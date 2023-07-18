Telegram разместил облигации на $270 млн Статьи редакции
В марте 2021 года компания уже проводила размещение на $1 млрд со сроком погашения в 2026-м.
- О новом выпуске облигаций объявил основатель мессенджера Павел Дуров, не раскрыв деталей о стоимости, доходности, сроках погашения и инвесторах. По его словам, в бумаги вложились «известные фонды», а сам он выкупил около четверти выпущенных облигаций на «десятки миллионов долларов».
- Деньги вложат в дальнейший рост Telegram — с целью выйти на безубыточность. При этом «в абсолютных цифрах» компания ближе к прибыльности, чем её конкуренты — Twitter и Snap, заявил Дуров.
- Кроме того, он рассказал, что в Telegram ежедневно регистрируются более 2,5 млн пользователей, а в начале 2023 года ежемесячная аудитория сервиса превысила 800 млн человек.
- В марте 2021 года Telegram разместил облигации на $1 млрд под 7% годовых со сроком погашения в 2026 году. Номинал одной бумаги составил $1000, а минимальный лот для участия — $500 тысяч. Об участии в размещении тогда сообщили фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — они вложили по $75 млн каждый.
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пусть для начала стену вернёт, а потом базарит кучеряво про бабло
О какой стене речь
Плача
Вместо которой микроблог
О Берлинской видимо
Это теперь не к нему. А к Алишерке.
Где купить?
Без вас уже все купили.
Объясните, пожалуйста, для профана.
Я так понимаю, Вася Пупкин не может просто так купить их? Только крупные фонды?
Если у Васи есть $500 тыс, то может
Вопрос снят, спасибо)
О, круто, я могу.
Красивое
Нормас же - за три года 100 тыщ баксов
И еще 5к на семечки
Уговорил 🥹
Объясните, пожалуйста, для второго профана — зачем Дуров выкупил 1/4 своих же облигаций?) почему просто не вложить свои же средства в оборот?
По сути он и дал свои личные средства компании, под процент в виде облигаций.
Тем самым нивелировал риски потери собственных кровных)
Тогда дополнительных вложений не будет
Зачем они в таком случае нужны?)
Гарант
Вы отвечаете так, что появляется еще больше вопросов
Там чёрт ногу сломит на самом деле, в этих их телодвижениях, можно лишь гадать)
Свои ли и в свой ли …
Как вариант один из способов снизить налоговую базу.
Глючная херня в которой нет шифрования по умолчанию.
Интересно, что хотят развивать?
Подозреваю, что из телеги будут делать целую экосистему со своей системой оплаты
Уверен , что у Пашки всё получится. Талантливый парень. Жаль что не смогли сохранить его у нас. Хотя в нашей системе таким идейным делать нечего.
Надеюсь, не опять подготовка мессенджера к экосистеме мейлру
Разве такое было? впервые слышу) вряд ли Павел второй свой проект потеряет)
Вот и славно, больше телеги. Лишь бы прем не подорожал.