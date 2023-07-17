«Раз у бизнеса есть деньги — отдайте ему госкомпании, которые не жалко»: глава РСПП — о налоге на «сверхприбыль» Статьи редакции
Массовая приватизация с продажей интересных бизнесу активов могла бы помочь пополнить бюджет, и это лучше дополнительных налогов, считает Александр Шохин.
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- В интервью «Интерфаксу» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал своё мнение о налоге на «сверхприбыль», который крупный бизнес должен заплатить в 2023 году. Законопроект об этом уже одобрило правительство и поддержала в первом чтении Госдума. Также он предложил другие способы привлечь бизнес к пополнению бюджета.
Налог на «сверхприбыль» противоречит и законам, и Конституции
- Идею налога на «сверхприбыль» Шохин назвал «не самой эффективной новацией правительства и Минфина в частности». Правильнее было бы придумать формулы, по которым налоги менялись бы при дефиците бюджета или изменении «мировой конъюктуры», считает он.
- В итоге РСПП предложил формулу, которая «смягчает недостатки» инициативы. Речь про возможность перечислить деньги заранее — с 1 октября по 30 ноября 2023 года, тогда ставка налога уменьшится в два раза, с 10% до 5%. При этом у союза до сих пор есть «технико-юридические поправки, которые успокоили бы бизнес».
- Шохин описал ситуацию, в которой компания заплатила налог по скидке, но ошиблась в расчётах и недоплатила. В январе 2024-го к ней придёт проверка, обнаружит это и пересчитает сумму уже по ставке в 10%. Такие возможности хотят из законопроекта убрать, и депутаты Госдумы согласились внести изменения.
- На вопрос, есть ли у бизнеса опасения, что налог окажется не единоразовым, Шохин ответил, что больше подобный сбор вводить нельзя — нужна налоговая система, которая реагирует в том числе на нестандартные ситуации. Лучше было бы повысить налог на прибыль, как изначально предлагал РСПП.
Способы пополнения бюджета и массовая приватизация
- По мнению Шохина, в России много «воспроизводящихся расходов», в том числе на социальную защиту населения, которые нельзя сократить, поэтому пополнение бюджета необходимо.
- Среди мер, которые предлагает глава РСПП — рассмотреть массовую приватизацию, но не в том варианте, когда на продажу выставляются заведомо убыточные государственные и муниципальные унитарные предприятия.
- По словам Шохина, государству «жалко лакомые кусочки», а то, что оно готово передать в руки предпринимателей, «никому не нужно — ни государству, ни бизнесу». «Это всякие ГУПы, МУПы, которые требуют больших серьёзных вложений», — пояснил он.
Переезд компаний в российскую юрисдикцию
- Сейчас РСПП занимается законопроектом о замещении иностранных акций в российские. Компании меняют адрес юрисдикции на российский — например, в специальном административном районе в Калининграде. Но некоторым тяжело «уйти» — их не отпускают иностранные акционеры, особенно, если речь о публичных компаниях.
- Для смены юрисдикции нужно «корпоративное решение», но акционеры боятся голосовать, потому что не хотят попасть под санкции. Поэтому РСПП придумал законопроект, который позволит предложить им при переходе российские акции взамен иностранных, а затем продать их и получить деньги.
Роскошно сказано, жбан пива этому господину!налоги менялись бы при дефиците бюджета или изменении «мировой конъюктуры»
Эту сказку уже постепенно делают былью, казна-то пуста.
Ну он уже не первый, кто про очередную приватизацию говорит
"Деньги на эти цели запланированы, деньги есть!"©🐻
А зачем отдавать, что-то ненужное, если деньги можно и так отобрать
Налог - это штраф за то, что ты сделал правильно, а штраф - это налог на то, что ты сделал не правильно. А уж если это "сверхприбыль", то будет сразу налог + штраф.
"Шохин предложил, РСПП рассмотрел", а по факту их даже никто не слушает..
А вы точно глава Российского союза промышленников и предпринимателей?
Вот это сюжетный поворот.
Да у нас бизнес-Пригожин появился.
Да просто всех уже задолбало.
Кто-то во время массового отъема-рекета вспомнил, что ещё есть конституция)))
А разве у государства есть ещё компании, кроме ГУПов МУПов, ГБУПов? Так то весь СССР на них держался, а теперь они стали "никому не нужны"...
Россия пошла на второй заход по граблям.
Браво! Шохин соображает… Вообще наши государственные и квазигосцдарствннные ( с госучастием) чудовищно не эффективные компании, особенно если смотреть по индустрии.
Поставьте во главе почты России Галицкого, отдрайте Овчинникову, продайте под условия инвестиций и обязательств предпринимателям и будет счастье в виде налогов и процветающих компаний, плюс уйдут коррупция и кумовство. Газпром потерял сбыт, но не может газифицировать наше производство и деревню. Вместо этого рэкет тех кто эффективен.
Есть исключение, это Сбер, но все остальные главы компаний должны в Сибири лес валить по идее. А тех кто эффективен - в правительство
Шохин врать не будет