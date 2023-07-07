Банк «Траст» и Александр Мамут урегулировали претензии по долгам предпринимателя Статьи редакции
Условия и конечная оценка долга не раскрываются. На конец 2020 года его оценивали в 23,5 млрд рублей.
- Стороны заключили соглашение «о полном урегулировании всех взаимоотношений» структур Александра Мамута с банком непрофильных активов «Траст», сообщает РБК.
- Оценка долга и детали соглашения не раскрываются. Председатель правления «Траста» Александр Соколов и Мамут заявили, что оно учитывает интересы обеих сторон.
- Конфликт возник из-за кредитов, которые структуры Мамута брали на покупки сети кинотеатров «Синема Парк» в 2017 году, поясняет РБК. Также займами пользовалась компания бизнесмена «Вандеркинд», которая управляет магазинами детских игрушек «Винни» (ранее Hamleys) в России.
- В 2020-м на фоне пандемии работа кинотеатров и торговых сетей была ограничена. На конец года долг компаний Мамута оценивался в 23,5 млрд рублей. Из них на «Синема Парк» приходилось 19,8 млрд рублей, на «Вандеркинд» — 2,5 млрд рублей. Ещё 1,1 млрд рублей составляла сумма просроченных платежей по кредитам.
- В 2021 году «Траст» подал иск к Александру Мамуту о взыскании долга по кредитам его киносети в 19,2 млрд рублей. Представитель «Траста» тогда заявил, что структуры бизнесмена не обслуживают долг с марта 2020 года, а сам он выступает поручителем по этим обязательствам.
- Тогда же компания Мамута, управляющая кинотеатрами «Синема Парк», подала встречный иск к «Трасту» о пересмотре условий кредита. Она потребовала снизить ставку по долгу на 5,98 млрд рублей с 7,5% до 1% и продлить срок кредитования до конца 2027 года. В августе 2021-го суд удовлетворил требования.
- О том, что стороны обсуждают урегулирование претензии по долгам бизнесмена, РБК сообщило в июне 2023 года.
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В фильме снимались:
Сергей Петров (ранее Arnold Schwarzenegger)
«Она потребовала снизить ставку по долгу на 5,98 млрд рублей с 7,5% до 1% и продлить срок кредитования до конца 2027 года. В августе 2021-го суд удовлетворил требования.»
В смысле? А чё так можно? Может так же по ипотеке ставку снизить. Год не платить кредит и потом еще и свои требования выдвигать.
Ну потребовать у банка можно что угодно)
Можно, если вы Мамут.
Очень переживал за него.
Ну нет претензий, понимаете? Всё, можно выдыхать (-:
Что характерно Траст выставил 90,01% от общего числа выпущенных акций в уставном капитале АО «Точка» (Банк Точка) на продажу по примерно такой же цене (24,7млрд руб) как и сумма долга Мамута https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/AuctionSeller/?action=view&id=25596 Аукцион пройдет в понедельник 10 июля
Уже вижу рекламный ролик:
За кадром голос -
«Освободим от долгов. Законно.» и Мамут такой довольный, стоит, улыбается