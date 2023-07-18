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Таня Боброва

Госдума приняла законопроект о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе Статьи редакции

Меру ввели как временную в 2020 году на фоне пандемии, а теперь сделают постоянной.

  • Депутаты приняли во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о праве заёмщиков оформить кредитные каникулы по потребкредитам. С 1 января 2024 года норма будет действовать постоянно.

Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заёмщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

  • Согласно документу, физлица смогут попросить кредитора о каникулах на срок до шести месяцев в любой момент в течение действия договора потребкредита. Сведения о них будут отражаться в кредитной истории заёмщика, но не испортят её.

  • Предельный размер займа, по которому можно взять каникулы, определит правительство. До его решения максимальная сумма кредита, по которому можно обратиться за отсрочкой платежей, составит 1,6 млн рублей для автокредитов, 150 тысяч — для кредитных карт, 450 тысяч — в остальных случаях, уточняет «РИА Новости».

  • В течение каникул кредитор не сможет начислять неустойку, проценты начисляться будут. На сайте ЦБ говорится, что сейчас неустойку, штрафы или пени на время каникул замораживают, но после их нужно заплатить. Также в период каникул кредитор не может продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге.

  • Кредитные каникулы позволяют заёмщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по займу или снизить их размер. Их ввели в 2020 году как временную меру поддержки россиян и бизнеса в пандемию Covid-19. Меру несколько раз продлевали, в последний — до конца 2023 года.

#новость #кредитныеканикулы

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29 комментариев
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 Невероятный Блондин

Ух, как перед выборами стараются.

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Artu

Можно теперь кредиты брать безрассудно

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Jiko

Чтооо будут выборы?

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Невероятный Блондин

Да. Президентская кампания идет полным ходом.

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Вадим Д.

Тяжёлые жизненные ситуации на усмотрение банков, небось. Но всем показательно покажут, какие банки заботливые, а уж правительство и правитель — совсем молодцы.

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S1m0ne

Не небось, а точно. Как было, так и осталось - право просить. Просто теперь это право на такое заявление не привязано ко времени/событиям. Ничего с того первого чтения не поменялось, я его помню, "Возможность оформить". Банки не становятся обязаны, само собой.
Написано же по-русски, просто не забрали у людей это право обратиться (!) с окончанием ковида:

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Иван Вознюк

Ребята, так не бывает. Ничего в мире на халяву, ой, извините, отсрочку бесплатно не дается

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S1m0ne

То есть, 3-летнее лишь "физлица смогут попросить" просто теперь будет оформлено в ФЗ, а не "Гарант сказал с экранчика", как тогда, да?
А мобилизованные, интересно, там россияне?

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Neutron

это банки защищают от возможности гражданам офтрмить банкротство. Что большинство граждан с кредитами потеряет при банкротстве? Что-то чего они хотя бы с большой вероятностью могли бы достичь? Или пребытие в состоянии закредитованности это почти перманентное состояние? Могут помочь или гражданам или банкам, но не всем сразу. Вместо некоторых ограничений лет на 5 получат отсрочку по платежам и потом еще лет 15 платить? При ирфляции и без повышения зарплаты.

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veryrarepepega

Никто тебе не мешает оформить банкроство после каникул

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Oleg Shirochenkov
Сведения о них будут отражаться в кредитной истории заёмщика, но не испортят её.

Самое смешное в новости.
Чиновники банкиров за 3-летних детей держат.

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veryrarepepega

Справедливое решение, нет?

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Зеленый самолетик

А может надо законопроект запрещающий выдавать кредиты/микрозаймы у кого их больше 1?

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S1m0ne

Так есть уже. По-моему, 9 в год брать максимально.

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Зеленый самолетик

9 кредитов в год

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S1m0ne

Ой! Это в одном МФО 9 в течение календарного года. А в нескольких нет лимита в раз'ах, только по платежам нагрузки.

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Зеленый самолетик

Видели эти нагрузки
- Выплаты по кредитам 50 тыс руб
- Доход 20 тыс
- Одобряем!!

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jonewayne

У меня 7 или 8 кредитов разного рода (ипотеки, автокредит, потребы, кредитка). В месяц почти пол миллиона уходит на это, с учётом досрочных погашений, никаких трудностей и просрочек. Многие люди также имеют несколько разных кредитных продуктов и им норм.

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MakaR

Бомжиалкаши ликуют...

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Василий Мартьянов

Вряд ли. Нужно как то снижение на 30% показать..

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MakaR

Пособие по безработице вроде-бы снижают если в течении нескольких месяцев не устроился...

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Olga Barinova

каникулы для кредиторов ,звучит как-то неестественно и странно

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S1m0ne

Где такое написано?)
Они ведь для заёмщиков.

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Николай Белкин

не очень хорошая затея,после каникул тяжело входить в прежний режим

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Зеленый самолетик

Кто может платить, тот платит
Кто не может, тот и с каникулами не будет платить

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debil
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Melissa Mata

Перед смертью не надышишься. Вот в чём дело-то. Так или иначе, но платить придётся...

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Ебигейл Ротстер

Помоему они пытаються сделать так, чтоб у банков не было повода давать кредиты. Неодобрение итак 75%

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MakaR

Да? А как тогда закредитованность россиян бьёт рекорды?

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29 комментариев
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