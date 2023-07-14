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Источник: ocowork.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 июля: доллар — 90,17 рубля (на 22 копейки меньше, чем 13 июля), евро — 100,67 рубля (на 78 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 90 рублей, евро— 101,2 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,31 рубля, евро — 101,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,19 рубля.

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Ослабление рубля в июле 2023-го связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала, считают опрошенные РБК эксперты. Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля.

Кто и как адаптируется

Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит завод в Томске в 2024 году.

Simple Group начала тестировать формат винотек с фокусом на местный ассортимент. Первая точка, где 70% полки заняли российские вина, открылась в Краснодаре.

Какие есть проблемы и трудности

Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, сообщило агентство Kyodo. Компания, как утверждает NHK, передала свою долю в бизнесе «Соллерс» и вышла из совместного предприятия 12 июля.

Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности.

Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали перечень из 10 требований, узнали «Ведомости». Часть ограничений уже действует, но есть и новые.

Контекст

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%, до $11,8 млрд, после рекордных цен в 2022-м, приводит РБК данные МЭА. За первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился год к году с $120,4 млрд до $77,4 млрд.

Офисные центры Москвы начали заполняться после ухода западных компаний. За январь-июнь 2023 года объём сделок по аренде и покупке помещений вырос на 62% год к году, до 915 тысяч м², пишет «Ъ». В основном спрос формировал ИТ-сектор и госструктуры.

Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Frank RG. Общий объём выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн рублей (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн рублей, а в июне — на 5% до 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие 2023-го российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей, сообщили «Ведомостям» в сервисе Solar Staff. Год к году их доход вырос на 53%, по отношению к предыдущим двум кварталам — на 17%.