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Деньги
Артур Томилко

«Формирование привычки займёт время»: первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова о перспективах использования цифрового рубля Статьи редакции

Главное из интервью Forbes.

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Ольга Скоробогатова, фото ТАСС

О предпосылках и этапах создания цифровой национальной валюты

  • На протяжении последних лет ЦБ наблюдал взрывной рост спроса на безналичные расчёты. В первом квартале 2023 года их доля достигла 81,2%. Но у безналичных платежей есть ограничения от банков — комиссии и лимиты.
  • Цифровой рубль не будет зависеть от политики того или иного банка. Все операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией. При этом ЦБ не будет выдавать кредиты в цифровых рублях и начислять проценты на их остаток на счёте.
  • Санкции не повлияли на разработку платформы цифрового рубля, которая ведётся с 2021 года. В мае 2023-го завершилось тестирование «промышленного решения», а первые тесты с 13 банками и реальными людьми начнутся после принятия закона о цифровой национальной валюте. Он одобрен Госдумой в первом чтении в марте 2023 года.

О китайском и международном опыте

  • ЦБ внимательно изучает опыт всех стран, в которых создаются подобные проекты. Многие из них придерживаются оптовой модели — когда цифровая национальная валюта выпускается только для расчётов между банками. В такой схеме не задействованы граждане и бизнес.
  • Китайский регулятор выбрал розничную модель. Она предполагает открытие цифровых кошельков не только для банков, но также для физических и юридических лиц. Банк России придерживается аналогичного подхода, чтобы у людей и компаний был широкий выбор платёжных инструментов.
  • Кроме того, в Китае при создании цифровой валюты использовали гибридную архитектуру, сочетающую централизованные решения и элементы блокчейна.
  • ЦБ вначале создал прототип платформы полностью на блокчейне, но после тестирования понял, что она недостаточно эффективна для обработки большого количества платежей. В результате тоже решили остановиться на гибридной архитектуре.

О предрассудках общества

  • Настороженность людей по отношению к новому платёжному инструменту естественна (38% не понимают принципа работы и назначения цифрового рубля, 28% не хотят им пользоваться), уверена Скоробогатова. Недоверие было и при внедрении первых банковских карт, и при появлении СБП. «Формирование привычки к использованию цифрового рубля займёт какое-то время», считает она.
  • Цифровой рубль — не криптовалюта и даже не стейблкоин. За его выпуск и обращение несёт ответственность Банк России. Все операции будут проводиться на собственной платформе ЦБ, который обеспечит её безопасность и бесперебойность работы.
  • Регулятор не видит необходимости использовать цифровой рубль для выплат зарплат, пенсий и пособий. Люди сами будут решать какую часть своих денег перевести в цифровую валюту.
  • ЦБ также создаст подразделение для разрешения споров и претензий по транзакциям на платформе цифрового рубля. Его контакты будут указаны на сайте Банка России.

О выгодах для банков и бизнеса

  • Цифровой рубль позволит осуществить «давнюю мечту бизнеса» — комиссия 0,3% от платежа (сейчас она определяется банками и составляет в среднем от 1,2% до 2,2%). Вся нагрузка с точки зрения ресурсов и вычислений ложится на ЦБ, у которого нет цели заработать на операциях в цифровых рублях и есть возможность устанавливать более низкие тарифы.
  • Снижение издержек по операциям в цифровых рублях позволит бизнесу самостоятельно создавать программы лояльности или начислять кешбэк клиентам. В будущем мы можем увидеть «битву» программ лояльности от банков и торговых сетей. «Потребитель от этого только выиграет»
  • ЦБ известно об опасениях банков по поводу оттока средств с депозитов в цифровые кошельки и потери дохода от комиссий. Однако регулятор считает, что совокупные доходы от внедрения цифрового рубля перекроют потери.
  • Центробанк также не ожидает «взрывного» перетока денег из банков в цифровой рубль. С учетом лимита в 300 тысяч рублей в месяц этот процесс будет постепенным и предсказуемым.

О трансграничных расчётах

  • Трансграничные операции возможны по двум сценариям: интеграция двух платформ национальных цифровых валют или их взаимодействие через общую систему. ЦБ считает перспективными оба варианта и обсуждает их с «дружественными» странами.
  • Главное препятствие на пути к международным расчётам в цифровых валютах — политика. Все организационные и технологические вопросы решаемы.
  • Прорывом могла бы стать единая цифровая валюта для стран БРИКС. Этот вопрос уже обсуждается рабочими группами стран-участниц, но процесс согласования всех деталей будет длительным.
  • Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Такие рубли будут храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.
  • У человека будет один цифровой кошелёк, им можно будет пользоваться через мобильное приложение своего банка. При этом кошелёк не будет привязан к конкретному банку. Переводить деньги можно будет по номеру телефона, а оплачивать покупки с помощью QR-кодов.
  • ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. В апреле 2023-го Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов к реальным операциям с реальными деньгами: «Но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем».

#новость #цб #цифровойрубль

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85 комментариев
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 Антон Большаков

38% не понимают принципа работы и назначения цифрового рубля
Покажите мне те 62% кто понимает

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Нейрослав Жепетеев

Ну смотри, я в 62% нахожусь и могу с радостью объявить о том, что будет легче отмывать!

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2 комментария
Случайные фотографии

- остальные или не понимают зачем или как.

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Петров Иванов

Зачем делать цифровой рубль, если и обычный рубль ни кому не нужен в мире - очередное распил бюджета.

