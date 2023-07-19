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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 90,69 рубля (на 27 копеек больше, чем 18 июля), евро — 102,02 рубля (на 62 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:16 мск: доллар — 90,94 рубля, евро— 102,1 рубля.

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Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 90,99 рубля, евро — 102,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,3 рубля.

Кто и как адаптируется

«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, обнаружили «Ведомости». Это означает, что она в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. Они созвучны с международным брендом Actimel. Компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав её в «Актибио».

Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства. Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ и интернета. При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов, рассказал «Ъ» один участников отраслевого мероприятия «Ночь в ритейле». Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей.

Контекст

Законопроект об исламском банкинге, который 18 июля приняли во втором чтении, существенно переработали, пишет «Ъ». В тексте появились новые формулировки, которые позволяют банкам предлагать клиентам в рамках норм шариата более сложные продукты. Но по мнению участников рынка, теперь формулировки — расплывчатые, отчего некоторые положения документа стали допускать различные интерпретации.

Правительство ко второму чтению убрало из законопроекта с масштабными поправками в Налоговый кодекс норму, которая наделяет налоговиков правом проводить дополнительные разбирательства в случаях, когда бизнес оспаривает итоги проверки.

Минфин предложил расширить возможности компаний, переехавших в специальные административные районы («русские офшоры»), узнал РБК. В частности, они могут получить новые льготы по налогам, в том числе при уплате в их адрес дивидендов.