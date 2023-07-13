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Источник: Sergey Bulkin / news.ru / globallookpress.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 июля: доллар — 90,6 рубля (на 12 копеек больше, чем 12 июля), евро — 99,88 рубля (на 21 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 91,16 рубля, евро— 101,28 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,58 рубля, евро — 100,7 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,25 рубля.

Согласно данным ЦБ, которые приводит «Ъ», доля «нетоксичных» валют на счетах юрлиц достигла 42%. В банках подтверждают спрос на размещение средств корпоративных клиентов в «дружественных» валютах, речь идёт преимущественно о юане. В «Сбербанке» отметили, что «с начала года объём средств в юанях увеличился в четыре раза».

В мае 2023 года общий объём переводов из России в соседние страны год к году сократился впервые с марта 2022 года. Данные приводит РБК. В мае в эти четыре страны перевели $625,9 млн — на 33% меньше год к году, следует из расчётов издания. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023-го, когда было переведено $650,4 млн.

Кто и как адаптируется

ЕС рассматривает вариант подключения к SWIFT «дочки» Россельхозбанка для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Mars, один из основных производителей кондитерских изделий в мире, сменила руководителя этого бизнеса в России, узнал «Ъ». Место возглавлявшего сегмент с 2017 года Махера Батруни занял Михаил Базанов, экс-руководитель Mars в Центральной Азии. Базанов стал гендиректором «Mars Wrigley Россия» и одним из двух президентов ООО «Марс».

Какие есть проблемы и трудности

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей предупредили, что ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветпрепаратов грозит сокращением доступных импортных лекарств для домашних животных. Зарубежные игроки видят проблемой необходимость прохождения проверки на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) для всех препаратов, пишет «Ъ». Российские — поддерживают требования, уверяя в способности восполнить ассортимент.

Контекст

Сотрудникам «Швабе» (компания «Ростеха», отвечающая за разработку и производство оптико-электронных систем) запретили пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о регулировании дистанционной продажи алкоголя в России, узнали «Ведомости». По данным газеты, Клишас отозвал свой законопроект «для доработки» ещё 19 июня.

Товарооборот Китая с Россией за первое полугодие достиг $114,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2022-м на 40,6%. Объём торговли с США сократился на 14,5% и составил $327 млрд, пишет РБК.