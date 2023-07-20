Netflix увеличил количество подписчиков на 8% за год — несмотря на запрет на бесплатный обмен паролями Статьи редакции
Видеосервис планирует расширить запрет на оставшиеся страны и нарастить выручку.
- Компания опубликовала отчёт за второй квартал 2023 года. Выручка выросла на 3%, до $8,19 млрд, чистая прибыль составила $1,49 млрд.
- Количество подписчиков за квартал увеличилось на 5,9 млн человек и достигло 238,4 млн. Это на 8% больше год к году.
- Netflix заявил, что пока рано отмечать в отчётности влияние нового тарифа с рекламой, а также введённого в мае 2023 года запрета на бесплатный обмен паролями. Компания не указывает, сколько именно выручки получила от них, но прогнозирует, что в третьем квартале число подписчиков увеличится аналогично второму, а в четвёртом «заметно ускорится» рост выручки.
- Сервис рассказал, что ввёл запрет на обмен паролями в более чем сотне стран, на которые, по собственным данным компании, приходится около 80% подписчиков. Новая стратегия оказалась успешной, поэтому её расширят и на оставшиеся страны.
- В апреле 2022 года Netflix сообщил, что число подписчиков сервиса сократилось впервые за 10 лет — на 200 тысяч человек. Тогда акции компании подешевели на 30%. В октябре стриминговый сервис отчитался уже о росте аудитории.
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Может благодаря?
все ждали, что после запрета будут люди уходить и количество подписчиков уменьшится, поэтому всё-таки несмотря на
А эти «все» они сейчас с нами, в этой комнате?
конечно, обернитесь и увидите — но только медленно, а то вдруг спугнёте
Глобально схема может так не сработать (-:
Россияне уже освоились, вернули себе Netflix
У нас есть свой нетфликс, гораздо лучше и масштабнее.
НетфликсПаб
Потратили больше на маркетинг и получили больше подписчиков?
Они не так давно сократили расходы на $300 млн., а чистая прибыль увеличилась только на $47 млн по сравнению с прошлым годом.
Где оставшиеся $253 млн., Лебовски? /шутка
несмотря на запрет
несмотря на
Они думали, что народ свалит
интересно, как они контролят обмен паролями? вообще классный маркетинговых ход