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Деньги
Евгения Евсеева

День 509: российские производители электромобилей хотят выпускать зарядные станции для них Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 июля: доллар — 90,12 рубля (на 5 копеек меньше, чем 14 июля), евро — 101,2 рубля (на 53 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 08:17 мск: доллар — 90,6 рубля, евро— 101,7 рубля.

Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 90,64 рубля, евро — 101,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Основные производители легковых электромобилей в России — липецкий «Моторинвест» и «Москвич» — собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнёт калининградский «Автотор», который планирует с 2024 года наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.

В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд рублей в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными.

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Какие есть проблемы и трудности

Carlsberg, которой принадлежит российская «Балтика», заявила, что не получала информации от российских властей по поводу указа о передаче долей в российском бизнесе под временное управление Росимущества.

Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%, подсчитали в IQ Technology.

Контекст

Компании активно замещают кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые, обратил внимание ЦБ в своём докладе «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Регулятор отметил, что наблюдает тенденцию конвертации кредитов компаниям, выданных в международных резервных валютах, в юани.

На сайте суда Европейского союза появились детали разбирательств «Альфа-банка» и «Росбанка» против Совета ЕС, обратил внимание «Коммерсантъ». «Альфа-банк» указывает, что Совет ЕС не располагает полными, надёжными и достаточными доказательствами для обоснования санкций. «Росбанк» настаивает, что ЕС опирается на устаревшие данные, а обоснование применения санкций содержит ошибочные утверждения, также нет доказательств существенного вклада банка в ресурсы правительства России.

В первом полугодии спрос на запчасти популярных марок автомобилей вырос вдвое, а общий объём оборота товаров для автомобилей — на 25%, следует из данных «Авито». Новые запчасти составили больше половины (57%) в общей доле продаж, всего на площадке более 45 млн объявлений в этой категории. Больше всего продано запчастей для машин Lada, их реализация в штуках выросла в 3,2 раза. Продажи запчастей для Toyota увеличилась в 2,2 раза, Volkswagen — в 2,2 раза, Ford — вдвое. Наиболее активный прирост спроса у китайских марок Zotye и Haval — в 4 и 3,5 раза соответственно.

Новости предыдущего дня, 16 июля — здесь.

#новость

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36 комментариев
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 Вадим Д.
собираются выпускать и зарядные станции

То есть наладят выпуск по схеме москвича?

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Alex Shevchenko

А вы представляете, если к китайским авто они будут делать зарядки сами🙈

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S1m0ne

Минуточку. То есть, ко всем остальным они подходить не будут?(

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Alex Shevchenko

Только через китайский переходник))

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S1m0ne

Хам))

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MakaR

Ой не надо...ну пожалуйста...

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MakaR

Да! Свои зарядки к своим...

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MakaR

"Основные производители легковых электромобилей в России — липецкий «Моторинвест» и «Москвич» — собираются выпускать и зарядные станции для них."
Ну логично для электрических FAWдав и JACвичей китайцы хотят и свои зарядки поставлять...

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Вадим Д.
хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными

Корпуса хотя бы сами делать будут для повышения отечественности?

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Hox

Для повышения отечественности все документы будут на русском.

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Вадим Д.

Да, согласен, этого достаточно!

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Хэппи милф

Все документы о продаже - накладная и чек

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MakaR

"В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России"
Очень вовремя!
Помашем кулаками после драки...

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Leonid Bushuev

там речь о конкретных пока странах и речь не о работе с физиками.
к сожалению.

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Вадим Д.
Carlsberg заявила, что не получала информации от российских властей по поводу указа о передаче долей

А всё, нравится — не нравится, а указ надо выполнять.

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S.Capusta

Наивные Carlsberg..
Кто же будет уведомлять заложников, что их взяли в заложники ))

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S1m0ne

Если будут - здорово же! Может, я решусь на электричку к 2025-му. Сейчас пока боязно отъезжать без инфраструктуры, и все эти "закопай 380 на даче" - точно не вариант.

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Слегка Придурковатый

Гибрид тогда лучше брать. Пацаны с Дальнего Востока, гоняющие на Лифах и Приусах, не дадут соврать.

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Leonid Bushuev

Да, гибрид сейчас самый топ вариант.

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Сергей Поляков

Но не в случае когда у гибрида 700 л/с и налог в сотни тысяч

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S1m0ne

это Панамера или Войа Фри за 8 миллионов?))
Ой не, спасибо, я зарядки, видимо, подожду.

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Слегка Придурковатый

"Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными"

(фоном играет трек "El Bimbo" оркестра Поля Мориа)

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Leonid Bushuev
Основные производители легковых электромобилей в России — липецкий «Моторинвест» и «Москвич» — собираются выпускать и зарядные станции для них. К ним примкнёт калининградский «Автотор», который планирует с 2024 года наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.

О как. Сейчас в Москве, электромобиль уже становится нормальным решением. Либо при частном доме живешь, но работа в зоне поездки. Но дальние поездки все еще неосуществимы, к сожалению. Но если Автотор присоединится и поставят заправки хотя бы на платниках - то будет круто.

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Alexey Remizov

Автотор это завод.
Дорогами рулит Автодор

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Leonid Bushuev

Да, попутал. Спасибо.
Еще подумал "опечатались чтоль, вроде автодор же" :)

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MakaR

"Производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд рублей в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными."
Телеканализационное...
..могут быть признаны...
...чёт ржу не могу...

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MakaR

"Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%"
Ну н...я себе...ORIGINAL FAKE!

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MakaR

" Наиболее активный прирост спроса у китайских марок Zotye и Haval — в 4 и 3,5 раза соответственно."
У-у-ух растём!

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S.Capusta

Август, горячий месяц для событий, все ближе и ближе..

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Ярослав Прокудин

"Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%" Прорыв, горжусь!

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Alex GODERATOR

Хотят выпускать батареи?))) Дух йомобиля воскрес для очередного роспила?)))

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MakaR

Да нет же! Не выпускать а шильдики клеить!

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Возвращение Доктора Богомола

Ору с Альфы и Роса, пытаются играть с рецидивистами (в данном случае ЕС) по правилам. Совсем глупенькие.

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Святослав Гусев

Я бы себе взял какой-то отечественный автомобиль…

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Слегка Придурковатый

Бери классику, не ошибёшься.

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Елена Плешкова

В некоторых городах такие заправки стоят только на выезде из города.

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