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Деньги
Таня Боброва

День 505: переводы из России в четыре соседние страны упали на треть — это первое сокращение с марта 2022 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Sergey Bulkin / news.ru / globallookpress.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 июля: доллар — 90,6 рубля (на 12 копеек больше, чем 12 июля), евро — 99,88 рубля (на 21 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 91,16 рубля, евро— 101,28 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,58 рубля, евро — 100,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,25 рубля.

Согласно данным ЦБ, которые приводит «Ъ», доля «нетоксичных» валют на счетах юрлиц достигла 42%. В банках подтверждают спрос на размещение средств корпоративных клиентов в «дружественных» валютах, речь идёт преимущественно о юане. В «Сбербанке» отметили, что «с начала года объём средств в юанях увеличился в четыре раза».

В мае 2023 года общий объём переводов из России в соседние страны год к году сократился впервые с марта 2022 года. Данные приводит РБК. В мае в эти четыре страны перевели $625,9 млн — на 33% меньше год к году, следует из расчётов издания. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023-го, когда было переведено $650,4 млн.

Кто и как адаптируется

ЕС рассматривает вариант подключения к SWIFT «дочки» Россельхозбанка для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

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Mars, один из основных производителей кондитерских изделий в мире, сменила руководителя этого бизнеса в России, узнал «Ъ». Место возглавлявшего сегмент с 2017 года Махера Батруни занял Михаил Базанов, экс-руководитель Mars в Центральной Азии. Базанов стал гендиректором «Mars Wrigley Россия» и одним из двух президентов ООО «Марс».

Какие есть проблемы и трудности

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей предупредили, что ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветпрепаратов грозит сокращением доступных импортных лекарств для домашних животных. Зарубежные игроки видят проблемой необходимость прохождения проверки на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) для всех препаратов, пишет «Ъ». Российские — поддерживают требования, уверяя в способности восполнить ассортимент.

Контекст

Сотрудникам «Швабе» (компания «Ростеха», отвечающая за разработку и производство оптико-электронных систем) запретили пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкоголя в России, узнали «Ведомости». По данным газеты, Клишас отозвал свой законопроект «для доработки» ещё 19 июня.

Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. Объём торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд, пишет РБК.

Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.

#новость

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 Слегка Придурковатый

"Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. Объём торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд, пишет РБК"

Не очень сформулировано второе предложение: может сложиться впечатление, что сократился объём торговли между Россией и США. Тогда как речь про Китай и США.

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Юрий Б.

"В эти четыре страны" выше было мало, наверное, для демонстрации качества заметки

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Слегка Придурковатый

Справедливости ради, это просто копипаста из первого абзаца РБК.

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NotFop

Спасибо что разъяснили, именно такое впечатление и сложилось.

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Вадим Д.
Место Махера Батруни занял Михаил Базанов

Ощущение, что конспиративно переименовали мужика, но заморачиваться не стали (-:
Или чтобы не менять инициалы в доках.

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Вадим Д.

Токсичные валюты, недружественные страны. Из нетоксичных и дружественный роял-флеш не собирается, даже на пару не тянет.

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Павел Шкутко

Тссс, в Кремле думали, что смогут пересесть с западного стула на восточную бутылку без потерь, но случилась попаболь

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Alex Nosov

Неужто бутылку забили стулом?

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Вадим Д.

Тюнинговали стул бутылкой!

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Вадим Д.

Андрей Клишас счёл свой же законопроект недоработанным? Небывалый случай, неужто проработают и доведут до ума?!

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Sergei Timofeyev

Нет. Сделают ещё хуже

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Вадим Д.

Тогда всё в норме. Стабильность!

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Всё как у людей

Законопроект был недостаточно плох)

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Dima Alexeev

«В мае 2023 года общий объём переводов из России в соседние страны год к году сократился впервые с марта 2022 года. Данные приводит РБК. В мае в эти четыре страны перевели $625,9 млн — на 33% меньше год к году, следует из расчётов издания. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023-го, когда было переведено $650,4 млн.»

В какие 4 страны?

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sdhgshehrh

Литва, Норвегия, Финляндия, Польша

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Слегка Придурковатый

Казахстан, Грузия, Армения, Киргизия.

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Dima Alexeev

Авторка тоже могла бы указать страны, раз они были в источнике

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Александр Привалов

Пруссия, Чехословакия, Югославия, Османская империя

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Вадим Д.
объём переводов из России в соседние страны год к году сократился

Ну логично, денег-то больше не становится. А то и целыми группами перебрались уже

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Вадим Д.
Российские — поддерживают требования, уверяя в способности восполнить ассортимент

А что им остаётся, кроме как поддерживать требования? Но тут хочется верить, что хотя бы очень постараются, жаль домашних питомцев, да и в целом зверушек.

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Невероятный Блондин
Сотрудникам «Швабе» (компания «Ростеха»… запретили пользоваться iPhone в служебных целях

А то включат штатный калькулятор и давай в служебных целях пользоваться. Или письма по электронной почте по outlook пересылать. ЪУЪ!

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Слегка Придурковатый

Аутлук - не скрепно. Тоже надо запретить.

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Dima Alexeev

Кто-то еще аутлуком пользуется?

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Слегка Придурковатый

Кто-то ещё даже дискетами пользуется, и всё норм.

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Павел Шкутко

Может переводы мелеют из-за обнищания основной массы оставшихся и заякорения релокантов на новых местах

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Александр Привалов
поддерживают требования, уверяя в способности восполнить ассортимент

Ну так и законодательно обязать их его восполнить. А то пук в воздух получается...

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Павел Шкутко

Товарооборот Китая с РФ растет - защитники Даманского это безусловно одобряют

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Наталья Калинина

А в чем прикол запрещать пользоваться iPhone в служебных целях

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Александр Привалов

а в чём прикол вообще запрещать что-то, кроме УК РФ?

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Слегка Придурковатый

Запретить УК РФ - это был бы действительно прикол.

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Александр Привалов

Не запретить, а денонсировать

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Leonid Bushuev

Ну типа хз кто там и что читает и как прослеживает инфу.
Собственно в силовых структурах так же запрещено было.

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Иван Иванов

А силовые структуры об этом знают, общаясь по вассапу?

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Leonid Bushuev

речь об айфонах шла.
но да, естественно на это кладется. где то больше, где то меньше.

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Булка хлеба

А обьем переводов с сентября и октября вырос?

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Андрей Бойков

Сократились переводы потому что отток граждан случился

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Leonid Bushuev
ЕС рассматривает вариант подключения к SWIFT «дочки» Россельхозбанка для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Мочало, начинай сначала. Ну, посмотрим конечно, но слабо верится.

Mars, один из основных производителей кондитерских изделий в мире, сменила руководителя этого бизнеса в России, узнал «Ъ».

Свидетели "токсичного бизнеса" в России, на который давят обычные граждане и бойкотируют их продукты - опечалены. Всего лишь смена руководства.

Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%.

Ну вот, не хочет бизнес загибаться :(

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