«Траст» продал 90,01% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей группе инвесторов при участии «Интерроса» Статьи редакции
Начальная цена актива составляла 22,7 млрд рублей.
- Банк непрофильных активов «Траст» объявил о завершении аукциона по продаже «Точки». Покупателем выступила группа инвесторов, предыдущий владелец не раскрыл её полный состав.
- До сделки консорциум, в который вошли топ-менеджеры банка и крупные инвесторы, в том числе «Интеррос», получил контроль над миноритарным акционером банка — кипрской Catalytic People. Она владеет 9,99% «Точки», в банке не раскрывают, когда прошла эта сделка. На аукционе 10 июля 2023 года консорциум воспользовался преимущественным правом выкупа оставшейся доли в 90,01% за 41,5 млрд рублей, сообщил «Интеррос».
- По результатам сделки никто из инвесторов не получит контроль в компании. Закрыть её планируют в третьем квартале 2023 года. В консорциуме рассматривают предложения об участии от других инвесторов, например, VK. Команда «Точки» продолжит управлять бизнесом.
- Задачей «Траста» было усилить бизнес-структуру «Точки», помочь с получением лицензии и урегулировать спор с миноритариями, заявил председатель правления банка Александр Соколов. Он отметил, что компания довольна результатами аукциона.
- В декабре 2022 года «Ъ» сообщил, что «Траст» ведёт переговоры о продаже «Точки» банку «Тинькофф». По словам собеседников газеты, сумма сделки могла составить до 20 млрд рублей.
- В апреле 2023 года «Траст» выставил 90,01% акций «Точки» на торги по начальной цене 22,7 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе подали семь потенциальных покупателей, но их имена не раскрывались. В числе претендентов источники «Ъ» называли «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс», «Уралсиб», Qiwi и «Совкомбанк», а также миноритарного акционера «Точки» — кипрскую Catalytic People. В июле «Ъ» узнал, что покупкой банка заинтересовался «Росбанк».
- «Точка» был совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90,01% акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
- В феврале 2023-го банк получил универсальную лицензию ЦБ, которая позволяет работать без банков-партнёров. Чистая прибыль АО «Точка» в 2022 году, по данным «Контур Фокуса», составила 6,2 млрд рублей при выручке в 19,6 млрд рублей.
- «Интеррос» также владеет 35% банка «Тинькофф». В апреле 2022 года компания выкупила долю Олега Тинькова.
- В марте 2023 года источники «Ъ» рассказывали, что кипрская компания Catalytic People, которая владеет 9,9% «Точки», перешла под контроль владельцев группы S7.
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Кто купит, кто купит... «Группа инвесторов», бляха.
Надеюсь, эта группа, будет весьма благоразумна и не прикончит отличный банк.
ещё один потанинофф