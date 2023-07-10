День 502: «Сбер» ведёт переговоры о подключении крупнейших банков к «Плати QR» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-10 июля: доллар — 91,68 рубля (на 88 копеек меньше, чем 7 июля), евро — 99,81 рубля (на 89 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,47 рубля.
Кто и как адаптируется
«Сбер» начал переговоры с крупнейшими банками о подключении к сервису для оплаты покупок QR-кодами, выяснил «Ъ». Пока подключены «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк». Если увеличить число партнеров, сервис «сможет составить реальную конкуренцию системе быстрых платежей ЦБ». Но, по словам источников издания, часть компаний уже отказала, опасаясь реакции ЦБ и вторичных санкций.
В январе–июне число стартапов в сфере кибербезопасности в России увеличилось в два раза по сравнению со всем 2022 годом. Теперь направление занимает 6% рынка молодых компаний, подсчитали в MTS StartUp Hub. Из-за ухода некоторых зарубежных вендоров, порог входа на рынок снизился.
Производитель телекомоборудования для «суверенного рунета» компания «РДП.ру» подала заявку на включение в реестр российского софта.
Какие есть проблемы и трудности
Минцифры составило обзорную карту ИТ-решений, у которых есть российские аналоги, и тех, которым только предстоит найти замену. В министерстве рассчитывают, что до сентября 2023 года документ будет утвержден и «станет руководством к действию в части развития недостающих решений», рассказал источник «Ведомостей».
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Новости предыдущего дня, 9 июля — здесь.
СБП реально работает, да, есть нюансы, но альтернатива от Сбера как-то не вызывает доверия, даже другие банки не ведутся.
Хотя, конкуренция сервисов — дело хорошее.
Как по мне , сбер занимает полной херней, я бы вообще в каждом городе сделал свой гос банк, что бы когда люди брали кредиты, я их деньги вкладывал в развитие города , а сейчас один банк, жрет кучу денег
Ты реально тут ночуешь?? Или всё-таки бот??
Мультиаккаунт просто
Эм... Вы точно знаете что такое мультиакк? У меня он как раз один.
Может неверно выразился. Имел ввиду несколько юзеров под одним
Понял (-: Нет, у меня один акк. Не вижу смысла в нескольких. Ну ещё два сообщества, но за аккаунты их не считаю.
Ты так как свой пиаришь и сервисы/каналы, спамя сообщениями?🥴
Не, он такой один.
Не понимаю о какой конкуренции идет речь.
У Плати QR нет никаких конкурентных преимуществ.
Я в лоб задавал вопрос менеджеру СБера, чем Плати QR лучше СБП через QR код - ничем. Только разве что плати QR на терминалы Сбера завезли раньше. И на Эвотор плати QR завезли раньше.
У Плати QR комиссия 1.7%, у СБП - 0.7%.
Может, конечно, у плати QR есть кэшбеки - но кажется нет. Так что продукт притянутый за уши. Плати QR появился раньше, чем СБП вроде как, но с моей точки зрения СБП вынесет Плати QR с рынка.
Да, Сбер уже достал своим саботажем программ ЦБ. Все никак не может забыть о сверх прибылях на комиссионке, которую несет халявная клиентская база.
дык это, не о пользователях же речь.
сберу тоже хочется примазаться как к инфе о пользователях, так и к проценту от денежного потока.
какая та есть, если в заведениях нельзя оплатить сбп. только qr или наличка
Конечно, Сбер пытается не добавлять в свои системы СБП - иначе это полный крах для Плати QR. Когда в заведениях начнут считать упущенную прибыль за комиссии Плати QR, задумаются о переходе в другой банк.
В Тинькоф уже на терминалы завезли QR. Райфайзен банк уже сделал даже динамические QR.
О, суеверный интернет может стать отечественный софтом. Бог в помощь, как говорится.
Ну отлично, ьеперь всяк, кто антивирь когда-то ставил — кибербезопасный стартапер?
Надо, всё же, развивать наиболее важное, критичное, а не просто недостающее.
Вообще не вижу смысла платить СБП или QR кодом.
Чем обычные платежи картой не канают? Бред какой-то.
Чтобы был повод посветить свежим яблокофоном с неработающим apple pay
Я тоже не вижу смысла. Зачем придумывать какие-то QR-коды, если просто приложить пластиковую карту в разы проще и быстрее
Может чипы кончились
Таскать вечно карточку в кармане это прямой путь к ее потере. Таскать кошелек - неуодобно. Телефон для большинства людей уже привычен в руке. Мне комфортно спускаться в магазин на против дома и не беспокоиться о том взял я кошелек или нет
Ждем открытия модуля NFC на Apple для всех и тогда запилят нормальную оплату. Оплата по QR не всегда удобна - открой приложение, наведи камеру, подтверди оплату.
"Российские суды в январе-июне 2023 года признали банкротами 162,9 тысячи граждан и ИП" Прорыв
«РДП.ру» - это тля в муравьином царстве РКН.
Пи***сы они... Сами же себе роют могилу, за гроши
интересно для кого станет если нет гос айтишнников, а частные компании будут руководствоваться совсем другими мотивами.
Это легко исправить.
т.з. написать не смогут, максимум на что способны это как раз направление, без конкретики
Вместо того, чтобы сделать единый интерфейс, устраивают бесполезную конкуренцию
Приходя в магазин и говоря "оплата по QR" получается коллизия. Хотите свой сервис ? Без проблем, но сделайте шлюз единый, в противном случае мне легче карточкой оплатить и не е*аться