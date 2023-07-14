Solar Staff: средний доход фрилансеров, выводящих деньги на российские карты, — 100 тысяч рублей в месяц Статьи редакции
Среди тех, кто выводит деньги за рубеж, популярные страны — Грузия, Казахстан, Армения и Турция.
- За январь-июнь 2023 года российские фрилансеры суммарно получили 5,3 млрд рублей — это на 53% больше год к году, приводят «Ведомости» данные сервиса сделок и расчётов с исполнителями Solar Staff.
- На российские и иностранные карты фрилансеры перевели более 5 млрд рублей, около 510 млн рублей из низ — за рубеж, чаще всего в Грузию, Казахстан, Армению и Турцию.
- Среди российских банков популярнее всего «Тинькофф» (сумма выплат — более 2 млрд рублей в 2023-м), «Сбер» (более 1 млрд), «Райффайзенбанк» (228 млн рублей), «Альфа-банк» (225 млн) и ВТБ (122 млн). Среди иностранных — Bank of Georgia, Kaspi bank, TBC Bank, Bank Kassa Nova и Revolut.
- 96% российских фрилансеров выводят деньги на банковские карты Visa и Mastercard, по 2% — на банковские счета и Qiwi-кошельки. При этом в Solar Staff отмечают, что из-за сложностей с открытием иностранных счетов многие фрилансеры предпочитают выводить деньги на российские карты, даже если находятся за пределами страны. А затем обменивать рубли на местную валюту.
- Средний месячный доход фрилансеров, выводящих деньги на российские карты, составляет около 100 тысяч рублей. Те, кто получает средства на иностранные карты, в среднем зарабатывают 319 тысяч рублей. Telegram-канал «Паша и его прокрастинация» отмечает, что Solar Staff заточена в том числе на организацию сотрудничества с международными компаниями.
- На иностранные карты выводят деньги преимущественно программисты и менеджеры, на российские — блогеры и консультанты.
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Вывод — больше зарабатывают те, у кого есть иностранные карты. Ну или просто выводит на них деньги (-:
Так и вижу объявления: «Хочешь зарабатывать от 319 000 ₽ в месяц? Выводи деньги на карту ...»
У тебя выводы прям как у ВЦИОМа🤣
да, только нужно быть самозанятым, у ип-в в разы больше налоги
У грузинского ИП - 1%. При том что по моим ощущениям его вообще необязательно открывать, ВЭДа в Грузии нет, никому дела нет до твоих приходов на банковский счет. Разве что на случай если вдруг проверка все же будет, или как средство подтверждения доходов для виз и т.д., типа вот, работаю плачу налоги. Сначала прилетает денежка на счет, потом, если ИПшник, раз в месяц перечисляешь на счет бюджета нужную сумму налога.
Галя, отмена
Налоги у ИП отличаются на 1-3% от СМЗ, в зависимости от того, с кем у него договор
Все оформляем иностранные карты. Зарплата увеличится в три раза 👍👍👍
А если 2 иностранные карты открыть - тогда в 6 раз, да?
Небольшая контора сделала себе рекламу через Ведомости. Вот и вся суть данного поста.
"на российские — блогеры и консультанты."
Т.е. те кто нудят ни о чём?
Кто все эти багатеи?
их имена засекречены
Иностранная карта выгоднее более, чем в 3 раза?
Скорее свалившие за рубеж зарабатывают в 3 раза больше, потому что видимо свалили более квалифицированные.
Или по тому, что там платят больше
Всем подряд? И даже квалификация не нужна? Это куда ехать, подскажите?)
садитесь на коника...
Так на зарубеж работают и те кто в Россию переводит и те кто зарубеж. Это же сервис получения бабла от зарубежных компаний
Если бы я жил в РФ и получал доход из за рубежа, я бы тоже открыл счет в соседней стране. Просто чтобы обезопасить себя от рисков что входящие переводы в РФ либо окончательно перекроют, либо банки сделают их получение слишком дорогим, как в случае тинька с 200$ на входящие свифты. Даже не в курсе, есть ли сейчас стабильный дешевый вариант принимать доллары/евро в РФ, или уже все.
С российским паспортом принимать доллары/евро стабильных вариантов в принципе не много. Нужно либо ВНЖ либо будут всякие ограничения.
чем этот Solar Staff занимается?
И информация мутная, и статья унылая. Чего хотели сказать? Непонятно.
а за что платят такие деньжищи