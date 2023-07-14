Правкомиссия сформулировала новые условия для выхода иностранцев из российского бизнеса — «Ведомости» Статьи редакции
Среди них — ограничение для опционов обратного выкупа и обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО.
- Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали перечень из 10 требований, которые надо выполнить для заключения сделки. Об этом говорится в решении подкомиссии правкомиссии по контролю за инвестициями. С документом ознакомились «Ведомости». Часть ограничений уже действует, часть — принципиально новые.
- Например, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Если же соглашение подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену.
- Близкий к правительству источник газеты объяснил, что иностранцы должны «понимать, что теряют». До этого они часто заключали сделки в том числе с менеджментом с расчётом на возврат бизнеса после кризиса, но выход не должен быть лёгким.
- Ещё одно требование — обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он покупает. По словам источника, речь практически идёт об SPO уже получивших публичный статус компаний, у которых в свободном обращении небольшая доля акций. Он уточнил, что правило будет распространяться только на новые сделки.
- Согласно решению подкомиссии, начать процедуру листинга надо в течение года после сделки, завершить выход на биржу — в течение трёх лет. Опрошенные изданием эксперты считают, что обязательство размещения на бирже — это способ распределения активов с дисконтом в том числе между простыми участниками рынка. При этом, вероятно, ЦБ ещё будет прорабатывать механизм подобных SPO.
- Остальные требования уже так или иначе действовали при одобрении властями сделок, отмечает газета. В Минфине подтвердили, что подкомиссия утвердила подходы, которые будут учитывать при согласовании продажи российского бизнеса иностранцами. В ЦБ не ответили на запрос.
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Райффайзен ща такой: фух, заебись - теперь-то точно не уйдём, так как отмазка есть.
Ну вот, а над теми кто спешно ушел весной 2022 смеялись. Над тем же маком. Как оказалась, они максимально верно поступили, сейчас бы дисконт был выше
Максимально верно было бы остаться.
нет, по ряду причин
Огласите весь список, ну или хотя бы часть списка. В чем правильность закрытия прибыльного бизнеса?
- рынок рф стагнирует и будет дальше стагнировать
- очень сильно затруднена возможность вывода прибыли из страны для иностранного бизнеса
- для публичных компаний, где большая часть бизнеса торгуется на стоках, как тот же макдональдс, работа в путинской россии, является дополнительным давлением на капитализацию бизнеса. Их оценка будет выше если они уйдут и потеряют этот рынок. По той же причине кола убрала с рынка свои флагманы, чтобы не ассоциироваться с россией
- теперь во всех инвест прогнозах фигурирует риск военных метяжей и многие другие, то есть работа в стране небезопасна. И опять же многие ждут обострений и дальнейших внутренних конфликтов с массовыми жертвами
- неадекватные действия властей, в следствии которых вероятность потери всего бизнеса в стране велика
Все это делает "премию за риск" непомерной для целого ряда отраслей. Пример тому райф, который для россиян делает плату за свифт почти в 100 раз выше чем для ервопейцев. Не все бизнесы могут поднять маржу в 100 раз, чтобы покрыть риски работы на таком рынке как рф (сирия, иран и тд), поэтому компании пересматривают свои прогнозы и приходят к выводу, что лучше уйти на текущем этапе.
Не-а...
"Да они никуда уходить не хотят потому что наш рынок очень очень большой! Их всех просто заставляют уходить по звонку, по приказу..."
Подпись: заколдованные.
Больше усложнений, запретов, препятствий! Ну а как иначе-то?
Так, ты зачем препятствуешь и запрещаешь мне?😂
Ахах, меня тоже заблочил там, я даже забыл за что уже, неженка🤣
Каждая страна защищает свой рынок в меру своих желаний и возможностей. Особенно дальновидно поступает Китай. И копирование технологий (обратный инжиниринг) приносит китайцам огромную пользу. С точки зрения морали и честности возможны иные мнения, но ни моралью, ни честностью, такие конструкции, как государство, не обладают. Можно говорить только об имитациях разных степеней.
Ну и кто теперь из иностранцев будет инвестировать в РФ? Назло маме отморожу уши и типа остаться калекой на всю жизнь.
Ну не надо уж так жестко про ЕС то.
Кто хотел - уже ушел.
Остальные сделали ребрендинг, либо нашли другой выход.
Но сколько же законодательного говна придется разгребать будущим поколениям чиновников, мне страшно представить.
Да? А зачем тогда усложнять выход?
А там много логики в действиях последние пару лет?
Точно. Давайте все дружно пожалеем бояр наших. Ить гликося, весь день не спят, всю ночь не едят - все говно за дурным негодным народишком разгребают...
И кто не хотел тоже многим пришлось🥴
Только вопрос зачем это делать
Потому что никто не хочет уходить...очевидно же...
Как вам высказывание Президента Финляндии про ушедшие финские компании?
вот это мзда аж 20 проц, ну хоть так, а не за копейки как в 90-е
Как обычно в РФ, что-то позновато вспомнили.