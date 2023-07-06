«Плавающий курс — это благо для экономики»: глава ЦБ — о росте доллара и евро к рублю Статьи редакции
Регулятор готов проводить валютные интервенции, если возникнет риск для финансовой стабильности, — но пока этого не случилось, считает Эльвира Набиуллина.
- 6 июля 2023 года курс евро на Мосбирже превысил отметку в 102 рубля, доллар — в 93 рубля, валюты установили рекорд с марта 2022 года. На 13:51 мск курс доллара составляет 91,79 рубля, евро — 99,89 рубля.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала ослабление рубля, выступая на Международном финансовом конгрессе, который организовал регулятор. По её словам, ЦБ готов вмешиваться в валютный курс своими интервенциями — но только в случае рисков для финансовой стабильности. Пока их, по мнению регулятора, нет.
- «Мы не таргетируем курс рубля, для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике», — сообщила Набиуллина. Она считает, что текущая динамика курсов валют несёт проинфляционные риски. ЦБ будет учитывать ситуацию при решении по ключевой ставке (сейчас — 7,5%, следующее заседание состоится 21 июля 2023 года). Также глава ЦБ призвала «не строить теории заговора» вокруг падения курса рубля.
- У ЦБ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс — «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», сообщила Набиуллина.
- При этом важно, чтобы курс «не отрывался от фундаментальных основ». А попытки поддерживать его искусственно заканчиваются периодами «глубокой девальвации», считает она.
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Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
Деды завещали, и мы будем завещать.
Неплохой референс.
Только курс уже не плавает, а тонет. Рубль можно смело переименовать в евроцент
евроцент еще оптимистично
евроинтеграция
Ну к Набиуллиной меньше всего вопросов. Что может в этих условиях, то и делает. думаю она хорошо справляется, если не блестяще. Просто такая у нас ситуация…
К Наебулиной вопросы есть, какого черта она не бросила управлять всей этой машиной. Видно, что моральные принципы у нее низкие.
"Ситуация и мир" Л. Н. Толстой
Какая? Специальная операционная?
Комментарий удален модератором
Интересно для какой экономики? Для той которая продает все ресурсы за доллары, а потом все их тратит на игры в войнушку. Если бы за такой экономикой, у людей доходы росли я бы еще понял.
ну, у тех, кто воюет реально растут, но есть нюанс
Так не продаем уже за доллары. За ракушки продаем
Это не игры.
Благо для экономики? Ну для личной может быть и да, когда в валюте хранишь.
Они там в своём мире живут?
Classic
Разве этот новость?
Начать погружение! Выходим на глубоководный курс.
Они как на батискафе проверяют максимально возможное погружение, так 150 норм, народ терпит, можно ниже)
Что вы так набросились - плавающий курс действительно благо для экономики, он позволяет сгладить шоки.
А то, что курс рубля падает - это вопрос не к Центробанку, а совсем к другим людям для которых их влажные мечты важнее людей и экономики страны.
я тут уже видел мнение в интернете, что это правительство США курс специально обваливает, чтобы на спекуляциях свое положение выравнивать
Привязанный намертво курс - фууу гады какие, обманывают со своим курсом, да что за эти рубли купить можно, да кто в этот курс поверит?
Плавающий курс - фууу гады какие, почему не стабилизируете свой курс, да как же нам жить теперь?
Плавающий курс - это когда курс, ну хотя бы в рамках 90-102 меняется ,а не постоянно растет и планирует 105 к концу дня пробить. То что сейчас - это уже тонущий
Плавающей курс это когда евро к доллару может на 20% просесть в течение года. У нас это больше на турбулентность и падение похоже.
В этом вопросе у нас все стабильно.
Телега стабильно летевшая под откос, начала благостные кувыркания
Какой, нафиг, плавающий?!
Пикирование — вот как это называется. Совсем 3,14зданулись со своим новоязом?
Нищаем.но это никого не должно беспокоить. Кому надо у них всё хорошо
Главное не забыть искупать в овациях кого надо через 2 месяца на выборах.
Ок, значит ждем евро по 200
Плавающий низкий курс рубля это благо для экономики недобирающей последний квартал денег на 25% к прошлому году от продажи жижи.
Ну на самом деле альтернатива плавающему курсу -фейковый фиксированный.
По которому будет не купить, а реальный X10 на черном рынке. Как на Кубе например.
