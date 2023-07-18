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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 90,42 рубля (на 30 копеек больше, чем 17 июля), евро — 101,64 рубля (на 44 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 08:03 мск: доллар — 91,03 рубля, евро— 102,43 рубля.

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Курсы на Forex на 8:20 мск: доллар — 90,97 рубля, евро — 102,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,2 рубля.

«СПБ Биржа» рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи, рассказали РБК четыре источника на финансовом рынке. По их данным, локацией для проекта выбрана Беларусь. Но новая торговая площадка — «не проект “СПБ Биржи”», компания не будет акционером. «Вероятно, участие “СПБ Биржи” может быть выражено в предоставлении своей экспертизы», — говорит источник.

Кто и как адаптируется

Несмотря на объявленную 17 июля Минцифры приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере ИТ, Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд рублей из резервного фонда на финансирование «дорожные карты», направленных на импортозамещение ИТ-решений.

Производитель протезов рук «Моторика» займётся производством протезов ног, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Андрей Давидюк. По его словам, продукция «Моторики» почти полностью состоит из отечественных комплектующих, в разработку серийных изделий планируется вложить «несколько сотен миллионов рублей». Сейчас основная часть используемых в России протезов для ног – это разработки зарубежных производителей, гораздо больше отечественных разработчиков сконцентрировано на протезах рук, обращает внимание представитель другого крупного разработчика MaxBionic.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Японии в рамках нового пакета санкций намерено запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объёмом двигателя более 1,9 л, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники. Решение может вступить в силу уже в начале августа. Также Япония рассчитывает полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и др.) и «Сады Придонья» уведомили торговые сети о повышении цен с 1 августа. PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.