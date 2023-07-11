День 503: количество россиян, работающих через онлайн-платформы для поиска заказов, превысило 5 млн человек Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 91,49 рубля (на 19 копеек меньше, чем 10 июля), евро — 100,41 рубля (на 59 копеек больше).
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Кто и как адаптируется
Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте, узнал «Ъ». По данным газеты, в министерстве также хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС «Аврора». В ведомстве не ответили на запрос.
Разработчик процессоров «Байкал Электроникс» опубликовал вакансии «инженера — программиста микроконтроллеров» и «ведущего программиста микроконтроллеров», заметил «Ъ».
В компании сказали, что «вакансии открыты по текущим проектам и по новым направлениям, которые рассматриваются в качестве возможных векторов для продуктового развития». Источник газеты на рынке предположил, что «Байкал Электроникс» займётся микроконтроллерами для аппаратуры гражданского назначения — счётчиков, устройств интернета вещей и так далее.
Какие есть проблемы и трудности
Снижавшаяся в конце 2022 года стоимость материалов для отделки квартир снова растёт. С начала 2023-го средняя стоимость материалов для ремонта достигла 8700 рублей, что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% год к году, посчитали для «Ъ» в Infoline.
Контекст
Рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси пришлось отложить из-за подтопления аэропорта после ливней в Грузии. Это должен был быть первый рейс в Кутаиси после возобновления авиасообщения со страной.
Количество россиян, работающих через интернет-платформы для поиска заказов, по итогам первого квартала 2023 года превысило 5 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В первом квартале 2022-го число платформенно занятых составляло, по данным Росстата, 3,47 млн человек.
«Ъ» ознакомился с данными крупной аналитической компании (официально не работает в России, но продолжает поставлять информацию участникам рынка) о продажах ПО для кибербезопасности. С января по май объём продаж такого ПО в потребительском сегменте сократился на 61%, до 195 тысяч лицензий. В деньгах продажи упали также на 61%, до 268 млн рублей.
Согласно данным Money Friends, подготовленным при участии Ассоциации операторов инвестиционных платформ, общая сумма займов, выданных краудфандинговыми площадками, составила по итогам июня 2 млрд рублей. Прирост — на 135% год к году, пишет «Ъ». Всего объем рынка краудлендинга с начала 2023 года составил 9,5 млрд рублей.
Как фитнес-отрасль пытается выйти из стагнации — обзор Forbes.
Новости предыдущего дня, 10 июля — здесь.
А начать их разрабатывать и производить, значит, не рекомендовал, ага.
"Как фитнес-отрасль пытается выйти из стагнации"
Дайте угадаю...
Повысив цены и зас...в всё своей дурацкой рекламой?
Возможно, только повысив цены, но дважды.
А-а-а...тоже вариант...
Теперь мы знаем, что у производителя Байкалов будут программер и ведущий программер.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся!
Это что за, нафиг, средний материал для ремонта? С одной стороны золотой унитаз, с другой всё остальное, что пока ещё могут себе позволить россияне, покупая за неадекватные деньги ипотечное жильё?
Зато кол-во россиян, ищущих заказы растёт, уже 5 млн человек озаботилось вопросом. На самом деле даже как-то маловато.
Если только там не одни мастера маникюра и татуажа, конечно.
"Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте"
Зачем это? Не надо!
"По данным газеты, в министерстве также хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС «Аврора»"
Очень поддерживаю! Пусть порадуются! Может и перестанут бредить...хотя вряд ли...
"Разработчик процессоров «Байкал Электроникс» опубликовал вакансии «инженера — программиста микроконтроллеров» и «ведущего программиста микроконтроллеров»"
Да? Процессоров нет но вакансии есть...
" «Байкал Электроникс» займётся микроконтроллерами для аппаратуры гражданского назначения"
Можно не надо...
"С начала 2023-го средняя стоимость материалов для ремонта достигла 8700 рублей, что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% год к году"
"Всё растёт! Всё развивается!"
"Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте"
Минпромторг, ну чо вы как маленькие? Это так не работает. По уже сложившейся традиции, сперва нужно ввести заградительные пошлины на все зарубежные смартфоны и запретить параллельный импорт.
И только тогда, от безысходности, какой-нибудь процент людей будет брать эти мифические отечественные смартфоны по цене крыла недружественного Боинга. Но это не точно.
Пофиг абсолютно
Интересно, болезные опять будут встречать туристов с проклятиями и брызгая слюной?)«Ъ» ознакомился с данными крупной аналитической компании (официально не работает в России, но продолжает поставлять информацию участникам рынка) о продажах ПО для кибербезопасности...
О как. Перенасытился рынок или число атак упало? НоСогласно данным Money Friends, подготовленным при участии Ассоциации операторов инвестиционных платформ, общая сумма займов, выданных краудфандинговыми площадками, составила по итогам июня 2 млрд рублей.
Бизнес раскачивается и решил начать занимать ниши? Ну и славненько.Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте, узнал «Ъ».
Интересно, а кто ЦА? Ведомственные товарищи?
Я понимаю ещё звонарям и продажникам в нишевом уровне, но остальным - хз.
А не похер ли? Бизнес раскачивается и решил начать занимать ниши! Ну и славненько
Да каждый год цены на материалы растут, иначе ещё большая инфляция постигнет нас))