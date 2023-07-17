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Деньги
Евгения Евсеева

«Раз у бизнеса есть деньги — отдайте ему госкомпании, которые не жалко»: глава РСПП — о налоге на «сверхприбыль» Статьи редакции

Массовая приватизация с продажей интересных бизнесу активов могла бы помочь пополнить бюджет, и это лучше дополнительных налогов, считает Александр Шохин.

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  • В интервью «Интерфаксу» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал своё мнение о налоге на «сверхприбыль», который крупный бизнес должен заплатить в 2023 году. Законопроект об этом уже одобрило правительство и поддержала в первом чтении Госдума. Также он предложил другие способы привлечь бизнес к пополнению бюджета.

Налог на «сверхприбыль» противоречит и законам, и Конституции

  • Идею налога на «сверхприбыль» Шохин назвал «не самой эффективной новацией правительства и Минфина в частности». Правильнее было бы придумать формулы, по которым налоги менялись бы при дефиците бюджета или изменении «мировой конъюктуры», считает он.

Первой нашей реакцией на предложение собрать лишнее в виде такого налога было: это вообще-то налог, имеющий обратную силу, что противоречит налоговому законодательству. А Минюст установил, что это и Конституции противоречит.

Александр Шохин
  • В итоге РСПП предложил формулу, которая «смягчает недостатки» инициативы. Речь про возможность перечислить деньги заранее — с 1 октября по 30 ноября 2023 года, тогда ставка налога уменьшится в два раза, с 10% до 5%. При этом у союза до сих пор есть «технико-юридические поправки, которые успокоили бы бизнес».
  • Шохин описал ситуацию, в которой компания заплатила налог по скидке, но ошиблась в расчётах и недоплатила. В январе 2024-го к ней придёт проверка, обнаружит это и пересчитает сумму уже по ставке в 10%. Такие возможности хотят из законопроекта убрать, и депутаты Госдумы согласились внести изменения.
  • На вопрос, есть ли у бизнеса опасения, что налог окажется не единоразовым, Шохин ответил, что больше подобный сбор вводить нельзя — нужна налоговая система, которая реагирует в том числе на нестандартные ситуации. Лучше было бы повысить налог на прибыль, как изначально предлагал РСПП.

У кого было больше прибыли, он заплатит больше налога. Или ввести некую дифференциацию тех или иных налогов в зависимости от этой самой конъюнктуры.

Поэтому придумывать схему введения налога задним числом, я думаю, неправильно. Или придётся вносить поправки в Конституцию, что можно бизнес «радовать» такими новациями.

Александр Шохин

Способы пополнения бюджета и массовая приватизация

  • По мнению Шохина, в России много «воспроизводящихся расходов», в том числе на социальную защиту населения, которые нельзя сократить, поэтому пополнение бюджета необходимо.

Это не разовые компенсации, устанавливаются надбавки, которые воспроизводятся постоянно в будущих периодах. Поэтому эти расходы не только не сократишь, но их надо и индексировать. Расходы, если не брать оборонные — на безопасность, социальные, у нас выросли очень существенно, и сокращаться, вероятно, не будут.

Поэтому понятно, что нужно где-то по сусекам поскрести. Но сусеки — это не повышение налогов, повышение налогов — это вообще крайняя мера.

Александр Шохин
  • Среди мер, которые предлагает глава РСПП — рассмотреть массовую приватизацию, но не в том варианте, когда на продажу выставляются заведомо убыточные государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Если вы считаете, что у бизнеса есть деньги, ну продайте ему то, что вы считаете не то что ненужным государственным имуществом, но чем готовы пожертвовать, понимая, что бизнес это не разбазарит, а наоборот — может даже более эффективно управлять.

У нас много госкомпаний, госкорпораций и так далее, даже избыток. И в банковской системе, и в индустриальном секторе. Это может дать сотни миллиардов рублей, надо на это решаться.

