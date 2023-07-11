Деньги
Артур Томилко

Госдума приняла законопроект об операциях с цифровым рублём Статьи редакции

ЦБ сможет приступить к тестам с реальными клиентами.

  • Депутаты одобрили законопроект 11 июля 2023 года сразу во втором и третьем чтении, сообщило ТАСС. Его основные положения должны вступить в силу 1 августа 2023 года.
  • Документ определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, вводит понятия «платформы цифрового рубля», а также её «участников» и «пользователей». Оператором платформы станет Банк России. Он будет формулировать правила её работы и нести ответственность за открытие кошельков и проведение транзакций.
  • Все операции с цифровым рублём, согласно документу, защищены банковской тайной. Переводы и платежи для граждан будут бесплатными, для бизнеса комиссия составит 0,3%. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад, получить кредит или проценты на остаток по счёту, а максимальная сумма пополнения кошелька — 300 тысяч рублей в месяц.
  • Банк России объявил о планах по разработке цифрового руля в октябре 2020 года. Платформу начали тестировать с некоторыми банками в феврале 2022 года.
  • В апреле 2023-го Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов к реальным операциям. В июле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что первые тесты с реальными клиентами начнутся после принятия закона о цифровом рубле.
Деньги
Артур Томилко
«Формирование привычки займёт время»: первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова о перспективах использования цифрового рубля Статьи редакции

Главное из интервью Forbes.

Фото «РИА Новости» 

#новость #цифровойрубль

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98 комментариев
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 S1m0ne

Как всё стало быстро со 2 и 3тьим чтением. Не было такого раньше, особенно в законах "для людей". Как это всё страшно.

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Невкусно и грустно

Одно чтение принимаешь - два в подарок (с) Госдума

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Вадим Д.

Когда закон — кого надо закон, то и препятствий никаких ему не будет, только ветер попутный.

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2 комментария
Giraffe

Законы "для людей" еще поискать надо среди большинства остальных

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5 комментариев
Иван Серик
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Сергей Я

А как цифровой рубль негативно отразится на жизни граждан?

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5 комментариев
Юрий Другач

да не волнуйтесь вы так

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Ник К.

Кто мне объяснит - а нахуя он нужен? Мне видится только еще один рычаг регулирования жизни от государства

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Родитель 1

Это единственная причина. Остальное – сказки для наивных.

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Андрей Захаров

Имеет много преимуществ. Например, смарт-контракты и/или полная прослеживаемость поступлений и трат. Условно говоря, если кто-то будет собирать деньги на лечение ребенка (в цифровых рублях), то потратить их сможет только на лечение.

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2 комментария
Аккаунт отморожен
Все операции с цифровым рублём, согласно документу, защищены банковской тайной.

Вот тут в голосину.

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illusive man

в рот мне ноги

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Giraffe

В чем прикол цифрового рубля если доступно?
Удешевление переводов? Есть СБП до 100тыс без комиссии. Тут до 300к будет. Ну ок. Но можно было бы и СБП сделать до 300к лимит?

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Мимо проходивший

Полный контроль движений средств. Если уж пытаться увидеть положительную сторону - контроль за расходованием тендеров и т.п., может меньше пиздить начнут.

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22 комментария

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Вадим Д.

Кто будет выступать в роли «реальных клиентов»? Бюджетники или вообще всех скопом оцифрублят?

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Иван Серик

Прощай свобода, серые зарплаты, неоплаченные налоги плак плак плак

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Сергей Я

эксперты с виси

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debil
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Зеленый самолетик

А это мы еще в серьез ничего не начинали

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Андрей Панов

Цели цифрового рубля - не «убить» доллар, а сделать денежные переводы наиболее прозрачными. Теперь историю любого рубля можно будет проследить от а до я. Теперь не позавидуешь черным компаниям и уклонистам от налогов

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8 комментариев
Зеленый самолетик

"приступить к тестам с реальными клиентами"
Может не надо?

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Volodya Agadzhanov

А вас никто спрашивать не будет, к сожалению..

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Юрий Другач

Вас вычеркиваем из списка

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Сергей Я

Чет я не пойму по комментариям местных экспертов - цифровой рубль это хорошо и цифровое будущее, или плохо и кабала?

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Юрий Другач

стремно, что в новости это не раскрыто и надо читать экспертов в комментариях

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1 комментарий
Игорь Рейтер

Если отвечать серьёзно, то в нынешней итерации на 2023 год он почти не отличается от безналичных расчётов в банке.
• Имеет ограничение в 300 тысяч рублей
• Будет обслуживаться ЦБ, и хранится будет на блокчейне в ЦБ, а не в банках (счёт существует вне зависимости от используемого банка)
• По сообщениям ЦБ на данный момент - он существует только для небольших операций, оплат и покупок.
• Кредиты брать нельзя и вклады делать - тоже.

