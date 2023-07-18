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Деньги
Евгения Евсеева

День 510: Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение ПО, Япония запретит экспорт части машин в Россию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 90,42 рубля (на 30 копеек больше, чем 17 июля), евро — 101,64 рубля (на 44 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 08:03 мск: доллар — 91,03 рубля, евро— 102,43 рубля.

Курсы на Forex на 8:20 мск: доллар — 90,97 рубля, евро — 102,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,2 рубля.

«СПБ Биржа» рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи, рассказали РБК четыре источника на финансовом рынке. По их данным, локацией для проекта выбрана Беларусь. Но новая торговая площадка — «не проект “СПБ Биржи”», компания не будет акционером. «Вероятно, участие “СПБ Биржи” может быть выражено в предоставлении своей экспертизы», — говорит источник.

Кто и как адаптируется

Несмотря на объявленную 17 июля Минцифры приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере ИТ, Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд рублей из резервного фонда на финансирование «дорожные карты», направленных на импортозамещение ИТ-решений.

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Производитель протезов рук «Моторика» займётся производством протезов ног, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Андрей Давидюк. По его словам, продукция «Моторики» почти полностью состоит из отечественных комплектующих, в разработку серийных изделий планируется вложить «несколько сотен миллионов рублей». Сейчас основная часть используемых в России протезов для ног – это разработки зарубежных производителей, гораздо больше отечественных разработчиков сконцентрировано на протезах рук, обращает внимание представитель другого крупного разработчика MaxBionic.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Японии в рамках нового пакета санкций намерено запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники. Решение может вступить в силу уже в начале августа. Также Япония рассчитывает полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

Новости предыдущего дня, 17 июля — здесь.

#новость

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59 комментариев
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 Дмитрий Зима

А результаты выделения предыдущих миллиардов нам покажут? Есть хоть какая-нибудь утилитка маленькая?

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S1m0ne

Одного посадили вроде)

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1 комментарий
Сергей Я

Утилитки нет, но есть улитка.

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Сергей Я

Тебе нет.

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Вадим Д.

Гервин мне её нарисовал (-:

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Анти Космонавт
Производитель протезов рук «Моторика» займётся производством протезов ног

не смог придумать смешной коммент, чтоб не забанили за политику, лайкните просто так пж

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S1m0ne

Ничего смешного, конечно, рада, что возвращающимся оттуда не придётся получать отказы из-за отсутствия импортного.

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5 комментариев
Сергей Я

Хрен тебе, дизлайкну.

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Вадим Д.

А вот про Моторику и протезы — отлично, здесь — хоть полностью из заморских компонентов (но лучше-то свои, конечно), хоть из чёрта лысого, нужное дело.

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iDark Ogr

Как раз чмобикам протезы нужны, а то валяются без дела в полях

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1 комментарий
S1m0ne

Да, но их душа и дело говорит, что есть на это несколько 100 млн рублей, а в АйТи дают 11 миллиардов государственных(

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Valentin G

Да, свои, из бересты и пластиковой тары.

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Слегка Придурковатый

Считаю, самая смешная новость дня, которая подтверждает, что рукожопость - интернациональна: https://www.kommersant.ru/doc/6110103

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Сергей Я

Братский народ!

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Thom322

Стабильная экономика, что может быть лучше?
Вот и доллар растёт и ноги сами делать начнём.

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Score of Doom

Евро за сотку эт конечно сильно

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11 комментариев
Фоксик

Зачем делать?
Уже выращиваем.

https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskie-voennie-vrachi-pervimi-v-mire-nauchilis-viraschivat-zanovo-ruki-i-nogi-posle-tyazhelih-ranenii/

Российские военные врачи первыми в мире…
Российская медицина уверенно шагает вперед. Уникальную технологию воссоздания конечностей после…
pharmmedprom.ru
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Вадим Д.

Вот это распил, 11 лярдов — серьёзная тема.
Заместят так заместят теперь, с таким-то стимулом.

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Sergey Prince

Санкции санкциями, а нашим чинушам кушать-то хочется.

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2 комментария
Зеленый самолетик

К сожалению 11 лярдов нам не хватило, можно еще 20?

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Артур Мороз

Конечно можно

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Вадим Д.

СПБ Биржа — акционер белорусской криптобиржи. Ничего чуднЕе сегодня, скорее всего, не будет.

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Вадим Д.

Эк какие порядочные, уведомили торговые сети о повышении цен. Россияне и так знают: новый день — новые цены.

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S.Capusta

Не только порядочные, а еще смелые и отважные.
Не боятся перейти под крыло "Росимущества" ))

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2 комментария
Григорий Красильников

Новый день — новые поднятия цен

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Даниил К

Обожаю такую формулировку)) "почти полностью состоит из отечественных комплектующих"

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Jackson

Почти понятие относительное, хотя кто проверит..

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Зеленый самолетик

"Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей"

Куда подавать заявку?

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Вадим Д.

Поздно, распил произошёл задолго до публикации новости.

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Отнюдь

в союзмультфильм

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Император Нолимоций

Принимающий на нарах, приходите позже, когда откинется.

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Сергей Доктор

Всё-таки, грамотно и, главное, вовремя сброшенная атомная бомба может сделать покладистым любой народ.

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Alex Nosov

Пощадите Воронеж, им в этом году уже досталось

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Alex GODERATOR
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Сакен Серикбаев

Ок

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Возвращение Доктора Богомола

Пффф... скукота...

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Сергей Я

Админ, давай хорошие новости уже?

Вот, например:

"Россияне за первые шесть месяцев этого года выиграли в государственные лотереи 23,7 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

За аналогичный период прошлого года россияне выиграли 20,3 миллиарда рублей."

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59 комментариев
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