Tesla объявила о рекордной выручке за второй квартал и полноценном запуске производства Cybertruck в 2023 году Статьи редакции
Акции автопроизводителя упали на 4% после закрытия торгов.
1746 просмотров
- Компания отчиталась о росте квартальной выручки на 47% год к году до $24,93 млрд и росте чистой прибыли на 20%, до $2,7 млрд. Аналитики Refinitiv ожидали $24,47 млрд выручки, пишет CNBC.
- WSJ отмечает, что снижение цен на электромобили не отразилось на росте прибыли так сильно, как опасались некоторые аналитики на Уолл-стрит. Однако Илон Маск предупредил, что компании может потребоваться большее сокращение. По его словам, всё зависит от внешних факторов: «Если макроэкономические условия будут стабильными, я думаю, и цены будут стабильными. Если нет, нам придётся снизить цены».
- Мировые поставки Tesla во втором квартале выросли на 83% и составили более 466 тысяч машин. Маск сказал, что в третьем квартале производство «немного снизится», поскольку компания обновляет свои предприятия. Но это не скажется на цели Tesla поставить 1,8 млн электромобилей в 2023 году. В 2022-м компания поставила 1,31 млн машин, пишет WSJ.
- В конце июля 2023 года Tesla объявила о начале сборки Cybertruck. Теперь компания пояснила, что делает предсерийные версии автомобиля и планирует запустить полноценное производство позже в 2023-м.
Наконец-то я смогу продать Патриота и взять Кибертрак! Аллилуйя!
CyberLada Travel
CyberLada Niva
🫶
Патриот не продается 🫡
Кому-надо - продается.
Ну хз, патриот побрутальнее выглядит. Но жрёт наверное побольше, да.
Да, такие ракетные комплексы всегда поднимают настроение пациентам с эректильной дисфункцией.
Тысяч.«АвтоВАЗ» передаёт дилерам некомплектные автомобили. В итоге из примерно 300–400 машин Lada, получаемых «БН-моторс» в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%
И рядышком штук
Ну вот, помчатся по городам и весям Cybertruck-и, а Arrival так и останутся в светлых фантазиях своих основателей.
Электромобили сейчас становятся всё популярнее, поэтому спрос понятен.
Как же больно прилетит их владельцам в ближайшее время;)
Раскройте мысль. Что им прилетит? От кого прилетит?
Спокойно, пациент просто не выпил вовремя свои таблетки.
Ну имхо китайцы тут сильно впереди, если только тесла чего-то прям совсем крутого не придумает. Даже трёшка слишком дорога для совсем массового спроса.
И ни слова про маржу, ну кто так пишет новости.
Очень хороший результат!