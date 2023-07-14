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Деньги
Таня Боброва

День 506: кредитование россиян бьёт рекорды, офисы в Москве заполняются после ухода западных компаний Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ocowork.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 июля: доллар — 90,17 рубля (на 22 копейки меньше, чем 13 июля), евро — 100,67 рубля (на 78 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 90 рублей, евро— 101,2 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,31 рубля, евро — 101,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,19 рубля.

Ослабление рубля в июле 2023-го связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала, считают опрошенные РБК эксперты. Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля.

Кто и как адаптируется

Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит завод в Томске в 2024 году.

Simple Group начала тестировать формат винотек с фокусом на местный ассортимент. Первая точка, где 70% полки заняли российские вина, открылась в Краснодаре.

Какие есть проблемы и трудности

Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, сообщило агентство Kyodo. Компания, как утверждает NHK, передала свою долю в бизнесе «Соллерс» и вышла из совместного предприятия 12 июля.

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Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности.

Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали перечень из 10 требований, узнали «Ведомости». Часть ограничений уже действует, но есть и новые.

Контекст

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%, до $11,8 млрд, после рекордных цен в 2022-м, приводит РБК данные МЭА. За первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился год к году с $120,4 млрд до $77,4 млрд.

Офисные центры Москвы начали заполняться после ухода западных компаний. За январь-июнь 2023 года объём сделок по аренде и покупке помещений вырос на 62% год к году, до 915 тысяч м², пишет «Ъ». В основном спрос формировал ИТ-сектор и госструктуры.

Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Frank RG. Общий объём выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн рублей (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн рублей, а в июне — на 5% до 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие 2023-го российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей, сообщили «Ведомостям» в сервисе Solar Staff. Год к году их доход вырос на 53%, по отношению к предыдущим двум кварталам — на 17%.

Новости предыдущего дня, 13 июля — здесь.

#новость

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158 комментариев
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 Ivan Nikolaev

А почему вы до сих пор считайте дни с начало СВО в каждом заголовке? Кажется, уже надо забыть и жить дальше. Мы же не считаем сколько дней прошло с распада СССР, это же абсурд.

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Eddie II

А почему вы до сих пор считаете дни с рождества Христова? Кажется, уже нужно забыть и жить дальше.

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3 комментария
togirami

Наверное потому что бо́льшая часть изменений в стране - результат проведения сво

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1 комментарий
Crimson Blade

Может быть,потому что у 99% россиян жизнь разделилась на «до» и «после». Или может быть,потому,что исход сво определит будущее страны. Или,возможно,потому,что вся страна начала координально меняться,именно 506 дней назад. Выбирайте на ваш вкус)

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4 комментария
Leo Uvarov

все, что происходит под заголовком, определяется этой самой СВО (уход исудзу, курс бакса итд)

странно было бы забыть о причине и "жить дальше".

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12 комментариев
MakaR

Ух как вы!
Поздравляю вас с первым за 4-года комментарием!!!

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mnin mnin

А почему ты приравниваешь войну, где каждый день умирают сотни людей к распаду СССР?

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4 комментария
Abnatop Sky

Действительно! Ведь СВО - это закономерное событие, которое весь российский нарот с таким нетерпением ждал. И ДОЖДАЛСЯ.

Пора просто жыть дальше, а ещщё лучше - НАЧАТЬ С СЕБЯ.

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6 комментариев
Джо Бидон

Забудь и живи дальше.

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Алекс Д.

А кто вам сказал, что это дни с начала СВО?

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Александр Привалов

А можно по второму кругу шутить, используя чужие шутки? А то всё одно и то же, лень свой смешной ответ придумывать...

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Иван

Судя по комментам, хорошо что коммунисты в 1917 не начали своё летоисчисление

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5 комментариев
Pavel S

Это обозначает их позицию)

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Слегка Придурковатый

"За первое полугодие 2023 года нефтяной экспорт снизился год к году с $120,4 млрд до $77,4 млрд"

Ну что, либералы проклятые, иноагенты мерзкие продажные, как теперь петь будете про "страну-бензоколонку"?

