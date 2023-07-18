Деньги
Евгения Евсеева

«Сравни» запустил сервис для проверки кредитного рейтинга — с советами и без ограничений по запросам Статьи редакции

Сначала советы будут общими, потом — индивидуальными.

  • Финансовый маркетплейс «Сравни» добавил бесплатный сервис «Кредитный рейтинг». Он формируется на основе кредитной истории заёмщика и его персональных данных и показывает шанс одобрения кредита банками. Чем он выше, тем выше шанс получить заём на хороших условиях.
  • Кроме этого, можно смоделировать ситуацию по получению кредита. Например, посмотреть, сколько пользователь платит по своим текущим кредитам, как это влияет на максимальную сумму нового займа, и какой она будет, если отказаться от высокого лимита по кредитной карте.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в профиль через подтверждённый аккаунт на Госуслугах. Для построения рейтинга используются данные нескольких бюро кредитных историй (БКИ), их количество будут увеличивать в будущем. Какие это бюро — не уточняется, в России их всего шесть, из крупнейших — НБКИ и ОКБ.
  • Также «Сравни» будет на основе рейтинга давать советы, как исправить кредитную историю. Рекомендации сначала будут общими, с августа — индивидуальными в зависимости от уровня рейтинга.
Пример общих рекомендаций
  • Можно будет также просматривать активные кредиты — информация по ним обновляется раз в 30 дней. Запрашивать кредитный рейтинг можно неограниченное количество раз, платить за это не нужно. Сейчас в БКИ запросить его бесплатно можно только два раза в год, остальное — платно.

#новость #сравниру #сравни

2814 просмотров
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49 комментариев
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 Павел Некрашевич

Отлично работает. Рекомендую

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Сергей Я

Дак это твой рейтинг, 500

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Semen

Высший балл?

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Сергей Я

е-балл

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John Doe Jr.

Нет, это кредитный рейтинг "Что-то сломалось"

PS Павел, no offense, просто шутка!

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D.

Он прошел дальше на следующий уровень.

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Платон

У меня тож самое, не доработали походу

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Возвращение Доктора Богомола

Не влетит. У большинства банков пре-андеррайтинг и так уже автоматизирован через собственный сайт. А тут получается предлагается ввести мои перс данные на какой-то интернет площадке. Неее....

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Инло Макс

Согласен, лучше лишний раз не светить нигде, а то будет по сто звонков в день с предложениями о кредитах

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Kots

Зарегался, сервис нашел и кредит мой и 2 кредитки. Мало что понимаю в этом, но как минимум зато видно что ниче лишнего на мне нет )

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неформат

а теперь ждите звонков с х пойми каких номеров с предложениями

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Kots

У меня уже все переблочено после банки ру. Вот там я канеш хватанул спама. Здесь пока тишина

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Евгений Широков

Ключевое слова "пока"

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Kelerius

Вангую следующий ход: будут звонить вашим родственникам с просьбой пересказать вам спам.

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Dima Alexeev

Нормальная попытка построить воронку через бесплатный кредитный рейтинг. В зависимости от рейтинга показывает клиенту более релевантные предложения.
Как одна из воронок маркетплейса, может и взлететь.

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Sergey Prince

После плашки введите номер телефона для получения смс - закрыл сайт к чертям.

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неформат

если мне надо будет посмотреть ки я 2 раза в год бесплатно сделаю это напрямую у бки, чем оставлять перс данные какой то купи продай (в данном случае кредиты) конторе ради советов и т.н. "рейтинга", который судя по всему что то среднее между скорингом всех бки

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Сергей Я

Никогда в жизни не брал кредит, рассрочку и не было кредитки. Чисто интересно проверить свой рейтинг и есть ли он у меня вообще, но я как девственник боюсь, вдруг проверка кредитного рейтинга негативно скажется в дальнейшем на истории кредитования, ахахах.

Есть смысл проверять?) Или там просто "нуль" будет?

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Возвращение Доктора Богомола

Первая проверка бесплатно, потом берешь кредиты только по выходным, просто чтобы расслабиться. Через полгода оформляешь первую ипотеку c минимальным пероврначальным взносом и вот ты уже лихо несешься к реструктуризации с последующим рефинансированием.

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Сергей Я

У меня так друг умер.

