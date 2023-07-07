Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 июля: доллар — 92,56 рубля (на 2,23 рубля больше, чем 6 июля), евро — 100,71 рубля (на 2,3 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:45 мск: доллар — 91,81 рубля, евро— 100,03 рубля.

Курсы на Forex на 8:00 мск: доллар — 91,66 рубля, евро — 99,81 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,99 рубля.

Кто и как адаптируется

Агентство гражданской авиации Узбекистана предложило России расширить авиасообщение и удвоить количество рейсов между Москвой и Ташкентом и Санкт-Петербургом и Ташкентом — с 25 до 50 рейсов в неделю и с 7 до 14 соответственно. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что российские авиавласти и сами неоднократно выдвигали такие предложения, но Ташкент отказывал.

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Производитель планшетов Yadro хочет выйти на рынок смартфонов, узнал «Ъ». По словам источника газеты, компания собирается использовать в производстве отечественные печатные платы. Начать выпуск первых устройств могут до конца 2024 года в Дубне.

РСВ, связанная с водочным производителем ГК «Руст», ещё в мае 2023 года подала заявку на регистрацию знака Russian Standard Moscow Mule, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента. Под таким брендом она ранее запускала производство слабоалкогольных коктейлей в США в алюминиевой банке. По словам собеседника газеты, российский рынок этих напитков получил шансы на «возрождение» — это и становится стимулом для местных производителей.

Правительство думает освободить до конца 2023 года от НДФЛ тех предпринимателей, кто перепишет активы с зарубежных структур в личную собственность, выяснил Forbes. Мера может войти в поправки ко второму чтению проекта о поправках в налоговое законодательство.

Какие есть проблемы и трудности

Один из самых давних в России операторов коворкингов Regus (входит в бельгийскую International Workplace Group) закрыл помещения в «Смоленском пассаже» в Москве. По словам директора компании, объект свернули по обоюдному согласию с владельцем площадей. Источники «Ъ» полагают, что в будущем Regus может закрыть и другие помещения. В самой компании о трудностях не говорят, но собеседники газеты замечают: она начала сокращать присутствие в стране ещё до пандемии, а теперь, видимо, сталкивается с низкой заполняемостью.

Контекст

Россия и Иран «предметно» обсуждают партнёрство в телекоммуникациях и ИТ, пишет «Ъ» со ссылкой на протокол заседания российско-иранской рабочей группы. На нём, помимо прочих, присутствовали Минцифры России, а также Минсвязи и технологий Ирана. Российские компании, например, предложили Тегерану ИИ-решения по анализу аудиоданных и экспертизу по запуску центров реагирования на киберугрозы. А «Почта России» договорилась обсудить возможности аэропорта Пайям, чтобы расширить количество международных рейсов.

Российские ведомства завершили работу над планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года в сферах науки, технологий, образования, торговли и культуры. В ближайшее время его передадут на рассмотрение вьетнамским властям.

Развивать проект Redecoro — российский аналог H&M Home и Zara Home — будет компания «Декор концепт». Её владелице Анастасии Кондаковой принадлежат права на товарный знак, а ещё она ранее работала в Inditex и Zara Home, рассказал «Ведомостям» источник. Остальные доли в «Декор концепте» принадлежат совладельцу строительной «Бута констракшн» Кенану Ахмедли и предпринимателю Намику Ильягуеву.

Летом-осенью 2023 года — на фоне ослабления рубля — новые легковые автомобили подорожают на 5-10%, считают опрошенные «Ведомостями» дилеры, производители и аналитики. Они полагают, что в первую очередь это негативно скажется на объёмах скидок и количестве акций, а не на розничной цене на машины. При этом средневзвешенная стоимость новой «легковушки» в России по итогам первого полугодия 2023 года и так выросла почти на 13% и составила 2,68 млн рублей.

Продажи лёгких коммерческих автомобилей в июне 2023 года выросли на 51% — до 7400 штук, подсчитал «Автостат». А вот по итогам первого полугодия они сократились год к году на 6,3%, до 37,7 тысячи штук. Правда, динамику объясняют «высокой базой» января-марта 2022 года. Участники рынка также отмечают «сильно ограниченное» предложение: если не брать в расчёт ГАЗ, УАЗ и «Соллерс», компании «фактически распродают складские остатки».

Редакция Autonews рассказала о шести главных выводах авторынка по итогам первого полугодия 2023-го: доля китайских марок в России растёт, «АвтоВАЗ» наращивает продажи, некогда популярные бренды покинули десятку лидеров, объёмы продаж машин с дизельными двигателями сократились.

Источник: Autonews

Правительство обсуждает с регуляторами и властями «дружественных» стран проблему, связанную с доступом российских страховщиков к иностранным перестраховочным компаниям. Среди потенциальных решений — изменить рейтинговые системы в этих государствах. Конкретных подвижек пока нет.