интересует, а люди, конкретные. Т.к за властью стоит волеизъявление части общества и его надо уважать.

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Невидимка

Просто ты похож на типичного пользователя VC, таких как ты масса, смакуют новость про говно (в прямом смысле), и пропускают мимо ушей какие то положительные новости в стране

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Невидимка

Ну какой уровень такая и власть, чему удивляться?

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Сергей Федотов

Абсолютли

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Bames Jond

А почему бы не влить на режим?
Заработок Пригожина миллиарды, а солдата срочника копейки. Заработок программиста в Росатоме 100к.
Кто здесь виноват если не режим?

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Слегка Придурковатый

Прочитал ссылку. И вот что интересно: одна из депутатов Заксобрания Карелии так осветила проблему вечно открытого туалета: "Что увидят дети и взрослые, если персона в неадекватном состоянии, справляя нужду, двери не прикроет, объяснять нет необходимости. Не говорю уж про соседствующую с детским учреждением антисанитарию". После этого, я так понимаю, и пошло движение по улучшению жизни народа, в частности, установка щеколды на двери.

Но на месте депутата Заксобрания Карелии, я бы такую работу не принял по причине того, что если персона в неадекватном состоянии будет справлять нужду, то дети её как и раньше будут видеть. Почему? Да потому что щеколду установили с внешней стороны, а не с внутренней.

Щетаю, депутатам Заксобрания Карелии нужно срочно собрать экстренную комиссию по этому вопросу и как минимум в трёх чтениях принять какой-нибудь местный закон, который окончательно закроет эту тему.

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Слегка Придурковатый

Кому щеколды туалетные, а кому и яхты мелкие.

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Дмитрий

Фотка Ниццы какая-то из прошлого. Ловите актуалочку.

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Слегка Придурковатый

Вот видишь, в Ницце вовремя не подняли утилизационный сбор на автомобили, и вот к чему это привело.

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Andrey Azhigirov

наши люди квартиры в Мариуполе у моря присматривают, Ницца уж их точно не напряжет

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Ilnur Mustafin

разве там остались квартиры? по-моему только коттеджи под прицелом

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Leonid Bushuev

Мариуполь отстраивают же

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Веб Инструменты

Сначала нужно было разбомбить. Может какой ни будь российский город тоже нужно разбомбить чтобы его отстроили?

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Невидимка

В контексте происходящего, то что там происходит это хорошо для людей живущих там. В чем проблема?

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Невидимка

@Вадим Д. Почему ты не освещаешь события этого события?)

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Вадим Д.

А в субботу будет 500, кто мог подумать, что отсчёт дойдёт до таких значений?
— Папа, а правда, что раньше летоисчисление было другим?
— Да, детишки, от нашей эры. А теперь от этой 🤷🏼‍♂️

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Полина Лааксо
Автор

тоже думала о 500 вчера утром...

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Вадим Д.

Согласен, грустно это всё...

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Вадим Д.

Летайте в Ниццу через Тбилиси — не только хороший, но и познавательный отдых!

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Вадим Д.

Новая распилочная Техлид открыта? Соберут, оценят, обучат и распилят — ай, какие молодцы!

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Слегка Придурковатый

"Совет федерации предложил поднять утилизационный сбор на автомобили, которые перепродают в течение трёх лет после ввоза в Россию"

Отечественные автопроизводители, входящие в ассоциацию ВРАГУ (всероссийская ассоциация Голубая Устрица), довольны предложением Совфеда и обязались поднять качество замещающего автомобилестроения на небывалые отрицательные высоты.

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Невидимка
Georgian Airways запустила рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси

В америке это осудили уже или нет?

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sdhgshehrh

А их президента оттуда уже отпустили?)

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Невидимка

Демократично удерживают, хз..

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Вадим Д.
к 2030 году в России нужно разработать новые инженерные конструкции беспилотников

А планы-то как далеко простираются.

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Невидимка

Не переживай ты так, устоит Россия)

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Вадим Д.

Конечно, на четырёх костях устойчивость куда как лучше.

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Невидимка

Зато не на двух стульях как ты, и тут и там

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Вадим Д.

По себе не суди.

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Невидимка

Давай вперед за чвк Вадик прямо на лево и на х*й

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Deschain

В пределах мкада

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Сергей Федотов

А ты это к чему? Или нам не надо планировать на будущее и лучше молчать в тряпочку. На все то у тебя есть комментарий, дружище...

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Юрий Аристов

"Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москвы с транзитом через Тбилиси в Ниццу" - новости для богачей, короче

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Вадим Д.
Совет федерации предложил поднять утилизационный сбор

Защищать китайский автопром любой ценой!

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Нейрослав Жепетеев

Раньше бы звучало смешно через Тбилиси в Ниццу, а сейчас скорее звучит дорого наверное.

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Слегка Придурковатый

Что-то на богатом, да.

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Leonid Bushuev
Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы из Москвы с транзитом через Тбилиси в Ниццу, заметило РБК. По данным сайта перевозчика, стоимость билетов составляет от €446 до €535 на 7:53 мск.

Лицо Зеленского со своими санкциями представили?)

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Веб Инструменты
В яхт-клубах туристических регионов России, среди которых Сочи и Санкт-Петербург, заканчиваются места для лодок до конца лета

Ну вы поняли, яхтинг в России. Да это даже звучит смешно.

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Невидимка

Яхтсмены всея Руси на тебя обидятся

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Black7

В любой непонятной ситуации поднимай утильсбор на авто

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Алексей Жданов

"По данным таможни Владивостока, за первое полугодие 2023 года физлица ввезли более 130 тысяч автомобилей для личного пользования — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года"
С условием, что везут только китайские машины то это еще маленькие цифры

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