День 498: Минтранс создаст цифровую транспортную платформу для обмена данными с БРИКС, ЕАЭС и ШОС Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 июля: доллар — 90,33 рубля (на 79 копеек больше, чем 5 июля), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,27 рубля.
Утром курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года, а доллара — 92 рубля впервые с того же месяца. На фоне ослабления рубля банки повышают внутренние курсы продажи наличных долларов и евро.
По подсчётам «Ъ», основанных на данных Мосбиржи, в июне 2023 года объём сделок с юанями за рубли на валютных торгах с поставкой «сегодня» и «завтра» впервые превысил объём аналогичных сделок с долларами.
Кто и как адаптируется
Минтранс планирует создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС и поможет обеспечить «бесшовную грузовую логистику». Завершить проект планируют до 2030 года. Сейчас нет ни единой базы по объектам транспортно-логистической инфраструктуры, ни единых стандартов документооборота и решений для сквозного мониторинга груза при смене транспортного средства, говорят эксперты.
«Альфа-банк» рассматривает возможность открыть филиал организации или представительство в Китае, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров банка Олег Сысуев. По его словам, решений пока не принято, но запрос со стороны клиентов есть. В интервью газете он добавил, что у банка «нет крайних точек зрения» по отношению к Китаю: там «не считают, что Китай – это безоговорочный друг; или что Китай их не желает».
Какие есть проблемы и трудности
Подконтрольная «Сберу» компания «Панклуб», которая развивает в России бывшие магазины Pandora в середине июня 2023 года подала иск на 8,84 млрд рублей к кипрской Panclub Enterprises — это её акционер. Данные обнаружил «Ъ». Эту сумму материнская компания задолжала, выкупив у «дочки» в 2018 году дебиторскую задолженность. Проблема в том, что после 24 февраля возможность выплат «осложнилась» из-за санкций.
Банки «Ресо кредит», «Авангард» и «Александровский» подали иски к Государственной транспортной лизинговой компании, чтобы взыскать просроченные купонные выплаты по еврооблигациям. Первые два добиваются компенсаций в размере 35,1 млн рублей и 34,4 млн рублей соответственно, сумма требований «Александровского» неизвестна.
Контекст
В июне 2023 года средние цены на перелёты по популярным международным направлениям из России снизились по сравнению с июнем 2022 года, пишет РБК со ссылкой на данные билетных агрегаторов и «Аэрофлота». Например, стоимость перелёта в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14% — до 34,3 тысячи рублей, с Арменией — на 9%, до 25,3 тысячи рубля, с Казахстаном — на 4%, до 29,4 тысяч рубля. Среди возможных причин — необходимость авиакомпаний снижать цены на билеты, чтобы обеспечить полную загрузку самолётов.
Импортёры алкоголя тем временем, наоборот, могут повысить цены в июле из-за ослабления рубля, узнал «Ъ» от источников: Московская пивоваренная компания, например, планирует увеличить стоимость продукции на 6-8%. Точечные повышения не исключает Simple Group, если цены повысят сами поставщики. В виноторговой компании Fort, впрочем, замечают: «склады у всех полны, и сейчас поднимать цену — это потерять место на полке и в винной карте». Там же добавляют, что после введения санкций почти все производители перешли на работу по предоплате, а значит, сейчас в продаже будет находиться товар, оплаченный по курсу двухмесячной давности.
По итогам июня 2023 года РЖД увеличила вывоз контейнеров из портов и сухих терминалов Дальнего Востока на 52% в сутки год к году, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В контейнерном операторе «Транс синергия» подмечают: росту объёма импортных перевозок способствовал в том числе ввод терминально-логистического центра в Люберцах — это позволило увеличить количество поездов из Москвы во Владивосток и Хабаровск.
Объём сделок на региональном рынке складов за первое полугодие 2023 года составил 627 тысяч м², подсчитали аналитики NF Group. Согласно их отчёту, это самый высокий показатель для первых шести месяцев года за всю историю наблюдений. Для сравнения: компании арендовали или купили 318 тысяч м² складов в первом полугодии 2022-го и 630 тысяч м² по итогам всего года.
Производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены, поскольку почти все они до сих пор заключают сделки в валюте, выяснил «Ъ» из писем дистрибьюторам. Так, закупочная стоимость продукции увеличилась в среднем на 10-15% по нескольким брендам, среди которых Beko, Tefal, Lex и другие. В рознице рост цен будет заметен ещё сильнее, так как ритейлеры, скорее всего, захотят сохранить «уровень прибыльности».
Во втором квартале 2023 года количество зарегистрированных юрлиц на рынке общепита выросло на 25% год к году — до 13,1 тысячи компаний, следует из данных «Контур.Фокус». Участники рынка связывают позитивную динамику после просадки с интересом к франшизам, сезонностью и притоком туристов, а также с возвращением к проектам, которые были приостановлены после объявления о мобилизации.
ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а в 2023-2024-х его будут использовать «в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, запуск проекта не связан с санкциями — план определили ещё в 2021 году. Сложностей с ПО в ЦБ также нет, поскольку платформа цифрового рубля — это собственные разработки.
Новости предыдущего дня, 5 июля — здесь.
Ну, ростом цен никого у нас не удивить. Но как только «импортозаместят», поднимут цены на «свои разработки» ещё сильнее.
" Завершить проект планируют до 2030 года."
Ясно...
Прикольно, у нас у первых будет официальная цифровая валюта.
После коммунизма, базы на марсе, телепорта и прочего - ох, не доверяю я конструкциям в будущем времени...
Ахренеть, кот ученый, написал.
Не понятно только, как они дерево оцифровывать будут.
перфокарты из него делать
Хорошо, что на той неделе успел купить технику. Сейчас цены взлетят.
Рейсы на Луну, где добывают редкий изотоп гелия, под угрозой
Грядут инвестиции в алкоголь, рост отличный, потребители всегда найдутся, рынок огромный. Но не все смогут долго хранить активы (-:
К счастью Ашан знал обо всем заранее и уже давно ввел сервис кредитов на элитный алкоголь.
Серьёзно?! Лихой подход, однако.
С 2015 года аж как:
Пора вводить кредит на не элитный.
До этого он был "в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций"
Харош бухать🍻
Импортёры алкоголя, алё, полегче, попридержите коней. Благодаря таким как я, вы и так баснословные прибыли получаете. Имейте совесть. Астанавитесь!
Может есть смысл перейти на российский алкоголь? )
Я не ограничиваю свой организм только иностранным алкоголем. Или ты наивно думаешь, что цены на отечественный не поднимут?
"Проблема в том, что после 24 февраля возможность выплат «осложнилась» из-за санкций."
"Санкции только на пользу!" Или что? Уже нет? Я чего-то запутался совсем...
Уже по 100, но ещё не по 200? (-:
(где ваш оптимизм?)
Скоро по 200, но пока ещё по 100 :-)
Торопитесь успеть, пока по 100!!)
Пилотируемый цифровой ₽ на подходе, но только для избранных. Главное, чтобы пенсии, стипендии и з/п бюджетникам сразу не запустили в тестирование.
А какова судьба заводов бытовой техники корейских брендов в РФ?
"«не считают, что Китай – это безоговорочный друг; или что Китай их не желает»."
Это что ещё за крамола такая? А как же: "Китай нам поможет!"?
Хм...или может это я устарел? Могли же уже методичку и поменять наверное...
"Импортёры алкоголя тем временем, наоборот, могут повысить цены в июле из-за ослабления рубля" бьют по самому дорогому
Давно известно, что бутылка водки в России - самая стабильная валюта. Странно, что ещё ни один алкомаркет не запустил новую валюту - "криптоводку". С условием, что на неё всегда можно обменять бутылку водки в их магазинах. Ну и остальную продукцию тоже: бутылка вина - две криптоводки, коньяк - три криптоводки. Булка хлеба: пяток "крипторюмок", и т.д.
Народ, думаю, оценил бы идею.