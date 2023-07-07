День 499: Узбекистан предложил удвоить число рейсов с Россией, Regus закрыл один из коворкингов в стране Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 июля: доллар — 92,56 рубля (на 2,23 рубля больше, чем 6 июля), евро — 100,71 рубля (на 2,3 рубля больше).
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Кто и как адаптируется
Агентство гражданской авиации Узбекистана предложило России расширить авиасообщение и удвоить количество рейсов между Москвой и Ташкентом и Санкт-Петербургом и Ташкентом — с 25 до 50 рейсов в неделю и с 7 до 14 соответственно. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что российские авиавласти и сами неоднократно выдвигали такие предложения, но Ташкент отказывал.
Производитель планшетов Yadro хочет выйти на рынок смартфонов, узнал «Ъ». По словам источника газеты, компания собирается использовать в производстве отечественные печатные платы. Начать выпуск первых устройств могут до конца 2024 года в Дубне.
РСВ, связанная с водочным производителем ГК «Руст», ещё в мае 2023 года подала заявку на регистрацию знака Russian Standard Moscow Mule, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента. Под таким брендом она ранее запускала производство слабоалкогольных коктейлей в США в алюминиевой банке. По словам собеседника газеты, российский рынок этих напитков получил шансы на «возрождение» — это и становится стимулом для местных производителей.
Правительство думает освободить до конца 2023 года от НДФЛ тех предпринимателей, кто перепишет активы с зарубежных структур в личную собственность, выяснил Forbes. Мера может войти в поправки ко второму чтению проекта о поправках в налоговое законодательство.
Какие есть проблемы и трудности
Один из самых давних в России операторов коворкингов Regus (входит в бельгийскую International Workplace Group) закрыл помещения в «Смоленском пассаже» в Москве. По словам директора компании, объект свернули по обоюдному согласию с владельцем площадей. Источники «Ъ» полагают, что в будущем Regus может закрыть и другие помещения. В самой компании о трудностях не говорят, но собеседники газеты замечают: она начала сокращать присутствие в стране ещё до пандемии, а теперь, видимо, сталкивается с низкой заполняемостью.
Контекст
Россия и Иран «предметно» обсуждают партнёрство в телекоммуникациях и ИТ, пишет «Ъ» со ссылкой на протокол заседания российско-иранской рабочей группы. На нём, помимо прочих, присутствовали Минцифры России, а также Минсвязи и технологий Ирана. Российские компании, например, предложили Тегерану ИИ-решения по анализу аудиоданных и экспертизу по запуску центров реагирования на киберугрозы. А «Почта России» договорилась обсудить возможности аэропорта Пайям, чтобы расширить количество международных рейсов.
Российские ведомства завершили работу над планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года в сферах науки, технологий, образования, торговли и культуры. В ближайшее время его передадут на рассмотрение вьетнамским властям.
Развивать проект Redecoro — российский аналог H&M Home и Zara Home — будет компания «Декор концепт». Её владелице Анастасии Кондаковой принадлежат права на товарный знак, а ещё она ранее работала в Inditex и Zara Home, рассказал «Ведомостям» источник. Остальные доли в «Декор концепте» принадлежат совладельцу строительной «Бута констракшн» Кенану Ахмедли и предпринимателю Намику Ильягуеву.
Летом-осенью 2023 года — на фоне ослабления рубля — новые легковые автомобили подорожают на 5-10%, считают опрошенные «Ведомостями» дилеры, производители и аналитики. Они полагают, что в первую очередь это негативно скажется на объёмах скидок и количестве акций, а не на розничной цене на машины. При этом средневзвешенная стоимость новой «легковушки» в России по итогам первого полугодия 2023 года и так выросла почти на 13% и составила 2,68 млн рублей.
Продажи лёгких коммерческих автомобилей в июне 2023 года выросли на 51% — до 7400 штук, подсчитал «Автостат». А вот по итогам первого полугодия они сократились год к году на 6,3%, до 37,7 тысячи штук. Правда, динамику объясняют «высокой базой» января-марта 2022 года. Участники рынка также отмечают «сильно ограниченное» предложение: если не брать в расчёт ГАЗ, УАЗ и «Соллерс», компании «фактически распродают складские остатки».
Редакция Autonews рассказала о шести главных выводах авторынка по итогам первого полугодия 2023-го: доля китайских марок в России растёт, «АвтоВАЗ» наращивает продажи, некогда популярные бренды покинули десятку лидеров, объёмы продаж машин с дизельными двигателями сократились.