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Алекс Д.

Три Ха-ха- тут же новость про нефть, а не бензин...

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Иван

Вопрос в том, какую часть экспорта занимал «нефтяной экспорт»

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4 комментария
MakaR

"Ослабление рубля в июле 2023-го связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала"
Да?
"Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности."
Наверное это связано с ростом зарубежного туризма...

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Вадим Д.
Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам

Это ли не благая весть? Это ли не показатель достигнутых россиянами и страной успехов? В едином порыве, всей страной, за кредитом, шагом марш.

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Crimson Blade

Самое смешное,что люди даже с таким конским процентом берут кредиты.Автокредиты,например,уже совсем оторвались от реальности.15-20%,а если хочешь кредит под процент ниже-страхуй на круглую сумму и выходит почти тоже самое.С учетом стоимости машин-покупая 1 машину,через 5 лет выплачиваешь,как за 2!Как раз к моменту,когда надо брать новую,хотя с китайским автопромом ещё бабушка надвое сказала,не понятно,через 5 лет ты продашь эту машину или сразу повезешь на свалку на утилизацию.

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8 комментариев
MakaR

"Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали перечень из 10 требований"
Это потому что они никак не хотят уходить наверное да? Наш рынок же очень очень большой так нам заколдованные всё время пишут...

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Вадим Д.

Вот и «слезли» с нефтяной иглы. Благодать-то какая без окаянной.

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Crimson Blade

Ещё не слезли,теперь она заходит «на пол шишечки»,а не «по самые помидоры»

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Кирилл Фотькин

ШОК! Чтобы слезть с нефтяной иглы, нужно всего лишь...

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2 комментария
Иван Витальевич
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Николай Самсонов

Какая из новостей хорошая?

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1 комментарий
Родитель 1

Ну вот, кредитование населения бьет все рекорды, а вы говорите нет успехов в экономике!

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Вадим Д.

Просто праздник какой-то. Смахнул слезинку усталый чиновник и прошептал: «это тебе, народ, всё для тебя».

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2 комментария
Sergei Timofeyev

Люди верят в рубль, поэтому его берут.

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dengoff

Всё как Кийосаки завещал.

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Иван

Теперь как на западе - всё в кредит берём, жильё, машину, айфон

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9 комментариев
MakaR

"Всё растёт! Всё развивается!"

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1 комментарий
Алекс Д.
Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Frank RG. Общий объём выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн рублей (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн рублей, а в июне — на 5% до 1,47 трлн рублей.

Збс- россияне погрязли в кредитах- оху*нная новость...

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Alexey Ivanov

Сейчас вам традиционно накинут про уровень закредитованности "там"

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1 комментарий
Роман Вячеславович

для некоторых действительно опупенная новость.
больше народу будут выбирать способ "закрыть все кредиты разом", рекламные баннеры в любом захудалом городишке висят.

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Вадим Д.

Евробаксы туда-сюда, колеблются вяло.
Рубль-то временно упал, отожмётся и на подъём переворотом пойдёт.
Томск — самый инфозащищённый город, целый защитно-производственный завод запустят.
Isuzu покинул здание, то есть страну.
Веди групп больше никого не поведёт, лишь бы не подвели.
Иностранцам на Руси и так тяжко было, но этого мало — новые требования подъехали, теперь все останутся и будут трудиться на благо россиян.

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Зеленый самолетик

Получается если рубль падает, рубля будет много и его теперь хватит на всех?

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DO YOURSELF

Падение или рост это всегда плохо. Стабильность это хорошо. Но не в нашей стране

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2 комментария
Роман Вячеславович

а вот тачек на всех не хватит!

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1 комментарий
Вадим Д.

А за фрилансеров можно просто порадоваться.

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MakaR

"Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%"
Заколдованные опять скажут наверное: Вы поганое ЦИПСО и всё врёте доходы не упали а выросли...

