День 510: Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение ПО, Япония запретит экспорт части машин в Россию Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 90,42 рубля (на 30 копеек больше, чем 17 июля), евро — 101,64 рубля (на 44 копейки больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,2 рубля.
«СПБ Биржа» рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи, рассказали РБК четыре источника на финансовом рынке. По их данным, локацией для проекта выбрана Беларусь. Но новая торговая площадка — «не проект “СПБ Биржи”», компания не будет акционером. «Вероятно, участие “СПБ Биржи” может быть выражено в предоставлении своей экспертизы», — говорит источник.
Кто и как адаптируется
Несмотря на объявленную 17 июля Минцифры приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере ИТ, Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд рублей из резервного фонда на финансирование «дорожные карты», направленных на импортозамещение ИТ-решений.
Производитель протезов рук «Моторика» займётся производством протезов ног, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Андрей Давидюк. По его словам, продукция «Моторики» почти полностью состоит из отечественных комплектующих, в разработку серийных изделий планируется вложить «несколько сотен миллионов рублей». Сейчас основная часть используемых в России протезов для ног – это разработки зарубежных производителей, гораздо больше отечественных разработчиков сконцентрировано на протезах рук, обращает внимание представитель другого крупного разработчика MaxBionic.
Какие есть проблемы и трудности
Правительство Японии в рамках нового пакета санкций намерено запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники. Решение может вступить в силу уже в начале августа. Также Япония рассчитывает полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.
Крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.
Новости предыдущего дня, 17 июля — здесь.
А результаты выделения предыдущих миллиардов нам покажут? Есть хоть какая-нибудь утилитка маленькая?
Одного посадили вроде)
Утилитки нет, но есть улитка.
Тебе нет.
Гервин мне её нарисовал (-:
не смог придумать смешной коммент, чтоб не забанили за политику, лайкните просто так пж
Ничего смешного, конечно, рада, что возвращающимся оттуда не придётся получать отказы из-за отсутствия импортного.
Хрен тебе, дизлайкну.
А вот про Моторику и протезы — отлично, здесь — хоть полностью из заморских компонентов (но лучше-то свои, конечно), хоть из чёрта лысого, нужное дело.
Как раз чмобикам протезы нужны, а то валяются без дела в полях
Да, но их душа и дело говорит, что есть на это несколько 100 млн рублей, а в АйТи дают 11 миллиардов государственных(
Да, свои, из бересты и пластиковой тары.
Считаю, самая смешная новость дня, которая подтверждает, что рукожопость - интернациональна: https://www.kommersant.ru/doc/6110103
Братский народ!
Стабильная экономика, что может быть лучше?
Вот и доллар растёт и ноги сами делать начнём.
Евро за сотку эт конечно сильно
Зачем делать?
Уже выращиваем.
https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskie-voennie-vrachi-pervimi-v-mire-nauchilis-viraschivat-zanovo-ruki-i-nogi-posle-tyazhelih-ranenii/
Вот это распил, 11 лярдов — серьёзная тема.
Заместят так заместят теперь, с таким-то стимулом.
Санкции санкциями, а нашим чинушам кушать-то хочется.
К сожалению 11 лярдов нам не хватило, можно еще 20?
Конечно можно
СПБ Биржа — акционер белорусской криптобиржи. Ничего чуднЕе сегодня, скорее всего, не будет.
Эк какие порядочные, уведомили торговые сети о повышении цен. Россияне и так знают: новый день — новые цены.
Не только порядочные, а еще смелые и отважные.
Не боятся перейти под крыло "Росимущества" ))
Новый день — новые поднятия цен
Обожаю такую формулировку)) "почти полностью состоит из отечественных комплектующих"
Почти понятие относительное, хотя кто проверит..
"Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей"
Куда подавать заявку?
Поздно, распил произошёл задолго до публикации новости.
в союзмультфильм
Принимающий на нарах, приходите позже, когда откинется.
Всё-таки, грамотно и, главное, вовремя сброшенная атомная бомба может сделать покладистым любой народ.
Пощадите Воронеж, им в этом году уже досталось
Ок
Пффф... скукота...
Админ, давай хорошие новости уже?
Вот, например:
"Россияне за первые шесть месяцев этого года выиграли в государственные лотереи 23,7 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.
За аналогичный период прошлого года россияне выиграли 20,3 миллиарда рублей."