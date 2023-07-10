ЦБ рассказал о новой схеме мошенников: они приглашают на «личный приём» в отделение регулятора Статьи редакции
После этого они под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
- Мошенники усовершенствовали схему, в которой они звонят и представляются сотрудниками ЦБ, рассказал регулятор. Теперь они отправляют на почту сообщения с приглашением на «личный приём в Банк России».
- Злоумышленники обращаются по имени и отчеству, указывают время приёма и настоящий адрес ЦБ в регионе проживания адресата. Письмо отправляют с помощью подмены с адреса с доменом cbr.ru.
- После отправки письма мошенники пытаются связаться с получателем и под разными предлогами выманить данные банковской карты и SMS-код или уговорить перевести деньги.
- ЦБ рекомендует удалять такие письма, если пользователь сам не записывался на приём. Уточнить информацию можно в контактном центре Банка России. По своей инициативе регулятор не приглашает граждан, а его сотрудники не звонят, не направляют копии документов и не запрашивают личные и банковские данные, добавили в ЦБ.
- В мае 2023 года ВТБ рассказал о схеме мошенников, когда «жертве» говорят, что её деньги могут украсть злоумышленники и их срочно нужно «спасти». Если клиент отказывается, «сотрудник» угрожает позвонить родственникам и «через них донести важность своих слов», а затем действительно звонит и просит убедить супруга или родителей «спасти» семейный бюджет.
- По данным ЦБ, в 2022-м злоумышленникам удалось украсть у банковских клиентов 14,1 млрд рублей. Банки смогли вернуть только 618,4 млн рублей.
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Когда уже ЦБ расскажет про классическую схему мошенников: они просят хранить ваши сбережения в рублях?
Цифровых*
Чот не понял, смысл, для чего высылать приглашение, если все равно звонят по классической схеме 🤔
Ну типа усыпить бдительность мамонта. Он подумает, что ну вот же, настоящее письмо с сайта ЦБ, уж они-то точно не будут меня обманывать.
Аа, понял)) блин. Так скоро дойдут до приглашения в кремль к президенту 🙈😂
*Уж президент то, он то уж тоооочно не обманет))
И они таки там работают? 🤨
Приходишь, а они сидят и новые схемы выдумывают.
Уважаемые сотрудники ЦБ, а чем они отличаются от вас?
Это все одна мафия ,сначала предлагают открыть счёт, а потом снимают с этого счёта методом мошеничества
Посоны, рассказываю. Недавно мне позвонил индус, представившись Джоном, рассказал, что он из службы безопасности компании по аренде автомобилей. Он долго пытался выяснить мое имя, потом где я был в последнее время. Потом он рассказал следующую историю. Они нашли оружие и труп в автомобиле, арендованном на мое имя и оплаченной моей картой. "Все очень серьезно, действовать нужно немедленно", - сказал Джон. Полиция уже вышла на мой след, Интерпол, ФБР и CNN. Но есть шанс проверить все мои данные и он сможет подтвердить, что я не участвовал. Дальше все по классической схеме: номера, карты, цифры. В итоге был послан, но сам факт - впервые с таким Джоном столкнулся.
Вы бы знали как я орал в голос, когда он назвал свое имя Джон с типичным индусским акцентом. Но, к слову, он был очень убедителен, так что я полагаю, что у этого Равиша доход есть.
Короче, мошонники не сидят на месте и начинают подменять адреса. Значит это точно не ребята "вечер в хату", а вполне подготовленные бойцы с айтишечкой, ип-телефонией и серверами.