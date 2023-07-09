Злоумышленники украли около $20 млн у американского подразделения Revolut в 2022 году — FT Статьи редакции
Им помогла ошибка платёжной системы компании в США, говорят источники.
- Изъян в платёжной системе финтех-сервиса в США позволил злоумышленникам украсть более $20 млн в течение нескольких месяцев в 2022 году, прежде чем компания смогла закрыть лазейку. Об этом Financial Times рассказали три источника, знакомых с делом.
- По словам собеседников, лазейку впервые заметили в конце 2021-го, но злоумышленники воспользовались ей только в начале 2022-го.
- Как пишет FT, проблема возникла из-за различий между европейской и американской платёжными системами: при отклонении некоторых транзакций Revolut по ошибке возвращал средства из своих денег. Злоумышленники побуждали людей совершать дорогие покупки, которые отклонялись, пишет газета. Вернувшиеся на счёт деньги можно было обналичить через банкоматы.
- По словам источников, проблема вскрылась только когда банк-партнёр в США уведомил компанию, что на её счетах хранится меньше денег, чем должно было быть. В итоге часть денег удалось вернуть, рассказали собеседники. В Revolut отказались от комментариев.
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Цена ошибки платёжной системы довольно высока. Хотя могла быть ещё выше.
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