Деньги
Полина Лааксо

Суд признал банкротом нидерландского производителя электровелосипедов VanMoof Статьи редакции

Компания изучает способы продолжить работу.

  • Окружной суд в Амстердаме признал банкротами три юрлица — VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV и Van Moof Global Support BV, пишет Reuters. В заявлении своим 700 сотрудникам основатели стартапа признались, что «опечалены, но горды достигнутыми результатами».
  • Участники краудфандинга так и не получили проценты по вложениям, рассказало Bloomberg со ссылкой на местную газету Het Financieele Dagblad. До суда стартап также вынужденно закрыл магазины, чтобы не принимать возвраты велосипедов.
  • Кураторы сделки «изучат ситуацию и возможность» реструктуризации, чтобы производитель мог продолжить работу. Среди вариантов — продажа активов без передачи непогашенных долгов, уточняет The Verge. Международных «дочек» VanMoof дело о неплатёжеспособности не касается.
  • Среди причин, которые привели к финансовым проблемам, — высокие затраты на ремонт по гарантии, большие расходы на масштабирование и чересчур низкая рыночная цена (€3498 за новую модель) при высокой себестоимости.
Источник: ZDNet
  • Запущенный в 2009 году нидерландский стартап VanMoof позиционировал себя как «стильный» бренд и предлагал «одновременно практичные и элегантные» велосипеды. В своём подходе к дизайну он напоминал Apple, отмечало TechCrunch.
  • Стартап называл себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире»: на тот момент он привлёк $182 млн без учёта раундов краудфандинга — в 2017-м и 2019-м. По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций составила $189 млн, по данным PitchBook — $225 млн.
  • В январе 2023 года издание Het Financieele Dagblad сообщило, что VanMoof попросил у инвесторов деньги, так как оказался на грани банкротства. С 29 июня он перестал принимать заказы на новые электровелосипеды «из-за технических проблем».
  • Прибыли у компании не было. В 2021 году она показала убыток в €78 млн, и столько же он составил в 2022-м. TechCrunch писало, что стартап ищет инвесторов для бридж-раунда, чтобы «остаться на плаву» до следующих инвестиций, но, судя по всему, сделать это у него не получилось.
Транспорт
Евгения Евсеева
Производитель электровелосипедов VanMoof оказался на грани закрытия — компания ищет деньги, чтобы спастись Статьи редакции

Одна из возможных причин — слишком дорогие себестоимость и ремонт электровелосипедов.

Электровелосипед VanMoof S4. Фото The Verge

#новость #vanmoof

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23 комментария
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 Вадим Д.
опечалены, но горды

Правда? Надо запомнить, мощная формулировка.

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Иван Серик

Гордый провал

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Слегка Придурковатый

"чересчур низкая рыночная цена (€3498 за новую модель) при высокой себестоимости"

Три с половиной тыщи евро за двухколёсную электропомойку - это для них низкая рыночная цена? Совсем уже там в своих европах охуели, буржуи проклятые!

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Вася Пражкин

что-то на нищебродском..

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Слегка Придурковатый

Это из меня пролетарий вылез. Выдавливаю по капле, так сказать.

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Вася Пражкин

Ок, главное тут не забрызгайте всё

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Платон Щукин

У них дорогостаящее сырье. У меня у самого есть продукт, чья себестоимость выше конкурентов в 6 раз, а продается на их уровне.

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Михаил Барабаш

А в чём смысл так заморачиваться по качеству, если цена на одном уровне с худшими моделями?

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Слегка Придурковатый

Это же сраный лисапед. Что там может столько стоить?

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nochnoy.ru

дизааааайн! ты видел какой у него дизаааааайн!

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Виктор Петров

Экологичность. Гомосипедист покупает не лисапед, он покупает будущее планеты

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Axel Denisenko

У них велики были действительно интересные. Компания умудрилась всю техническую часть спрятать в раме: электромотор, батареи и пр. составляющую, при этом заявленный запас хода был до 120 км. при экономичном режиме... по факту люди говорили, что чуть больше 90км.
Также у них есть рекорд скорости, их последние модели разгонялись до 60км./час.
*при этом стоимость не слишком отличалась от обычных моделей популярных брендов. Цена типичного нового велика в Америке 750-4500$ норма.
Вот ссылка на производителя велосипедов бренда Trek Bicycle, только в Америке, на своем производстве, они выпускают около 20 000 великов в год, а есть еще фабрика в Азии.
https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/c/B100/?sort=price-asc&pageSize=24&q=%3Arelevance#

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schengen.reisen versicherung

Любой Джамшут на велике Яндекс Доставки разгоняется до 300 км в час на велике за 50 баксов, по Москве сужу

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Михаил Барабаш

Тут пишут про его дорогостоящее сырье. Ну ок. А в чём его смысл, если компания жалуется на высокие затраты на ремонт по гарантии.
Зачем нужно дорогостоящее сырье, если это не про неубиваемую технику?

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Сергей Я

Да это для них как поужинать сходить. Пороху они не нюхавшие короче, избалованны донельзя.

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Михаил Иванович

Интересно в коментах почитать, как местные эксперты сделали бы в 2 раза лучше и никогда бы не обанкротились. Но не сделали до сих пор потому, что пока заняты: надо выгребную яму уличного туалета почистить и воду в тазике подогреть.

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veryrarepepega

Зачем ты про свой убогий быт здесь рассказываешь

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Возвращение Доктора Богомола

Почитай про Тритон байкс

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Вася Пражкин

200 сотрудников набрали - неудивительно, что банкротство получилось. Нахера производителю великов 200 сотрудников?

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Михаил Барабаш

Опечалены, что инвестиционное бабло проедено, но горды, что сумели его потратить на красивую модель велосипеда, которую нельзя продавать по цене выше себестоимости.

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schengen.reisen versicherung

Обосрались и горды этим

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Dmitry Firyulin

правда, цена веселая: как, интересно, сами велосипеды-то)?
ремонтируют только в путь и, как говорят, тоже недешево)
быть может, фуфел типа Теслы?
Знает кто-нибудь, что там такой за лисипет?

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Vitaly Ya

Неудивительно, голландцы не тот народ, который переплачивает за стиль.

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