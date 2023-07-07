Народный банк Китая оштрафовал Ant Group на $984 млн за «нарушения корпоративного управления» Статьи редакции
После разбирательств с регулятором компания снова может начать подготовку к IPO, считает Reuters.
Ant Group (входит в китайский холдинг Alibaba) оштрафовали на 7,123 млрд юаней ($984 млрд по курсу на 7 июля 2023 года), сообщается на сайте регулятора. В штраф входит и «конфискация незаконных доходов» компании и её «дочек».
- По мнению Народного банка (НБК), Ant Group допустила нарушения в области корпоративного управления, защиты прав потребителей финансовых услуг, коммерческой работы банковских и страховых учреждений, проведения платежей, расчётных операций и другого.
- Также регулятор обязал Ant Group закрыть cервис медицинской помощи Xianghubao, который финансировался за счёт сборов, и выплатить компенсацию пользователям.
- В Ant Group заявили, что выплатят штраф и «со всей серьёзностью и искренностью продолжат совершенствовать корпоративное управление». Заявление компании привело Reuters.
- После разбирательств с регулятором компания сможет получить лицензию финансового холдинга и провести IPO, считает агентство. Это означает «завершение жёстких репрессий» для китайских технологических компаний, добавляет Reuters.
В октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма публично раскритиковал китайские власти. Он заявил, что финансовые регуляторы «душат инновации», а это ведёт к замедлению экономического роста. После этого регулятор приостановил рекордное в истории IPO Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга. Также НКБ инициировал реорганизацию Ant Group.
- В апреле 2021 года Alibaba оштрафовали на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. А в январе 2023-го Ant Group объявила, что Джек Ма потеряет контроль над компанией.
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Сурово, однако. Ну да там столько денег, что долго доить можно.
Что-то мне это напоминает.
Почему Ма не расстреляли?
Пойду чаю попью 🫖