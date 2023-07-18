«Сравни» запустил сервис для проверки кредитного рейтинга — с советами и без ограничений по запросам Статьи редакции
Сначала советы будут общими, потом — индивидуальными.
- Финансовый маркетплейс «Сравни» добавил бесплатный сервис «Кредитный рейтинг». Он формируется на основе кредитной истории заёмщика и его персональных данных и показывает шанс одобрения кредита банками. Чем он выше, тем выше шанс получить заём на хороших условиях.
- Кроме этого, можно смоделировать ситуацию по получению кредита. Например, посмотреть, сколько пользователь платит по своим текущим кредитам, как это влияет на максимальную сумму нового займа, и какой она будет, если отказаться от высокого лимита по кредитной карте.
- Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в профиль через подтверждённый аккаунт на Госуслугах. Для построения рейтинга используются данные нескольких бюро кредитных историй (БКИ), их количество будут увеличивать в будущем. Какие это бюро — не уточняется, в России их всего шесть, из крупнейших — НБКИ и ОКБ.
- Также «Сравни» будет на основе рейтинга давать советы, как исправить кредитную историю. Рекомендации сначала будут общими, с августа — индивидуальными в зависимости от уровня рейтинга.
- Можно будет также просматривать активные кредиты — информация по ним обновляется раз в 30 дней. Запрашивать кредитный рейтинг можно неограниченное количество раз, платить за это не нужно. Сейчас в БКИ запросить его бесплатно можно только два раза в год, остальное — платно.
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Отлично работает. Рекомендую
Дак это твой рейтинг, 500
Высший балл?
е-балл
Нет, это кредитный рейтинг "Что-то сломалось"
PS Павел, no offense, просто шутка!
Он прошел дальше на следующий уровень.
У меня тож самое, не доработали походу
Не влетит. У большинства банков пре-андеррайтинг и так уже автоматизирован через собственный сайт. А тут получается предлагается ввести мои перс данные на какой-то интернет площадке. Неее....
Согласен, лучше лишний раз не светить нигде, а то будет по сто звонков в день с предложениями о кредитах
Зарегался, сервис нашел и кредит мой и 2 кредитки. Мало что понимаю в этом, но как минимум зато видно что ниче лишнего на мне нет )
а теперь ждите звонков с х пойми каких номеров с предложениями
У меня уже все переблочено после банки ру. Вот там я канеш хватанул спама. Здесь пока тишина
Ключевое слова "пока"
Вангую следующий ход: будут звонить вашим родственникам с просьбой пересказать вам спам.
Нормальная попытка построить воронку через бесплатный кредитный рейтинг. В зависимости от рейтинга показывает клиенту более релевантные предложения.
Как одна из воронок маркетплейса, может и взлететь.
После плашки введите номер телефона для получения смс - закрыл сайт к чертям.
если мне надо будет посмотреть ки я 2 раза в год бесплатно сделаю это напрямую у бки, чем оставлять перс данные какой то купи продай (в данном случае кредиты) конторе ради советов и т.н. "рейтинга", который судя по всему что то среднее между скорингом всех бки
Никогда в жизни не брал кредит, рассрочку и не было кредитки. Чисто интересно проверить свой рейтинг и есть ли он у меня вообще, но я как девственник боюсь, вдруг проверка кредитного рейтинга негативно скажется в дальнейшем на истории кредитования, ахахах.
Есть смысл проверять?) Или там просто "нуль" будет?
Первая проверка бесплатно, потом берешь кредиты только по выходным, просто чтобы расслабиться. Через полгода оформляешь первую ипотеку c минимальным пероврначальным взносом и вот ты уже лихо несешься к реструктуризации с последующим рефинансированием.
У меня так друг умер.
Бро, завидую, пади с ложкой во рту был послан на эту прекрасную землю, везёт,. Молодцом
Нет, родители самые обычные, нисколько не богатые. Просто так воспитан, они сами кредиты только пару раз в жизни брали и ипотеку один раз.
Если мне нужен МакБук, то я лучше покоплю немного, чем будут в кредит влезать. На крайняк у друзей близких или родственников займу. Но когда речь о каких-нибудь дорогостоящих ремонтам там конечно никак без кредитов видимо. Но опять же, я рассуждаю в этом случае как наивный маленький ребенок, но смышлёный, мол как можно брать кредит, потому что тебе на что-то не хватает, если тебе потом отдавать эти деньги ещё и больше, где логика🙃
Он просто пока с родителями живет, все нормально
Ты Блестаешь 👌я, пошёл.
-раб-отать. 💫
Если ты не берешь кредиты или рассрочки, то какой смысл беспокоиться о кредитном рейтинге?
Да просто интересно, люблю рейтинги и списки 😁
Ради интереса зайди и проверь. Тк это не запрос МФО или банка, на рейтинг это не повлияет.
Еще лучше зайти напрямую на сайт ОКБ или НБКИ и там сделать запрос
в любом банке можно запросить свой кредитный рейтинг (и историю) бесплатно
Ну… нет, бесплатно нельзя
Да НБКИ можно рейтинг именно бесплатно составить
Каждый день бесплатно НБКИ, Кредистория, Эквифакс (сейчас Скоринг.ру) и ОКБ - точно.
Люди до сих пор путают кредитный рейтинг (скоринг-балл) и запрос кредитной истории.
На сайте написано, что используют данные Кредистории (ОКБ) и Скоринг Бюро
Главное закабалить.
Никогда на Руси этого дер...ма не было. Деньги из воздуха. Порабощение национальных государств
Всегда было. Холопы,рядовичи...,крепостные .Ещё века так с 10-гг такое пошло.
То же мне «революцию» сделали . Главное в тексте умных «словей» накидать чтобы читателю «зашло»
Все супер! Понятно описано, из чего рассчитывается рейтинг, а также даются рекомендации по его улучшению. Все просто и доступно
Особенно интересно читать про кредитный рейтинг, когда знаешь, что он особо ни на что не влияет.
для понимания о сервисе https://vc.ru/money/168261-oleg-tinkov-prodal-svoyu-dolyu-v-finansovom-marketpleyse-sravni-ru-fondam-baring-vostok-i-goldman-sachs
У меня 738.
Есть ипотека
Есть кредит
Есть кредитки
Просто нет просрочек...
Первый совет: бери кредит, нет времени объяснять, подробности позже.
Индивидуальные тоже такие себе: только сегодня, только для тебя кредит на супер условиях ОТ -5% в Альфа-Банке
в итоге 39.9% и страховка 100к
Бесполезная цифра все эти кредитные рейтинги. Банки не дают каких-то особых условий тем, у кого он 950 и выше.
Зато дают тем у кого 300 и ниже
Срочно бегу закрывать кредитные карты, которые не использую, они все портят(
В принципе, штучка полезная для тех, кто частенько берет кредиты. Но лучше бы встроили это в банковские сайты и приложения, чтобы вызывало побольше доверия :)
Прежде чем регистрироваться и смотреть рейтинг, лучше посмотрите какие они данные запрашивают. Почти к 80% вашим данным и получают к ним доступ
В общем и целом полезная штука, зарегался посмотреть, нашел у себя кредитку, которой не пользовался полгода и про которую уже давно забыл)))
Никогда не пользуйтесь этим УГ, потом замучаетесь получать спам на почту и телефон.