Деньги
Евгения Евсеева

Bluesky Джека Дорси привлекла $8 млн на развитие соцсети Статьи редакции

И объявила о первой платной функции — можно будет указать в качестве имени пользователя свой личный домен.

  • Соцсеть поделилась в блоге, что собрала деньги летом 2023 года, когда компания перерегистрировалась из LLC в C Corp (виды юрлица). Раунд возглавила инвестфирма Neo, среди других инвесторов — один из разработчиков Kubernetes Джо Беда, сооснователь Red Hat Боб Янг, создатель Replit Амджад Масад и другие.
  • Инвестиции пойдут на расширение команды Bluesky, операционные расходы и затраты на инфраструктуру, а также на поддержку разработки протокола AT, на основе которого работает соцсеть.
  • Кроме того, Bluesky анонсировала первую платную функцию: соцсеть будет предлагать пользователям указать в качестве имени свой личный домен. Сделать это можно и самому, отмечает TechCrunch, но необходимы знания о регистрации доменов и DNS-настройках.
  • Соцсеть же будет работать в партнёрстве с регистратором доменов Namecheap и обещает, что настройка займёт «считанные минуты». Для этого пользователю нужно будет в поиске ввести имя домена, владельцем которого он хочет стать, и купить его.
Цены на домены
  • Bluesky — соцсеть, которую соосновал Джек Дорси. Проект возник в 2019 году при поддержке Twitter для разработки нового стандарта децентрализованных соцсетей, а в 2021-м стал независимым. Дорси же после ухода из Twitter присоединился к компании как член совета директоров. Приложение Bluesky стало доступно в начале 2023 года. Зарегистрироваться можно только по приглашению, сейчас у соцсети более 100 тысяч пользователей.
  • 1 июля Twitter ввёл лимит на чтение постов в день: 10 тысяч твитов для владельцев подписки Blue, 1000 — для обычных пользователей, 500 — для недавно зарегистрировавшихся. На фоне этого пользователи стали переходить в другие соцсети, а Bluesky временно отключила регистрацию — из-за «наплыва» людей у соцсеть возникли «технические проблемы». К 3 июля возможность регистрироваться вернули.

#новость #bluesky #джекдорси

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2 комментария
Иван Витальевич
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Вадим Д.

Неделя соцсетей идёт полным ходом.

MS и Google не реинкарнируют, часом, MySpace и Google+?

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