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Влад Шушкевич

Много причин. Не надо будет под полом хранить миллиарды бумажных рублей, рубли проще будет рисовать, рубли можно будет очень легко изымать.

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2 комментария
Muvandr

Вот прямо никому ни где не нужен рубль? Ни на внутреннем рынке ни на внешнем?)

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13 комментариев
Нейрослав Жепетеев

Искусственная манипуляция ценой, легко уничтожить и сложнее прослеживаться будет.

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Tim Cookie

Киберпанк от ЦБ)

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Невкусно и грустно

Просто хотелось бы напомнить, что архитекторы сегодняшней России - это не Путин или Шойгу - а вот такие вот дамочки, Скоробогатовы, Набиулины и прочие Юдаевы, которые потом будут рассказывать, как они сами были жертвами.

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Горка Тлетов

Да-да президент у нас ни за что не отвечает, все его, бедного, обманывают, а он только добра и процветания хочет.

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Илья Попов

30 серебряных опять в действии?

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Muvandr

О! Пришли очередные судьи и составители расстрельных списков, которые будут судить и определять уровень вины и ответвенности :-)

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4 комментария
MakaR

Грустно это всё друзья...

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Jane Willison

судя по ее лицу ей весело)

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Вадим Д.
Формирование привычки займёт время

Ещё и ломку, а потом зависимость. Довольно ухмыляться будет тащ майор и чиновники-«ииноваторы».

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Илья Попов

Пожалуйста, передай автору этой статьи, что здесь маленький ляпсус - не Скоробогатова, а Ужебогатова.

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1 комментарий
Jane Willison

такое счастливое лицо у нее -как будто говорит - ну что нищеброды как вам новый курс рубля - ничего- привыкнете)

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Сергей Д.

я конечно тоже не годую, но по правде сказать рост на 15 рублей с 2020 года не повод становится нищебродом.

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8 комментариев
Александр Кайт

1 цибль = 0,000031 BTC

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MakaR

Цубль!

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1 комментарий
MakaR

Йобль...

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Fred Han

Это все так жалко выглядит, почти как мой комментарий😓

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Jane Willison

наш бизнес - печатать рубли и он идет хорошо

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Alex GODERATOR

У этих оккупантов нет задачи поднятия экономики РФ и укрепление рубля. Есть только задача закабаления коренного населения и держать его в нищете

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Muvandr

Вы забыли транспарант и в массы, в массы :-)

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8 комментариев
Jane Willison

а цифровой рубль будет по 100 или по сколько

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Марк Нилов

Как главный скажет.

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Роман

Смотря для кого.

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Мурад Муртазалиев
Цифровой рубль — не криптовалюта и даже не стейблкоин

Странно, а один 15 рублёвый рассказывал мне, что это новый биткоин

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Muvandr

Так и разговаривайте с ним :-) Выдирать из контекста беседы - правило плохого тона :-)

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Васисуалий Лоханкин

Влажные мечты, которые никогда не осуществятся.

Прорывом могла бы стать единая цифровая валюта для стран БРИКС. Этот вопрос уже обсуждается рабочими группами стран-участниц, но процесс согласования всех деталей будет длительным.

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Павел Егоров

Только эта единая цифровая валюта нахрен не нужна половине стран БРИКС.

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Слегка Придурковатый

У меня уже есть цифровые рубли. Продам дорого.

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Роман

Напечатанные цифры в ворд-файле это не цифровые рубли, брат.

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1 комментарий
Alex GODERATOR

Пусть свой цифровой деревянный оставят себе

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Жан Жак

«Формирование привычки займёт время» - ирония 100500 уровня

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S1m0ne

Ну конечно, ей в 1995 году получить степень MBA по управлению и экономике в California State University политика не мешала.

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ilia

ВНЯТНО СКАЗАТЬ "НА КОЙ ВООБЩЕ?" НЕ МОГУТ ДО СИХ ПОР?!)

В смысле для обычного рядового человека зачем все это? Безнал и так побеждает, переводы по номеру телефона есть (за СБП спасибо, да), оплата по QR тоже вводится - зачеееем этот "цифровой"?!

Для юр.лиц что-то там сказано, про снижение комиссий, но опять же - запрет на разную цену в зависимости от способа оплаты есть + "В будущем мы можем увидеть «битву» программ лояльности от банков и торговых сетей. «Потребитель от этого только выиграет»" - ну да, ага, снижали уже комиссию в пандемию принудительно и директивно с прицелом на "тогда цены смогут снизить продавцы" и хрена с два, а тут как начнется битва

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Ваша совесть

Это не для человека делается. Это делается для тотального контроля денег человека.

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Телячья ярость

"Цифровой рубль не будет зависеть от политики того или иного банка."
А обычный рубль зависил?

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Чукча в танке

Цифровой рубль, этот тот, который нельзя вывести в кэш? Или в чем вообще разница от счета в моем банке?

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Поручик молчать

"ЦБ, у которого нет цели заработать на операциях"... забыла добавить "пока". У минтранса тоже нет цели богатеть, тем не менее тарифы на электричку поднимают 3 раза за год

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Петров Иванов

И ставки отличаются и процент платежа от зарплаты. Был целый анализ сколько платит средний европеец, американец и русский. И он очень очень не в пользу российского ипотечника.

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Вася Пражкин

А в чем смысл? Вот если бы ввели цифровой доллар - это да.

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Петров Иванов

Он и так есть USDT

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85 комментариев
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