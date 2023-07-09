День 501: спрос россиян на отели Перми, Мурманска и Смоленска заметно вырос летом 2023 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-9 июля: доллар — 91,68 рубля (на 88 копеек меньше, чем 7 июля), евро — 99,81 рубля (на 89 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,88 рубля.
«РБК Инвестиции» пишут, что первая половина 2023 года была одной из лучших для российского фондового рынка. Из 243 российских акций, которые торговались как в конце 2022-го, так и в конце июня 2023-го, за этот период подорожали 237. Средний рост котировок составил 72,35%.
Контекст
Работники в России в январе-марте 2023 года трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата и FinExpertiza. Так же много россияне работали только в четвёртом квартале 2012 года (38 часов 29 минут).
Россия с 1 июля 2023 года возобновила прямое авиасообщение с Кубой. По данным Росавиации, она стала 36-й страной, с которой у России есть прямое регулярное или чартерное авиасообщение. О каких странах речь — в инфографике РБК.
Сервис OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в популярных российских городах и выяснил, какие направления стали более востребованными летом 2023 года, пишет «РИА Новости». В Перми за год спрос вырос в три раза, средняя стоимость номера составляет 2400 рублей в сутки. В Мурманске доля бронирований выросла на 66,7%, номера в среднем стоят 1800 рублей в сутки. В Смоленске — рост на 38,5%, средняя стоимость номера — 1400 рублей в сутки.
Новости предыдущего дня, 8 июля — здесь.
Мурманск - это почти как Кемер, только Мурманск
Мурманск почти как Мармарис, ну как почти - много общих букв...
Не-не-не, РБК, не время для инвестиций, вы уж там как-то сами, а нам пора на Кубу напрямую лететь, пока OneTwoTrip анализирует бронирования в городах РФ — стоимость всё растёт и растёт.
Лучше Кубы может быть только Кубань. Ой, точно, с ней же пока нет прямого авиасообщения ;(
Кроме шуток, рад за Мурманск и Пермь, приезжайте также в славный курортный город Липецк попить минеральной воды и полюбоваться видами НЛМК
26 июня в Липецкой области заасфальтировали последнюю дорогу, из тех, что перекопали во время движения военной техники.
Точно заасфальтировали?)
Через вас иногда непонятные вооруженные формирования без чёткого статуса бегают.
Это они приезжали отдохнуть на черноземье, заглянуть на Галичью гору, полазать по Воргольским скалам, посмотреть на монастыри Задонска, ммм
Вообще есть много причин покататься по России. Начиная от "полюбоваться городами" и "поучить историю страны", заканчивая саморазвитием.
Настоятельно рекомендую начать с Казани. Один из лучших городов России, на мой взгляд.
Потом по СНГ можно прокатиться. Посмотреть на осколки СССР.
На осколки можно и в РФ смотреть, не обязательно к соседям ехать, они сами сюда едут
речь о городах.
Вот сидели мы со своей лёлей в Кондопоге/Верхней Пышме и говорю я ей - "а давай рванем на неделю в Мурманск/Пермь". Купил себе пиджак с отливом и вперёд. На автомобиль с магнитофоном - это уже пускай наши дети заработают.
Чёт мне подсказывает, что в Мурманске народ не отдыхает, а ждет как бы рвануть подальше глядя на Норвегию
А что тогда делают у нас в Перми?
О, эт я не могу предположить, очень мало исходных данных))
Вчера только "ржали и плакали" над причинами всплеска спроса на самые дорогие авиабилеты
https://vc.ru/money/752087-den-500-meksika-otkryta-k-vozobnovleniyu-pryamogo-aviasoobshcheniya-s-rossiey-no-sdelat-eto-budet-slozhno?comment=6134305&from=copylink&type=quick
, теперь вот "заметно повышается спрос" на туризм в 6:58
https://youtu.be/xM0buxwQnI8
В Мурманск и Пермь едут из Ростова и Белгорода, потому что домой к ним пришла война.
А тут хотя есть гарантия что не дойдёт
Мурманск летом офигенный, красивые виды, невероятная природа, день длинною в несколько недель, ну и не жарко (хотя бывают дни когда жарко)