Основатели сервиса GigAnt выкупят инвесторские доли «Авито» и других — в июле они заключили мировое соглашение Статьи редакции
Суммы сделок неизвестны.
- Внимание на это обратил автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов. По данным «Контур.Фокуса», теперь доли «Авито» («Авито Холдинг» и «Кех Екоммерц»), Михаила Кучмента, Петра Демченкова и «Стартап Лаборатории» в ООО «Гигант» в размере 45,37% принадлежат самому стартапу.
- Гендиректор и сооснователь GigAnt Денис Решанов рассказал, что компания выкупила активы инвесторов, но суммы не раскрыл. В пресс-службе «Авито» уточнили vc.ru, что выкуп ещё не завершён.
- GigAnt помогает ритейлерам, общепиту и другим компаниям привлекать временных исполнителей для решения конкретных задач. В 2020 году «Авито» выкупил 25% компании — по данным источников «Ъ», в обмен на инвестиции в 500 млн рублей. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2021-м доля выросла до 33,8%.
- В феврале 2023 года головное юрлицо «Авито» подало иск к Решанову и сооснователю Михаилу Вальковскому. Истцами также выступили миноритарные владельцы актива — Михаил Кучмент (6,45%) и Пётр Демченков (3,41%).
- Инвесторы обвинили основателей сервиса в растратах, которые привели к убыткам ООО «Гигант» в размере 168 млн рублей. По их словам, сервис заключал сделки, которые не согласовывал с советом директоров, а основатели тратили деньги на личные цели.
- Первое заседание состоялось в апреле 2023 года, а уже в июле стороны заключили мировое соглашение. Суд обязал Решанова и Вальковского выплатить 30 млн рублей в пользу ООО «Гигант».
- Тогда же источник vc.ru и эксперт на рынке предположили, что следом начнётся процесс по выходу инвесторов из компании — GigAnt придётся выкупить доли по согласованной цене. Потенциальную стоимость долей не озвучивали.
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Ничего не поняла. Авито выкупил долю Гиганта, или наоборот?
Гигант купил долю в Авито, теперь Гигант владеет Авито на 45%
Не в Авито, а долю Авито.>Теперь Гигант владеет Авито на 45%
Кажется это во влажных мечтах основателей Гиганта)
Анна, привет! написали по-человечески, спасибо
Решанов все порешал
Пусть скажет спасибо, что его никто пока не порешал)))
От авито освободятся и то большое дело!
Нужен новый инвестор, чтобы избавиться от старого