Даже сложнее по опыту подобных экономик типа Ирана или Венесуэлы. Чтобы сбалансировать бюджет приходится фиксировать курс для разных игроков: отдельно для экспортеров, отдельно для бизнеса-импортеров, отдельно для части физиков, которым позволено, и иностранцев. Почти не сомневаюсь, что рф именно к этому движется
Единственный нормальный пост по теме курса рубля, как мне кажется, выложил Кримсон: https://t.me/crimsondigest/1550
В программе досталось всем, и турбопатриотам, и людям со светлыми литсами
Ещё немного заметок на полях про курс рубля.
Почти все, кто сейчас в инфополе бегают по потолку и верещат по этому поводу, относятся к одной из двух категорий:
1. Шизопатриоты от экономики. Они сейчас ругают власть, ЦБ, Набиуллину и так далее. Проблема в том, что если их пустить...
Ещё немного заметок на полях про курс рубля.
Почти все, кто сейчас в инфополе бегают по потолку и верещат по этому поводу, относятся к одной из двух категорий:
1. Шизопатриоты от экономики. Они сейчас ругают власть, ЦБ, Набиуллину и так далее. Проблема в том, что если их пустить порулить экономикой, то при них же курс рубля к доллару будет не "100 рублей за доллар", а "5 лет строгача за доллар", ибо при реализации их завиральных идей типа "снизить ставку до 2%", "раздать деньги в экономику" и всё такое - курс бакса (и юаня и вообще всего) сначала взлетит в небеса, а потом они просто закроют валютный рынок и будут публиковать в телеграм-канале газеты "Правда 2.0" какой-нибудь неосоветский бред из серии "доллар по 60 копеек" вперемешку с бравурными рассказами силовиков о том, как они ловят по подворотням валютных спекулянтов. На этом фоне аудиторию будет скорее интересовать цена на гречу и/или где эту самую гречу вообще достать на фоне неосоветского дефицита.
2. Западники от экономики. Они тоже сейчас ругают власть, СВО, ЦБ, Набиуллину и так далее. У них другая проблема, чисто шизофреническая. Единственный способ укрепить курс рубля, который они, по сути, предлагают, является не экономической, а политической мерой, и сводится к тому, что нужно стать на колени перед Западом, отдать Крым, сдать на казнь Донбасс, и дальше по списку от Курил до Краснодара, в надежде на то что "нас когда-нибудь простят", и после выплаты многочисленных репараций (и глубокого "национального покаяния") белые господа вернут (оставшимся в живых) "святой доллар по 35" и "доступ к международным рынкам капитала". Мне представляется, что такой размен выглядит совсем непривлекательно.
А если нормальный экономист не болеет "западничеством/ссср-ом головного мозга", то неизбежно приходится признать, что власть, по сути, всё делает "по лучшим стандартам" - вместо того чтобы АКТИВНО жечь резервы (вот это, кстати, было бы папуасским поведением с очень плохим концом, ибо включился обратный отсчёт до момента валютного коллапса) власть (вполне осознанно) использует плавающий курс как буфер (shock absorber), который демпфирует колебания нашего спроса на импорт и иностранного спроса на наш экспорт. Изменится баланс = изменится курс, а баланс меняется как раз за счёт удорожания импорта. Остальные способы - ещё больнее и/или больнее, да ещё и не работают.
Напоминаю: у нас "отвалился" газовый экспорт (и хрен его знает, когда он восстановится до прежних уровней), у нас экспорт нефти (всё ещё) идёт с дисконтом, и у государства сейчас есть монструозные дополнительные расходы (и ему сильно бы не повредили дополнительные доходы с экспорта, соответственно). Не очень понятно, каких других последствий в плане курса можно ожидать при таких вводных.
PS: У меня подозрение, что многие обиженные курсом - просто профнепригодны. Сорри. Ваш покорный слуга (при в целом оптимистичном взгляде на российскую экономику, в том случае, если не победят сторонники бестолковщины) повторял, как заведённый - "юани и золото, золото и юани" (баксы - опасны в силу риска санкций на НКЦ и "раздвоения" курса). Повторюсь, в нынешних условиях, спасение покупательной способности сбережений - это проблема, которую нужно решать самостоятельно.
