День 508: Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 16 июля: доллар — 90,12 рубля, евро — 101,2 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,23 рубля.
Банк «Интеза» с 1 августа 2023 года введёт комиссию 5% за внесение на счёт до 100 тысяч наличных долларов или евро, сообщает Frank Media. Если сумма пополнения выше, то комиссия составит 10%.
Контекст
Товарооборот между Россией и Индией в первые пять месяцев 2023-го вырос в 3,8 раза и достиг $27,1 млрд, сообщают «РИА Новости». По этому показателю Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии.
Администрация США считает одной из главных своих задач препятствование обходу Россией введённых против неё санкций, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Почему доллар дешевеет по отношению к другим мировым валютам, но не к рублю — в обзоре Forbes.
Новости предыдущего дня, 15 июля — здесь.
Россия вошла в тройку, вот это да, вот это, бляха, достижение.
А с каких мест у других стран она вообще пропала, РИА не сообщает?
Россия не пропала, а по собственной инициативе разорвала экономические отношения! Примерно такая формулировка сейчас приветствуется государством нашим.
А если по делу, непонятно откуда эта информация у Риа. Потому что ещё в апреле индусы сообщали, что в первой тройке у них США, Китай и арабы.
https://www.seair.co.in/blog/russia-becomes-indias-seventh-largest-trading-partner-in-2023.aspx#:~:text=Due%20to%20the%20surge%20that,India's%20seventh%2Dlargest%20trading%20partner.
А вот в торговле с Китаем Россия в первой пятерке:
https://www.cnbc.com/2023/03/22/china-and-russia-affirm-multi-year-economic-cooperation.html
Да-да, точно, вражеские валюты, государства, континенты. Все 3,14дорасы и только Россия — Д'Артаньян.
Это отрицательное налаживание экономических отношений, а не "разрыв отношений". Отношения постоянно налаживаются, только со знаком минус. Не путайте и не дискредитируйте наше Государство, оно из кожи вон лезет, уже почти вылезло, а вы.
Типичный комментарий сгенерированый нейросетью LiberastGPT.
По-моему, вы сами придумали эту формулировку. Государство формулирует иначе: недружественные страны разорвали экономические отношения с РФ.
отказавшись покупать газ за рубли?
Отказавшись покупать за валюту.
А пакет с пакетами ссанкций вы видимо не заметили.
Все танцуют и поют!
С танцами и песнями на дно)
Разорванное в клочья дно.
А кто-то здоровается с невидимыми людьми!
Нашли уже решение, что делать с рупиями или всё так и осталось?
Думаю без вас разберутся. В частности, взаимоторговля с другими странами, кто тоже покупает в рупиях (а такие есть и их будет всё больше). Страны Африки и Ближнего Востока всё активнее готовы и уже торгуют в рупиях, рублях и конечно же в юанях.
Т.е. ты отказываешь гражданину России в праве заботиться о благополучии своей страны и волноваться о том, что Россия не процветает экономически, а сваливается в рупиевую помойку?
Однако.
Наверное ты агент Госдепа.
Не твои же рупии, что ты так беспокоишься?
Нашли, скрывают сколько ЗВР в рупиях.
Я нашёл. Высылайте мне.
Мелькала новость, что индусы за юани начали продавать.
Пора комиссии за любые операции с валютой переименовать в штрафы. Владельцев — в валютчиков.
Да и вообще пора уже сроки давать.
Выносим рацпредложение на голосование, товарищи. Кто "за"? Единогласно? Марфа Михална, занесите в протокол.
Не надо им подсказывать (с).
А сейчас Индия запускает лунные миссии, нам с торговлей помогает.
Вот как все повернулось..
https://www.gazeta.ru/social/2018/09/07/11953951.shtml
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета "Статскъй Фізкультурнікъ", где в разделе смешных историй был напечатан этот баян!
Аминь.
Кстати, там есть офигеть какая проблема — Индия обильно рассчитывается рупиями, а они не конвертируемые.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Перешли на юани.
Добавить бы еще пару уточняющих моментов - нефть Индии продавали с огромной скидкой. Reuters в январе говорила о скидке 12-15 долларов при средней цене нефти 60 долл за баррель https://www.forbes.ru/biznes/482524-reuters-rasskazal-o-prodavaemoj-indii-po-sebestoimosti-i-nize-nee-rossijskoj-nefti The Times of India недавно раскрыла данные о скидках от российских поставщиков в 25-30 долл за баррель https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/russian-oil-discount-shrinks-87-to-4/barrel-as-sellers-game-shipping-insurance-to-skirt-g7-price-cap/articleshow/101619068.cms
Даже провластные "Известия" писали о продаже нефти фактически ниже себестоимости (то есть себе в убыток) https://iz.ru/1454245/valerii-voronov/dorogo-bogatym-v-rossii-vyrosli-raskhody-na-dobychu-syria-i-topliva
Когда упоминают рост товарооборота, нужно также говорить о балансе.
