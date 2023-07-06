Raiffeisen Bank отложил уход из России — Reuters Статьи редакции
До этого он планировал выделить российский бизнес в отдельную компанию к осени 2023 года.
- Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил работу по уходу с российского рынка, рассказали три источника Reuters, знакомые с позицией банка. По их словам, власти Австрии опасаются полного разрыва связей с Москвой и защищают RBI перед регуляторами ЕС и США, которые оказывают давление на компанию.
- Банк планировал выделить российский бизнес в отдельную компанию к осени 2023 года, но так и не предоставил свой план Европейскому центробанку. Согласование может занять несколько месяцев, так что RBI вряд ли успеет завершить разделение к ранее озвученному сроку.
- RBI также рассматривал продажу российских активов, но поиск покупателя затрудняется «неопределённостью в стране», заявил собеседник в местном подразделении банка. Кроме того, для подобной сделки потребуется одобрение Владимира Путина, который ввёл ограничение на продажу акций или долей в уставном капитале 45 банков, включая «Райффайзенбанк».
- В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк считается системно значимым, по итогам 2021 года он занял десятое место по размеру активов.
- В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России. В марте издание сообщило, что Европейский центробанк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка: он настаивал на плане действий, который включал бы продажу или закрытие подразделения в стране.
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Будем надеяться, они что-то знают.
Не одобрили ещё)
Как-то даже неожиданно наблюдать такое сопротивление на фоне всеобщего исхода.
Фуф
Хорошо, что власти Австрии - за сохранение отношений с Москвой
Спасибо Рафу за оптимизм...