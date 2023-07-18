Суд признал банкротом нидерландского производителя электровелосипедов VanMoof Статьи редакции
Компания изучает способы продолжить работу.
- Окружной суд в Амстердаме признал банкротами три юрлица — VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV и Van Moof Global Support BV, пишет Reuters. В заявлении своим 700 сотрудникам основатели стартапа признались, что «опечалены, но горды достигнутыми результатами».
- Участники краудфандинга так и не получили проценты по вложениям, рассказало Bloomberg со ссылкой на местную газету Het Financieele Dagblad. До суда стартап также вынужденно закрыл магазины, чтобы не принимать возвраты велосипедов.
- Кураторы сделки «изучат ситуацию и возможность» реструктуризации, чтобы производитель мог продолжить работу. Среди вариантов — продажа активов без передачи непогашенных долгов, уточняет The Verge. Международных «дочек» VanMoof дело о неплатёжеспособности не касается.
- Среди причин, которые привели к финансовым проблемам, — высокие затраты на ремонт по гарантии, большие расходы на масштабирование и чересчур низкая рыночная цена (€3498 за новую модель) при высокой себестоимости.
- Запущенный в 2009 году нидерландский стартап VanMoof позиционировал себя как «стильный» бренд и предлагал «одновременно практичные и элегантные» велосипеды. В своём подходе к дизайну он напоминал Apple, отмечало TechCrunch.
- Стартап называл себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире»: на тот момент он привлёк $182 млн без учёта раундов краудфандинга — в 2017-м и 2019-м. По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций составила $189 млн, по данным PitchBook — $225 млн.
- В январе 2023 года издание Het Financieele Dagblad сообщило, что VanMoof попросил у инвесторов деньги, так как оказался на грани банкротства. С 29 июня он перестал принимать заказы на новые электровелосипеды «из-за технических проблем».
- Прибыли у компании не было. В 2021 году она показала убыток в €78 млн, и столько же он составил в 2022-м. TechCrunch писало, что стартап ищет инвесторов для бридж-раунда, чтобы «остаться на плаву» до следующих инвестиций, но, судя по всему, сделать это у него не получилось.
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Правда? Надо запомнить, мощная формулировка.
Гордый провал
"чересчур низкая рыночная цена (€3498 за новую модель) при высокой себестоимости"
Три с половиной тыщи евро за двухколёсную электропомойку - это для них низкая рыночная цена? Совсем уже там в своих европах охуели, буржуи проклятые!
что-то на нищебродском..
Это из меня пролетарий вылез. Выдавливаю по капле, так сказать.
Ок, главное тут не забрызгайте всё
У них дорогостаящее сырье. У меня у самого есть продукт, чья себестоимость выше конкурентов в 6 раз, а продается на их уровне.
А в чём смысл так заморачиваться по качеству, если цена на одном уровне с худшими моделями?
Это же сраный лисапед. Что там может столько стоить?
дизааааайн! ты видел какой у него дизаааааайн!
Экологичность. Гомосипедист покупает не лисапед, он покупает будущее планеты
У них велики были действительно интересные. Компания умудрилась всю техническую часть спрятать в раме: электромотор, батареи и пр. составляющую, при этом заявленный запас хода был до 120 км. при экономичном режиме... по факту люди говорили, что чуть больше 90км.
Также у них есть рекорд скорости, их последние модели разгонялись до 60км./час.
*при этом стоимость не слишком отличалась от обычных моделей популярных брендов. Цена типичного нового велика в Америке 750-4500$ норма.
Вот ссылка на производителя велосипедов бренда Trek Bicycle, только в Америке, на своем производстве, они выпускают около 20 000 великов в год, а есть еще фабрика в Азии.
https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/c/B100/?sort=price-asc&pageSize=24&q=%3Arelevance#
Любой Джамшут на велике Яндекс Доставки разгоняется до 300 км в час на велике за 50 баксов, по Москве сужу
Тут пишут про его дорогостоящее сырье. Ну ок. А в чём его смысл, если компания жалуется на высокие затраты на ремонт по гарантии.
Зачем нужно дорогостоящее сырье, если это не про неубиваемую технику?
Да это для них как поужинать сходить. Пороху они не нюхавшие короче, избалованны донельзя.
Интересно в коментах почитать, как местные эксперты сделали бы в 2 раза лучше и никогда бы не обанкротились. Но не сделали до сих пор потому, что пока заняты: надо выгребную яму уличного туалета почистить и воду в тазике подогреть.
Зачем ты про свой убогий быт здесь рассказываешь
Почитай про Тритон байкс
200 сотрудников набрали - неудивительно, что банкротство получилось. Нахера производителю великов 200 сотрудников?
Опечалены, что инвестиционное бабло проедено, но горды, что сумели его потратить на красивую модель велосипеда, которую нельзя продавать по цене выше себестоимости.
Обосрались и горды этим
правда, цена веселая: как, интересно, сами велосипеды-то)?
ремонтируют только в путь и, как говорят, тоже недешево)
быть может, фуфел типа Теслы?
Знает кто-нибудь, что там такой за лисипет?
Неудивительно, голландцы не тот народ, который переплачивает за стиль.