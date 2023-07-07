Деньги
Артур Томилко

Банк «Траст» и Александр Мамут урегулировали претензии по долгам предпринимателя Статьи редакции

Условия и конечная оценка долга не раскрываются. На конец 2020 года его оценивали в 23,5 млрд рублей.

Фото ТАСС
  • Стороны заключили соглашение «о полном урегулировании всех взаимоотношений» структур Александра Мамута с банком непрофильных активов «Траст», сообщает РБК.
  • Оценка долга и детали соглашения не раскрываются. Председатель правления «Траста» Александр Соколов и Мамут заявили, что оно учитывает интересы обеих сторон.
  • Конфликт возник из-за кредитов, которые структуры Мамута брали на покупки сети кинотеатров «Синема Парк» в 2017 году, поясняет РБК. Также займами пользовалась компания бизнесмена «Вандеркинд», которая управляет магазинами детских игрушек «Винни» (ранее Hamleys) в России.
  • В 2020-м на фоне пандемии работа кинотеатров и торговых сетей была ограничена. На конец года долг компаний Мамута оценивался в 23,5 млрд рублей. Из них на «Синема Парк» приходилось 19,8 млрд рублей, на «Вандеркинд» — 2,5 млрд рублей. Ещё 1,1 млрд рублей составляла сумма просроченных платежей по кредитам.
  • В 2021 году «Траст» подал иск к Александру Мамуту о взыскании долга по кредитам его киносети в 19,2 млрд рублей. Представитель «Траста» тогда заявил, что структуры бизнесмена не обслуживают долг с марта 2020 года, а сам он выступает поручителем по этим обязательствам.
  • Тогда же компания Мамута, управляющая кинотеатрами «Синема Парк», подала встречный иск к «Трасту» о пересмотре условий кредита. Она потребовала снизить ставку по долгу на 5,98 млрд рублей с 7,5% до 1% и продлить срок кредитования до конца 2027 года. В августе 2021-го суд удовлетворил требования.
  • О том, что стороны обсуждают урегулирование претензии по долгам бизнесмена, РБК сообщило в июне 2023 года.

#новость #траст #александрмамут

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 Вася Пражкин
«Винни» (ранее Hamleys)

В фильме снимались:
Сергей Петров (ранее Arnold Schwarzenegger)

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Aleksey

«Она потребовала снизить ставку по долгу на 5,98 млрд рублей с 7,5% до 1% и продлить срок кредитования до конца 2027 года. В августе 2021-го суд удовлетворил требования.»

В смысле? А чё так можно? Может так же по ипотеке ставку снизить. Год не платить кредит и потом еще и свои требования выдвигать.

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Сергей И

Ну потребовать у банка можно что угодно)

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Useforlogin

Можно, если вы Мамут.

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Stanislav Lem

Очень переживал за него.

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Вадим Д.

Ну нет претензий, понимаете? Всё, можно выдыхать (-:

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Андрей Дёмшин

Что характерно Траст выставил 90,01% от общего числа выпущенных акций в уставном капитале АО «Точка» (Банк Точка) на продажу по примерно такой же цене (24,7млрд руб) как и сумма долга Мамута https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&id=25596 Аукцион пройдет в понедельник 10 июля

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Grin

Уже вижу рекламный ролик:
За кадром голос -
«Освободим от долгов. Законно.» и Мамут такой довольный, стоит, улыбается

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8 комментариев
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