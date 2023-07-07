Деньги
Таня Боброва

«Тинькофф» приостановит переводы в долларах в банк «Фридом Финанс» в Казахстане — поддержка Статьи редакции

Но отправлять деньги можно будет в рублях и тенге.

  • С 18 июля 2023 года клиенты «Тинькофф» не смогут переводить доллары в банк «Фридом Финанс» в Казахстане, сообщили Frank Media в колл-центре банка. Редакция vc.ru направила запрос в «Тинькофф».
  • На странице со справкой российского банка сказано, что во «Фридом Финанс» можно сделать SWIFT-перевод в рублях и тенге. Доллары, гонконгские доллары и юани можно отправить только в «некоторые банки Казахстана», список можно узнать в службе поддержки.
  • Как пишет Frank Media, с 5 июля 2023 года банк ввёл ограничения на валютные переводы во «Фридом Финанс»: перевести можно до $20 тысяч за раз, комиссия составляет 1% (минимум — $30, максимум — $200). При этом на странице со справкой нет информации об ограничениях по сумме перевода.

#новость #казахстан #фридомфинанс

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32 комментария
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 Дмитрий Зима

а вообще куда сейчас из Тинькова можно перевести USD?

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Слегка Придурковатый

Переводи в рубли, хуле думать. Смари какой смачный курс. гг

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Дмитрий Зима

не в РФ рубли никому не нужны

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Слегка Придурковатый

Не в РФ и Тинёк нахуй никому не нужен, лол.

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Дмитрий Зима

так и я не про тинек, а про возможность перевода

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Слегка Придурковатый

Так и я, лол.

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Максим Ростокин

В фридом финанс их можно конвертировать в бакинские или евро

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Дмитрий Зима

я много просчитывал разных вариантов переводов с конвертацией по итогу в USD. курс получается так себе

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Life Expert

Что не так с курсом во Фридом у вас ?

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Дмитрий Зима

смотреть нужно итоговый курс, который получится после всех конвертаций и комиссий. Потому как еще сыграет разница на покупку и продажу по курсам банка. я считал варианты через Юань и разница была до 10% по сравнению с биржевым курсом. может конечно если первый перевод будет рублевым будет немного меньше

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Life Expert

Оченедной горе финансист. Какой еще курс банка ? Переводите в рублях. Это покупка долларов во фридом. На бирже. Комиссии у них копеечные на нормальном тарифе.

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Дмитрий Зима

посмотри на какой цифре закончились торги и какой курс на покупку и продажу сейчас в тиньке. Ну или посмотри сколько разных курсов в райфе

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Life Expert

И?

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Дмитрий Зима

ну а теперь смотри курс внутри банка почем ты сейчас можешь купить баксы

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Дмитрий Зима

или во фридоме тоже предлагаешь покупать на бирже за рубли?

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Life Expert

Зачем тебе покупать баксы балбес? Делаешь перевод в рублях и переводишь деньги на брокере. Все 🤦‍♂️

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Life Expert

.

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Ребят вы издеваетесь?

Типа после 18 буду гнать во Фридом рубли и там конвертировать в баксы

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Вадим Д.

Тинькофф переводил баксы?!

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Дмитрий Зима

я тоже временами удивляюсь новостям. Вроде как ничего переводить давно нельзя, но тут появляется новость что с такого-то числа или нельзя или комиссии повысились

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Дмитрий Зима

да, бывали времена

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Joe cocker

Премиуму многое можно

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Stas Аkhunov

В Тиньков премиум есть возможность кидать по 100к рублей в месяц и конвертировать рубли в доллары прямо внутри фридома. Когда делал это неделю назад курс был адекватный

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Дмитрий Зима

хз. фридом Казахстанский? пока такого еще нет у меня. может даже временно и прийдется завести

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Борис Вишневский

Подскажите, как? И какой курс?

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Mstislav Osov

Можно через банк посредник

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Aleks B

только райф

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Дмитрий Зима

так у Райфа тоже не все гладко вроде с переводами

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Aleks B

я знаю

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Aleks B

вот пидары а

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James B

Можно перевести рубли в казахстанские банки и там по биржевому курсу купить тенге / доллары / евро, так что нестрашно

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Dee

Знающие люди подскажите способы ввода валюты в рфию? Связка доллар свифт во фридом и из фридома в рф работает?

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32 комментария
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