Деньги
Артур Томилко

«Тинькофф» увеличил комиссию за внесение на счёт долларов и евро через банкоматы Статьи редакции

Теперь она может достигать до 10% от суммы пополнения.

  • Новые правила действуют с 7 июля 2023 года, сообщили Frank Media в поддержке банка. Комиссия за внесение долларов и евро через банкоматы увеличилась до 4%.
  • Если деньги вносятся через банкоматы партнёров с использованием карт «Мир» комиссия составит 2%, но не менее 0,01 доллара или евро.
  • При этом в одном из тарифных планов банка указано, что максимальная комиссия за внесение долларов может достигать 10%, а её точный размер банкомат определит «до совершения операции», обращает внимание Frank Media.
  • «Тинькофф» ввёл комиссию в 1% для расчётных карт за пополнение счёта наличными в долларах и евро с 5 июня 2023 года.

#новость #тинькофф

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21 комментарий
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 Тот самый партизан

Если кто забыл классику, напомню:

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Вадим Д.

Сильно, крепко, по-тинькоффски!
Ещё и банкомат комиссию определяет. Генератор случайных поборов, блин.

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Евгений Широков

Доверять банкам деньги не стоит, через них надо лишь проводить необходимые операции.

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Бублик static void

Зачем вообще вносить валютный нал на счет в российском банке?) Дико невыгодно же.

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Алексей Белошапкин

Ветхие купюры таким образом обменять, которые нигде больше не принимают.

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Невероятный Блондин

Даже не помню когда видел ветхую валюту в России, кроме как в странах ее происхождения

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Сидор

У меня с 2020 года осталось 5 евро с оторванным уголком.
Ни один банк РФ не брал.
Реализовал в загнивающей Европе в аппарате по покупки билетов в метро. Сжевал на изи )))

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Алекс Д.

Из-за вот таких изношенных купюр они и загнивают :)

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неформат

разве что под матрацем держать страшно пару тройку сотен 😄 никакой другой логики я в этом не нахожу

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Joe cocker

Ты не находишь, а те кто пользовались находили.
"Я знаю что ничего не знаю"

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неформат

напоминаю, на дворе 12 июля вечер, а валютой у них все банкоматы теперь под завязку, новым послемартовским не снять, а домартовские кто хотел снял вывел

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Joe cocker

Если ты не понимаешь почему люди этим пользуются и как, то эта история не для тебя. Проходи мимо и занимайся своими делами

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Антон Сальцевич

Закинуть в Инвестиции и продать по биржевому курсу.

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Невероятный Блондин

Зачем?

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Joe cocker

Ветхие

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Golohod

То нужны бумажные доллары, то не нужны. Год назад фиг снимешь, все банкоматы в Москве были с очередями по 50 человек. До этого только за покемонами так бегал, как за долларами.

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Joe cocker

Бумажные всегда нужны, но выбор купюр тоже важен

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Слегка Придурковатый

Надеемся на понимание, так сказать.

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Телячья ярость

Тинькофф не доживет до 2030

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Невероятный Блондин

А зачем живую валюту вносить на электронный счет? Их же потом не забрать

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SegaBoy

Чинькофф)

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21 комментарий
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