Правительство обсуждает с регуляторами и властями «дружественных» стран проблему, связанную с доступом российских страховщиков к иностранным перестраховочным компаниям. Среди потенциальных решений — изменить рейтинговые системы в этих государствах. Конкретных подвижек пока нет.
Новости предыдущего дня, 6 июля — здесь.
"Россия и Иран «предметно» обсуждают партнёрство в телекоммуникациях" - ждём иранские сериалы, турецкие кончились
Вы что их все посмотрели?))
Вы еще и не знаете значение слова «телекоммуникации»…
"По словам источника газеты, компания собирается использовать в производстве отечественные печатные платы. Выпустить первые устройства могут до 2024 года"
А я до 2024 стану президентом США.
Вообще, такие заявления в будущем времени ("собирается", "могут" и т.п.) делаются, как мне кажется, с единственной целью: пробить почву на всяческие льготы - налоговые и ещё какие-нибудь.
В реальности же, ну кому будет нахуй нужен отечественный смартфон, если он действительно будет сделан из отечественных комплектующих на отечественных заводах отечественными руками? Каждый образец будет стоить как десять аналогичных китайских смартфонов.
Зато на лампах
Рубль продолжает финансовую операцию "Прыжок мангуста". ))
Простые россияне уже пишут письма Терешковой?
🤣 Простые россияне уже подкидывают чепчики вверх и говорят что «экспортеры вздохнут нормально с нынешним курсом» буквально в комментариях соседней новости https://vc.ru/travel/750536-turoperatory-rasskazali-o-podorozhanii-turov-za-rubezh-na-10-12-za-nedelyu-iz-za-rosta-kursov-valyut?comment=6127398&from=copylink
Что вообще за фирма планшетов Yadro, как они собрались выходить на рынок смартфонов
Как, как. Известно как: нужно всего лишь ввести заградительные пошлины на зарубежные смартфоны. Чтоб ни один даже китайский смартфон было невыгодно сюда привезти. Хехе.
Выйти на рынок смартфонов может любой дурак, как показывает практика. Китайцы в любом форм-факторе и с любой начинкой вам наклепают, только шильдики клей сверху. Вопрос только, как такое продать, так как оно существенно дороже аналогов будет.
Это наверное та контора, про которую говорил Стас Айкака просто, до того как стал пропагандистом
Это фирма которая до февраля 2022го возила системы хранилища данных от IBM, переклеивала шильдики и поставляла их операторам связи для исполнения закона Яровой и хранения информации из СОРМ. Позже лицензировали процессоры PowerPC у той же IBM. Входит в ГК Цитадель.
Такая огромная потребность в удвоении рейсов с Узбекистаном? Или просто больше не с кем?
А зелёные фрукты как возить? А то вдруг сгниют
Нехорошо так о братьях-узбеках, они же люди!
Диаспора могла попросить - летать в Россию. Или три дня в Питер с перекладными, или три часа - разница существенная.
Про чудо планшеты ядро можно тут прочитать https://yadro.com/yadro-pre-order-flagship-tablets-kvadra_t-may-31-2023 Их еще тоже нет, и не понятно будут ли. Ибо за 37 000 думаю мало будет желающих купить такое. Да еще с Авророй. Но под крики это мол родное, могут пропихнуть.
Госконторам сойдёт. У нас богатая страна же - заплатим.
Они очень наивные
а можно и не почитать :///
Главное не начинка, а нескучные цвета.. можно выбрать «аргентум», «графит», но скорее всего получится «серенити».
Russian Standard Moscow Mule — это будут всяческие отвёртки, чёрные русские и прочие помои?! Нахер такого «возрождения» не надо.
Надо делать с поправкой на молодое поколение) черный русский смузи например)
Я вот не могу понять к чему носятся с этими недобрендами. Которые будут когда то шить в китае не понятно что. Да скупили они право аренды у некоторых марок, дальше то что? Товар еще не видели. Будет товар, можно будет оценить.
ONEEEEEEEDAY!
Осторожно, возможно появления ЯдроФонов
Ага, и пользователей, Ядрочеры.
И Ядрюзеры.
Агентство гражданских представителей плова Узбекистана предложило России расширить авиасообщение и удвоить количество пловов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга — с 25 до 50 пловов в день и с 7 до 14 соответственно. Собеседник «Ведомостей» утверждает, что российские авиавласти и сами неоднократно выдвигали такие предложения, но Ташкент отказывал.
Как будто это что-то плохое
Теперь оказывается январь - март 2022 года - это "высокая база"