В обозримом будущем:
• Могут расширить список функций использования (кредиты, вклады, повышенные лимиты) и функций контроля. То есть блокировать переводы секторально-персонально, как это тестируется сейчас в Китае. Ограничение переводов и оплат конкретному срезу населения по категориям. Например, запретить какой-то части населения покупать фастфуд, ввести "сгорание" средств на счёту, или какие-то иные санкции.
• Если перевести значительную часть населения на цифровой рубль, то есть риск отказа от наличности. И тем самым можно начать с ещё большей непрозрачностью заниматься неконтролируемой эмиссией денег.

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2 комментария
Мимо проходивший

для чиновников по идее плохо, для людей плохо, для государства хорошо.

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1 комментарий
Андрей Захаров

Это не просто хорошо, а очень и очень круто.

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Igor

Цифровой рубль это аналог usdt?

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Глеб Гринин

Да сидит баба Галя в глухой Сибири внучку из 8 тысяч рублей на чай копейку цифрового рубля переводит ;)

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Андрей Панов

Не все же живут в Сибири или в деревнях, да и наличку никто не отменяет.

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5 комментариев
abubas//

Отлично.

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Родитель 1

Цифрово-деревянный.

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Илон Маск

Зачем делать 2 и 3 чтение, если можно всё и в 1-ом сделать

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Александр Смирнов

Депутатам приятнее, когда они один раз ничего не поняли, чем когда им пришлось бы трижды репу чесать

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Владимир Максимов

Откажутся вообще от налички тогда смогут контролировать)

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Barabas77

евро и доллар я так понимаю тоже в цифру в течении 3 лет переведут, неугодной стране можно заблокировать деюжку в валюте, еще и все компы с смартфонами кирпичами сделать за 3 минуты

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Дмитрий Кулешов

Можно и напечатанный налик всей серией/партией объявить изъятым из обращения, как купленный налик ЦБ Ирана до санкций.

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Vasiliy coconut

На всю котлету

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Сергей Я

Кстати, а что думают китайцы по поводу китайского цифрового юаня?

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Сергей Я

В статье в ентернете нашел парочку плюсов:

В частности, цифровыми рублями можно будет расплачиваться без подключения к интернету, что актуально для российской глубинки и отдаленных территорий страны, где есть проблемы со связью.

Тут такое себе конечно. В глубинках нал у 99%, но всё же.

Предполагается, что использование цифрового рубля снизит издержки на эквайринговые комиссии. Сейчас они могут достигать 3% от суммы платежей, то есть с каждого заработанного рубля предприниматель отдает 3 копейки банку за обслуживание. В ЦБ допускают, что комиссии для бизнеса не превысят 0,3%. Это ниже действующих расценок в другом государственном сервисе — СБП: сегодня они составляют от 0,4 до 0,7%.

Вроде хорошо, если так будет.

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Jian-Yang

Ты дикий троль! «Что актуально для Российской глубинки, особенно где есть проблемы со связью» 😅🥹🥹🥹😅😅😂😂 Не шути так, чуть сухарями не подавился.

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1 комментарий
Karen Buzhala

"Все операции с цифровым рублём, согласно документу, защищены банковской тайной. Переводы и платежи для граждан будут бесплатными, для бизнеса комиссия составит 0,3%."-ну понятно ,что пользование цифровым рублем для людей пока что бесплатно ,так сказать заманить на пользование

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Kuper Bad

Как где-то читал, что баланс цифрового кошелька будет отображаться одновременно во всех банках, и его можно будет распределять. Вроде такая информация была. Вопрос у меня один, это будет какая-то новая виртуальная карта?) И механизмы начисление кешбеков.)

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Андрей Захаров

Так счет будет в одном месте - в ЦБ. А банки будут только фронт-офисами (условно говоря "подключать" клиентов через себя к счету в ЦБ). Идея почти таже самая, что и с номером сотового: с ним можно переходить от оператора к оператору по завявлению. Тут тоже можно менять банк - оператор, ведь счет (и цифровые рубли) всё равно как были так и будут в ЦБ.

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Jian-Yang

«После завершения тестирования цифрового рубля завести цифровой кошелек можно будет через мобильное приложение банка, в котором у граждан открыт счет, пишет РБК. Для его пополнения можно будет перевести безналичные рубли в соотношении один к одному через мобильное приложение банка. Для того, чтобы снять цифровые рубли, их также нужно конвертировать в безналичные рубли. Обменять напрямую наличные на цифровой рубль нельзя, сначала наличные надо будет внести на банковский счет.» Мне одному кажется это для зарабатывания на конвертации в цифровой рубль. По курсу который у них там прописан? 😅😅😅

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Евгений Широков

Что такое цифровой рубль словами ЦБ России:
https://www.cbr.ru/fintech/dr/
Факью по нему:
https://www.cbr.ru/faq/dr/
Что такое цифровой рубль словами из 2020 года: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/

Цифровой рубль | Банк России
Цифровой рубль | Банк России
cbr.ru
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98 комментариев
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