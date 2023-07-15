Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":759934,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":759934,"gtm":null} 274 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 июля: доллар — 90,12 рубля (на 5 копеек меньше, чем 14 июля), евро — 101,2 рубля (на 53 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 14 июля: доллар — 90,06 рубля, евро— 101,2 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на закрытии торгов 14 июля: доллар — 90,45 рубля, евро — 101,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,69 рубля.

Кто и как адаптируется

Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%, а к концу 2023-го может увеличиться до 40-45%, подсчитали аналитики «ГТК-Холдинг». В число наиболее востребованных в такси марок входят Chery, Geely, Haval и JAC, тогда как в 2022-м рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault, рассказали «Ъ» в «ВТБ Лизинге».

Экспорт товаров из Казахстана в Россию в январе-мае 2023-го увеличился на 45% год к году и составил $4,04 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой данные казахстанского Бюро национальной статистики. Совокупный товарооборот двух стран за тот же период достиг $10,5 млрд

Контектс

Рубль опережает доллар, евро и валюты и другие национальные валюты при оплате российского экспорта в Европу и Азию, следует из статистики ЦБ. В мае 2023 года его доля составила 49,8 и 36,3% соответственно. При расчёте за импорт со странами Европы доля рубля составляет 50,1%, со странами Азии — 21,1%.