Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года Статьи редакции
На 7:23 мск он составил 100,31 рубля.
- Доллар тоже установил рекорд с марта 2022 года и превысил отметку в 92 рубля: стоимость валюты на 7:28 мск — 92,25 рубля. На 7:33 мск обе валюты торгуются по следующей цене: евро — 100,03 рубля, доллар — 92,34 рубля.
- 4 июля 2023 года биржевой курс доллара пробил 90 рублей впервые с марта 2022-го, а евро — 98 рублей. 5 июля оба показателя продолжали расти: доллар на максимуме превышал 91 рубль, евро — 99 рублей.
- Аналитики «БКС Экспресс» объясняли, что рубль слабеет «под давлением ухудшения платёжного баланса из-за сокращения экспортной выручки». Ещё один негативный фактор — высокие бюджетные расходы. В «Альфа-банке» отмечали также, что на курсе сказывается окончание налогового периода. На это же указывали эксперты «Тинькофф Инвестиций».
- Последние, помимо этого, упомянули политическую неопределённость и упавшие цены на нефть. А аналитики банка «Санкт-Петербург» допустили, что российская валюта дешевеет из-за «дисбаланса спроса и предложения на рынке и слабой картины на рынке рублевого долга».
- Опрошенные BBC эксперты считают, что на валютных курсах сказалась ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» и её главы Евгения Пригожина, несмотря на то, что аналитики не ожидали такого продолжительного «эффекта» от событий.
- В ЦБ при этом не видят рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По её словам, ослабление российской валюты в основном происходит из-за изменения торгового баланса.
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С добрым утром, страна!💪🏽☕
Еврубль?
Наконец-то, теперь так удобно переводить цены из евро в рубли, аж плачУ от счастья. Спасибо, Эльвира! Долгих лет Вам.
Кому нужны эти евро то? Вот когда бакс удобно по 100 будет считать (на днях думаю), тогда да.
Уверен, сделает и бакс по 100!
Для нивелирования потерь нефтегазовых доходов бюджета около сотки и надо.
Гойда?
Гойда за гойдой
👍
Это для простоты расчётов?
Скоро и бакс подтянется традиционно.
"Последние, помимо этого, упомянули политическую неопределённость"
Что-то, смотрю, эксперты «Тинькофф Инвестиций» совсем страх потеряли. В нашей великой стране нет политической неопределённости. У нас всё определено на годы вперёд.
За такие слова можно и к трищу маёру для начала попасть. А то ишь ты, вольничают в своих высказываниях, можно сказать дискредитируют наше политическое устройство.
Казна пустеет, вот и поднимаю, чтоб нефтерублей больше было.
Неправильный заголовок. Надо, чтобы писали: "Курс евро рухнул до 100 рублей".
А так, вас давно предупреждали, что еврозоне кабздец 💪. Не надо было связываться с Россией👌
Ну что? Уже не смешно?
Это выгодно экспортерам. Товара продается столько же, а доходы растут. (с)
"Па плану всё."