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Деньги
Евгения Евсеева

День 511: Минцифры обсуждает с правительством запрет для операторов на покупку услуг у иностранных владельцев спутников Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 90,69 рубля (на 27 копеек больше, чем 18 июля), евро — 102,02 рубля (на 62 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:16 мск: доллар — 90,94 рубля, евро— 102,1 рубля.

Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 90,99 рубля, евро — 102,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,3 рубля.

Кто и как адаптируется

«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, обнаружили «Ведомости». Это означает, что она в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. Они созвучны с международным брендом Actimel. Компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав её в «Актибио».

Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства. Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ и интернета. При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие.

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Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов, рассказал «Ъ» один участников отраслевого мероприятия «Ночь в ритейле». Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей.

Контекст

Законопроект об исламском банкинге, который 18 июля приняли во втором чтении, существенно переработали, пишет «Ъ». В тексте появились новые формулировки, которые позволяют банкам предлагать клиентам в рамках норм шариата более сложные продукты. Но по мнению участников рынка, теперь формулировки — расплывчатые, отчего некоторые положения документа стали допускать различные интерпретации.

Правительство ко второму чтению убрало из законопроекта с масштабными поправками в Налоговый кодекс норму, которая наделяет налоговиков правом проводить дополнительные разбирательства в случаях, когда бизнес оспаривает итоги проверки.

Минфин предложил расширить возможности компаний, переехавших в специальные административные районы («русские офшоры»), узнал РБК. В частности, они могут получить новые льготы по налогам, в том числе при уплате в их адрес дивидендов.

Новости предыдущего дня, 18 июля — здесь.

#новость

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104 комментария
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 Alex Nosov
запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий
тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить
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Антон Фролов

Это треш

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Вадим Д.

Открыт конкурс на смешные товарные знаки для Данон Россия.
Actiminus, Rosdanonus, Maxirusis...

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Иван Помидоров

А где ж новость, что Данон возглавил племянник Кадырова.

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7 комментариев
Дмитрий Павлов

тут не до смеха, даже не выговорить, на название вирусов похоже

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3 комментария
Хэппи милф

Anuszapekanus

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5 комментариев
MakaR

Belayasmert!

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Ла Ма

Дон-дон Данон.

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MakaR

"Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий"
Зачем?

"Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ"
Не надо эту помойку поддерживать!

" При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить"
А-а-а вот зачем оказывается...

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Вадим Д.

Тарифы — повысить, инвестиции — нарастить. Правильно, только так! Россияне поймут, всё для нас.

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Nastya Tavakina

Ещё б зп так росли)

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2 комментария
Анти Космонавт
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал объяснять женщинам, когда лучше рожать.
Объяснять нужно уже фактически со школьной скамьи. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением», — сказал Мурашко.
По словам главы Минздрава, после этого возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания и др. Кроме того, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.

поняли да?

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Alex Nosov

Такими темпами скоро придем к запрету на образование пока не родила двоих, а право на работу выдаваться будет с третьим, к четвертому разрешат выходить на улицу без мужа.

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35 комментариев
MakaR

"Кроме того, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка."
Н...на? Инкубатор им что-ли?

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2 комментария
MakaR

"Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе: когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением"
Это не порочная практика это обычный здравый смысл!!!

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MakaR

Рожаешь одного для себя? Рожай второго для государства!

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2 комментария
Слегка Придурковатый

"Maximel, Actimunis и Actibifidus"

На всякий случай регнул. Спасибки.

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fullstackoff

Извиняться придется потом

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2 комментария
Евгений Широков

kunilingus забыл

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1 комментарий
A B

.рф-ки еще свободны

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Александр Жариков

На каждой заглушке извинись!

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1 комментарий
Вадим Д.
из-за ухода некоторых международных брендов
заполнение почти всех качественных площадей

Какая великолепная игра подменой понятий, браво!

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Дмитрий Зима

Покупать услуги спутников у иностранцев нельзя. Ну ок. А дайте ка мне прайс с отечественными спутниками

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Возвращение Доктора Богомола

Обратись в Роскосмос, дадут.

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Андрей Вечерний

Как мы можем заметить, Вадим Д. расширил возможности своей нейросети, и уже делает фрактальные комментарии.

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Вадим Д.

Ты слишком много знаешь, товарищ Вечерний, пора активировать твой чип!

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Анти Космонавт

Нам эти ваши спутники...

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Дмитрий Зима

Из зоны действия ушел. Ладно завтра спутник русский снова прилетит, коммент и загрузится

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1 комментарий
Вадим Д.
теперь формулировки — расплывчатые, отчего некоторые положения документа стали допускать различные интерпретации

Кто бы сомневался. Когда закон — что дышло.

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неформат

обсуждает идею запретить закупать на стороне при этом

тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие.

кушайте своё за дорого не обляпайтеся, вот так мы инвестируем

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Artu

Как макдак, из глаз долой из серца вон

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MakaR

"Крупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022"
...

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Vova Zhevnov

Из Пикабушных просторов:
"Государство должно активно помогать тем, кто хочет (и может) воспитывать много детей.

Государство должно жестоко е*ать тех, кто заводит детей ради льгот и прочих плюшек, но не следит за ними.

Государство должно оставить в покое тех, кто не хочет заводить детей по любым причинам.

В среднем, одни других компенсируют.

Пока я вижу только ситуацию, когда миллионы ответственных людей не хотят заводить детей, переживая за то, как они будут расти и миллионы безответственных людей, которые заводят детей потому что "пора", безо всяких на то возможностей и стремления к их воспитанию." ©️

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Zloy Marketolog
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Станислав

Ну гонять ценную информацию через чужие спутники конечно не стоит, а этот мусор который по зомбаку идет самое то. Если хотят чтобы пользовались нашими системами развивайте их. Не ждите когда нам еще спутники отключат.

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MakaR

А у нас есть ценная информация?

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1 комментарий
MakaR

"«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus"
"Они созвучны с международным брендом Actimel."
Ясно...

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Blisk

Баба з возу — кобыле легче.

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MakaR

"Но по мнению участников рынка, теперь формулировки — расплывчатые, отчего некоторые положения документа стали допускать различные интерпретации."
Ну это у нас традиционно...

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Muvandr

Это везде так)

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Leonid Bushuev
«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, обнаружили «Ведомости».

абибас, рима, бэпси :D

Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ведомства.

о, теперь нужно будет спутниковые тарелки подкручивать, что бы послушать "Радио Стыдоба" :D

Крупные российские одёжные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов, начавшийся в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов...

Хм, если честно, не думал что смогут откатиться и таки занять освободившиеся оффлайн места. Как то думалось, что перейдет просто в онлайн продажи, о чем собственно свидетельствовала статистика увеличения роста ПВЗ + покупок в онлайне. Ну прикона.

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дед Мазай и ёжики

Так они и жили...

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104 комментария
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