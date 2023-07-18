Госдума приняла законопроект о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе Статьи редакции
Меру ввели как временную в 2020 году на фоне пандемии, а теперь сделают постоянной.
- Депутаты приняли во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о праве заёмщиков оформить кредитные каникулы по потребкредитам. С 1 января 2024 года норма будет действовать постоянно.
Согласно документу, физлица смогут попросить кредитора о каникулах на срок до шести месяцев в любой момент в течение действия договора потребкредита. Сведения о них будут отражаться в кредитной истории заёмщика, но не испортят её.
- Предельный размер займа, по которому можно взять каникулы, определит правительство. До его решения максимальная сумма кредита, по которому можно обратиться за отсрочкой платежей, составит 1,6 млн рублей для автокредитов, 150 тысяч — для кредитных карт, 450 тысяч — в остальных случаях, уточняет «РИА Новости».
В течение каникул кредитор не сможет начислять неустойку, проценты начисляться будут. На сайте ЦБ говорится, что сейчас неустойку, штрафы или пени на время каникул замораживают, но после их нужно заплатить. Также в период каникул кредитор не может продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге.
- Кредитные каникулы позволяют заёмщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по займу или снизить их размер. Их ввели в 2020 году как временную меру поддержки россиян и бизнеса в пандемию Covid-19. Меру несколько раз продлевали, в последний — до конца 2023 года.
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Ух, как перед выборами стараются.
Можно теперь кредиты брать безрассудно
Чтооо будут выборы?
Да. Президентская кампания идет полным ходом.
Тяжёлые жизненные ситуации на усмотрение банков, небось. Но всем показательно покажут, какие банки заботливые, а уж правительство и правитель — совсем молодцы.
Не небось, а точно. Как было, так и осталось - право просить. Просто теперь это право на такое заявление не привязано ко времени/событиям. Ничего с того первого чтения не поменялось, я его помню, "Возможность оформить". Банки не становятся обязаны, само собой.
Написано же по-русски, просто не забрали у людей это право обратиться (!) с окончанием ковида:
Ребята, так не бывает. Ничего в мире на халяву, ой, извините, отсрочку бесплатно не дается
То есть, 3-летнее лишь "физлица смогут попросить" просто теперь будет оформлено в ФЗ, а не "Гарант сказал с экранчика", как тогда, да?
А мобилизованные, интересно, там россияне?
это банки защищают от возможности гражданам офтрмить банкротство. Что большинство граждан с кредитами потеряет при банкротстве? Что-то чего они хотя бы с большой вероятностью могли бы достичь? Или пребытие в состоянии закредитованности это почти перманентное состояние? Могут помочь или гражданам или банкам, но не всем сразу. Вместо некоторых ограничений лет на 5 получат отсрочку по платежам и потом еще лет 15 платить? При ирфляции и без повышения зарплаты.
Никто тебе не мешает оформить банкроство после каникул
Самое смешное в новости.
Чиновники банкиров за 3-летних детей держат.
Справедливое решение, нет?
А может надо законопроект запрещающий выдавать кредиты/микрозаймы у кого их больше 1?
Так есть уже. По-моему, 9 в год брать максимально.
9 кредитов в год
Ой! Это в одном МФО 9 в течение календарного года. А в нескольких нет лимита в раз'ах, только по платежам нагрузки.
Видели эти нагрузки
- Выплаты по кредитам 50 тыс руб
- Доход 20 тыс
- Одобряем!!
У меня 7 или 8 кредитов разного рода (ипотеки, автокредит, потребы, кредитка). В месяц почти пол миллиона уходит на это, с учётом досрочных погашений, никаких трудностей и просрочек. Многие люди также имеют несколько разных кредитных продуктов и им норм.
Бомжиалкаши ликуют...
Вряд ли. Нужно как то снижение на 30% показать..
Пособие по безработице вроде-бы снижают если в течении нескольких месяцев не устроился...
каникулы для кредиторов ,звучит как-то неестественно и странно
Где такое написано?)
Они ведь для заёмщиков.
не очень хорошая затея,после каникул тяжело входить в прежний режим
Кто может платить, тот платит
Кто не может, тот и с каникулами не будет платить
Перед смертью не надышишься. Вот в чём дело-то. Так или иначе, но платить придётся...
Помоему они пытаються сделать так, чтоб у банков не было повода давать кредиты. Неодобрение итак 75%
Да? А как тогда закредитованность россиян бьёт рекорды?