В апреле 2023 ваш покорный слуга писал:
"Но все долгосрочные факторы ослабления рубля (тут они перечислены не все, места не хватит: тут и бюджетные мегапотребности, выборы 2024, и будущие снижения ставки, и вынужденный валютный протекционизм) - останутся очень-очень надолго. И с этим надо будет как-то жить. В идеале - счастливо, без истерик или стояния в очередях."
https://t.me/crimsondigest/1528
Финальный вывод/пожелание из того поста - полностью сохранил актуальность.
Комментарий удален модератором
Тут две крайности. Но именно заканчивать войнушку придется- из за нее экономики не будет. Или экономика- или война- вот они эти две крайности. А раз не хотите падать на колени перед Западом и договаривается- тогда и решайте проблемы сами- только эти все решения будут за счет народа- который как не смешно- в большинстве поддерживает войнушку
Вопрос только как можно быть обиженным курсом рубля🤣.
Экономика по мнению ЦБ только из государства и экспортеров состоит. Всем остальным не очень это на пользу.
следующий шаг - переводить весь частный бизнес на государственный
От плавающего к тонущему?
"Хорошо, когда вас режут чистым ножем." Лучше чем грязным, но еще лучше - не резать.
Вопрос экспертам. Плавающий курс вызовет изменение ключевой?
Ведь плавающие ставки в кредитном договоре (такие договоры есть, это статья 9 - Проценты по договору потребительского кредита (займа) в ФЗ 353) - тогда будут "жестоким благом" для ипотечников. Детные, взявшие льготную, регионы, взявшие сельскую и уже просевшие в ужасе на цене стройматериалов?
Например, по условиям кредитного договора сельской ипотеки государство субсидирует ключевую ставку. В договоре указано, что если государство откажется от субсидирования, то льготная ставка может измениться на базовую. Базовая ставка определена условиями договора — это льготная ставка ПЛЮС ключевая ставка ЦБ.
https://www.fontanka.ru/2023/07/05/72464666/
Плавающий курс это хорошо. На инфляцию влияет девальвация рубля. Импорт станет дороже, а за ним и локальное производство поднимет цены, ибо не дураки продавать по прежним ценам с упавшим предложением. Придется сильнее поднимать ставку, чтобы снизить количество денежной массы на рынке. Тем ни менее рыночек порешает, если его не решат добить.
Самые большие риски это не доллар по 200, а диды за 70. Завтра главдед решит, что доллар по 100р не солидно, вот во времена его молодости был по 60 копеек и мороженное было вкусное, надо бы вернуть. И Силуанов с Набиулинной ничего не смогут с этим поделать.
Кто бы не сомневался, войнушка - дело не дешевое, после разрыва с "проклятым западом" доходы сильно просели и делать валютные интервенции и держать курс так же шустро как в прошлом году, уже тяжко...понятно, что заначка какая то есть, но брать из неё теперь сложнее.
А с учётом того, что Индусы и Китайцы спасать нас, не особо и бегут, удачки всем соотечественникам)
Я же говорил что у них всё хорошо!
Эльвира Сахипзадовна c роботизированной прямотой выдала тот грустный факт, что забота о реальных доходах населения - не ее прерогатива.
Впрочем, судя по всему, ведомства с такой ответственностью в России давно нет.
Но ведь это действительно факт. Реальные доходы населения (считай «благосостояние») - это прерогатива правительства: премьер-министра, министерств, государственной и региональных дум, глав регионов.
ЦБ не волшебники, у них тоже есть ограничения возможностей. Надо спасибо сказать что у нас тут вообще еще нет гиперинфляции как в Зимбабве при такой внешний политике. Тут больше претензии к Кремлю.
курс доллар ближе к 100 рублям это тоже хорошо для экономики?
Труд российского человека стоит теперь меньше в отношении притока валюты в страну от экспорта. Значит меньше вырученной от экспорта валюты можно пускать на оплату зарплаты. Больше валюты можно пускать на закупу комелектующих для техники, нужной для проведения справедливой, честной, спасительной внешней политки.
Очевидно, что для правительства это лучше, чем если бы на это меньше валюты оставалось и ее приходилось бы в большем количестве конвертировать для оплаты труда.
Комментарий удален модератором
Да просто после демарша Пригожина, она подумала: а чем я хуже? Просто действует другими средствами, теми что есть под рукой.
А к рублю только доллар и евро растет или это все же падение рубля?