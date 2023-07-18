Деньги
Артур Томилко

Telegram разместил облигации на $270 млн Статьи редакции

В марте 2021 года компания уже проводила размещение на $1 млрд со сроком погашения в 2026-м.

  • О новом выпуске облигаций объявил основатель мессенджера Павел Дуров, не раскрыв деталей о стоимости, доходности, сроках погашения и инвесторах. По его словам, в бумаги вложились «известные фонды», а сам он выкупил около четверти выпущенных облигаций на «десятки миллионов долларов».
  • Деньги вложат в дальнейший рост Telegram — с целью выйти на безубыточность. При этом «в абсолютных цифрах» компания ближе к прибыльности, чем её конкуренты — Twitter и Snap, заявил Дуров.
  • Кроме того, он рассказал, что в Telegram ежедневно регистрируются более 2,5 млн пользователей, а в начале 2023 года ежемесячная аудитория сервиса превысила 800 млн человек.
  • В марте 2021 года Telegram разместил облигации на $1 млрд под 7% годовых со сроком погашения в 2026 году. Номинал одной бумаги составил $1000, а минимальный лот для участия — $500 тысяч. Об участии в размещении тогда сообщили фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — они вложили по $75 млн каждый.

#новость #telegram

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Возвращение Доктора Богомола
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Андрей Любчиков

пусть для начала стену вернёт, а потом базарит кучеряво про бабло

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Мадина Байрамова

О какой стене речь

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Никита

Плача

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Andrey Olenin

Вместо которой микроблог

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Artemy

О Берлинской видимо

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Kiss1nger

Это теперь не к нему. А к Алишерке.

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debil

Где купить?

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Сергей Я

Без вас уже все купили.

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I S

Объясните, пожалуйста, для профана.
Я так понимаю, Вася Пупкин не может просто так купить их? Только крупные фонды?

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Никита Прокофьев

Если у Васи есть $500 тыс, то может

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I S

Вопрос снят, спасибо)

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Сергей Я

О, круто, я могу.

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Невероятный Блондин
минимальный лот для участия — $500 тысяч

Красивое

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Pavel Loginov

Нормас же - за три года 100 тыщ баксов

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К М

И еще 5к на семечки

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Невероятный Блондин

Уговорил 🥹

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Иван Вознюк

Объясните, пожалуйста, для второго профана — зачем Дуров выкупил 1/4 своих же облигаций?) почему просто не вложить свои же средства в оборот?

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Искандер Ахметшин

По сути он и дал свои личные средства компании, под процент в виде облигаций.

Тем самым нивелировал риски потери собственных кровных)

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Григорий Бахолдин

Тогда дополнительных вложений не будет

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Иван Вознюк

Зачем они в таком случае нужны?)

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Григорий Бахолдин

Гарант

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Иван Вознюк

Вы отвечаете так, что появляется еще больше вопросов

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Григорий Бахолдин

Там чёрт ногу сломит на самом деле, в этих их телодвижениях, можно лишь гадать)

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Алексей Никифоров

Свои ли и в свой ли …

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veryrarepepega

Как вариант один из способов снизить налоговую базу.

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ingeniare

Глючная херня в которой нет шифрования по умолчанию.

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Елизавета Т

Интересно, что хотят развивать?

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Григорий Бахолдин

Подозреваю, что из телеги будут делать целую экосистему со своей системой оплаты

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Kiss1nger

Уверен , что у Пашки всё получится. Талантливый парень. Жаль что не смогли сохранить его у нас. Хотя в нашей системе таким идейным делать нечего.

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Елизавета Т

Надеюсь, не опять подготовка мессенджера к экосистеме мейлру

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Григорий Бахолдин

Разве такое было? впервые слышу) вряд ли Павел второй свой проект потеряет)

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Вадим Д.

Вот и славно, больше телеги. Лишь бы прем не подорожал.

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34 комментария
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