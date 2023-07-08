День 500: Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это будет сложно Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 8-9 июля: доллар — 91,68 рубля (на 88 копеек меньше, чем 7 июля), евро — 99,81 рубля (на 89 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,78 рубля.
Банк России пересмотрел перспективы ипотечного рынка и теперь ожидает его роста примерно на 20% по итогам 2023 года вместо прежних оценок в 13-17%, пишет «Ъ».
Кто и как адаптируется
Тренд сокращения числа клининговых компаний, наблюдавшийся последние полтора года, начинает меняться, пишет «Ъ». В июне 2023 года их количество в России выросло на 5% год к году, до 37,7 тысяч, подсчитали в «Контур.Фокус». В начале 2020-го работало 40 тысяч клининговых компаний, за последующие полтора года их количество сократилось до 35,8 тысяч.
Контекст
В начале лета 2023 года у россиян по сравнению с прошлым годом заметно вырос спрос на мороженое, зафиксировали аналитики «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД»: в июне количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по России на 13%. Аналитики связывают это с хорошей погодой и увеличением числа туристов в мегаполисах, которые вместо поездок за рубеж в этом году отдыхают дома, пишет РБК.
Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал «Прайму», что страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно. Он также заявил, что Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию и открыта к внедрению российской платёжной системы «Мир».
Правительство повысит утильсбор на все легковые автомобили и другие категории транспорта с 1 августа 2023 года. Как это отразится на рынке — разбирались «Ъ» и «Ведомости».
Новости предыдущего дня, 7 июля — здесь.
Вместо Тани, рассказываю, почему сложно:представители аэропорта "Внуково" и сказали, что можно летать через Северный полюс
Дипломат пояснил, что для таких перелетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний, "а их партнеры обычно — в странах, которые ввели санкции против России".
Короче, как говорил Дима Нагиев:Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках
А на кубу не нужны такие самолёты? Вроде возобновили авиасообщение или собирались
От Кубы до Мексики почти 3 часа лета.
Люмпены всех стран, объединяйтесь.
В Венесуэлу же летают.
AirMexico не обладает такими самолетами?
А им это надо, санкции, вот это вот все?
пусть набираются смелости и берут пример с турков и арабов
Так Вы пишите мексиканскому президенту:
Дорогой Андрес Мануэль Лопес!
Харэ сиськи мять и плясать под американскую дудку! Ну и далее про смелость, пример с турков, арабов и эритрийцев и северных корейцев.
Турки кучу бабок с русских туристов гребут, арабы с русских бизнесменов. А Мексике это нахер надо?
Вот и 500. Хреново. А ещё хреновее, что впереди, похоже, не меньше...
Впереди:
Сокращение клининговый компаний сокращается — нам нужна чистая страна.
У россиян заметно вырос спрос на мороженое — ну должно же быть что-то светлое и вкусное у нас?
Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в РA — а мы совсем не против (-:
Правительство повысит утильсбор на весь транспорт, как это отразится на рынке? Обыкновенно — подорожанием всего.
Хорошей субботы, что ли, для разнообразия 🤘🏻
С юбилеем всех.
День 500, а у тебя еще находятся причины, почему ты не уехал (паспорт, деньги, больной попугай). Синк эбаут ит, как говорится
Вчера я уехал на дачу. Так нормально? :)
Лет 5 назад ты бы рассказывал, как в россиюшке все замечательно и все улучшается. нижний тагил спокойно мотается в Турцию на выходные.
а теперь нижний тагил едет на дачу :)
Видимо дачу купил.
Судя по комментам, ты один из немногих адекватов на VC - тем более странно, что карма в минусе.
И куда ехать-то?
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пост от чувака их каморки с тараканами в дбилиси который уверяет себя что он не проебался.
те у кого есть бабки как ездили так и ездят и живут где хотят. те у кого нет бабок отлично живут в рф. ссыкуны без деняг пишут жалобливые посты из бомжатников грузии и армении
в мексику итак все летали с пересадкой в дубайях или стамбуле - никто и не летал никогда прямым рейсом. особо умные летали через португалию
Ебануться блядь
Язык так быстро не учится :-(
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500-й день… юбилей 😕
500 дней, как мы со своего кошелька оплачиваем игры в войнушку для седых пиджаков
Не мы. Европа, Китай, Индия.