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leon ЧеЛеМБа

Бро, завидую, пади с ложкой во рту был послан на эту прекрасную землю, везёт,. Молодцом

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Сергей Я

Нет, родители самые обычные, нисколько не богатые. Просто так воспитан, они сами кредиты только пару раз в жизни брали и ипотеку один раз.

Если мне нужен МакБук, то я лучше покоплю немного, чем будут в кредит влезать. На крайняк у друзей близких или родственников займу. Но когда речь о каких-нибудь дорогостоящих ремонтам там конечно никак без кредитов видимо. Но опять же, я рассуждаю в этом случае как наивный маленький ребенок, но смышлёный, мол как можно брать кредит, потому что тебе на что-то не хватает, если тебе потом отдавать эти деньги ещё и больше, где логика🙃

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Dee

Он просто пока с родителями живет, все нормально

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leon ЧеЛеМБа

Ты Блестаешь 👌я, пошёл.
-раб-отать. 💫

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Dima Alexeev

Если ты не берешь кредиты или рассрочки, то какой смысл беспокоиться о кредитном рейтинге?

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Сергей Я

Да просто интересно, люблю рейтинги и списки 😁

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Dima Alexeev

Ради интереса зайди и проверь. Тк это не запрос МФО или банка, на рейтинг это не повлияет.
Еще лучше зайти напрямую на сайт ОКБ или НБКИ и там сделать запрос

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Mike Amir

в любом банке можно запросить свой кредитный рейтинг (и историю) бесплатно

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Rex Mundy

Ну… нет, бесплатно нельзя

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Лара Бёрд

Да НБКИ можно рейтинг именно бесплатно составить

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S1m0ne

Каждый день бесплатно НБКИ, Кредистория, Эквифакс (сейчас Скоринг.ру) и ОКБ - точно.
Люди до сих пор путают кредитный рейтинг (скоринг-балл) и запрос кредитной истории.

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Илья Посаженников

На сайте написано, что используют данные Кредистории (ОКБ) и Скоринг Бюро

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Alex GODERATOR

Главное закабалить.

Никогда на Руси этого дер...ма не было. Деньги из воздуха. Порабощение национальных государств

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Kelerius

Всегда было. Холопы,рядовичи...,крепостные .Ещё века так с 10-гг такое пошло.

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Rashid Guseynov

То же мне «революцию» сделали . Главное в тексте умных «словей» накидать чтобы читателю «зашло»

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Виктория

Все супер! Понятно описано, из чего рассчитывается рейтинг, а также даются рекомендации по его улучшению. Все просто и доступно

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Vladimir Kushnarev

Особенно интересно читать про кредитный рейтинг, когда знаешь, что он особо ни на что не влияет.

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неформат

для понимания о сервисе https://vc.ru/money/168261-oleg-tinkov-prodal-svoyu-dolyu-v-finansovom-marketpleyse-sravni-ru-fondam-baring-vostok-i-goldman-sachs

Олег Тиньков продал свою долю в финансовом…
Tinkoff Digital инвестировала в сервис в 2014 году при оценке проекта в $5 млн, говорили источники.
vc.ru
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Boris Ishkin
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XNicON .

У меня 738.
Есть ипотека
Есть кредит
Есть кредитки
Просто нет просрочек...

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Вадим Д.
Сначала советы будут общими

Первый совет: бери кредит, нет времени объяснять, подробности позже.

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XNicON .

Индивидуальные тоже такие себе: только сегодня, только для тебя кредит на супер условиях ОТ -5% в Альфа-Банке
в итоге 39.9% и страховка 100к

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Vilent

Бесполезная цифра все эти кредитные рейтинги. Банки не дают каких-то особых условий тем, у кого он 950 и выше.

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Dee

Зато дают тем у кого 300 и ниже

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Екатерина Ровнова

Срочно бегу закрывать кредитные карты, которые не использую, они все портят(

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Егор З.

В принципе, штучка полезная для тех, кто частенько берет кредиты. Но лучше бы встроили это в банковские сайты и приложения, чтобы вызывало побольше доверия :)

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Павел Некрашевич

Прежде чем регистрироваться и смотреть рейтинг, лучше посмотрите какие они данные запрашивают. Почти к 80% вашим данным и получают к ним доступ

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Шамиль Шакиров

В общем и целом полезная штука, зарегался посмотреть, нашел у себя кредитку, которой не пользовался полгода и про которую уже давно забыл)))

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veryrarepepega

Никогда не пользуйтесь этим УГ, потом замучаетесь получать спам на почту и телефон.

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