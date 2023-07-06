Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что это чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего всё-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса.

Например, масштабное укрепление курса в 2022 году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать: это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей.

Если, например, сравнить положительный текущий счёт в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком 2022 года он упал в пять раз.