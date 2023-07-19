Активность мошенников в Telegram в последние недели усилилась, мы получаем сообщения клиентов о попытках взлома их аккаунтов, которые впоследствии используются в подобных схемах. Новацией стал бот, позволяющий подделывать изображение карты и направлять клиентов «по ложному следу».

Раньше это были единичные случаи, мошенники изменяли имя и подставляли дизайн карты необходимого банка в ручном режиме с помощью графических редакторов. Теперь злоумышленники автоматизировали процесс с помощью Telegram-бота и изготавливают подделки в разы быстрее.