День 512: «Сбер» задумался об открытии филиала в Бангладеш, «Билайн» начнёт использовать отечественные 4G-станции Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18 июля: доллар — 90,69 рубля (на 27 копеек больше, чем 18 июля), евро — 102,02 рубля (на 62 копейки меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,3 рубля.
Кто и как адаптируется
«Сбер» рассматривает возможность открытия филиала в Бангладеш, он обратился в Центральный банк страны за соответствующим разрешением, сообщило местное издание BDNews24.
Медиахолдинг ВГТРК после начала «спецоперации» продолжил заключать контракты с телеканалами во многих странах Запада, в том числе в Великобритании и США, выяснил «Коммерсантъ». Так, в США главным партнёром ВГТРК называет Amazon Prime, который готовится включить в каталог сериал «Елизавета». Опрошеные изданием эксперты отмечают, что общих запретов на демонстрацию контента российских медиахолдингов никакие страны не вводили, а переговоры могут идти через посредников в Армении, Казахстане, Турции и ОАЭ.
Какие есть проблемы и трудности
С начала поставок обновлённой Lada Vesta в конце мая 2023 года «АвтоВАЗ» передаёт дилерам некомплектные автомобили, рассказал президент ассоциации «Российские автодилеры» и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Его слова «Ведомостям» подтвердил крупный федеральный продавец марки.
Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки «ЭРА-Глонасс» и рамок систем мультимедиа, есть недочёты по Lada Niva Travel. На ней требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской, говорит Пощеколдин. В итоге из примерно 300–400 машин Lada, получаемых «БН-моторс» в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%. В «АвтоВАЗе» говорят, что новые Lada Vesta есть в дилерских центрах марки, а сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются, ситуация не влияет на отгрузки машин.
Контекст
После ухода из России международных издателей игр в стране резко вырос уровень пиратства — в 2022 году 69% геймеров пользовались как минимум одной пиратской копией, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные XYZ School. По мнению экспертов, упущенная прибыль ушедших из России зарубежных студий могла достичь в 2022 году 30 млрд рублей.
Поставки рафинированной меди и сплавов из России в страны Евросоюза в январе-мае 2023 года сократились в пять раз к показателю аналогичного периода 2022 года — до 32,2 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat. Российский металл в первые пять месяцев текущего года импортировали Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария.
Австралия ввела санкции против десяти граждан из России и Беларуси, а также 35 российских организаций. Среди них компании, «имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России»: поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей ресурсов в Арктике.
В ноябре-декабре 2023 года «билайн» первым среди операторов мобильной связи начнёт полевые тесты образцов отечественного оборудования 4G. Использовать базовые станции отечественного производства компания собирается в сельской местности и для покрытия автодорог.
В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Этот показатель на 18% ниже, чем в 2019 году, и только на 1 млн человек превышает уровень 2017 года.
Новости предыдущего дня, 19 июля — здесь.
Попадёшь вот так в Бангладеш, не попьёшь ты там, не поешь.
Ну хоть Сбер кредит выдаст.
А помните времена, когда купив машину, первым делом гнали в сервис на протяжку? Ну или сам в гараже. Аж слеза навернулась..
Так вот они возвращаются, те времена.
Зато представь, какое счастье испытают те 30% людей, которым тазик достанется сразу.
они никуда и не уходили. В 2018 году покупал новый Ларгус фургон. Уехал из салона с 3 раза уже поздно вечером. Сначала не завелась, потом не было света, потом как удалось тронуться посторонний стук
Ура…. Наконец-то смогу спокойно снимать наличные в Бангладеше… с большой комиссией
Да, теперь-то Бангладеш заживёт!
Хахаах… точно))
Русотуристо добро пожаловать 🤣🤣🤣🤣
ВГТРК что же, с вражескими странами сотрудничает, а потом клянёт их в своих "аналитических" передачах?!
"В итоге из примерно 300–400 машин Lada, получаемых «БН-моторс» в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%"
Проклятое место.
Вот ВАЗ и перешёл на поставки конструкторов «сделай сам, умелец».
Некомплектные Лада? Без пластиковой рамки? Серьезно? Просто пластиковой рамки не осилили?
69% — пираты, это ладно, но что случилось с остальными 31%?
Билайн тестирует отечественный 4Г. А как же 6, 7 и 10? Откатились?
ту технологию, которую весь мир уже просто использует и тестирует новое и передовое мы начинаем тестировать. Успех
Прорыв с подскоком, не иначе.
Що
Що ви підараси російські підраховуєте?
Дык а почему нет? А РТ и дальше бы вещало везде, а мы бы и дальше с большим удовольствием обслуживали и принимали зарубежные компании. Мы то ни с кем не ссорились.После ухода из России международных издателей игр в стране резко вырос уровень пиратства — в 2022 году 69% геймеров пользовались как минимум одной пиратской копией, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные XYZ School. По мнению экспертов, упущенная прибыль ушедших из России зарубежных студий могла достичь в 2022 году 30 млрд рублей.
Вот же неожиданность. И это с учетом того, что есть еще идейные типа меня, кто все равно покупает в стиме через костылины.
Ну что могу сказать, раз не хотят денег значит не получат :)
Есть такие предприятия?!