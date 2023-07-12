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Деньги
Маша Цепелева

День 504: склады в России подорожали на 67%, книг в продаже станет на 9% меньше Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 июля: доллар — 90,5 рубля (на 1 копейку больше, чем 10 июля), евро — 99,67 рубля (на 79 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 90,29 рубля, евро— 99,57 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,19 рубля, евро — 99,12 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,47 рубля.

Кто и как адаптируется

Объём рынка кинопроката в России в первом полугодии 2023 года достиг 23,9 млрд рублей. Это лучший результат с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные единой системы Фонда кино. Больше четверти кассы кинотеатрам обеспечил «Чебурашка». А ещё треть пришлась на теневой прокат новинок ушедших голливудских студий, считают участники рынка.

Банки с китайскими корнями в разы увеличили операции с другими кредитными организациями. Например, «Бэнк оф Чайна», подконтрольный китайскому Bank of China, с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объём кредитов другим банкам на 107 млрд рублей или в 7,7 раз. Банки обеспечивают рынок юанями в условиях отказа банкиров от долларов и евро.

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«Мегафон» и «Билайн» сообщили о росте скорости мобильного интернета на 10–12%, МТС отмечает «незначительный рост», в Tele2 показатели год к году не изменились, пишет «Ъ». Независимые аналитики подтвердили рост скорости только в Московском регионе.

Какие есть проблемы и трудности

Цены на складские помещения в России в январе—июне 2023 года выросли в среднем на 67%, до 6,5 млн рублей за лот, говорится в исследовании «Авито Недвижимости». При этом торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Тренд связан с усиливающимся дефицитом на складском рынке, ростом ставок аренды и себестоимости строительства.

Книжный рынок в России по итогам 2023 года вырастет на 6,65% в денежном выражении и сократится на 9,07% в экземплярах, считают в Минцифры. Ситуация сложилась из-за подорожания книг, снижения покупательной способности населения и роста пиратства.

Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.

#новость

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6 комментариев
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 Вадим Д.
книг в продаже станет на 9% меньше

А хорошие книги и так по пальцам пересчитать можно.

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НаряднаяШайга

Бумажные книги хороши когда живёшь в стабильно процветающей стране и своем жилье. А когда живёшь всю жизнь на чемоданах, то проще один раз потратить 150$ на хорошую электронную книгу

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Вадим Д.

Чебурашка, конечно, молодец, но практически принудительный его просмотр, с переносом всех остальных фильмов как-то не очень. Напоминает заградительные пошлиные и вот это всё.

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Fred Han

Какие фильмы перенесли ради Чебурашки?

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Вадим Д.

Если не ошибаюсь, Аватар 2 откладывали как раз из-за него.

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Вадим Д.

Китайские корни всё глубже в банковской системе. Ну а что, юань — новый доллар.

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