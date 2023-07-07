В ЦБ заявили, что ждут «мудрейшего решения» «Сбербанка» отменить комиссии за переводы Статьи редакции
В банке отметили, что комиссии за переводы «есть у всех».
- Банк России призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову, которая выступила на Финансовом конгрессе.
- «Мы очень ждём на “Финополисе” мудрейшее решение “Сбербанка” отменить комиссии за переводы из “Сбербанка”. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится», — цитирует её агентство. Форум «Финополис» запланирован на ноябрь 2023 года.
- В ответ первый зампред «Сбера» Кирилл Царев отметил, что «комиссии за переводы есть у всех», но «если рынок пойдёт, “Сбер” тоже пойдёт». Скоробогатова ответила, что она клиент пяти российских банков и «комиссии есть не у всех».
- Согласно сайту «Сбера», при переводах по номеру счёта в другой банк комиссия составит 1-2% от суммы (максимум 5000 рублей), по номеру карты — 1,5% при переводе с дебетовой карты (минимум 30 рублей), по номеру телефона — 1% (максимум 5000 рублей). Переводы через Систему быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц — без комиссии.
- Другим клиентам «Сбера» можно переводить до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии (в приложении, веб-версии или с помощью SMS). В офисе банка комиссия составит 1,5% от суммы перевода (минимум 30 рублей, максимум 5000 рублей), через банкомат — 1% (максимум 5000 рублей).
1266 просмотров
При этом вообще непонятно за что комиссия, переводит все равно не человек, а программа, за разработку которой давно уплОчено
Виллы сами себя не купят, понимать надо
Обрабатывает платеж ЦОД, за его мощности и платишь. Так же, как и в крипте.
Т.е. усилия ЦОДа разные при переводе 500к и 5к?)
Святая наивность. Доводилось заниматься поддержкой платёжных сервисов, когда из-за разронордных сборев в поддержку ночью прибегают ошалелые клиенты?
Кто будет им отвечать и разбираться в инцидентах?
Кто и чем покроет риски? На что будет работать и амортизироваться железо, обрабатывающее тысячи транзакций?
Бесплатно внешний аудит регулярный будет проходить?
Тут как пакетами в супермаркетах: в любом случае, клиенты заплатят. Явно или неявно.
ЦБ призвал... Регулятор просит. Охренеть.
Основной акционер сбера, государство
Лицензия на деятельность кем выдана?
Сбер жиру бесится, как монополист в банковской сфере
Скоробогатова ещё не Богатова, нет причин для отмены комиссии, фамилия остаётся прежней
Подтверждаю. Сбер, отменяй давай.
В банке отметили: «Все побежали и я побежал»
Мудрость сбера направлена строго на выкачивание бабла, что логично.
Поэтому, даже если эти комиссии и отменят, мигом появятся новые. Или просто пользование дебетовыми картами будет стоить дороже.
Хотя, могут и платный вход в отделения сделать (-:
Ладно переводы, они по умолчанию сбп в приложении выключили чтобы комиссию рубить
такой грозный цб, что сбер хер на него клал, ну а клиенты на сбер, а сбер и на это клал, все те миллионы клиентов это вынужденные зарплатники которые получили сняли или перевели, либо просто сто лет назад открытые забытые счета без движения
Сделали бы как у альфы подписку на бесплатные переводы. Если больше 10к тратишь, то не платишь за нее. Может кого-то замотивирует больше тратить их картами, несмотря на унылую программу лояльности
У сбера комиссия за перепады внутри самого банка. А если не хочешь покупай подписку или пакет. В общем по СБП 100 тыс, а дальше комиссия на комиссию.
Я не клиент, есть банки лучше и выгоднее.
Так что говорить зампреду «мы как все» не надо.
Монополист - не значит, что хочу то и ворочу.
С вводом электронного рубля, такая проблема уйдёт.
Тем временем Сбербанк с комиссиями