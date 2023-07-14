День 506: кредитование россиян бьёт рекорды, офисы в Москве заполняются после ухода западных компаний Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 июля: доллар — 90,17 рубля (на 22 копейки меньше, чем 13 июля), евро — 100,67 рубля (на 78 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,19 рубля.
Ослабление рубля в июле 2023-го связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала, считают опрошенные РБК эксперты. Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля.
Кто и как адаптируется
Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит завод в Томске в 2024 году.
Simple Group начала тестировать формат винотек с фокусом на местный ассортимент. Первая точка, где 70% полки заняли российские вина, открылась в Краснодаре.
Какие есть проблемы и трудности
Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, сообщило агентство Kyodo. Компания, как утверждает NHK, передала свою долю в бизнесе «Соллерс» и вышла из совместного предприятия 12 июля.
Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности.
Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали перечень из 10 требований, узнали «Ведомости». Часть ограничений уже действует, но есть и новые.
Контекст
Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%, до $11,8 млрд, после рекордных цен в 2022-м, приводит РБК данные МЭА. За первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился год к году с $120,4 млрд до $77,4 млрд.
Офисные центры Москвы начали заполняться после ухода западных компаний. За январь-июнь 2023 года объём сделок по аренде и покупке помещений вырос на 62% год к году, до 915 тысяч м², пишет «Ъ». В основном спрос формировал ИТ-сектор и госструктуры.
Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Frank RG. Общий объём выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн рублей (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн рублей, а в июне — на 5% до 1,47 трлн рублей.
За первое полугодие 2023-го российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей, сообщили «Ведомостям» в сервисе Solar Staff. Год к году их доход вырос на 53%, по отношению к предыдущим двум кварталам — на 17%.
Новости предыдущего дня, 13 июля — здесь.
А почему вы до сих пор считайте дни с начало СВО в каждом заголовке? Кажется, уже надо забыть и жить дальше. Мы же не считаем сколько дней прошло с распада СССР, это же абсурд.
А почему вы до сих пор считаете дни с рождества Христова? Кажется, уже нужно забыть и жить дальше.
Наверное потому что бо́льшая часть изменений в стране - результат проведения сво
Может быть,потому что у 99% россиян жизнь разделилась на «до» и «после». Или может быть,потому,что исход сво определит будущее страны. Или,возможно,потому,что вся страна начала координально меняться,именно 506 дней назад. Выбирайте на ваш вкус)
все, что происходит под заголовком, определяется этой самой СВО (уход исудзу, курс бакса итд)
странно было бы забыть о причине и "жить дальше".
Ух как вы!
Поздравляю вас с первым за 4-года комментарием!!!
А почему ты приравниваешь войну, где каждый день умирают сотни людей к распаду СССР?
Действительно! Ведь СВО - это закономерное событие, которое весь российский нарот с таким нетерпением ждал. И ДОЖДАЛСЯ.
Пора просто жыть дальше, а ещщё лучше - НАЧАТЬ С СЕБЯ.
Забудь и живи дальше.
А кто вам сказал, что это дни с начала СВО?
А можно по второму кругу шутить, используя чужие шутки? А то всё одно и то же, лень свой смешной ответ придумывать...
Судя по комментам, хорошо что коммунисты в 1917 не начали своё летоисчисление
Это обозначает их позицию)
"За первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился год к году с $120,4 млрд до $77,4 млрд"
Ну что, либералы проклятые, иноагенты мерзкие продажные, как теперь петь будете про "страну-бензоколонку"?
Три Ха-ха- тут же новость про нефть, а не бензин...
Вопрос в том, какую часть экспорта занимал «нефтяной экспорт»
"Ослабление рубля в июле 2023-го связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала"
Да?
"Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности."
Наверное это связано с ростом зарубежного туризма...
Это ли не благая весть? Это ли не показатель достигнутых россиянами и страной успехов? В едином порыве, всей страной, за кредитом, шагом марш.
Самое смешное,что люди даже с таким конским процентом берут кредиты.Автокредиты,например,уже совсем оторвались от реальности.15-20%,а если хочешь кредит под процент ниже-страхуй на круглую сумму и выходит почти тоже самое.С учетом стоимости машин-покупая 1 машину,через 5 лет выплачиваешь,как за 2!Как раз к моменту,когда надо брать новую,хотя с китайским автопромом ещё бабушка надвое сказала,не понятно,через 5 лет ты продашь эту машину или сразу повезешь на свалку на утилизацию.
"Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали перечень из 10 требований"
Это потому что они никак не хотят уходить наверное да? Наш рынок же очень очень большой так нам заколдованные всё время пишут...
Вот и «слезли» с нефтяной иглы. Благодать-то какая без окаянной.
