У кого было больше прибыли, он заплатит больше налога. Или ввести некую дифференциацию тех или иных налогов в зависимости от этой самой конъюнктуры.

Поэтому придумывать схему введения налога задним числом, я думаю, неправильно. Или придётся вносить поправки в Конституцию, что можно бизнес «радовать» такими новациями.