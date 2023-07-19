День 511: Минцифры обсуждает с правительством запрет для операторов на покупку услуг у иностранных владельцев спутников Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, обнаружили «Ведомости». Это означает, что она в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. Они созвучны с международным брендом Actimel. Компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав её в «Актибио».
Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства. Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ и интернета. При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие.
Какие есть проблемы и трудности
Крупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов, рассказал «Ъ» один участников отраслевого мероприятия «Ночь в ритейле». Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей.
Контекст
Законопроект об исламском банкинге, который 18 июля приняли во втором чтении, существенно переработали, пишет «Ъ». В тексте появились новые формулировки, которые позволяют банкам предлагать клиентам в рамках норм шариата более сложные продукты. Но по мнению участников рынка, теперь формулировки — расплывчатые, отчего некоторые положения документа стали допускать различные интерпретации.
Правительство ко второму чтению убрало из законопроекта с масштабными поправками в Налоговый кодекс норму, которая наделяет налоговиков правом проводить дополнительные разбирательства в случаях, когда бизнес оспаривает итоги проверки.
Минфин предложил расширить возможности компаний, переехавших в специальные административные районы («русские офшоры»), узнал РБК. В частности, они могут получить новые льготы по налогам, в том числе при уплате в их адрес дивидендов.
Новости предыдущего дня, 18 июля — здесь.
тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить
Это треш
Открыт конкурс на смешные товарные знаки для Данон Россия.
Actiminus, Rosdanonus, Maxirusis...
А где ж новость, что Данон возглавил племянник Кадырова.
тут не до смеха, даже не выговорить, на название вирусов похоже
Anuszapekanus
Belayasmert!
Дон-дон Данон.
"Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий"
Зачем?
"Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ"
Не надо эту помойку поддерживать!
" При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить"
А-а-а вот зачем оказывается...
Тарифы — повысить, инвестиции — нарастить. Правильно, только так! Россияне поймут, всё для нас.
Ещё б зп так росли)
Объяснять нужно уже фактически со школьной скамьи. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением», — сказал Мурашко.
По словам главы Минздрава, после этого возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания и др. Кроме того, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
поняли да?
Такими темпами скоро придем к запрету на образование пока не родила двоих, а право на работу выдаваться будет с третьим, к четвертому разрешат выходить на улицу без мужа.
"Кроме того, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка."
Н...на? Инкубатор им что-ли?
"Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением"
Это не порочная практика это обычный здравый смысл!!!
Рожаешь одного для себя? Рожай второго для государства!
"Maximel, Actimunis и Actibifidus"
На всякий случай регнул. Спасибки.
Извиняться придется потом
kunilingus забыл
.рф-ки еще свободны
На каждой заглушке извинись!
заполнение почти всех качественных площадей
Какая великолепная игра подменой понятий, браво!
Покупать услуги спутников у иностранцев нельзя. Ну ок. А дайте ка мне прайс с отечественными спутниками
Обратись в Роскосмос, дадут.
Как мы можем заметить, Вадим Д. расширил возможности своей нейросети, и уже делает фрактальные комментарии.
Ты слишком много знаешь, товарищ Вечерний, пора активировать твой чип!
Нам эти ваши спутники...
Из зоны действия ушел. Ладно завтра спутник русский снова прилетит, коммент и загрузится
Кто бы сомневался. Когда закон — что дышло.
обсуждает идею запретить закупать на стороне при этомтарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие.
кушайте своё за дорого не обляпайтеся, вот так мы инвестируем
Как макдак, из глаз долой из серца вон
"Крупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022"
...
Из Пикабушных просторов:
"Государство должно активно помогать тем, кто хочет (и может) воспитывать много детей.
Государство должно жестоко е*ать тех, кто заводит детей ради льгот и прочих плюшек, но не следит за ними.
Государство должно оставить в покое тех, кто не хочет заводить детей по любым причинам.
В среднем, одни других компенсируют.
Пока я вижу только ситуацию, когда миллионы ответственных людей не хотят заводить детей, переживая за то, как они будут расти и миллионы безответственных людей, которые заводят детей потому что "пора", безо всяких на то возможностей и стремления к их воспитанию." ©️
Ну гонять ценную информацию через чужие спутники конечно не стоит, а этот мусор который по зомбаку идет самое то. Если хотят чтобы пользовались нашими системами развивайте их. Не ждите когда нам еще спутники отключат.
А у нас есть ценная информация?
"«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus"
"Они созвучны с международным брендом Actimel."
Ясно...
Баба з возу — кобыле легче.
"Но по мнению участников рынка, теперь формулировки — расплывчатые, отчего некоторые положения документа стали допускать различные интерпретации."
Ну это у нас традиционно...
Это везде так)
абибас, рима, бэпси :DМинцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства.
о, теперь нужно будет спутниковые тарелки подкручивать, что бы послушать "Радио Стыдоба" :DКрупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов...
Хм, если честно, не думал что смогут откатиться и таки занять освободившиеся оффлайн места. Как то думалось, что перейдет просто в онлайн продажи, о чем собственно свидетельствовала статистика увеличения роста ПВЗ + покупок в онлайне. Ну прикона.
Так они и жили...