Деньги
Полина Лааксо

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года Статьи редакции

На 7:23 мск он составил 100,31 рубля.

  • Доллар тоже установил рекорд с марта 2022 года и превысил отметку в 92 рубля: стоимость валюты на 7:28 мск — 92,25 рубля. На 7:33 мск обе валюты торгуются по следующей цене: евро — 100,03 рубля, доллар — 92,34 рубля.
  • 4 июля 2023 года биржевой курс доллара пробил 90 рублей впервые с марта 2022-го, а евро — 98 рублей. 5 июля оба показателя продолжали расти: доллар на максимуме превышал 91 рубль, евро — 99 рублей.
График евро утром 6 июля
  • Аналитики «БКС Экспресс» объясняли, что рубль слабеет «под давлением ухудшения платёжного баланса из-за сокращения экспортной выручки». Ещё один негативный фактор — высокие бюджетные расходы. В «Альфа-банке» отмечали также, что на курсе сказывается окончание налогового периода. На это же указывали эксперты «Тинькофф Инвестиций».
  • Последние, помимо этого, упомянули политическую неопределённость и упавшие цены на нефть. А аналитики банка «Санкт-Петербург» допустили, что российская валюта дешевеет из-за «дисбаланса спроса и предложения на рынке и слабой картины на рынке рублевого долга».
  • Опрошенные BBC эксперты считают, что на валютных курсах сказалась ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и её главы Евгения Пригожина, несмотря на то, что аналитики не ожидали такого продолжительного «эффекта» от событий.
  • В ЦБ при этом не видят рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По её словам, ослабление российской валюты в основном происходит из-за изменения торгового баланса.

#курсывалют #новость

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18 комментариев
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 Сергей Я

С добрым утром, страна!💪🏽☕

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Ilya Brin
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Вадим Д.

Еврубль?

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Вася Пражкин

Наконец-то, теперь так удобно переводить цены из евро в рубли, аж плачУ от счастья. Спасибо, Эльвира! Долгих лет Вам.

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Сергей Я

Кому нужны эти евро то? Вот когда бакс удобно по 100 будет считать (на днях думаю), тогда да.

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Вася Пражкин

Уверен, сделает и бакс по 100!

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Сергей Я

Для нивелирования потерь нефтегазовых доходов бюджета около сотки и надо.

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Александр Пустовалов

Гойда?

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Генерал Ермолов

Гойда за гойдой

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Александр Ащеулов

👍

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Вадим Д.

Это для простоты расчётов?
Скоро и бакс подтянется традиционно.

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Слегка Придурковатый

"Последние, помимо этого, упомянули политическую неопределённость"

Что-то, смотрю, эксперты «Тинькофф Инвестиций» совсем страх потеряли. В нашей великой стране нет политической неопределённости. У нас всё определено на годы вперёд.

За такие слова можно и к трищу маёру для начала попасть. А то ишь ты, вольничают в своих высказываниях, можно сказать дискредитируют наше политическое устройство.

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Владимир Зыков

Казна пустеет, вот и поднимаю, чтоб нефтерублей больше было.

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Seppo Nopilainen
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Генерал Ермолов

Неправильный заголовок. Надо, чтобы писали: "Курс евро рухнул до 100 рублей".
А так, вас давно предупреждали, что еврозоне кабздец 💪. Не надо было связываться с Россией👌

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debil

Ну что? Уже не смешно?

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under construction

Это выгодно экспортерам. Товара продается столько же, а доходы растут. (с)

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Kiss1nger

"Па плану всё."

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18 комментариев
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