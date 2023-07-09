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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-9 июля: доллар — 91,68 рубля (на 88 копеек меньше, чем 7 июля), евро — 99,81 рубля (на 89 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 7 июля: доллар — 91,25 рубля, евро— 100,35 рубля.

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Курсы на Forex на 18:01 мск 7 июля: доллар — 91,29 рубля, евро — 100,13 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,88 рубля.

«РБК Инвестиции» пишут, что первая половина 2023 года была одной из лучших для российского фондового рынка. Из 243 российских акций, которые торговались как в конце 2022-го, так и в конце июня 2023-го, за этот период подорожали 237. Средний рост котировок составил 72,35%.

Контекст

Работники в России в январе-марте 2023 года трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата и FinExpertiza. Так же много россияне работали только в четвёртом квартале 2012 года (38 часов 29 минут).

Россия с 1 июля 2023 года возобновила прямое авиасообщение с Кубой. По данным Росавиации, она стала 36-й страной, с которой у России есть прямое регулярное или чартерное авиасообщение. О каких странах речь — в инфографике РБК.

Сервис OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в популярных российских городах и выяснил, какие направления стали более востребованными летом 2023 года, пишет «РИА Новости». В Перми за год спрос вырос в три раза, средняя стоимость номера составляет 2400 рублей в сутки. В Мурманске доля бронирований выросла на 66,7%, номера в среднем стоят 1800 рублей в сутки. В Смоленске — рост на 38,5%, средняя стоимость номера — 1400 рублей в сутки.