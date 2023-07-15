День 507: доля китайских машин в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15 июля: доллар — 90,12 рубля (на 5 копеек меньше, чем 14 июля), евро — 101,2 рубля (на 53 копейки больше).
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Кто и как адаптируется
Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%, а к концу 2023-го может увеличиться до 40-45%, подсчитали аналитики «ГТК-Холдинг». В число наиболее востребованных в такси марок входят Chery, Geely, Haval и JAC, тогда как в 2022-м рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault, рассказали «Ъ» в «ВТБ Лизинге».
Экспорт товаров из Казахстана в Россию в январе-мае 2023-го увеличился на 45% год к году и составил $4,04 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой данные казахстанского Бюро национальной статистики. Совокупный товарооборот двух стран за тот же период достиг $10,5 млрд
Контектс
Рубль опережает доллар, евро и валюты и другие национальные валюты при оплате российского экспорта в Европу и Азию, следует из статистики ЦБ. В мае 2023 года его доля составила 49,8 и 36,3% соответственно. При расчёте за импорт со странами Европы доля рубля составляет 50,1%, со странами Азии — 21,1%.
Новости предыдущего дня, 14 июля — здесь.
Скука...буду выходные отмечать!
А что Россия выпускает за 35 лет капитализьма ?
Осужденных.
" и JAC"
Настоящий JAC? Или который JACвичъ?