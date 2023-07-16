«Тинькофф» с 31 июля начнёт брать комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы других банков Статьи редакции
Мера не коснётся банкоматов МКБ, ВТБ, «Открытия» и «Почта банка».
- Размер комиссии будет зависеть от условий обслуживания карты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Тинькофф». Например, для тарифа Tinkoff Black она составит 2%.
- Возможность внесения наличных на карты «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнёрами «Тинькофф», будет исключена из бесплатного лимита на пополнение, пояснили в поддержке.
- В число партнёров банка входят МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк». Через их банкоматы внести деньги можно будет без комиссии.
- 12 июня 2023 года «Тинькофф» увеличил комиссию за внесение на счёт долларов и евро через банкоматы до 4%. Если деньги вносятся через банкоматы партнёров с использованием карт «Мир» комиссия составит 2%, но не менее 0,01 доллара или евро.
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Своих банкоматов у них полно
Даже в глухом поселке есть банкомат Сбера, а к Тинькоффскому пилить 100+ км.
Ну в Москве они даже в нормальных ЖК ставят
В Москве есть всё, но все есть в Москве.
Ну всё же в Москве живут, да?
Пополняй со Сбера. Тинькофф даже комиссию компенсирует. Или через СБП.
где как, у нас в городе только 4 банкомата и каждый на расстоянии где-то в от 1 до 3 км друг от друга
Можно ВТБшными, например
тоже так себе вариант) всего два офиса и четыре банкомата на весь город
своих дофига, в СПБ уже на уровне Альфы.
А с учетом банкоматов ВТБ и открывашки - банкоматов более чем достаточно
Ок, будем летать в питер, пополнять.. жаль, комиссию все равно придется платить - по сто рубликов в день беглову отстегивать
А вам лишь бы спиздануть неразобравшись?))
Я так понял, вы знаете где я пользуюсь банкоматами Тинькоф и увидели что рядом со мной их три сотни?
Если не , не надо пиздеть , не разобравшись
Через год:«Тинькофф» с 31 июля начнёт брать комиссию за пополнение карт «Мир»
уже давно все обкатано
Да, к этому все и идет.
Менеджмент Тиня конечно подгоняем акционерами😅
В погоне за прибылью. Но как то фишки свои кромсать странно, не?
чем больше Товарищ режет косты, тем реже в него заглядываю, исключительно транзитный рублёвый банк, пока ещё за сбп 100 лимита не воткнули, и на межбанк комиссию, но чую не за горами и тогда преимуществ, особенно в регионах точно 0
за транзит они режут лимиты)) за кешбек отлучают от программы лояльности
Т.е. Тинькофф будет брать комиссию за то, что в их банк кладут деньги? Маразм крепчал! Когда в компанию набрали дегенератов....
за то, что через чужие банкоматы, не хотят отстёгивать, но насколько я помню для физиков это должно быть бесплатно, именно поэтому банкоматы сбера напрочь нахер шлют если захотите через них пополнить не сберовский мир
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4752638
Какая разница.. клиент пополняет счет в Тинькофф.. т.е. деньги льются в банк
Вот такая карта мир нативно интегрированная в россию
Как дальше жить, горе то какое.
Боюсь тинек скоро будет брать по 1 проценту с каждой операции. А так дешевле будет иногда на другую свою карту наличкой забросить и потом уже переброску сделать.
Зато отделений нет, что не может не радовать! Лучший банк на планете
Слушайте, ну не кто же не мешает закинуть в тот банк что есть и по СПб перевести на тиньк, в чем проблема