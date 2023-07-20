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Деньги
Таня Боброва

Tesla объявила о рекордной выручке за второй квартал и полноценном запуске производства Cybertruck в 2023 году Статьи редакции

Акции автопроизводителя упали на 4% после закрытия торгов.

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  • Компания отчиталась о росте квартальной выручки на 47% год к году до $24,93 млрд и росте чистой прибыли на 20%, до $2,7 млрд. Аналитики Refinitiv ожидали $24,47 млрд выручки, пишет CNBC.
Квартальная выручка Tesla с 2018-го по 2023-й по сегментам / CNBC
  • WSJ отмечает, что снижение цен на электромобили не отразилось на росте прибыли так сильно, как опасались некоторые аналитики на Уолл-стрит. Однако Илон Маск предупредил, что компании может потребоваться большее сокращение. По его словам, всё зависит от внешних факторов: «Если макроэкономические условия будут стабильными, я думаю, и цены будут стабильными. Если нет, нам придётся снизить цены».
  • Мировые поставки Tesla во втором квартале выросли на 83% и составили более 466 тысяч машин. Маск сказал, что в третьем квартале производство «немного снизится», поскольку компания обновляет свои предприятия. Но это не скажется на цели Tesla поставить 1,8 млн электромобилей в 2023 году. В 2022-м компания поставила 1,31 млн машин, пишет WSJ.
Квартальные поставки Tesla с 2021-го по 2023-й / Bloomberg
  • В конце июля 2023 года Tesla объявила о начале сборки Cybertruck. Теперь компания пояснила, что делает предсерийные версии автомобиля и планирует запустить полноценное производство позже в 2023-м.
Транспорт
Полина Лааксо
Планы на Cybertruck и ИИ, анонс новых машин, позиция по Twitter и удалёнке: что сказал Маск на собрании акционеров Tesla Статьи редакции

Выступление предпринимателя подняло акции компании на 1%. На закрытии торгов они стоили по $166,52 за штуку.

Кадр с собрания. Источник: Electrek

#новость #tesla

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17 комментариев
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 Вася Пражкин

Наконец-то я смогу продать Патриота и взять Кибертрак! Аллилуйя!

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Ilya Brin
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Вася Пражкин
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Andrew Shmig

CyberLada Travel
CyberLada Niva
🫶

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Andrew Shmig

Патриот не продается 🫡

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Монохромный Ретропанк

Кому-надо - продается.

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Андрей Иванов

Ну хз, патриот побрутальнее выглядит. Но жрёт наверное побольше, да.

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Монохромный Ретропанк

Да, такие ракетные комплексы всегда поднимают настроение пациентам с эректильной дисфункцией.

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Невероятный Блондин
поставки Tesla во втором квартале выросли на 83% и составили более 466 тысяч машин

Тысяч.
И рядышком штук

«АвтоВАЗ» передаёт дилерам некомплектные автомобили. В итоге из примерно 300–400 машин Lada, получаемых «БН-моторс» в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%
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Вадим Д.

Ну вот, помчатся по городам и весям Cybertruck-и, а Arrival так и останутся в светлых фантазиях своих основателей.

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Виктор Сбруев

Электромобили сейчас становятся всё популярнее, поэтому спрос понятен.

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vvtwittep

Как же больно прилетит их владельцам в ближайшее время;)

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Alexey Ivanov

Раскройте мысль. Что им прилетит? От кого прилетит?

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Вася Пражкин

Спокойно, пациент просто не выпил вовремя свои таблетки.

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Андрей Иванов

Ну имхо китайцы тут сильно впереди, если только тесла чего-то прям совсем крутого не придумает. Даже трёшка слишком дорога для совсем массового спроса.

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Антон Храмченко

И ни слова про маржу, ну кто так пишет новости.

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Макс Тряпичников

Очень хороший результат!

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17 комментариев
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