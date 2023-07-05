Правительство не стало продлевать мораторий на публикацию отчётностей от компаний на бирже Статьи редакции
При этом бизнесу разрешили не раскрывать некоторые данные — например, если против фирмы введены санкции.
- Правительство также определило список корпоративных данных, которые участники фондового рынка по-прежнему могут не раскрывать — для защиты от возможных санкций.
- Компаниям можно «засекретить» состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, информацию об аффилированных лицах и «дочках», финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках (в том числе о том, что сделки не совершались). Также можно не раскрывать данные об оказываемых услугах, производимой продукции, закупках, контрагентах и «выполнении некоторых работ».
- В постановлении указаны основания, по которым у компании есть право закрыть информацию: введённые против неё санкции, статус уполномоченного банка или работа на территории «новых регионов» России.
- Российским компаниям ещё в марте 2022 года разрешили полностью или частично не раскрывать отчётности и другие корпоративные данные. Изначально срок моратория был до 31 декабря 2022-го, затем его продлили до 1 июля 2023-го.
- Отдельно ЦБ разрешил не публиковать финансовые отчётности и российским банкам — но они по-прежнему должны были передавать данные регулятору. С ноября 2022-го некоторые стали раскрывать ограниченные данные, а с января 2023-го ЦБ обязал банки возобновить публикацию отчётностей, за исключением информации, которая содержит санкционные риски.
- При этом регулятор настаивал на полном раскрытии данных, а Минфин выступал за неразглашение отчётности для части бизнеса — хотя и отмечал, что «инвесторам сложно, когда у них нет информации».
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" «инвесторам сложно, когда у них нет информации»"
А есть инвесторы?
А чего бы им не быть? Сейчас идёт передел рынка, можно ухватить кусок. Это лишь вопрос риска. Народ вон "инвестирует" в недвижимость в Мариуполе.
Не надо путать меценатство с инвестированием.
Полно
Вот если бы можно было не плотить нологи...
Внимание вопрос. А что случилось?
Есть санкции — нет данных, удобно.
Так санкции же нам на пользу?!
Моратория как бы нет, но данные можно не раскрывать