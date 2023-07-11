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Деньги
Таня Боброва

День 503: количество россиян, работающих через онлайн-платформы для поиска заказов, превысило 5 млн человек Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: mos.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 июля: доллар — 91,49 рубля (на 19 копеек меньше, чем 10 июля), евро — 100,41 рубля (на 59 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:13 мск: доллар — 90,41 рубля, евро— 99,62 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 91,08 рубля, евро — 99,96 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,07 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте, узнал «Ъ». По данным газеты, в министерстве также хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС «Аврора». В ведомстве не ответили на запрос.

Разработчик процессоров «Байкал Электроникс» опубликовал вакансии «инженера — программиста микроконтроллеров» и «ведущего программиста микроконтроллеров», заметил «Ъ».

В компании сказали, что «вакансии открыты по текущим проектам и по новым направлениям, которые рассматриваются в качестве возможных векторов для продуктового развития». Источник газеты на рынке предположил, что «Байкал Электроникс» займётся микроконтроллерами для аппаратуры гражданского назначения — счётчиков, устройств интернета вещей и так далее.

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Какие есть проблемы и трудности

Снижавшаяся в конце 2022 года стоимость материалов для отделки квартир снова растёт. С начала 2023-го средняя стоимость материалов для ремонта достигла 8700 рублей, что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% год к году, посчитали для «Ъ» в Infoline.

Контекст

Рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси пришлось отложить из-за подтопления аэропорта после ливней в Грузии. Это должен был быть первый рейс в Кутаиси после возобновления авиасообщения со страной.

Количество россиян, работающих через интернет-платформы для поиска заказов, по итогам первого квартала 2023 года превысило 5 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В первом квартале 2022-го число платформенно занятых составляло, по данным Росстата, 3,47 млн человек.

«Ъ» ознакомился с данными крупной аналитической компании (официально не работает в России, но продолжает поставлять информацию участникам рынка) о продажах ПО для кибербезопасности. С января по май объём продаж такого ПО в потребительском сегменте сократился на 61%, до 195 тысяч лицензий. В деньгах продажи упали также на 61%, до 268 млн рублей.

Согласно данным Money Friends, подготовленным при участии Ассоциации операторов инвестиционных платформ, общая сумма займов, выданных краудфандинговыми площадками, составила по итогам июня 2 млрд рублей. Прирост — на 135% год к году, пишет «Ъ». Всего объем рынка краудлендинга с начала 2023 года составил 9,5 млрд рублей.

Как фитнес-отрасль пытается выйти из стагнации — обзор Forbes.

Новости предыдущего дня, 10 июля — здесь.

#новость

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 Вадим Д.
Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора»

А начать их разрабатывать и производить, значит, не рекомендовал, ага.

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MakaR

"Как фитнес-отрасль пытается выйти из стагнации"
Дайте угадаю...
Повысив цены и зас...в всё своей дурацкой рекламой?

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Вадим Д.

Возможно, только повысив цены, но дважды.

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MakaR

А-а-а...тоже вариант...

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Вадим Д.

Теперь мы знаем, что у производителя Байкалов будут программер и ведущий программер.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся!

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Вадим Д.
средняя стоимость материалов для ремонта достигла 8700 рублей

Это что за, нафиг, средний материал для ремонта? С одной стороны золотой унитаз, с другой всё остальное, что пока ещё могут себе позволить россияне, покупая за неадекватные деньги ипотечное жильё?

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Вадим Д.

Зато кол-во россиян, ищущих заказы растёт, уже 5 млн человек озаботилось вопросом. На самом деле даже как-то маловато.
Если только там не одни мастера маникюра и татуажа, конечно.

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MakaR

"Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте"
Зачем это? Не надо!

"По данным газеты, в министерстве также хотят запретить своим сотрудникам использовать в рабочих целях планшеты от иностранных производителей, заменив их устройствами на ОС «Аврора»"
Очень поддерживаю! Пусть порадуются! Может и перестанут бредить...хотя вряд ли...

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MakaR

"Разработчик процессоров «Байкал Электроникс» опубликовал вакансии «инженера — программиста микроконтроллеров» и «ведущего программиста микроконтроллеров»"
Да? Процессоров нет но вакансии есть...

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MakaR

" «Байкал Электроникс» займётся микроконтроллерами для аппаратуры гражданского назначения"
Можно не надо...

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MakaR

"С начала 2023-го средняя стоимость материалов для ремонта достигла 8700 рублей, что на 10,6% выше относительно конца прошлого года и на 3,8% год к году"
"Всё растёт! Всё развивается!"

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Слегка Придурковатый

"Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте"

Минпромторг, ну чо вы как маленькие? Это так не работает. По уже сложившейся традиции, сперва нужно ввести заградительные пошлины на все зарубежные смартфоны и запретить параллельный импорт.

И только тогда, от безысходности, какой-нибудь процент людей будет брать эти мифические отечественные смартфоны по цене крыла недружественного Боинга. Но это не точно.

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Зеленый самолетик

Пофиг абсолютно

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Leonid Bushuev
Рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси пришлось отложить из-за подтопления аэропорта после ливней в Грузии. Это должен был быть первый рейс в Кутаиси после возобновления авиасообщения со страной.

Интересно, болезные опять будут встречать туристов с проклятиями и брызгая слюной?)

«Ъ» ознакомился с данными крупной аналитической компании (официально не работает в России, но продолжает поставлять информацию участникам рынка) о продажах ПО для кибербезопасности...

О как. Перенасытился рынок или число атак упало? Но

Согласно данным Money Friends, подготовленным при участии Ассоциации операторов инвестиционных платформ, общая сумма займов, выданных краудфандинговыми площадками, составила по итогам июня 2 млрд рублей.

Бизнес раскачивается и решил начать занимать ниши? Ну и славненько.

Минпромторг рекомендовал отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на ОС «Аврора» в потребительском сегменте, узнал «Ъ».

Интересно, а кто ЦА? Ведомственные товарищи?
Я понимаю ещё звонарям и продажникам в нишевом уровне, но остальным - хз.

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Иван Иванов
Интересно, а кто ЦА? Ведомственные товарищи?

А не похер ли? Бизнес раскачивается и решил начать занимать ниши! Ну и славненько

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Андрей Бойков

Да каждый год цены на материалы растут, иначе ещё большая инфляция постигнет нас))

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