Владелец Birkenstock запланировал провести IPO компании с оценкой $6 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В 2021 году её оценили в $4,87 млрд.
- Инвестиционный фонд L Catterton, который контролирует миллиардер Бернар Арно и холдинг его семьи Financière Agache, рассматривает варианты для первичного публичного размещения акций Birkenstock. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к обсуждению источники. По данным одного из них, владелец компании рассчитывает на оценку в $6 млрд.
- L Catterton консультируется о листинге в США с Goldman Sachs и JPMorgan, рассказали собеседники издания. IPO может состояться в 2023-м или следующем году. При этом обсуждения продолжаются, и владелец марки может отказаться от сделки. Представители L Catterton, Birkenstock и Goldman Sachs и JPMorgan отказались от комментариев.
- Birkenstock начала выпускать фирменные сандалии c гибкой подошвой в 1960-х годах. Трое братьев Биркеншток унаследовали бизнес в 2002 году, но не справились с управлением. В итоге в 2013 году один из них, Стефан, продал долю двум другим за несколько сотен миллионов долларов, а те передали управление бизнесом наёмным руководителям.
- В 2021 году Алекс и Кристиан Биркеншток продали L Catterton 70% в семейном бизнесе. Тогда компанию оценили в $4,87 млрд.
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Настоящий прибыльный бизнес это всегда что-то простое и бытовое, а не эти ваши стартапы компуктеры)))
Не забывайте, что он начал свой бизнес, всего навсего с 15 миллионов долларов. Это, как начать с 15 долларами и стать миллионером.
Бернар Арно - удивительно талантливый бизнесмен! Я сказал бы, что не хуже Маска. Что самое главное, человек, которого любят и уважают все СОСЕДИ!