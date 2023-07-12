«Тинькофф» увеличил комиссию за внесение на счёт долларов и евро через банкоматы Статьи редакции
Теперь она может достигать до 10% от суммы пополнения.
- Новые правила действуют с 7 июля 2023 года, сообщили Frank Media в поддержке банка. Комиссия за внесение долларов и евро через банкоматы увеличилась до 4%.
- Если деньги вносятся через банкоматы партнёров с использованием карт «Мир» комиссия составит 2%, но не менее 0,01 доллара или евро.
- При этом в одном из тарифных планов банка указано, что максимальная комиссия за внесение долларов может достигать 10%, а её точный размер банкомат определит «до совершения операции», обращает внимание Frank Media.
- «Тинькофф» ввёл комиссию в 1% для расчётных карт за пополнение счёта наличными в долларах и евро с 5 июня 2023 года.
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Если кто забыл классику, напомню:
Сильно, крепко, по-тинькоффски!
Ещё и банкомат комиссию определяет. Генератор случайных поборов, блин.
Доверять банкам деньги не стоит, через них надо лишь проводить необходимые операции.
Зачем вообще вносить валютный нал на счет в российском банке?) Дико невыгодно же.
Ветхие купюры таким образом обменять, которые нигде больше не принимают.
Даже не помню когда видел ветхую валюту в России, кроме как в странах ее происхождения
У меня с 2020 года осталось 5 евро с оторванным уголком.
Ни один банк РФ не брал.
Реализовал в загнивающей Европе в аппарате по покупки билетов в метро. Сжевал на изи )))
Из-за вот таких изношенных купюр они и загнивают :)
разве что под матрацем держать страшно пару тройку сотен 😄 никакой другой логики я в этом не нахожу
Ты не находишь, а те кто пользовались находили.
"Я знаю что ничего не знаю"
напоминаю, на дворе 12 июля вечер, а валютой у них все банкоматы теперь под завязку, новым послемартовским не снять, а домартовские кто хотел снял вывел
Если ты не понимаешь почему люди этим пользуются и как, то эта история не для тебя. Проходи мимо и занимайся своими делами
Закинуть в Инвестиции и продать по биржевому курсу.
Зачем?
Ветхие
То нужны бумажные доллары, то не нужны. Год назад фиг снимешь, все банкоматы в Москве были с очередями по 50 человек. До этого только за покемонами так бегал, как за долларами.
Бумажные всегда нужны, но выбор купюр тоже важен
Надеемся на понимание, так сказать.
Тинькофф не доживет до 2030
А зачем живую валюту вносить на электронный счет? Их же потом не забрать
Чинькофф)