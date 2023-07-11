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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 91,49 рубля (на 19 копеек меньше, чем 10 июля), евро — 100,41 рубля (на 59 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:13 мск: доллар — 90,41 рубля, евро— 99,62 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 91,08 рубля, евро — 99,96 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,07 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте, узнал «Ъ». По данным газеты, в министерстве также хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС «Аврора». В ведомстве не ответили на запрос.

Разработчик процессоров «Байкал Электроникс» опубликовал вакансии «инженера — программиста микроконтроллеров» и «ведущего программиста микроконтроллеров», заметил «Ъ».

В компании сказали, что «вакансии открыты по текущим проектам и по новым направлениям, которые рассматриваются в качестве возможных векторов для продуктового развития». Источник газеты на рынке предположил, что «Байкал Электроникс» займётся микроконтроллерами для аппаратуры гражданского назначения — счётчиков, устройств интернета вещей и так далее.

Какие есть проблемы и трудности

Снижавшаяся в конце 2022 года стоимость материалов для отделки квартир снова растёт. С начала 2023-го средняя стоимость материалов для ремонта достигла 8700 рублей, что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% год к году, посчитали для «Ъ» в Infoline.

Контекст

Рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси пришлось отложить из-за подтопления аэропорта после ливней в Грузии. Это должен был быть первый рейс в Кутаиси после возобновления авиасообщения со страной.

Количество россиян, работающих через интернет-платформы для поиска заказов, по итогам первого квартала 2023 года превысило 5 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В первом квартале 2022-го число платформенно занятых составляло, по данным Росстата, 3,47 млн человек.

«Ъ» ознакомился с данными крупной аналитической компании (официально не работает в России, но продолжает поставлять информацию участникам рынка) о продажах ПО для кибербезопасности. С января по май объём продаж такого ПО в потребительском сегменте сократился на 61%, до 195 тысяч лицензий. В деньгах продажи упали также на 61%, до 268 млн рублей.

Согласно данным Money Friends, подготовленным при участии Ассоциации операторов инвестиционных платформ, общая сумма займов, выданных краудфандинговыми площадками, составила по итогам июня 2 млрд рублей. Прирост — на 135% год к году, пишет «Ъ». Всего объем рынка краудлендинга с начала 2023 года составил 9,5 млрд рублей.

Как фитнес-отрасль пытается выйти из стагнации — обзор Forbes.