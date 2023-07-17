Минцифры до 1 сентября приостановило выдачу грантов на ИТ-разработки Статьи редакции
Накануне замглаву ведомства задержали по подозрению в получении взятки за помощь с грантами.
- До этой даты Минцифры обновит состав комиссии по выдаче грантов и изменит процессы принятия решений. Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В неё войдут представители ассоциаций в сфере ИТ (АПКИТ, «Руссофт», «Отечественный софт» и другие) и экспертных организаций. По итогам аудита представят публичный отчёт.
- Министерство проведёт «независимую оценку сотрудников» Российского фонда развития информационных технологий (РФИТ) — основного оператора грантов. Оно планирует обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок
- Также Минцифры проверит уже принятые решения о выдаче грантов за 2022-2023 годы. Если будут сомнения в «100% чистоте» — проекты отменят. Также проверят и обоснованность всех отказов и возможные конфликты интересов.
- Все процессы принятия решения оптимизируют, чтобы полностью исключить влияние на них сотрудников Минцифры и обеспечить «прозрачность» и публичность всех этапов запуска и реализации проектов. Если есть жалобы на них и предложения по исправлению — ведомство рассмотрит их.
- Минцифры вместе с РФИТ предоставляет гранты в сфере ИТ по двум направлениям: компаниям-разработчикам — до 500 млн рублей, компаниям, внедряющим российские ИТ-решения, — до 6 млрд рублей. Есть общий со «Сколково» — компаниям выдают до 700 млн рублей на внедрение цифровых решений, и с Фондом содействия инновациям — деньги выдают стартапам, до 20 млн рублей.
- 13 июля 2023 года замглавы Минцифры Максима Паршина на два месяца — до 12 сентября — отправили под домашний арест. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 17 июля прокуратура обжаловала решение суда — она требует поместить Паршина в СИЗО.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Паршина задержали при получении взятки в 3,5 млн рублей за помощь в получении грантов. Предположительно, он получил её от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова, которого также отправили под домашний арест.
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Теперь получить грант будет дороже
Не скажите, может взяток станет меньше.
Общался со знакомым, который в армию собрался по призыву. Спрашиваю, как сейчас на рынке откупа от армии. Говорит, что ну его нафиг, контроля стало больше, сесть потом не охота
Там с другой стороны теперь рынок, помогают найти легально причины не служить. Смотрят всю историю болезней, обследуют и находят к чему можно прицепиться. Дальше от этого уже учат, куда пойти, что сдать, что сказать и 100% легально не пойти служить. Правда, у проверенных людей подорожало это удовольствие за последний год оооочень сильно и военкомат не получает ни копейки
Странно, зачем вообще нужен контроль, люди поддерживают и сами готовы идти защищать своё Отечество!
Ну, так опросы ВЦИОМ говорят
вот поэтому я ярый противник какого-либо участия государства в бизнесе. Даже если честно получишь 3 копейки, потом годы будут мозг за них кошмарить
Не знаю, получили грант о ФСИ, достигли результатов и выросли в 3 раза и растем дальше, мозг никто не кошмарил, хотя в интернетике 9 из 10 диванных критиков ничего в жизни не сделавших пишут что получишь грант, пожалеешь.
Дэц виси коментэйторс, бэйби
Ну, че, как попрограммировали?
программировай ©
Мне похуй. Я поэт.
напоэтируй чонить
Денег ему занеси, напоэтирует :-)
Я поэт, зовусь я Цветик - от меня вам всем приветик!
Логично. Стоило с самого начала прозрачность и публичность обеспечить.
А старые гранты могут заиграть новыми красками.
Завизжал
Гранты - это высокорисковая и низкоцелевая система раздачи средств. Грантополучатель рискует и повышенной административной нагрузкой и ответственностью вплоть до уголовной при недостижении целей гранта. Лучше бы ставку снизили на кредиты.
а вот теперь аудит всех грантов делать придется, а там, вероятно много интересного.
Кредиты тоже есть льготные
ага, мне в прошлом году сбер несколько раз предлагал под божественные 17-25 процентов льготный кредит. Узнавал и в других банках, тоже не все гладко. Основные проблемы 2: далеко не низкий процент и порой короткий срок. Если ИТ на стадии активного развития, то ни то ни другое естественно никак не позволит таким кредитом воспользоваться
Стандарт.
Ёмаё
Переживаешь? Может пронесёт...
А они были?)
Как интересно- дата якобы получения взятки совпадает с еще одним известным событием😁
Проекты может и отменят, а уплоченные авансы сами себя не вернут.
Может кто знает где эти гранты можно посмотреть?
В тексте есть ссылка на слове гранты
Сайт КАД какой-нибудь. Там наверняка в процессах будут фигурировать %)
Они все уже вернулись?
Или деньги опять кончились?
Видимо судный день на подходе и гранты уже не нужны 😂 тем более для айтишников, которых видимо становится всё меньше
Надо бы проверить те гранты, которые уже выдали. Уверен, много чего найдут интересного
А Сколково, ФРИ, АКИ, АСИ и т.п когда проверять будут?
Кириенко старшую дочь в деловой костюм наряжает.
В деловой сарафан. А то какой-то ЛГБТ-сятиной потянуло, простигосподи.
Ну почему сразу — обычный феминизсм. «Любовь, сы́нка замрука АП».
"Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым"
Максут, неужели ты думаешь, это поможет запутать следствие? Хехе.
Шутки за 300 про Ладу Гранту будут? А хотя вот же она....🥸
Главное так запутать, чтобы на себя не выйти
Только сейчас задумался: а зачем комиссии(ям) глава? Это же мешает наверное
Епти, вот во всех областях бы так.
Уйдет ли глава мин.цифры в отставку?
Пилораму прикрыли. Новые Крузаки и Лексусы подождут до осени.