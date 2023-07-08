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Источник: tournavigator.pro

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-9 июля: доллар — 91,68 рубля (на 88 копеек меньше, чем 7 июля), евро — 99,81 рубля (на 89 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 7 июля: доллар — 91,25 рубля, евро— 100,35 рубля.

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Курсы на Forex на 18:01 мск 7 июля: доллар — 91,29 рубля, евро — 100,13 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,78 рубля.

Банк России пересмотрел перспективы ипотечного рынка и теперь ожидает его роста примерно на 20% по итогам 2023 года вместо прежних оценок в 13-17%, пишет «Ъ».

Кто и как адаптируется

Тренд сокращения числа клининговых компаний, наблюдавшийся последние полтора года, начинает меняться, пишет «Ъ». В июне 2023 года их количество в России выросло на 5% год к году, до 37,7 тысяч, подсчитали в «Контур.Фокус». В начале 2020-го работало 40 тысяч клининговых компаний, за последующие полтора года их количество сократилось до 35,8 тысяч.

Контекст

В начале лета 2023 года у россиян по сравнению с прошлым годом заметно вырос спрос на мороженое, зафиксировали аналитики «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД»: в июне количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по России на 13%. Аналитики связывают это с хорошей погодой и увеличением числа туристов в мегаполисах, которые вместо поездок за рубеж в этом году отдыхают дома, пишет РБК.

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал «Прайму», что страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно. Он также заявил, что Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию и открыта к внедрению российской платёжной системы «Мир».

Правительство повысит утильсбор на все легковые автомобили и другие категории транспорта с 1 августа 2023 года. Как это отразится на рынке — разбирались «Ъ» и «Ведомости».