Ещё не слезли,теперь она заходит «на пол шишечки»,а не «по самые помидоры»
ШОК! Чтобы слезть с нефтяной иглы, нужно всего лишь...
Какая из новостей хорошая?
Ну вот, кредитование населения бьет все рекорды, а вы говорите нет успехов в экономике!
Просто праздник какой-то. Смахнул слезинку усталый чиновник и прошептал: «это тебе, народ, всё для тебя».
Люди верят в рубль, поэтому его берут.
Всё как Кийосаки завещал.
Теперь как на западе - всё в кредит берём, жильё, машину, айфон
"Всё растёт! Всё развивается!"
Збс- россияне погрязли в кредитах- оху*нная новость...
Сейчас вам традиционно накинут про уровень закредитованности "там"
для некоторых действительно опупенная новость.
больше народу будут выбирать способ "закрыть все кредиты разом", рекламные баннеры в любом захудалом городишке висят.
Евробаксы туда-сюда, колеблются вяло.
Рубль-то временно упал, отожмётся и на подъём переворотом пойдёт.
Томск — самый инфозащищённый город, целый защитно-производственный завод запустят.
Isuzu покинул здание, то есть страну.
Веди групп больше никого не поведёт, лишь бы не подвели.
Иностранцам на Руси и так тяжко было, но этого мало — новые требования подъехали, теперь все останутся и будут трудиться на благо россиян.
Получается если рубль падает, рубля будет много и его теперь хватит на всех?
Падение или рост это всегда плохо. Стабильность это хорошо. Но не в нашей стране
а вот тачек на всех не хватит!
А за фрилансеров можно просто порадоваться.
"Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%"
Заколдованные опять скажут наверное: Вы поганое ЦИПСО и всё врёте доходы не упали а выросли...
В долларах, может, и упали, а в пересчёте на рубли всё плюс-минус не изменилось))
"За первое полугодие 2023-го российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей"
" Год к году их доход вырос на 53%, по отношению к предыдущим двум кварталам — на 17%."
Из-за очередного полураспада рубля?
Усложнять, запрещать, штрафовать, карать и препятствовать — путь не самурая, а чиновника ☝🏻
В стране, где иностранная валюта так дорога, невозможно производство, импорт и экспорт. Возможность экономического развития больше невозможна.
Вы что!Вы не видите,как классно Иран развивается уже «миллионы-миллионы» лет под санкциями?!А Куба?!А Северная Корея?!Там же кисельные реки-молочные берега,на которых танцуют ламбаду 👯
Почему? Например, за 1 USD нужно отдать аж 138 японских йен. У нас в «запасе» 48 рублей.
"Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок"
Опять нас кто-то покинул...эх...
Вчера РБК писал, что Lego хочет вернуть поставки конструкторов
Ну и пусть,потом будут проситься обратно,плакать и в ногах валяться,но мы гордо их пнем и пойдём валяться в ногах у китайцев и турков.
Кредитование обновляет рекорды и следом банкротства)
Но сначала продержит разогнанную ранее инфляцию
"Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам"
Ага а на улицу выходить всё страшнее...
Пока разницу между желаемым и действительным покрывают кредитом, перекредитацией, реструктуризацией. Ждем когда начнут использовать гопстопизацию, рэкетизацию, ограбизацию на тех, кто допоздна занят перекредитацией или не успел запереться в машине.
Финансовые консультанты с кастетом доходчиво расскажут, что кредит это рискоааный способ жить "красиво", порекомендуют жить там, что можешь построить сам. Ездить на том, что можешь отремонтироаать сам. Личное мнение
"Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля."
А когда это рубль укреплялся? Откатывался после очередных падений да было...но вот что-бы укреплялся...не-е не помню такого...
После деноминации за 1 бакс будут давать 90 копеек.
"Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит завод в Томске в 2024 году."
Больше шильдиков! Больше!
Благодать-то какая, ляпота, это же все бизнес берет на развитие, не потребительские же, на покушать, айфон и броник нормальный?
Бизнес-бизнес…тут взял,прокрутил,в крипту залил-на Кипр вывел,банкротом объявил.Профит
Кстати, про закредитованность россиян, мне недавно wildberries предложил взять в кредит набор ножей за 1500₽🫡, т. е все настолько плохо, что уже даже такие вещи предлагается взять в кредит?
В российском Алиэкспресс уже давно предлагают все подряд в кредит брать
хоть бы уже перестали вообще у нас покупать нефть и газ , может хоть тогда это ворье от власти убежит!
Не-а не убежит...
Им бежать уже теперь почти некуда.Только если в Беларусь)
"В основном спрос формировал ИТ-сектор и госструктуры."
Ага...
"Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%" - не нефтью и газом едины
А вы хотите что бы как в Америке?
только это падение относительно рекордных уровней.
Это значит, что добирать будут с местных