Не благодарите. Хотя нет, благодарите, потратил вместо вас 30 секунд на поиск.
"Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию. Экспорт в I квартале 2023 года составил $15,5 млрд. Это в 4,7 раза выше, чем за I квартал 2022 года. Первое место среди поставщиков товаров пока по-прежнему занимает Китай, несмотря на сокращение экспорта на 15,4%. Третьим поставщиком стали ОАЭ ($12,7 млрд). Четвертым — США, пятым — Саудовская Аравия. В то же время импорт товаров из Индии в Россию вырос на треть — до $946,6 млн. Общий товарооборот вырос в 4,1 раза ($16,45 млрд)."
Т.е. Россия затарилась $14,5 млрд. в рупиях за квартал? Охренеть.
С чего ты взял? Кто тебе сказал, что вся оплата за импорт в рупиях? Не ищи, к чему докопаться в нейтрально-позитивных новостях.
Что в них позитивного? Потеряли нормальные рынки и с диким дисконтом продают товар за неконвертируемую валюту, которую неизвестно куда девать.
)
"Кто тебе сказал, что вся оплата за импорт в рупиях?"
Читаем ещё раз со стремлением понять написанное:
Экспорт в I квартале 2023 года составил $15,5 млрд.
В то же время импорт товаров из Индии в Россию вырос на треть — до $946,6 млн.
Разница - 14 млрд долларов.
У Индии нет столько долларов, платит рупиями.
Вы думаете с Индией только Россия торгует?) Свечку держали либо в карман таможенной службе и ЦБ Индии залезали, раз в курсе, сколько у них там долларов?) Да и почему только доллары? Они могут ещё платить юанями и рублями. бОльшая доля конечно рупиями в импорте из России, но явно не 100%
Ну слава Богу, что только большая доля.. 7 млрд это херня богоугодная
"бОльшая доля конечно рупиями в импорте из России"
Да. И рупии практически бесполезны, поскольку нужного нам у них нет, а лекарств и рубашек на 14 млрд России не нужно.
Спасибо за согласие с основными мыслями коллег выше и моими.
Быдловатые аргументы в стиле "Свечку держали либо в карман..." здесь не очень полезны.
А это согласие сейчас с тобой в одной комнате?🤣 Я ни с чем не соглашался. Собеседник из вас так себе, честно говоря🤣Быдловатые аргументы в стиле "Свечку держали либо в карман..." здесь не очень полезны.
А чем быдловатость? Вы вы подворотнях только такие фразы слышали?))И рупии практически бесполезны, поскольку нужного нам у них нет, а лекарств и рубашек на 14 млрд России не нужно.
Господи, вы с чего взяли вообще, что рупиями можно торговать только с Индией?🤦🏻♂️ Пока висят рупии в индийских банках, очевидно ищутся варианты решения этой "ловушки".
Короче, сказать то чё хотели вообще? Что опять все плохо и все просрали?
Вот это достижение !!!
Российский Форбс как обычно, укуренные писали статью
Не понял. А кто второй?
1. Китай
2. США
3. Россия
. . . а нефтюшку похоже - уже никто не покупает, кроме Китая и Индии.
.
https://youtu.be/7JdEZoffm-Q
Произошёл поворот колеса дхармы, ёпта.
"АвтоВАЗ" выходит из капитала производителя комплектующих, который признался, что в России не производятся даже лампочки
"АвтоВАЗ" выйдет из капитала группы "Объединенные автомобильные технологии", крупнейшего в России производителя оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к ОАТ, и подтвердил вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин.
Решение озвучено вскоре после того, как правду-матку рубанул на "Иннопроме" представитель ОАТ Илья Семенов: "У нас себестоимость деталей (цветотехника) "АвтоВАЗа" формирует ставку 130 руб. рабочему, 168 часов — 22 тыс. руб. Мы не можем найти рабочих между Москвой и Нижним Новгородом, кто будет работать за 22 тыс. руб... Мы сейчас в такой ситуации находимся, что мы просто можем остановить конвейер".
Также он рассказал, что по комплектующим "все, что шло из Европы, теперь просто идет из Китая": речь и о пластиках, и о подшипниках, и о многом другом — даже о лампочках: "Лампочки — это вообще уникальный случай. Мы про гвозди говорим. В стране как не производилось автомобильных лампочек, так и не производится".