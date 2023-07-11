Рекламная выручка десяти самых цитируемых русскоязычных Telegram-каналов выросла за полугодие в 2,7 раза год к году Статьи редакции
И составила 301,7 млн рублей.
- Соответствующее исследование провели Ассоциация блогеров и агентств и цифровое агентство Social Mind, пишут «Ведомости». Они изучили статистику сервиса Tgstat за январь-июнь 2023 года. Популярность каналов измеряли по их цитируемости, так как охваты можно накрутить, считают аналитики.
- Больше всего рекламной выручки получил канал «Небожена»: 326 интеграции принесли ему 65,2 млн рублей. Стоимость одного размещения выросла более чем в три раза по сравнению с 2022 годом — с 65 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Среди постоянных рекламодателей — Skillfactory и «Альфа-банк».
- Канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» заработал 56,7 млн рублей, продав 81 интеграцию. Средняя цена на размещение — 200 тысяч рублей. Чья реклама принесла основную часть выручки — не уточняют, но в числе рекламодателей есть те же Skillfactory и «Альфа-банк» и производитель мебели «Мария».
- Третье место по выручке занял канал Дмитрия Пучкова «Tynu40k Goblina». Она выросла в восемь раз год к году и составила 54,6 млн рублей. Стоимость интеграций увеличилась в 2,1 раза, до 300 тысяч рублей, а их число — в 3,8 раза (до какого показателя — неизвестно). Один из постоянных рекламодателей — Skillfactory.
- Опрошенные газетой участники рынка отмечают, что интерес компаний к продвижению в Telegram растёт. Раньше многие из них воспринимали мессенджер как нишевую платформу для нативной рекламы в тематических, а также региональных каналах. Теперь — «как новое медиа, в котором можно получить высокие охваты и вовлечённость».
- Среди причин растущего спроса на рекламу в сервисе — приток аудитории из заблокированных в России соцсетей, увеличение времени, которое пользователи проводят в мессенджере (39 минут в день, подсчитали в Mediascope), платёжеспособная аудитория и высокая конверсия в авторских каналах блогеров.
- Если Telegram продолжит развивать новые форматы, стоимость интеграций будет расти, считают эксперты. Но, по их словам, этот рост вряд ли превысит 15%.
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Инфцыгане рекламируют инфоцыган.
Идут годы, а в России по-прежнему реклама МММ - самый прибыльный бизнес
А как в США дела с инфоцыганством? Вопрос с подвохом, я бы даже сказал с под***** ;)
Нормально там все, спецы считают что объём там сейчас под 300 ярдов баксов, наши только на старте 95 ярдов рублей вроде бы.
Охренеть, конечно, восьмикратный рост стоимости рекламы... Гоблин нормально заряжает.
Главное налогов больше собирают.
Так и количество подписчиков на этих каналах выросло в 2-5 раз
Супер кривая статистика, топор в месяц зарабатывает столько сколько ваш топ1 за год
А если приплюсовать туда скрытую рекламу наркошопов и прокачку ботами "правильных" новостей, то может и все х10 зарабатывает.
Топор это который фейки постит?)
Плох тот Гоблин, что не мечтает стать Гоблачом
А потом и Гобзавром