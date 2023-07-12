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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 июля: доллар — 90,5 рубля (на 1 копейку больше, чем 10 июля), евро — 99,67 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 90,29 рубля, евро— 99,57 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 90,19 рубля, евро — 99,12 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,47 рубля.

Кто и как адаптируется

Объём рынка кинопроката в России в первом полугодии 2023 года достиг 23,9 млрд рублей. Это лучший результат с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные единой системы Фонда кино. Больше четверти кассы кинотеатрам обеспечил «Чебурашка». А ещё треть пришлась на теневой прокат новинок ушедших голливудских студий, считают участники рынка.

Банки с китайскими корнями в разы увеличили операции с другими кредитными организациями. Например, «Бэнк оф Чайна», подконтрольный китайскому Bank of China, с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объём кредитов другим банкам на 107 млрд рублей или в 7,7 раз. Банки обеспечивают рынок юанями в условиях отказа банкиров от долларов и евро.

«Мегафон» и «Билайн» сообщили о росте скорости мобильного интернета на 10–12%, МТС отмечает «незначительный рост», в Tele2 показатели год к году не изменились, пишет «Ъ». Независимые аналитики подтвердили рост скорости только в Московском регионе.

Какие есть проблемы и трудности

Цены на складские помещения в России в январе—июне 2023 года выросли в среднем на 67%, до 6,5 млн рублей за лот, говорится в исследовании «Авито Недвижимости». При этом торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Тренд связан с усиливающимся дефицитом на складском рынке, ростом ставок аренды и себестоимости строительства.

Книжный рынок в России по итогам 2023 года вырастет на 6,65% в денежном выражении и сократится на 9,07% в экземплярах, считают в Минцифры. Ситуация сложилась из-за подорожания книг, снижения покупательной способности населения и роста пиратства.