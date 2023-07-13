День 505: переводы из России в четыре соседние страны упали на треть — это первое сокращение с марта 2022 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 июля: доллар — 90,6 рубля (на 12 копеек больше, чем 12 июля), евро — 99,88 рубля (на 21 копейку больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,25 рубля.
Согласно данным ЦБ, которые приводит «Ъ», доля «нетоксичных» валют на счетах юрлиц достигла 42%. В банках подтверждают спрос на размещение средств корпоративных клиентов в «дружественных» валютах, речь идёт преимущественно о юане. В «Сбербанке» отметили, что «с начала года объём средств в юанях увеличился в четыре раза».
В мае 2023 года общий объём переводов из России в соседние страны год к году сократился впервые с марта 2022 года. Данные приводит РБК. В мае в эти четыре страны перевели $625,9 млн — на 33% меньше год к году, следует из расчётов издания. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023-го, когда было переведено $650,4 млн.
Кто и как адаптируется
ЕС рассматривает вариант подключения к SWIFT «дочки» Россельхозбанка для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Mars, один из основных производителей кондитерских изделий в мире, сменила руководителя этого бизнеса в России, узнал «Ъ». Место возглавлявшего сегмент с 2017 года Махера Батруни занял Михаил Базанов, экс-руководитель Mars в Центральной Азии. Базанов стал гендиректором «Mars Wrigley Россия» и одним из двух президентов ООО «Марс».
Какие есть проблемы и трудности
В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей предупредили, что ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветпрепаратов грозит сокращением доступных импортных лекарств для домашних животных. Зарубежные игроки видят проблемой необходимость прохождения проверки на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) для всех препаратов, пишет «Ъ». Российские — поддерживают требования, уверяя в способности восполнить ассортимент.
Контекст
Сотрудникам «Швабе» (компания «Ростеха», отвечающая за разработку и производство оптико-электронных систем) запретили пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.
Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкоголя в России, узнали «Ведомости». По данным газеты, Клишас отозвал свой законопроект «для доработки» ещё 19 июня.
Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. Объём торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд, пишет РБК.
Новости предыдущего дня, 12 июля — здесь.
"Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. Объём торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд, пишет РБК"
Не очень сформулировано второе предложение: может сложиться впечатление, что сократился объём торговли между Россией и США. Тогда как речь про Китай и США.
"В эти четыре страны" выше было мало, наверное, для демонстрации качества заметки
Справедливости ради, это просто копипаста из первого абзаца РБК.
Спасибо что разъяснили, именно такое впечатление и сложилось.
Ощущение, что конспиративно переименовали мужика, но заморачиваться не стали (-:
Или чтобы не менять инициалы в доках.
Токсичные валюты, недружественные страны. Из нетоксичных и дружественный роял-флеш не собирается, даже на пару не тянет.
Тссс, в Кремле думали, что смогут пересесть с западного стула на восточную бутылку без потерь, но случилась попаболь
Неужто бутылку забили стулом?
Тюнинговали стул бутылкой!
Андрей Клишас счёл свой же законопроект недоработанным? Небывалый случай, неужто проработают и доведут до ума?!
Нет. Сделают ещё хуже
Тогда всё в норме. Стабильность!
Законопроект был недостаточно плох)
«В мае 2023 года общий объём переводов из России в соседние страны год к году сократился впервые с марта 2022 года. Данные приводит РБК. В мае в эти четыре страны перевели $625,9 млн — на 33% меньше год к году, следует из расчётов издания. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023-го, когда было переведено $650,4 млн.»
В какие 4 страны?
Литва, Норвегия, Финляндия, Польша
Казахстан, Грузия, Армения, Киргизия.
Авторка тоже могла бы указать страны, раз они были в источнике
Пруссия, Чехословакия, Югославия, Османская империя
Ну логично, денег-то больше не становится. А то и целыми группами перебрались уже
А что им остаётся, кроме как поддерживать требования? Но тут хочется верить, что хотя бы очень постараются, жаль домашних питомцев, да и в целом зверушек.
А то включат штатный калькулятор и давай в служебных целях пользоваться. Или письма по электронной почте по outlook пересылать. ЪУЪ!
Аутлук - не скрепно. Тоже надо запретить.
Кто-то еще аутлуком пользуется?
Кто-то ещё даже дискетами пользуется, и всё норм.
Может переводы мелеют из-за обнищания основной массы оставшихся и заякорения релокантов на новых местах
Ну так и законодательно обязать их его восполнить. А то пук в воздух получается...
Товарооборот Китая с РФ растет - защитники Даманского это безусловно одобряют
А в чем прикол запрещать пользоваться iPhone в служебных целях
а в чём прикол вообще запрещать что-то, кроме УК РФ?
Запретить УК РФ - это был бы действительно прикол.
Не запретить, а денонсировать
Ну типа хз кто там и что читает и как прослеживает инфу.
Собственно в силовых структурах так же запрещено было.
А силовые структуры об этом знают, общаясь по вассапу?
речь об айфонах шла.
но да, естественно на это кладется. где то больше, где то меньше.
А обьем переводов с сентября и октября вырос?
Сократились переводы потому что отток граждан случился
Мочало, начинай сначала. Ну, посмотрим конечно, но слабо верится.Mars, один из основных производителей кондитерских изделий в мире, сменила руководителя этого бизнеса в России, узнал «Ъ».
Свидетели "токсичного бизнеса" в России, на который давят обычные граждане и бойкотируют их продукты - опечалены. Всего лишь смена руководства.Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%.
Ну вот, не хочет бизнес загибаться :(