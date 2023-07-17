Деньги
Евгения Евсеева

Минцифры до 1 сентября приостановило выдачу грантов на ИТ-разработки Статьи редакции

Накануне замглаву ведомства задержали по подозрению в получении взятки за помощь с грантами.

  • До этой даты Минцифры обновит состав комиссии по выдаче грантов и изменит процессы принятия решений. Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В неё войдут представители ассоциаций в сфере ИТ (АПКИТ, «Руссофт», «Отечественный софт» и другие) и экспертных организаций. По итогам аудита представят публичный отчёт.
  • Министерство проведёт «независимую оценку сотрудников» Российского фонда развития информационных технологий (РФИТ) — основного оператора грантов. Оно планирует обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок
  • Также Минцифры проверит уже принятые решения о выдаче грантов за 2022-2023 годы. Если будут сомнения в «100% чистоте» — проекты отменят. Также проверят и обоснованность всех отказов и возможные конфликты интересов.
  • Все процессы принятия решения оптимизируют, чтобы полностью исключить влияние на них сотрудников Минцифры и обеспечить «прозрачность» и публичность всех этапов запуска и реализации проектов. Если есть жалобы на них и предложения по исправлению — ведомство рассмотрит их.
  • Минцифры вместе с РФИТ предоставляет гранты в сфере ИТ по двум направлениям: компаниям-разработчикам — до 500 млн рублей, компаниям, внедряющим российские ИТ-решения, — до 6 млрд рублей. Есть общий со «Сколково» — компаниям выдают до 700 млн рублей на внедрение цифровых решений, и с Фондом содействия инновациям — деньги выдают стартапам, до 20 млн рублей.
  • 13 июля 2023 года замглавы Минцифры Максима Паршина на два месяца — до 12 сентября — отправили под домашний арест. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 17 июля прокуратура обжаловала решение суда — она требует поместить Паршина в СИЗО.
  • Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Паршина задержали при получении взятки в 3,5 млн рублей за помощь в получении грантов. Предположительно, он получил её от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова, которого также отправили под домашний арест.

#новость #минцифры

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43 комментария
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 Dima Alexeev

Теперь получить грант будет дороже

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Алеоп

Не скажите, может взяток станет меньше.
Общался со знакомым, который в армию собрался по призыву. Спрашиваю, как сейчас на рынке откупа от армии. Говорит, что ну его нафиг, контроля стало больше, сесть потом не охота

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SGG

Там с другой стороны теперь рынок, помогают найти легально причины не служить. Смотрят всю историю болезней, обследуют и находят к чему можно прицепиться. Дальше от этого уже учат, куда пойти, что сдать, что сказать и 100% легально не пойти служить. Правда, у проверенных людей подорожало это удовольствие за последний год оооочень сильно и военкомат не получает ни копейки

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Похер

Странно, зачем вообще нужен контроль, люди поддерживают и сами готовы идти защищать своё Отечество!
Ну, так опросы ВЦИОМ говорят

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Дмитрий Зима

вот поэтому я ярый противник какого-либо участия государства в бизнесе. Даже если честно получишь 3 копейки, потом годы будут мозг за них кошмарить

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Григорий Крутеев

Не знаю, получили грант о ФСИ, достигли результатов и выросли в 3 раза и растем дальше, мозг никто не кошмарил, хотя в интернетике 9 из 10 диванных критиков ничего в жизни не сделавших пишут что получишь грант, пожалеешь.

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noname

Дэц виси коментэйторс, бэйби

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Невкусно и грустно

Ну, че, как попрограммировали?

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Сергей Я

программировай ©

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Энтони Лавджой

Мне похуй. Я поэт.

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Отнюдь

напоэтируй чонить

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Алексей С

Денег ему занеси, напоэтирует :-)

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Слегка Придурковатый

Я поэт, зовусь я Цветик - от меня вам всем приветик!

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Вадим Д.

Логично. Стоило с самого начала прозрачность и публичность обеспечить.
А старые гранты могут заиграть новыми красками.

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Ware Wow
Старые гранты могут заиграть новыми красками.
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Eternal Hate

Завизжал

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дед Мазай и ёжики
прозрачность и публичность
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g1mb0s

Гранты - это высокорисковая и низкоцелевая система раздачи средств. Грантополучатель рискует и повышенной административной нагрузкой и ответственностью вплоть до уголовной при недостижении целей гранта. Лучше бы ставку снизили на кредиты.

а вот теперь аудит всех грантов делать придется, а там, вероятно много интересного.

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Максут Шадаев

Кредиты тоже есть льготные

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Дмитрий Зима

ага, мне в прошлом году сбер несколько раз предлагал под божественные 17-25 процентов льготный кредит. Узнавал и в других банках, тоже не все гладко. Основные проблемы 2: далеко не низкий процент и порой короткий срок. Если ИТ на стадии активного развития, то ни то ни другое естественно никак не позволит таким кредитом воспользоваться

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Alex GODERATOR

Стандарт.

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Александр Виноградов

Ёмаё

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Алексей С

Переживаешь? Может пронесёт...

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Святослав Гусев

А они были?)

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Таня Брусенцева

Как интересно- дата якобы получения взятки совпадает с еще одним известным событием😁

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Вася Пражкин
Если будут сомнения в «100% чистоте» — проекты отменят.

Проекты может и отменят, а уплоченные авансы сами себя не вернут.

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Ярослав Артемьев

Может кто знает где эти гранты можно посмотреть?

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Таня Боброва

В тексте есть ссылка на слове гранты

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Невкусно и грустно

Сайт КАД какой-нибудь. Там наверняка в процессах будут фигурировать %)

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MakaR

Они все уже вернулись?
Или деньги опять кончились?

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НаряднаяШайга

Видимо судный день на подходе и гранты уже не нужны 😂 тем более для айтишников, которых видимо становится всё меньше

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Поручик молчать

Надо бы проверить те гранты, которые уже выдали. Уверен, много чего найдут интересного

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Поручик молчать

А Сколково, ФРИ, АКИ, АСИ и т.п когда проверять будут?

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Император Нолимоций

Кириенко старшую дочь в деловой костюм наряжает.

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Слегка Придурковатый

В деловой сарафан. А то какой-то ЛГБТ-сятиной потянуло, простигосподи.

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Император Нолимоций

Ну почему сразу — обычный феминизсм. «Любовь, сы́нка замрука АП».

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Слегка Придурковатый

"Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым"

Максут, неужели ты думаешь, это поможет запутать следствие? Хехе.

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Сергей Я

Шутки за 300 про Ладу Гранту будут? А хотя вот же она....🥸

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Алексей С

Главное так запутать, чтобы на себя не выйти

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Michael Platonov

Только сейчас задумался: а зачем комиссии(ям) глава? Это же мешает наверное

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Алеоп

Епти, вот во всех областях бы так.

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fullstackoff

Уйдет ли глава мин.цифры в отставку?

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Kiss1nger

Пилораму прикрыли. Новые Крузаки и Лексусы подождут до осени.

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43 комментария
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