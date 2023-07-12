День 504: склады в России подорожали на 67%, книг в продаже станет на 9% меньше Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 июля: доллар — 90,5 рубля (на 1 копейку больше, чем 10 июля), евро — 99,67 рубля (на 79 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,47 рубля.
Кто и как адаптируется
Объём рынка кинопроката в России в первом полугодии 2023 года достиг 23,9 млрд рублей. Это лучший результат с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные единой системы Фонда кино. Больше четверти кассы кинотеатрам обеспечил «Чебурашка». А ещё треть пришлась на теневой прокат новинок ушедших голливудских студий, считают участники рынка.
Банки с китайскими корнями в разы увеличили операции с другими кредитными организациями. Например, «Бэнк оф Чайна», подконтрольный китайскому Bank of China, с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объём кредитов другим банкам на 107 млрд рублей или в 7,7 раз. Банки обеспечивают рынок юанями в условиях отказа банкиров от долларов и евро.
«Мегафон» и «Билайн» сообщили о росте скорости мобильного интернета на 10–12%, МТС отмечает «незначительный рост», в Tele2 показатели год к году не изменились, пишет «Ъ». Независимые аналитики подтвердили рост скорости только в Московском регионе.
Какие есть проблемы и трудности
Цены на складские помещения в России в январе—июне 2023 года выросли в среднем на 67%, до 6,5 млн рублей за лот, говорится в исследовании «Авито Недвижимости». При этом торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Тренд связан с усиливающимся дефицитом на складском рынке, ростом ставок аренды и себестоимости строительства.
Книжный рынок в России по итогам 2023 года вырастет на 6,65% в денежном выражении и сократится на 9,07% в экземплярах, считают в Минцифры. Ситуация сложилась из-за подорожания книг, снижения покупательной способности населения и роста пиратства.
Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.
А хорошие книги и так по пальцам пересчитать можно.
Бумажные книги хороши когда живёшь в стабильно процветающей стране и своем жилье. А когда живёшь всю жизнь на чемоданах, то проще один раз потратить 150$ на хорошую электронную книгу
Чебурашка, конечно, молодец, но практически принудительный его просмотр, с переносом всех остальных фильмов как-то не очень. Напоминает заградительные пошлиные и вот это всё.
Какие фильмы перенесли ради Чебурашки?
Если не ошибаюсь, Аватар 2 откладывали как раз из-за него.
Китайские корни всё глубже в банковской системе. Ну а что, юань — новый доллар.