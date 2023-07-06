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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 июля: доллар — 90,33 рубля (на 79 копеек больше, чем 5 июля), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 8:18 мск: доллар — 92,54 рубля, евро— 100,31 рубля.

Курсы на Forex на 8:35 мск: доллар — 92,65 рубля, евро — 100,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,27 рубля.

Утром курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года, а доллара — 92 рубля впервые с того же месяца. На фоне ослабления рубля банки повышают внутренние курсы продажи наличных долларов и евро.

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По подсчётам «Ъ», основанных на данных Мосбиржи, в июне 2023 года объём сделок с юанями за рубли на валютных торгах с поставкой «сегодня» и «завтра» впервые превысил объём аналогичных сделок с долларами.

Кто и как адаптируется

Минтранс планирует создать Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая позволит обмениваться информацией со странами АСЕАН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС и поможет обеспечить «бесшовную грузовую логистику». Завершить проект планируют до 2030 года. Сейчас нет ни единой базы по объектам транспортно-логистической инфраструктуры, ни единых стандартов документооборота и решений для сквозного мониторинга груза при смене транспортного средства, говорят эксперты.

«Альфа-банк» рассматривает возможность открыть филиал организации или представительство в Китае, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров банка Олег Сысуев. По его словам, решений пока не принято, но запрос со стороны клиентов есть. В интервью газете он добавил, что у банка «нет крайних точек зрения» по отношению к Китаю: там «не считают, что Китай – это безоговорочный друг; или что Китай их не желает».

Какие есть проблемы и трудности

Подконтрольная «Сберу» компания «Панклуб», которая развивает в России бывшие магазины Pandora в середине июня 2023 года подала иск на 8,84 млрд рублей к кипрской Panclub Enterprises — это её акционер. Данные обнаружил «Ъ». Эту сумму материнская компания задолжала, выкупив у «дочки» в 2018 году дебиторскую задолженность. Проблема в том, что после 24 февраля возможность выплат «осложнилась» из-за санкций.

Банки «Ресо кредит», «Авангард» и «Александровский» подали иски к Государственной транспортной лизинговой компании, чтобы взыскать просроченные купонные выплаты по еврооблигациям. Первые два добиваются компенсаций в размере 35,1 млн рублей и 34,4 млн рублей соответственно, сумма требований «Александровского» неизвестна.

Контекст

В июне 2023 года средние цены на перелёты по популярным международным направлениям из России снизились по сравнению с июнем 2022 года, пишет РБК со ссылкой на данные билетных агрегаторов и «Аэрофлота». Например, стоимость перелёта в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14% — до 34,3 тысячи рублей, с Арменией — на 9%, до 25,3 тысячи рубля, с Казахстаном — на 4%, до 29,4 тысяч рубля. Среди возможных причин — необходимость авиакомпаний снижать цены на билеты, чтобы обеспечить полную загрузку самолётов.

Импортёры алкоголя тем временем, наоборот, могут повысить цены в июле из-за ослабления рубля, узнал «Ъ» от источников: Московская пивоваренная компания, например, планирует увеличить стоимость продукции на 6-8%. Точечные повышения не исключает Simple Group, если цены повысят сами поставщики. В виноторговой компании Fort, впрочем, замечают: «склады у всех полны, и сейчас поднимать цену — это потерять место на полке и в винной карте». Там же добавляют, что после введения санкций почти все производители перешли на работу по предоплате, а значит, сейчас в продаже будет находиться товар, оплаченный по курсу двухмесячной давности.

По итогам июня 2023 года РЖД увеличила вывоз контейнеров из портов и сухих терминалов Дальнего Востока на 52% в сутки год к году, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В контейнерном операторе «Транс синергия» подмечают: росту объёма импортных перевозок способствовал в том числе ввод терминально-логистического центра в Люберцах — это позволило увеличить количество поездов из Москвы во Владивосток и Хабаровск.

Объём сделок на региональном рынке складов за первое полугодие 2023 года составил 627 тысяч м², подсчитали аналитики NF Group. Согласно их отчёту, это самый высокий показатель для первых шести месяцев года за всю историю наблюдений. Для сравнения: компании арендовали или купили 318 тысяч м² складов в первом полугодии 2022-го и 630 тысяч м² по итогам всего года.

Производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены, поскольку почти все они до сих пор заключают сделки в валюте, выяснил «Ъ» из писем дистрибьюторам. Так, закупочная стоимость продукции увеличилась в среднем на 10-15% по нескольким брендам, среди которых Beko, Tefal, Lex и другие. В рознице рост цен будет заметен ещё сильнее, так как ритейлеры, скорее всего, захотят сохранить «уровень прибыльности».

Во втором квартале 2023 года количество зарегистрированных юрлиц на рынке общепита выросло на 25% год к году — до 13,1 тысячи компаний, следует из данных «Контур.Фокус». Участники рынка связывают позитивную динамику после просадки с интересом к франшизам, сезонностью и притоком туристов, а также с возвращением к проектам, которые были приостановлены после объявления о мобилизации.

ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет доступен россиянам к 2025-2027 годам, а в 2023-2024-х его будут использовать «в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, запуск проекта не связан с санкциями — план определили ещё в 2021 году. Сложностей с ПО в ЦБ также нет, поскольку платформа цифрового рубля — это собственные разработки.