Де-факто выкуп будет завершён, когда инвесторы получат согласованные суммы. Пока этого не произошло.

У основателя есть на это два месяца. При нарушении этого обязательства он снова окажется в суде.

Суммы не комментируем, и речь вообще не о том, чтобы заработать.