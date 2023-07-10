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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 июля: доллар — 91,68 рубля (на 88 копеек меньше, чем 7 июля), евро — 99,81 рубля (на 89 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:03 мск: доллар — 91,76 рубля, евро— 100,5 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 91,29 рубля, евро — 100,13 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,47 рубля.

Кто и как адаптируется

«Сбер» начал переговоры с крупнейшими банками о подключении к сервису для оплаты покупок QR-кодами, выяснил «Ъ». Пока подключены «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк». Если увеличить число партнеров, сервис «сможет составить реальную конкуренцию системе быстрых платежей ЦБ». Но, по словам источников издания, часть компаний уже отказала, опасаясь реакции ЦБ и вторичных санкций.

В январе–июне число стартапов в сфере кибербезопасности в России увеличилось в два раза по сравнению со всем 2022 годом. Теперь направление занимает 6% рынка молодых компаний, подсчитали в MTS StartUp Hub. Из-за ухода некоторых зарубежных вендоров, порог входа на рынок снизился.

Производитель телекомоборудования для «суверенного рунета» компания «РДП.ру» подала заявку на включение в реестр российского софта.

Какие есть проблемы и трудности

Минцифры составило обзорную карту ИТ-решений, у которых есть российские аналоги, и тех, которым только предстоит найти замену. В министерстве рассчитывают, что до сентября 2023 года документ будет утвержден и «станет руководством к действию в части развития недостающих решений», рассказал источник «Ведомостей».

Российские суды в январе-июне 2023 года признали банкротами 162,9 тысячи граждан и ИП, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса». Это на 34,3% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.