Александр Шохин
  • По словам Шохина, государству «жалко лакомые кусочки», а то, что оно готово передать в руки предпринимателей, «никому не нужно — ни государству, ни бизнесу». «Это всякие ГУПы, МУПы, которые требуют больших серьёзных вложений», — пояснил он.

Переезд компаний в российскую юрисдикцию

  • Сейчас РСПП занимается законопроектом о замещении иностранных акций в российские. Компании меняют адрес юрисдикции на российский — например, в специальном административном районе в Калининграде. Но некоторым тяжело «уйти» — их не отпускают иностранные акционеры, особенно, если речь о публичных компаниях.
  • Для смены юрисдикции нужно «корпоративное решение», но акционеры боятся голосовать, потому что не хотят попасть под санкции. Поэтому РСПП придумал законопроект, который позволит предложить им при переходе российские акции взамен иностранных, а затем продать их и получить деньги.

Но тут возникает вопрос: «А можем ли мы как-то распорядиться этими акциями или они будут замороженными?». Мы говорим, что да, можете продать свои акции и вывести деньги. Но не от России зависит то, что конвертировать рубли в доллары невозможно. Давайте, работайте со своими правительствами и так далее. Такого рода замещение получается российскими акциями.

Центробанк почему-то боится, что это будет воспринято как экспроприация. Но ведь мы предлагаем актив и предлагаем возможность выхода из этого актива.

Александр Шохин

#новость #рспп #налоги

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13 комментариев
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 Вадим Д.
госкомпании, которые не жалко

Роскошно сказано, жбан пива этому господину!

налоги менялись бы при дефиците бюджета или изменении «мировой конъюктуры»

Эту сказку уже постепенно делают былью, казна-то пуста.

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Андрей Иванов

Ну он уже не первый, кто про очередную приватизацию говорит

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Alex Shevchenko

"Деньги на эти цели запланированы, деньги есть!"©🐻

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Фоксик

А зачем отдавать, что-то ненужное, если деньги можно и так отобрать

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S.Capusta
Ситуация, в которой компания заплатила налог по скидке, но ошиблась в расчётах и недоплатила. В январе 2024-го к ней придёт проверка, обнаружит это и пересчитает сумму уже по ставке в 10%

Налог - это штраф за то, что ты сделал правильно, а штраф - это налог на то, что ты сделал не правильно. А уж если это "сверхприбыль", то будет сразу налог + штраф.
"Шохин предложил, РСПП рассмотрел", а по факту их даже никто не слушает..

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veryrarepepega

А вы точно глава Российского союза промышленников и предпринимателей?

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Андрей Вечерний

Вот это сюжетный поворот.
Да у нас бизнес-Пригожин появился.

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Gre Li

Да просто всех уже задолбало.

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Alex GODERATOR

Кто-то во время массового отъема-рекета вспомнил, что ещё есть конституция)))

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Алекс Д.
По словам Шохина, государству «жалко лакомые кусочки», а то, что оно готово передать в руки предпринимателей, «никому не нужно — ни государству, ни бизнесу». «Это всякие ГУПы, МУПы, которые требуют больших серьёзных вложений»

А разве у государства есть ещё компании, кроме ГУПов МУПов, ГБУПов? Так то весь СССР на них держался, а теперь они стали "никому не нужны"...

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Blisk

Россия пошла на второй заход по граблям.

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Хамитов Ильшат

Браво! Шохин соображает… Вообще наши государственные и квазигосцдарствннные ( с госучастием) чудовищно не эффективные компании, особенно если смотреть по индустрии.

Поставьте во главе почты России Галицкого, отдрайте Овчинникову, продайте под условия инвестиций и обязательств предпринимателям и будет счастье в виде налогов и процветающих компаний, плюс уйдут коррупция и кумовство. Газпром потерял сбыт, но не может газифицировать наше производство и деревню. Вместо этого рэкет тех кто эффективен.
Есть исключение, это Сбер, но все остальные главы компаний должны в Сибири лес валить по идее. А тех кто эффективен - в правительство

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Artu

Шохин врать не будет

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