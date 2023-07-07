«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в банк «Фридом Финанс» в Казахстане — поддержка Статьи редакции
Но отправлять деньги можно будет в рублях и тенге.
- С 18 июля 2023 года клиенты «Тинькофф» не смогут переводить доллары в банк «Фридом Финанс» в Казахстане, сообщили Frank Media в колл-центре банка. Редакция vc.ru направила запрос в «Тинькофф».
- На странице со справкой российского банка сказано, что во «Фридом Финанс» можно сделать SWIFT-перевод в рублях и тенге. Доллары, гонконгские доллары и юани можно отправить только в «некоторые банки Казахстана», список можно узнать в службе поддержки.
- Как пишет Frank Media, с 5 июля 2023 года банк ввёл ограничения на валютные переводы во «Фридом Финанс»: перевести можно до $20 тысяч за раз, комиссия составляет 1% (минимум — $30, максимум — $200). При этом на странице со справкой нет информации об ограничениях по сумме перевода.
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а вообще куда сейчас из Тинькова можно перевести USD?
Переводи в рубли, хуле думать. Смари какой смачный курс. гг
не в РФ рубли никому не нужны
Не в РФ и Тинёк нахуй никому не нужен, лол.
так и я не про тинек, а про возможность перевода
Так и я, лол.
В фридом финанс их можно конвертировать в бакинские или евро
я много просчитывал разных вариантов переводов с конвертацией по итогу в USD. курс получается так себе
Что не так с курсом во Фридом у вас ?
смотреть нужно итоговый курс, который получится после всех конвертаций и комиссий. Потому как еще сыграет разница на покупку и продажу по курсам банка. я считал варианты через Юань и разница была до 10% по сравнению с биржевым курсом. может конечно если первый перевод будет рублевым будет немного меньше
Оченедной горе финансист. Какой еще курс банка ? Переводите в рублях. Это покупка долларов во фридом. На бирже. Комиссии у них копеечные на нормальном тарифе.
посмотри на какой цифре закончились торги и какой курс на покупку и продажу сейчас в тиньке. Ну или посмотри сколько разных курсов в райфе
И?
ну а теперь смотри курс внутри банка почем ты сейчас можешь купить баксы
или во фридоме тоже предлагаешь покупать на бирже за рубли?
Зачем тебе покупать баксы балбес? Делаешь перевод в рублях и переводишь деньги на брокере. Все 🤦♂️
.
Типа после 18 буду гнать во Фридом рубли и там конвертировать в баксы
Тинькофф переводил баксы?!
я тоже временами удивляюсь новостям. Вроде как ничего переводить давно нельзя, но тут появляется новость что с такого-то числа или нельзя или комиссии повысились
да, бывали времена
Премиуму многое можно
В Тиньков премиум есть возможность кидать по 100к рублей в месяц и конвертировать рубли в доллары прямо внутри фридома. Когда делал это неделю назад курс был адекватный
хз. фридом Казахстанский? пока такого еще нет у меня. может даже временно и прийдется завести
Подскажите, как? И какой курс?
Можно через банк посредник
только райф
так у Райфа тоже не все гладко вроде с переводами
я знаю
вот пидары а
Можно перевести рубли в казахстанские банки и там по биржевому курсу купить тенге / доллары / евро, так что нестрашно
Знающие люди подскажите способы ввода валюты в рфию? Связка доллар свифт во фридом и из фридома в рф работает?