«Формирование привычки займёт время»: первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова о перспективах использования цифрового рубля Статьи редакции
Главное из интервью Forbes.
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О предпосылках и этапах создания цифровой национальной валюты
- На протяжении последних лет ЦБ наблюдал взрывной рост спроса на безналичные расчёты. В первом квартале 2023 года их доля достигла 81,2%. Но у безналичных платежей есть ограничения от банков — комиссии и лимиты.
- Цифровой рубль не будет зависеть от политики того или иного банка. Все операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией. При этом ЦБ не будет выдавать кредиты в цифровых рублях и начислять проценты на их остаток на счёте.
- Санкции не повлияли на разработку платформы цифрового рубля, которая ведётся с 2021 года. В мае 2023-го завершилось тестирование «промышленного решения», а первые тесты с 13 банками и реальными людьми начнутся после принятия закона о цифровой национальной валюте. Он одобрен Госдумой в первом чтении в марте 2023 года.
О китайском и международном опыте
- ЦБ внимательно изучает опыт всех стран, в которых создаются подобные проекты. Многие из них придерживаются оптовой модели — когда цифровая национальная валюта выпускается только для расчётов между банками. В такой схеме не задействованы граждане и бизнес.
- Китайский регулятор выбрал розничную модель. Она предполагает открытие цифровых кошельков не только для банков, но также для физических и юридических лиц. Банк России придерживается аналогичного подхода, чтобы у людей и компаний был широкий выбор платёжных инструментов.
- Кроме того, в Китае при создании цифровой валюты использовали гибридную архитектуру, сочетающую централизованные решения и элементы блокчейна.
- ЦБ вначале создал прототип платформы полностью на блокчейне, но после тестирования понял, что она недостаточно эффективна для обработки большого количества платежей. В результате тоже решили остановиться на гибридной архитектуре.
О предрассудках общества
- Настороженность людей по отношению к новому платёжному инструменту естественна (38% не понимают принципа работы и назначения цифрового рубля, 28% не хотят им пользоваться), уверена Скоробогатова. Недоверие было и при внедрении первых банковских карт, и при появлении СБП. «Формирование привычки к использованию цифрового рубля займёт какое-то время», считает она.
- Цифровой рубль — не криптовалюта и даже не стейблкоин. За его выпуск и обращение несёт ответственность Банк России. Все операции будут проводиться на собственной платформе ЦБ, который обеспечит её безопасность и бесперебойность работы.
- Регулятор не видит необходимости использовать цифровой рубль для выплат зарплат, пенсий и пособий. Люди сами будут решать какую часть своих денег перевести в цифровую валюту.
- ЦБ также создаст подразделение для разрешения споров и претензий по транзакциям на платформе цифрового рубля. Его контакты будут указаны на сайте Банка России.
О выгодах для банков и бизнеса
- Цифровой рубль позволит осуществить «давнюю мечту бизнеса» — комиссия 0,3% от платежа (сейчас она определяется банками и составляет в среднем от 1,2% до 2,2%). Вся нагрузка с точки зрения ресурсов и вычислений ложится на ЦБ, у которого нет цели заработать на операциях в цифровых рублях и есть возможность устанавливать более низкие тарифы.
- Снижение издержек по операциям в цифровых рублях позволит бизнесу самостоятельно создавать программы лояльности или начислять кешбэк клиентам. В будущем мы можем увидеть «битву» программ лояльности от банков и торговых сетей. «Потребитель от этого только выиграет»
- ЦБ известно об опасениях банков по поводу оттока средств с депозитов в цифровые кошельки и потери дохода от комиссий. Однако регулятор считает, что совокупные доходы от внедрения цифрового рубля перекроют потери.
- Центробанк также не ожидает «взрывного» перетока денег из банков в цифровой рубль. С учетом лимита в 300 тысяч рублей в месяц этот процесс будет постепенным и предсказуемым.
О трансграничных расчётах
- Трансграничные операции возможны по двум сценариям: интеграция двух платформ национальных цифровых валют или их взаимодействие через общую систему. ЦБ считает перспективными оба варианта и обсуждает их с «дружественными» странами.
- Главное препятствие на пути к международным расчётам в цифровых валютах — политика. Все организационные и технологические вопросы решаемы.
- Прорывом могла бы стать единая цифровая валюта для стран БРИКС. Этот вопрос уже обсуждается рабочими группами стран-участниц, но процесс согласования всех деталей будет длительным.
- Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Такие рубли будут храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.
- У человека будет один цифровой кошелёк, им можно будет пользоваться через мобильное приложение своего банка. При этом кошелёк не будет привязан к конкретному банку. Переводить деньги можно будет по номеру телефона, а оплачивать покупки с помощью QR-кодов.
- ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. В апреле 2023-го Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов к реальным операциям с реальными деньгами: «Но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем».
38% не понимают принципа работы и назначения цифрового рубля
Покажите мне те 62% кто понимает
Ну смотри, я в 62% нахожусь и могу с радостью объявить о том, что будет легче отмывать!
- остальные или не понимают зачем или как.
Зачем делать цифровой рубль, если и обычный рубль ни кому не нужен в мире - очередное распил бюджета.
Много причин. Не надо будет под полом хранить миллиарды бумажных рублей, рубли проще будет рисовать, рубли можно будет очень легко изымать.
Вот прямо никому ни где не нужен рубль? Ни на внутреннем рынке ни на внешнем?)
Искусственная манипуляция ценой, легко уничтожить и сложнее прослеживаться будет.
Киберпанк от ЦБ)
Просто хотелось бы напомнить, что архитекторы сегодняшней России - это не Путин или Шойгу - а вот такие вот дамочки, Скоробогатовы, Набиулины и прочие Юдаевы, которые потом будут рассказывать, как они сами были жертвами.
Да-да президент у нас ни за что не отвечает, все его, бедного, обманывают, а он только добра и процветания хочет.
30 серебряных опять в действии?
О! Пришли очередные судьи и составители расстрельных списков, которые будут судить и определять уровень вины и ответвенности :-)
Грустно это всё друзья...
судя по ее лицу ей весело)
Ещё и ломку, а потом зависимость. Довольно ухмыляться будет тащ майор и чиновники-«ииноваторы».
Пожалуйста, передай автору этой статьи, что здесь маленький ляпсус - не Скоробогатова, а Ужебогатова.
такое счастливое лицо у нее -как будто говорит - ну что нищеброды как вам новый курс рубля - ничего- привыкнете)
я конечно тоже не годую, но по правде сказать рост на 15 рублей с 2020 года не повод становится нищебродом.
1 цибль = 0,000031 BTC
Цубль!
Йобль...
Это все так жалко выглядит, почти как мой комментарий😓
наш бизнес - печатать рубли и он идет хорошо
У этих оккупантов нет задачи поднятия экономики РФ и укрепление рубля. Есть только задача закабаления коренного населения и держать его в нищете
Вы забыли транспарант и в массы, в массы :-)
а цифровой рубль будет по 100 или по сколько
Как главный скажет.
Смотря для кого.
Странно, а один 15 рублёвый рассказывал мне, что это новый биткоин
Так и разговаривайте с ним :-) Выдирать из контекста беседы - правило плохого тона :-)
Влажные мечты, которые никогда не осуществятся.
Прорывом могла бы стать единая цифровая валюта для стран БРИКС. Этот вопрос уже обсуждается рабочими группами стран-участниц, но процесс согласования всех деталей будет длительным.
Только эта единая цифровая валюта нахрен не нужна половине стран БРИКС.
У меня уже есть цифровые рубли. Продам дорого.
Напечатанные цифры в ворд-файле это не цифровые рубли, брат.
Пусть свой цифровой деревянный оставят себе
«Формирование привычки займёт время» - ирония 100500 уровня
Ну конечно, ей в 1995 году получить степень MBA по управлению и экономике в California State University политика не мешала.
ВНЯТНО СКАЗАТЬ "НА КОЙ ВООБЩЕ?" НЕ МОГУТ ДО СИХ ПОР?!)
В смысле для обычного рядового человека зачем все это? Безнал и так побеждает, переводы по номеру телефона есть (за СБП спасибо, да), оплата по QR тоже вводится - зачеееем этот "цифровой"?!
Для юр.лиц что-то там сказано, про снижение комиссий, но опять же - запрет на разную цену в зависимости от способа оплаты есть + "В будущем мы можем увидеть «битву» программ лояльности от банков и торговых сетей. «Потребитель от этого только выиграет»" - ну да, ага, снижали уже комиссию в пандемию принудительно и директивно с прицелом на "тогда цены смогут снизить продавцы" и хрена с два, а тут как начнется битва
Это не для человека делается. Это делается для тотального контроля денег человека.
"Цифровой рубль не будет зависеть от политики того или иного банка."
А обычный рубль зависил?
Цифровой рубль, этот тот, который нельзя вывести в кэш? Или в чем вообще разница от счета в моем банке?
"ЦБ, у которого нет цели заработать на операциях"... забыла добавить "пока". У минтранса тоже нет цели богатеть, тем не менее тарифы на электричку поднимают 3 раза за год
И ставки отличаются и процент платежа от зарплаты. Был целый анализ сколько платит средний европеец, американец и русский. И он очень очень не в пользу российского ипотечника.
А в чем смысл? Вот если бы ввели цифровой доллар - это да.
Он и так есть USDT