Ant Group (входит в китайский холдинг Alibaba) оштрафовали на 7,123 млрд юаней ($984 млрд по курсу на 7 июля 2023 года), сообщается на сайте регулятора. В штраф входит и «конфискация незаконных доходов» компании и её «дочек».

В октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма публично раскритиковал китайские власти. Он заявил, что финансовые регуляторы «душат инновации», а это ведёт к замедлению экономического роста. После этого регулятор приостановил рекордное в истории IPO Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга. Также НКБ инициировал реорганизацию Ant Group.