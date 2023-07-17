День 509: российские производители электромобилей хотят выпускать зарядные станции для них Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15-17 июля: доллар — 90,12 рубля (на 5 копеек меньше, чем 14 июля), евро — 101,2 рубля (на 53 копейки больше).
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Кто и как адаптируется
Основные производители легковых электромобилей в России — липецкий «Моторинвест» и «Москвич» — собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнёт калининградский «Автотор», который планирует с 2024 года наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.
В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд рублей в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными.
Какие есть проблемы и трудности
Carlsberg, которой принадлежит российская «Балтика», заявила, что не получала информации от российских властей по поводу указа о передаче долей в российском бизнесе под временное управление Росимущества.
Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%, подсчитали в IQ Technology.
Контекст
Компании активно замещают кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые, обратил внимание ЦБ в своём докладе «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Регулятор отметил, что наблюдает тенденцию конвертации кредитов компаниям, выданных в международных резервных валютах, в юани.
На сайте суда Европейского союза появились детали разбирательств «Альфа-банка» и «Росбанка» против Совета ЕС, обратил внимание «Коммерсантъ». «Альфа-банк» указывает, что Совет ЕС не располагает полными, надёжными и достаточными доказательствами для обоснования санкций. «Росбанк» настаивает, что ЕС опирается на устаревшие данные, а обоснование применения санкций содержит ошибочные утверждения, также нет доказательств существенного вклада банка в ресурсы правительства России.
В первом полугодии спрос на запчасти популярных марок автомобилей вырос вдвое, а общий объём оборота товаров для автомобилей — на 25%, следует из данных «Авито». Новые запчасти составили больше половины (57%) в общей доле продаж, всего на площадке более 45 млн объявлений в этой категории. Больше всего продано запчастей для машин Lada, их реализация в штуках выросла в 3,2 раза. Продажи запчастей для Toyota увеличилась в 2,2 раза, Volkswagen — в 2,2 раза, Ford — вдвое. Наиболее активный прирост спроса у китайских марок Zotye и Haval — в 4 и 3,5 раза соответственно.
Новости предыдущего дня, 16 июля — здесь.
То есть наладят выпуск по схеме москвича?
А вы представляете, если к китайским авто они будут делать зарядки сами🙈
Минуточку. То есть, ко всем остальным они подходить не будут?(
Только через китайский переходник))
Хам))
Ой не надо...ну пожалуйста...
Да! Свои зарядки к своим...
"Основные производители легковых электромобилей в России — липецкий «Моторинвест» и «Москвич» — собираются выпускать и зарядные станции для них."
Ну логично для электрических FAWдав и JACвичей китайцы хотят и свои зарядки поставлять...
Корпуса хотя бы сами делать будут для повышения отечественности?
Для повышения отечественности все документы будут на русском.
Да, согласен, этого достаточно!
Все документы о продаже - накладная и чек
"В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России"
Очень вовремя!
Помашем кулаками после драки...
там речь о конкретных пока странах и речь не о работе с физиками.
к сожалению.
А всё, нравится — не нравится, а указ надо выполнять.
Наивные Carlsberg..
Кто же будет уведомлять заложников, что их взяли в заложники ))
Если будут - здорово же! Может, я решусь на электричку к 2025-му. Сейчас пока боязно отъезжать без инфраструктуры, и все эти "закопай 380 на даче" - точно не вариант.
Гибрид тогда лучше брать. Пацаны с Дальнего Востока, гоняющие на Лифах и Приусах, не дадут соврать.
Да, гибрид сейчас самый топ вариант.
Но не в случае когда у гибрида 700 л/с и налог в сотни тысяч
это Панамера или Войа Фри за 8 миллионов?))
Ой не, спасибо, я зарядки, видимо, подожду.
"Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными"
(фоном играет трек "El Bimbo" оркестра Поля Мориа)
О как. Сейчас в Москве, электромобиль уже становится нормальным решением. Либо при частном доме живешь, но работа в зоне поездки. Но дальние поездки все еще неосуществимы, к сожалению. Но если Автотор присоединится и поставят заправки хотя бы на платниках - то будет круто.
Автотор это завод.
Дорогами рулит Автодор
Да, попутал. Спасибо.
Еще подумал "опечатались чтоль, вроде автодор же" :)
"Производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд рублей в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными."
Телеканализационное...
..могут быть признаны...
...чёт ржу не могу...
"Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%"
Ну н...я себе...ORIGINAL FAKE!
" Наиболее активный прирост спроса у китайских марок Zotye и Haval — в 4 и 3,5 раза соответственно."
У-у-ух растём!
Август, горячий месяц для событий, все ближе и ближе..
"Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%" Прорыв, горжусь!
Хотят выпускать батареи?))) Дух йомобиля воскрес для очередного роспила?)))
Да нет же! Не выпускать а шильдики клеить!
Ору с Альфы и Роса, пытаются играть с рецидивистами (в данном случае ЕС) по правилам. Совсем глупенькие.
Я бы себе взял какой-то отечественный автомобиль…
Бери классику, не ошибёшься.
В некоторых городах такие заправки стоят только на выезде из города.