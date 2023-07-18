Согласно документу, физлица смогут попросить кредитора о каникулах на срок до шести месяцев в любой момент в течение действия договора потребкредита. Сведения о них будут отражаться в кредитной истории заёмщика, но не испортят её.

В течение каникул кредитор не сможет начислять неустойку, проценты начисляться будут. На сайте ЦБ говорится, что сейчас неустойку, штрафы или пени на время каникул замораживают, но после их нужно заплатить. Также в период каникул кредитор не может продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге.