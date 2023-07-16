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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 июля: доллар — 90,12 рубля, евро — 101,2 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 14 июля: доллар — 90,06 рубля, евро— 101,2 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 14 июля: доллар — 90,45 рубля, евро — 101,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,23 рубля.

Банк «Интеза» с 1 августа 2023 года введёт комиссию 5% за внесение на счёт до 100 тысяч наличных долларов или евро, сообщает Frank Media. Если сумма пополнения выше, то комиссия составит 10%.

Контекст

Товарооборот между Россией и Индией в первые пять месяцев 2023-го вырос в 3,8 раза и достиг $27,1 млрд, сообщают «РИА Новости». По этому показателю Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии.

Администрация США считает одной из главных своих задач препятствование обходу Россией введённых против неё санкций, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Почему доллар дешевеет по отношению к другим мировым валютам, но не к рублю — в обзоре Forbes.