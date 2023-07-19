ВТБ рассказал о новой схеме мошенников: они выманивают деньги у знакомых «жертв» с помощью карт с поддельным дизайном Статьи редакции
Сообщения рассылают со взломанных аккаунтов в Telegram, а изображение карты с дизайном известного банка позволяет запутать «жертву», и мошенники успевают вывести деньги.
- Мошенники действуют в два этапа, рассказали в банке. Сначала рассылают сообщения в Telegram, прося проголосовать за «родственника» на конкурсе, купить что-то по акции, а также используя другие уловки.
- При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить «голосование» SMS-кодом. На самом же деле клиент на фишинговом сайте вводит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту в Telegram.
- На втором этапе мошенники с аккаунта «жертвы» рассылают сообщения с рассказом о «форс-мажоре» и просьбой перевести деньги на номер своей карты. Но присланное изображение карты — подделка, созданная с помощью бота: её номер реальный, а счёт находится в другой кредитной организации, обычно менее крупной и известной.
- Схема позволяет злоумышленникам выиграть время для вывода украденных денег, поскольку пострадавший сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники.
- Банк рекомендавал пользователям проверять подозрительные сообщения даже от друзей или родственников — например, по телефону или другими способами. Для защиты своего аккаунта — настроить двухфакторную аутентификацию, а если его уже взломали — завершить все активные сессии и поменять пароль. Также можно предупредить знакомых о взломе в соцсетях.
- В мае 2023 года ВТБ рассказывал про схему мошенников, когда они звонят «жертвам» и говорят, что нужно «спасти» деньги. В случае отказа злоумышленники грозятся позвонить родственникам и через них убедить клиента «спасти» семейный бюджет.
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ВТБ рассказал о новой схеме мошенников:
Они раскидывают своих людей в руководстве банков, пиздят деньги и потом покрывают дыры за счет бюджета
Эх, если бы только ВТБ. Таких мошенников по всему миру пруд пруди.
Если качество друзей и родственников расположены на уровне «они просят за них где-то проголосовать» или «разослать письма счастья» - что-то в жизни пора менять. Скорее всего более серьезной деятельности и целей в вашей жизни нет и родственники у вас такие же. Я тетку забанила за всякие открыточки о Боге и «разошли 10 друзьям». Пусть развивается человек.
Только вот схеме больше пяти лет.
Это, конечно, мощно. Большинство людей уже явно встречались с ней за столько времени, многим известна
Вот такими?
Вот ты и попался, мошенник.
Дело раскрыто.
Оперативный раскрыватель!
Или даже
Двухфакторную давно уже надо ставить везде,где есть завязка на финансы любые.
Вместо запятой можно поставить точку и сократить остальное.
Тем не менее реализация 2фа через коды/пароли все равно точно так же уязвима к фишингу.
В российских же банках 2фа нет нигде, сброс пароля проводится по номеру телефона (или вместо пароля используется вообще номер карты, являющийся публичным)
Еее, меня так развезли в ВК на 1000 рублей 4 года назад)
Кстати, тоже с картой ВТБ прислал фото «друг»)
Я всегда перезваниваю и уточняю)
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Сейчас все переводят по номеру телефона через СБП
Эмм, втб пусть лучше расскажет зачем он сливает данные клиентов
Тоже интересно. Открыл счёт и регулярно звонят мошенники типа поступил запрос на смену номера в ВТБ. Главное их сбрасываешь и через месяц опять с этой легендой звонят.
И что в этой схеме нового?
О, ну сейчас посмотрим, как банки будут возвращать всем, перевшим деньги мошенникам, из суммы))
Охренеть какая схема. Просто срыв покровов. В ВК таким занимались лет 10 назад.
Это ребрендинг ВТБ?