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Aliona Marketing

В долларах, может, и упали, а в пересчёте на рубли всё плюс-минус не изменилось))

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MakaR

"За первое полугодие 2023-го российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей"
" Год к году их доход вырос на 53%, по отношению к предыдущим двум кварталам — на 17%."
Из-за очередного полураспада рубля?

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Вадим Д.

Усложнять, запрещать, штрафовать, карать и препятствовать — путь не самурая, а чиновника ☝🏻

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новый участник

В стране, где иностранная валюта так дорога, невозможно производство, импорт и экспорт. Возможность экономического развития больше невозможна.

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Crimson Blade

Вы что!Вы не видите,как классно Иран развивается уже «миллионы-миллионы» лет под санкциями?!А Куба?!А Северная Корея?!Там же кисельные реки-молочные берега,на которых танцуют ламбаду 👯

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1 комментарий
Иван

Почему? Например, за 1 USD нужно отдать аж 138 японских йен. У нас в «запасе» 48 рублей.

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7 комментариев
MakaR

"Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок"
Опять нас кто-то покинул...эх...

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Иван

Вчера РБК писал, что Lego хочет вернуть поставки конструкторов

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5 комментариев
Crimson Blade

Ну и пусть,потом будут проситься обратно,плакать и в ногах валяться,но мы гордо их пнем и пойдём валяться в ногах у китайцев и турков.

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3 комментария
НаряднаяШайга

Кредитование обновляет рекорды и следом банкротства)

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Vasis bouillon

Но сначала продержит разогнанную ранее инфляцию

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MakaR

"Кредитование россиян начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам"
Ага а на улицу выходить всё страшнее...

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Светлана Владимирова

Пока разницу между желаемым и действительным покрывают кредитом, перекредитацией, реструктуризацией. Ждем когда начнут использовать гопстопизацию, рэкетизацию, ограбизацию на тех, кто допоздна занят перекредитацией или не успел запереться в машине.
Финансовые консультанты с кастетом доходчиво расскажут, что кредит это рискоааный способ жить "красиво", порекомендуют жить там, что можешь построить сам. Ездить на том, что можешь отремонтироаать сам. Личное мнение

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3 комментария
MakaR

"Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля."
А когда это рубль укреплялся? Откатывался после очередных падений да было...но вот что-бы укреплялся...не-е не помню такого...

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Crimson Blade

После деноминации за 1 бакс будут давать 90 копеек.

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MakaR

"Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит завод в Томске в 2024 году."
Больше шильдиков! Больше!

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Аккаунт отморожен
Общий объём выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн рублей (+35% к февралю).

Благодать-то какая, ляпота, это же все бизнес берет на развитие, не потребительские же, на покушать, айфон и броник нормальный?

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Crimson Blade

Бизнес-бизнес…тут взял,прокрутил,в крипту залил-на Кипр вывел,банкротом объявил.Профит

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Inna Moon

Кстати, про закредитованность россиян, мне недавно wildberries предложил взять в кредит набор ножей за 1500₽🫡, т. е все настолько плохо, что уже даже такие вещи предлагается взять в кредит?

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Alex Nosov

В российском Алиэкспресс уже давно предлагают все подряд в кредит брать

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Веб Новичек

хоть бы уже перестали вообще у нас покупать нефть и газ , может хоть тогда это ворье от власти убежит!

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MakaR

Не-а не убежит...

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1 комментарий
Crimson Blade

Им бежать уже теперь почти некуда.Только если в Беларусь)

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3 комментария
MakaR

"В основном спрос формировал ИТ-сектор и госструктуры."
Ага...

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Yaroslav R.

"Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне 2023 года упали почти на 50%" - не нефтью и газом едины

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Зеленый самолетик

А вы хотите что бы как в Америке?

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Leo Uvarov

только это падение относительно рекордных уровней.

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1 комментарий
Светлана Владимирова

Это значит, что добирать будут с местных

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158 комментариев
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