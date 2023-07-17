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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 июля: доллар — 90,12 рубля (на 5 копеек меньше, чем 14 июля), евро — 101,2 рубля (на 53 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 08:17 мск: доллар — 90,6 рубля, евро— 101,7 рубля.

Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 90,64 рубля, евро — 101,78 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Основные производители легковых электромобилей в России — липецкий «Моторинвест» и «Москвич» — собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнёт калининградский «Автотор», который планирует с 2024 года наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.

В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд рублей в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными.

Какие есть проблемы и трудности

Carlsberg, которой принадлежит российская «Балтика», заявила, что не получала информации от российских властей по поводу указа о передаче долей в российском бизнесе под временное управление Росимущества.

Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%, подсчитали в IQ Technology.

Контекст

Компании активно замещают кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые, обратил внимание ЦБ в своём докладе «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Регулятор отметил, что наблюдает тенденцию конвертации кредитов компаниям, выданных в международных резервных валютах, в юани.

На сайте суда Европейского союза появились детали разбирательств «Альфа-банка» и «Росбанка» против Совета ЕС, обратил внимание «Коммерсантъ». «Альфа-банк» указывает, что Совет ЕС не располагает полными, надёжными и достаточными доказательствами для обоснования санкций. «Росбанк» настаивает, что ЕС опирается на устаревшие данные, а обоснование применения санкций содержит ошибочные утверждения, также нет доказательств существенного вклада банка в ресурсы правительства России.

В первом полугодии спрос на запчасти популярных марок автомобилей вырос вдвое, а общий объём оборота товаров для автомобилей — на 25%, следует из данных «Авито». Новые запчасти составили больше половины (57%) в общей доле продаж, всего на площадке более 45 млн объявлений в этой категории. Больше всего продано запчастей для машин Lada, их реализация в штуках выросла в 3,2 раза. Продажи запчастей для Toyota увеличилась в 2,2 раза, Volkswagen — в 2,2 раза, Ford — вдвое. Наиболее активный прирост спроса у китайских марок Zotye и Haval — в 4 и 3,5 раза соответственно.