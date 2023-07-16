Деньги
Артур Томилко

«Тинькофф» с 31 июля начнёт брать комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы других банков Статьи редакции

Мера не коснётся банкоматов МКБ, ВТБ, «Открытия» и «Почта банка».

  • Размер комиссии будет зависеть от условий обслуживания карты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Тинькофф». Например, для тарифа Tinkoff Black она составит 2%.
  • Возможность внесения наличных на карты «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнёрами «Тинькофф», будет исключена из бесплатного лимита на пополнение, пояснили в поддержке.
  • В число партнёров банка входят МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк». Через их банкоматы внести деньги можно будет без комиссии.
  • 12 июня 2023 года «Тинькофф» увеличил комиссию за внесение на счёт долларов и евро через банкоматы до 4%. Если деньги вносятся через банкоматы партнёров с использованием карт «Мир» комиссия составит 2%, но не менее 0,01 доллара или евро.

#новость #тинькофф

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27 комментариев
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Артём

Своих банкоматов у них полно

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Вектореан Элон

Даже в глухом поселке есть банкомат Сбера, а к Тинькоффскому пилить 100+ км.

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Артём

Ну в Москве они даже в нормальных ЖК ставят

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Вектореан Элон

В Москве есть всё, но все есть в Москве.

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Штуки из труб

Ну всё же в Москве живут, да?

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V M

Пополняй со Сбера. Тинькофф даже комиссию компенсирует. Или через СБП.

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Илья Пономарев

где как, у нас в городе только 4 банкомата и каждый на расстоянии где-то в от 1 до 3 км друг от друга

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S.Z

Можно ВТБшными, например

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Илья Пономарев

тоже так себе вариант) всего два офиса и четыре банкомата на весь город

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Таир Бакиев

своих дофига, в СПБ уже на уровне Альфы.
А с учетом банкоматов ВТБ и открывашки - банкоматов более чем достаточно

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Иван Иванов

Ок, будем летать в питер, пополнять.. жаль, комиссию все равно придется платить - по сто рубликов в день беглову отстегивать

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Внешний хот-дог

А вам лишь бы спиздануть неразобравшись?))

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Сидор

Я так понял, вы знаете где я пользуюсь банкоматами Тинькоф и увидели что рядом со мной их три сотни?

Если не , не надо пиздеть , не разобравшись

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Let that sink in

Через год:

«Тинькофф» с 31 июля начнёт брать комиссию за пополнение карт «Мир»
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Михаил Желтухин

уже давно все обкатано

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Сидор

Да, к этому все и идет.

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Руслан Астафьев

Менеджмент Тиня конечно подгоняем акционерами😅
В погоне за прибылью. Но как то фишки свои кромсать странно, не?

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неформат

чем больше Товарищ режет косты, тем реже в него заглядываю, исключительно транзитный рублёвый банк, пока ещё за сбп 100 лимита не воткнули, и на межбанк комиссию, но чую не за горами и тогда преимуществ, особенно в регионах точно 0

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Alex Melnikoff

за транзит они режут лимиты)) за кешбек отлучают от программы лояльности

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Чукча в танке

Т.е. Тинькофф будет брать комиссию за то, что в их банк кладут деньги? Маразм крепчал! Когда в компанию набрали дегенератов....

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неформат

за то, что через чужие банкоматы, не хотят отстёгивать, но насколько я помню для физиков это должно быть бесплатно, именно поэтому банкоматы сбера напрочь нахер шлют если захотите через них пополнить не сберовский мир
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4752638

Этот бесплатный, бесплатный «Мир»
Как НСПК зарабатывает на пополнении карт
kommersant-ru.turbopages.org
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Чукча в танке

Какая разница.. клиент пополняет счет в Тинькофф.. т.е. деньги льются в банк

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Случайные фотографии

Вот такая карта мир нативно интегрированная в россию

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Chinko

Как дальше жить, горе то какое.

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Станислав

Боюсь тинек скоро будет брать по 1 проценту с каждой операции. А так дешевле будет иногда на другую свою карту наличкой забросить и потом уже переброску сделать.

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Иван Иванов

Зато отделений нет, что не может не радовать! Лучший банк на планете

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fyp

Слушайте, ну не кто же не мешает закинуть в тот банк что есть и по СПб перевести на тиньк, в чем проблема

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27 комментариев
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